РУС
15 211 265

Львов отказывается от закупки 100 белорусских МАЗов: "Финансировать "режим" мы не имеем права". ВИДЕО

Львов отказывается закупать 100 автобусов МАЗ, произведенных в Беларуси, поскольку не хочет поддерживать режим захватившего власть "президента" Лукашенко.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов. Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов", - объяснил мэр Львова.

По его словам, город обратился в Европейский Инвестиционный Банк с просьбой провести этот тендер повторно.

"Почему? Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться? Последний вопрос риторический", - подчеркнул Садовый.

Мэр Львова также обратился к Кабинету Министров с просьбой ввести "защитные тарифы" или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом. Ведь его можно приобрести в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси

Автор: 

Беларусь (7973) Лукашенко Александр (3641) Львов (4623) репрессии (2774) Садовый Андрей (651) автобус (100)
Топ комментарии
+49
Садовому +
06.04.2021 14:04 Ответить
+26
Браво ! Вот так надо щемить рашу .
06.04.2021 14:04 Ответить
+22
Режим Лукашенка нужно объявить пособником российских фашистов и закрыть границу наглухо!
06.04.2021 14:08 Ответить
Питання тут - чому білоруси можуть запропонувати меншу вартість ніж львівський Електрон , черкаско-луцький Богдан , бориспільський БАЗ , чернігівський Еталон і т.д.
Львів відмовляється від закупівлі 100 білоруських МАЗів: "Фінансувати" режим "ми не маємо права" - Цензор.НЕТ 9942
06.04.2021 14:52 Ответить
Потому что у беларусов это современный завод, а у нас примитивные полукустарные сборочные цеха. Даже если не учитывать составляющую в виде взяток.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:00 Ответить
Тому що бульбаші отримують енергоносії
з кацапстану за "внутрішніми" (неринковими) цінами. І що, що наші автобуси дорожче? Наше м'ясо дорожче польського, але смачніше. І автобуси "МАН" дорожче "МАЗ", але їх чомусь беруть в світі краще))) А хочете ще дешевше? То купуйте індійську "ТАТА". До речі, недержавну)))
06.04.2021 18:07 Ответить
Просто завод государственный. Это если кратко. Я описал выше более детально почему они могут а мы нет.
показать весь комментарий
Чому ж при совку державні ВАЗ коштували в баксах дорожче за американські недержавні Мустанги???
https://topgir.com.ua/skolko-stoili-sovetskie-avto-v-sravnenii-s-inomarkami-290483/
06.04.2021 16:18 Ответить
Так в той же статье смотрим ответ. Потому что доллар в совке был дешевле рублика.
Помнится, на то ли нью-йоркской, то ли на бельгийской выставке проводили интересный эксперимент. Читал об этом.
Брали зп. Американского / европейского работяги. И совкового.
Делали из нее обязательные вычитания, как-то: еда, одежда, и, что важно - коммуналка, медицина и образование(напоминаю, последние два бесплатные, коммуналка... в общем ты в курсе тех копеек). Вроде даже рекреацию детей, но с последним не уверен.
Так вот. Экстраполируя твой вопрос - скопить 3килорубля работяге совка было полегче чем условному американцу те же 3,6к. Да, машинку как таковую купить сложнее, ибо очередь и дефицит (что не мешало экспортировать... гады, признаю, сначала своим бы продавали).
Так что... нужно учитывать не только курсы, но и паритет покупательной способности.
06.04.2021 16:53 Ответить
А качество жизни почему не учитывали? Номинально то можно уравнить, ты и я пообедали, к примеру, но я борщем с мясом и карпом на второе, а ты кефиром с булочкой. Я в американском доме на четыре спальни, а ты в комуналке на восемь семей. А все вроде с крышей над головой.
06.04.2021 17:11 Ответить
МАЗ дотаційний і в нього затоварені склади - тому вони демпінгують аби хоть щось продати
06.04.2021 16:41 Ответить
Вот смотрю я их отчет.
За 2019, за 2020 пока нету.
http://maz.by/global/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B0%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-2019.pdf

И вижу, что в 2018 он был убыточен, но в 2019 уже нет.
2376000 белорублей. Чуть меньше ляма долларов. Но прибыль.
06.04.2021 17:06 Ответить
Ви справді вірите бульбашській статистиці??? То ще перегляньте кількість ковідних хворих по бульбашії чи протокол виборів президента Лукашенкі)))
06.04.2021 18:09 Ответить
Ну да, ну да. "Вывсеврете".
А я смотрел. Кучи народу на демонстрациях да без масок. Толпы. Больше года уже. Но... миллионов трупов и очередей скорых не наблюдается. Равно как и катастрофического сокращения числа митингующих из-за их перемещения в больницы, что неизбежно должно было произойти через 14 дней инкубационного периода от даты первого же митинга)))) Так что... я и нашей не верю. Верю своим глазам. Которые смотрят на стройку метро на Виноградарь а рядом еще крупный микрорайон строится. На стройке... ну в общем про санитарию не будем, ага? Так вот. Гор трупов там не наблюдается. Так шо...

А знаете шо. Допустим. Сотня тысяч митингующих... это далеко не подавляющее большинство от нескольких миллионов населения, если что.
Да-да, картинка будет показывать их массовоть и хайп, ак любимый телевизионщиками... но на деле их всего-то 100к. из почти 10 миллионов.
06.04.2021 18:23 Ответить
Львовянам дважды плюс: за то, что пытаются заменить скотовозки на нормальные автобусы, ну и за разборчивость в поставщике. Потому что власть нынче без принципов((
06.04.2021 15:00 Ответить
"Нормальні" - це які?

А коли перестане курсувати прямий потяг "Львів - Москва"?
06.04.2021 15:09 Ответить
Керівництво Укрзалізниці не у Львові, а в Києві. До речі, там ж і кабмін, Верховна Рада і сам президент.
06.04.2021 15:54 Ответить
так що, супер-пупер націоналісти теж усі у Київ перебралися?
06.04.2021 17:00 Ответить
А цей твій висер тут яким боком?
06.04.2021 17:08 Ответить
зокрема "матюків" у вашому лексіконі ще є якись словарний запас?

Прямим. Боком.
06.04.2021 17:12 Ответить
А по-суті, чи крім висерів нічого? Хоча, якщо шмарклю з 95-тим кварталом вважати супер-пупер, то так. Але ж вони не зі Львова, вони з Кривого Рогу.
06.04.2021 17:19 Ответить
яка ще може бути "суть": блокують мази від "посіпак кремля" - зелене світло "смички" з ворогом!
06.04.2021 17:21 Ответить
Хто, ті самі супер-пупер з Кривого рогу?
06.04.2021 17:24 Ответить
А що, потяг "Кривий Ріг - Москва"?

Що, у Львові нікого не залищилося з патріотів?
06.04.2021 17:30 Ответить
До дебіла з першого разу не доходить? Повторю:
Керівництво Укрзалізниці не у Львові, а в Києві. До речі, там ж і кабмін, Верховна Рада і сам президент.
06.04.2021 17:36 Ответить
Йдіть лісом, бо до дебіла не доходять єлементарні речі.
06.04.2021 17:45 Ответить
Ми то підемо, а дебіл хай залишається, в зеленій задниці...
06.04.2021 18:43 Ответить
Уже давно не курсує...
06.04.2021 16:19 Ответить
угу...

https://www.ufs-online.ru/raspisanie-poezdov/lvov?date=06.04.2021 Львов
13:30Втр, 06 апр.
https://www.ufs-online.ru/raspisanie-poezdov/moskva?date=07.04.2021 Москва Киевская
14:26Срд, 07 апр.
06.04.2021 16:58 Ответить
Ты точно в Украине живешь???)))) Поезда в рашку с лета 2020 и по сей день не ходят)))
06.04.2021 19:00 Ответить
А ти?
Якщо не ходять - то виключно за корони. Усі інші питання: вводите у пошукач "потяг Львів - Москва" та дивитесь.
06.04.2021 19:10 Ответить
мож наоборот, нормальные автоусы хотят заменить на скотовозки, не?
06.04.2021 15:20 Ответить
Если отбросить политическую составляющую и сравнить по качеству, к примеру автобусы одного класса производства львовского Электрона и МАЗа, то я выбрал бы МАЗ. Вы просто не в курсе.
06.04.2021 15:45 Ответить
Не знаю за Електрон, але в Києві при Омелі одночасно купували тролейбуси МАЗи і ЛАЗи.... ЛАЗів повно їздить, а МАЗів уже майже нема!
показать весь комментарий
06.04.2021 16:20 Ответить
Электрон и ЛАЗ - разные предприятия Львова. ЛАЗа уже нет.
06.04.2021 16:23 Ответить
Я знаю, що різні... Порівнюю з ЛАЗом, бо їх з МАЗ закуповували одночасно... Богдани закуповували трохи пізніше уже під Євро-2012, але вони також без проблем ходять досі - значить проблем із якістю чи ремонтом НЕМАЄ! Ок, ЛАЗ не працює, Електрон має малі обсяги виробництва, чим Богдан не підходить? Богдани от Люблін закупив навіть, французи замовили їм робити кузови для електробусів, а для Данії Богдан робив електровантажівки...
https://topgir.com.ua/predstavlen-pervyj-ukrainskij-elektromobil-dlya-evropy-119573/
06.04.2021 16:28 Ответить
Цена вопроса.
06.04.2021 17:07 Ответить
Ну я не думаю, що Богдан дорожчий за МАЗ... Купа українських міст покупували Богдани - в Києві їх мабуть більше, ніж МАЗів!

І чомусь Люблін вибрав не МАЗ, а Богдан, а поляки вибагливі до якості! І у чеську Іглаву поставили тролейбуси Богдан, хоча у Чехії ж класні тролейбуси Шкода є!
06.04.2021 17:11 Ответить
А Электрон уступает по качеству перед МАЗом. Это я как пользователь говорю. На городских маршрутах ездят и одни и другие. Издалека их практически не отличить. Только по лайбе можно. Но Электроны какие-то расхлябанные все, всё тарахтит, гремит, зимой часто обогрев не работает. МАЗы пока держатся увереннее.
06.04.2021 16:26 Ответить
У КИєві так само порівнював МАЗ і ЛАЗ з Богданом, МАЗ от так само розхлябаний порівняно з ними...
А найживучішими були тролейбуси Антонова!
06.04.2021 16:30 Ответить
ЛАЗ, кстати, и загнулся не в последнюю очередь от того, что качество продукции стало говно. Они вроде последнюю партию продали куда-то за бугор, но там вышел скандал из-за того, что автобусы начали быстро ломаться. Ну, а по поводу Богданов, то тут, скорее всего, замешана политика и просто конкуренция среди производителей. Ивано-Франковск, к примеру, закупил Богданы, троллейбусы и автобусы. И ничего, бегают прекрасно. Вот только не знаю, по каким критериям городская власть выбрала именно Богдан, кто дал денег на покупку и т.д.
06.04.2021 16:37 Ответить
не бреши - із сотні ЛАЗ-5252 на маршрутах вже нема жодного, а з 25 новіших ЛАЗ-А292D1 на ходу залишилось 18 - в порівнянні з сотнями МАЗів це капля в морі
06.04.2021 16:58 Ответить
Дядя, я писал о принципах, а не сравнивал качество...
06.04.2021 19:02 Ответить
хорошее решение, респект Садовому
06.04.2021 15:34 Ответить
Садовый - лицемер и киздун, который выезжает только за счёт пиара на теме патриотизма, что и продемонстрировал в очередной раз. Ранее закупать МАЗы, ему совесть позволяла (и это при том, что в городе есть своё предприятие Электрон, которое выпускает точно такие же низкопольные автобусы, которое, он, оставил без заказов из-за покупки импортных МАЗов. Я уже не упоминаю львовский ЛАЗ, который почил в бозе), а теперь оно тут про диктатора и режим начало мычать.
06.04.2021 15:42 Ответить
Це такі правила в Європі? В Америці, в НЙ на кожній «міській» або «штатній» роботі, в правилах чітко прописано, що всі матеріали, котрі використовуються на цій роботі повинні бути американського виробництва.
06.04.2021 16:08 Ответить
Оце правильно. Львів випускає нічим не гірші автобуси. А таке замовлення дуже підтримає наших автобусобудівників. Наступне слово за Києвом!
06.04.2021 16:18 Ответить
В Луцьку роблять непогані тролейбуси і автобуси, які точно не гірші Білоруських.
06.04.2021 16:28 Ответить
Україні, яка забезпечувала автобусами весь СРСР, соромно закупати їх у Білорусі.
ЛАЗ був закритий свідомо, бо так вирішили прокремлівські сили.
Садовому респект за державницьку позицію.
06.04.2021 16:34 Ответить
львівські автобуси це вже був пережиток совка. не жалійте його
07.04.2021 10:35 Ответить
Слава богу , что наконец -то дошло до умных людей не покупать любую продукцию ни в беларуси, ни тем более в фашисткой россии!!
06.04.2021 17:01 Ответить
Тю, странно, а Полтава закупыла))))
06.04.2021 17:16 Ответить
Да какой там "режим", я вас умоляю. На этом полупокере пробы негде ставить, за 25 лет весь Львов под себя подмял. Просто бацька не откатил бабусики, вот и все. А этот и патрийотом кинулся и бабки получит. Короче, и рыбку съел и на *** сел
06.04.2021 17:32 Ответить
СЛАВА БОГУ здоровий глузд просипається, а Віталька вже стиг придбати для Київа
цих бусів МАз
До речі чому автобуси ЛАЗ не закуповують, завод ЛАЗ банкрут чи як ?
06.04.2021 18:23 Ответить
Це очкасте чм.о і брехун вже не знає як пропіаритись!
Де ти під.......рас був коли мос....калі знищували Львівський автобусний завод ?!

========================================================
https://galinfo.com.ua/news/yak_viddaty_groshi_lvivyan_rosiyanam_ta_vyyty_suhym_z_vody_316860.html Як віддати гроші львів'ян росіянам, та вийти сухим з води
06.04.2021 19:22 Ответить
коли мос....калі знищували Львівський автобусний завод ?!
https://myrotvorets.center/criminal/churkin-igor-anatolevich/ «МИРОТВОРЕЦЬ»

https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/ch/churkin-ihor-anatoliyovych/founder/ ЗАСНОВНИК ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Чи тільки ЛАЗ ?
06.04.2021 20:03 Ответить
цей лаз це вже історичний автобус для громадян "совка", як привчитись дихати вихвопними газами.
07.04.2021 10:27 Ответить
http://eltrans.electron.ua/citybuses/ Автобус марки «Електрон» А18501- це ********, комфортабельний міський транспорт.

Львів відмовляється від закупівлі 100 білоруських МАЗів: "Фінансувати" режим "ми не маємо права" - Цензор.НЕТ 4409

===================================================

Львів має закупляти свої Електрони, які нічим не гірші за МАЗ
06.04.2021 19:35 Ответить
В Украине вроде не принято тратить сотни миллионов долларов на брендовые проекты. Завод ради сохранения завода. И Садовый не прав в плане финансирования. Производство этих автобусов дороже белорусскому бюджету, чем если бы их не было.

- За 2014-2015 годы убытки МАЗ составили 210 миллионов долларов (по данным Белстата). За первое полугодие 2016 года, этот показатель равнялся около 30 миллионам долларов. Таким образом, среди всех предприятий белорусской промышленности МАЗ понёс самые крупные убытки.
Самое убыточное предприятие в Беларуси с открытой отчётностью за II квартал 2016 года. По итогам 2017 года чистый убыток составил 41,1 млн рублей, что вдвое ниже убытка 2016 года.

- 24 мая 2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
"В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования - будем развивать предприятие", - подчеркнул Владимир Семашко и пояснил, что речь может идти о финансировании в размере около полумиллиарда долларов. "Тоже займемся в Китае", - уточнил вице-премьер, отвечая на вопрос об источниках финансирования.
07.04.2021 08:34 Ответить
гідний поваги поступок
06.04.2021 20:35 Ответить
Молодцы!!!
06.04.2021 20:49 Ответить
Мені соромно , що моя країна фінансує російський тероризм і війну , купуючи електрику в російсько-фашистських загарбників . Але я горджусь своїм містом , яке відмовилося фінансувати білоруський фашизм , вбивства і калічення білорусів псами режиму Лукашенка .
06.04.2021 20:54 Ответить
Был шанс выбрать его президентом. Но быдло предпочло выбирать между Барыгой и Клоуном.
06.04.2021 21:08 Ответить
Є невеличке, але дуже цікаве питання. Скільки в білоруських МАЗах комплектуючих, тобто агрегатів, вузлів і т.п. що в гаражі не виточиш, російського виробництва? Питання не для ср..чу в коментах, а для відповіді: як їх обслуговувати і закупляти запчастини? Там ще певно двигуни стоять ЯМЗовські (Ярославський моторний завод, якщо що). Двигуни, чесно кажучи, досить непогані, але нахіба воно нам, пани-брати?
06.04.2021 21:08 Ответить
Оборот МАЗ 500 миллионов долларов в год. 15500 работников. MAN 17,5 млрд при 54000 занятых. По деньгам производительность труда на MAN в 10 раз выше. Всё что нужно о белорусских заводах. Чисто социальные проекты, с выплатой пособий в виде зарплаты.
07.04.2021 08:07 Ответить
Вот и правильно,давно пора так сделать.
07.04.2021 09:34 Ответить
а як дисав, як дисав!
07.04.2021 10:24 Ответить
