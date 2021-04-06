Львов отказывается от закупки 100 белорусских МАЗов: "Финансировать "режим" мы не имеем права". ВИДЕО

Львов отказывается закупать 100 автобусов МАЗ, произведенных в Беларуси, поскольку не хочет поддерживать режим захватившего власть "президента" Лукашенко.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов. Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов", - объяснил мэр Львова.

По его словам, город обратился в Европейский Инвестиционный Банк с просьбой провести этот тендер повторно.

"Почему? Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться? Последний вопрос риторический", - подчеркнул Садовый.

Мэр Львова также обратился к Кабинету Министров с просьбой ввести "защитные тарифы" или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом. Ведь его можно приобрести в Украине.

