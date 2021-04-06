Львов отказывается от закупки 100 белорусских МАЗов: "Финансировать "режим" мы не имеем права". ВИДЕО
Львов отказывается закупать 100 автобусов МАЗ, произведенных в Беларуси, поскольку не хочет поддерживать режим захватившего власть "президента" Лукашенко.
Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов. Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов", - объяснил мэр Львова.
По его словам, город обратился в Европейский Инвестиционный Банк с просьбой провести этот тендер повторно.
"Почему? Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться? Последний вопрос риторический", - подчеркнул Садовый.
Мэр Львова также обратился к Кабинету Министров с просьбой ввести "защитные тарифы" или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом. Ведь его можно приобрести в Украине.
з кацапстану за "внутрішніми" (неринковими) цінами. І що, що наші автобуси дорожче? Наше м'ясо дорожче польського, але смачніше. І автобуси "МАН" дорожче "МАЗ", але їх чомусь беруть в світі краще))) А хочете ще дешевше? То купуйте індійську "ТАТА". До речі, недержавну)))
https://topgir.com.ua/skolko-stoili-sovetskie-avto-v-sravnenii-s-inomarkami-290483/
Помнится, на то ли нью-йоркской, то ли на бельгийской выставке проводили интересный эксперимент. Читал об этом.
Брали зп. Американского / европейского работяги. И совкового.
Делали из нее обязательные вычитания, как-то: еда, одежда, и, что важно - коммуналка, медицина и образование(напоминаю, последние два бесплатные, коммуналка... в общем ты в курсе тех копеек). Вроде даже рекреацию детей, но с последним не уверен.
Так вот. Экстраполируя твой вопрос - скопить 3килорубля работяге совка было полегче чем условному американцу те же 3,6к. Да, машинку как таковую купить сложнее, ибо очередь и дефицит (что не мешало экспортировать... гады, признаю, сначала своим бы продавали).
Так что... нужно учитывать не только курсы, но и паритет покупательной способности.
За 2019, за 2020 пока нету.
http://maz.by/global/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B0%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-2019.pdf
И вижу, что в 2018 он был убыточен, но в 2019 уже нет.
2376000 белорублей. Чуть меньше ляма долларов. Но прибыль.
А я смотрел. Кучи народу на демонстрациях да без масок. Толпы. Больше года уже. Но... миллионов трупов и очередей скорых не наблюдается. Равно как и катастрофического сокращения числа митингующих из-за их перемещения в больницы, что неизбежно должно было произойти через 14 дней инкубационного периода от даты первого же митинга)))) Так что... я и нашей не верю. Верю своим глазам. Которые смотрят на стройку метро на Виноградарь а рядом еще крупный микрорайон строится. На стройке... ну в общем про санитарию не будем, ага? Так вот. Гор трупов там не наблюдается. Так шо...
А знаете шо. Допустим. Сотня тысяч митингующих... это далеко не подавляющее большинство от нескольких миллионов населения, если что.
Да-да, картинка будет показывать их массовоть и хайп, ак любимый телевизионщиками... но на деле их всего-то 100к. из почти 10 миллионов.
А коли перестане курсувати прямий потяг "Львів - Москва"?
Прямим. Боком.
Що, у Львові нікого не залищилося з патріотів?
Керівництво Укрзалізниці не у Львові, а в Києві. До речі, там ж і кабмін, Верховна Рада і сам президент.
https://www.ufs-online.ru/raspisanie-poezdov/lvov?date=06.04.2021 Львов
13:30Втр, 06 апр.
https://www.ufs-online.ru/raspisanie-poezdov/moskva?date=07.04.2021 Москва Киевская
14:26Срд, 07 апр.
Якщо не ходять - то виключно за корони. Усі інші питання: вводите у пошукач "потяг Львів - Москва" та дивитесь.
https://topgir.com.ua/predstavlen-pervyj-ukrainskij-elektromobil-dlya-evropy-119573/
І чомусь Люблін вибрав не МАЗ, а Богдан, а поляки вибагливі до якості! І у чеську Іглаву поставили тролейбуси Богдан, хоча у Чехії ж класні тролейбуси Шкода є!
А найживучішими були тролейбуси Антонова!
ЛАЗ був закритий свідомо, бо так вирішили прокремлівські сили.
Садовому респект за державницьку позицію.
СЛАВА БОГУ здоровий глузд просипається, а Віталька вже стиг придбати для Київа
цих бусів МАз
До речі чому автобуси ЛАЗ не закуповують, завод ЛАЗ банкрут чи як ?
Де ти під.......рас був коли мос....калі знищували Львівський автобусний завод ?!
https://galinfo.com.ua/news/yak_viddaty_groshi_lvivyan_rosiyanam_ta_vyyty_suhym_z_vody_316860.html Як віддати гроші львів'ян росіянам, та вийти сухим з води
https://myrotvorets.center/criminal/churkin-igor-anatolevich/ «МИРОТВОРЕЦЬ»
https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/ch/churkin-ihor-anatoliyovych/founder/ ЗАСНОВНИК ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Чи тільки ЛАЗ ?
Львів має закупляти свої Електрони, які нічим не гірші за МАЗ
- За 2014-2015 годы убытки МАЗ составили 210 миллионов долларов (по данным Белстата). За первое полугодие 2016 года, этот показатель равнялся около 30 миллионам долларов. Таким образом, среди всех предприятий белорусской промышленности МАЗ понёс самые крупные убытки.
Самое убыточное предприятие в Беларуси с открытой отчётностью за II квартал 2016 года. По итогам 2017 года чистый убыток составил 41,1 млн рублей, что вдвое ниже убытка 2016 года.
- 24 мая 2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
"В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования - будем развивать предприятие", - подчеркнул Владимир Семашко и пояснил, что речь может идти о финансировании в размере около полумиллиарда долларов. "Тоже займемся в Китае", - уточнил вице-премьер, отвечая на вопрос об источниках финансирования.