РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5340 посетителей онлайн
Новости Видео
10 284 28

Workout по-военному: офицер ВСУ публикует видео своего хобби, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни. ВИДЕО

Офицер ВСУ по имени Владимир публикует видеозапись своего хобби и пропагандирует в соцсетях спорт и здоровый образ жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об уникальных умениях как оказалось старшего лейтенанта написал на своей странице в соцсети Анатолий Штефан.

"Обычный парень Владимир. Родом из Полтавщины. Служит в городе Мелитополь. Сейчас учится в Харькове. У меня сразу возник вопрос: "Курсант?", а в ответ: "Старший лейтенант". Вооруженные силы Украины, спорт и здоровый образ жизни - все это он пропагандирует в своих видео. Респект, старший лейтенант. Вы молодец", - пишет Штефан в комментарии видео и дает ссылку на страницу Владимира в соцсети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине создают единую систему общественного здоровья на региональном уровне

Автор: 

армия (8515) здоровье (1389) спорт (2447)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Побольше бы таких ребят! 🇺🇦😊👍
показать весь комментарий
07.04.2021 11:41 Ответить
+19
Який ,га? З такими нам ніхто не страшний. Справжній козак.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:43 Ответить
+15
красава!!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Побольше бы таких ребят! 🇺🇦😊👍
показать весь комментарий
07.04.2021 11:41 Ответить
Який ,га? З такими нам ніхто не страшний. Справжній козак.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:43 Ответить
красава!!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:43 Ответить
Красунчик !
показать весь комментарий
07.04.2021 11:45 Ответить
Такий генералом точно не стане - треба пузо відрощувати.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:48 Ответить
Молодчина
показать весь комментарий
07.04.2021 11:49 Ответить
Не понял....
Во время карантина.... без маски.... Где 15 ментов? Почему дескриминация?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:49 Ответить
Правильный тик ток! Только последовать примеру нужно работать над собой а нынешней молодежи легче сиськи и письки показать.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:49 Ответить
Молодець! Найкраща пропаганда яку я бачив на цензорі...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:49 Ответить
Обалдеть! Вот это мужик!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:53 Ответить
Акуратніше там.
Workout по-військовому: офіцер ЗСУ публікує відео свого хобі, пропагуючи спорт і здоровий спосіб життя - Цензор.НЕТ 697
показать весь комментарий
07.04.2021 11:54 Ответить
Берегите!!!! ИХ!!!!! Бегемоты!!! Кормите как в НАТО!!! Платите достойно!!! В санатории!!!
А то если ребенок спортом занимается - все стоит деньги!!!! И не мало!!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:55 Ответить
👏👏👏👏👏👍
показать весь комментарий
07.04.2021 11:55 Ответить
Прикольно. Хочу я на него посмотреть лет так после 50-и. За одно покажите мне штангиста, акробата, гимнаста в возрасте 50 лет и старше.
============
Я тоже был такой дурной в его возрасте и творил чудеса покруче чем он, особенно на соревнованиях. А теперь артирит, артроз, ГБ1, гипертрофическая кардиомиопатия и еще штук 15 диагнозов каждое утро мне приветы шлют из спортивного детства.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:59 Ответить
На тобі цілу підбірку - https://www.youtube.com/watch?v=YFTOSfyj49o тиц
показать весь комментарий
07.04.2021 12:13 Ответить
Что показало МРТ, в верхних слоях зондирования?
показать весь комментарий
08.04.2021 02:43 Ответить
Одне слово: КОЗАК !!!
А у дівчат на задньому плані аж слюні з рота потікли... Ех, молодість...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:03 Ответить
Спорт - полезный наркотик. Как и секс))
показать весь комментарий
07.04.2021 12:20 Ответить
Workout по-військовому: офіцер ЗСУ публікує відео свого хобі, пропагуючи спорт і здоровий спосіб життя - Цензор.НЕТ 4536
показать весь комментарий
07.04.2021 12:35 Ответить
лицо русского мира! тьфу гадость!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:36 Ответить
Я рад, что в ВСУ такие офицеры! Слава Украине!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:24 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:36 Ответить
Я рад, что в ВСУ такие офицеры! Слава Украине!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:25 Ответить
Достойный пример для молодежи!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:48 Ответить
ось Вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
показать весь комментарий
07.04.2021 14:37 Ответить
нуда я подтягивался раз 5 15 лет назад..нече ссе терминатор а переворот так и не делал..джеки чана однако
показать весь комментарий
08.04.2021 23:46 Ответить
У каждого свое хобби и это здорово, ведь любой человек так отдыхает от повседневной работы, так например посетив http://shangrilagaming.com/ Шангрила Киев можно круто отдохнуть в игровом заведении и пообщаться с образованными, интелегентными людьми.
показать весь комментарий
11.06.2021 10:49 Ответить
 
 