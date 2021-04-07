Workout по-военному: офицер ВСУ публикует видео своего хобби, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни. ВИДЕО
Офицер ВСУ по имени Владимир публикует видеозапись своего хобби и пропагандирует в соцсетях спорт и здоровый образ жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об уникальных умениях как оказалось старшего лейтенанта написал на своей странице в соцсети Анатолий Штефан.
"Обычный парень Владимир. Родом из Полтавщины. Служит в городе Мелитополь. Сейчас учится в Харькове. У меня сразу возник вопрос: "Курсант?", а в ответ: "Старший лейтенант". Вооруженные силы Украины, спорт и здоровый образ жизни - все это он пропагандирует в своих видео. Респект, старший лейтенант. Вы молодец", - пишет Штефан в комментарии видео и дает ссылку на страницу Владимира в соцсети.
Во время карантина.... без маски.... Где 15 ментов? Почему дескриминация?
А то если ребенок спортом занимается - все стоит деньги!!!! И не мало!!
============
Я тоже был такой дурной в его возрасте и творил чудеса покруче чем он, особенно на соревнованиях. А теперь артирит, артроз, ГБ1, гипертрофическая кардиомиопатия и еще штук 15 диагнозов каждое утро мне приветы шлют из спортивного детства.
А у дівчат на задньому плані аж слюні з рота потікли... Ех, молодість...