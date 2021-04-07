РУС
Армейская авиация и бойцы ВСУ отбили атаку морского десанта врага, - учения подразделений Объединенных сил. ВИДЕО

Армейская авиация и бойцы ВСУ отбили атаку морского десанта условного врага во время учений Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ, учения проходили вблизи административной границы захваченного российскими оккупантами Крыма.

Подразделения десантно-штурмовых войск при поддержке авиации вышли в район высадки условного противника, заняли плацдарм и провели тренировку по уничтожению морского десанта оккупантов.

Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
07.04.2021 12:46 Ответить
+3
Хотелось бы видеть и беспилотников
показать весь комментарий
07.04.2021 12:43 Ответить
+3
Тяжело в учении, легко в бою
показать весь комментарий
07.04.2021 12:53 Ответить
да этож прекрасно...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:23 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 12:46 Ответить
Немає ключового елементу оборони - повітряного удару літаками ВПС ЗСУ керованими ракетами Х-25МЛ по десанту та кораблям. Гелікоптери Мі-8 в разі морського десанту абсолютно безглузді, їх знищать корабельними та переносними ЗРК.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:20 Ответить
Якщо десант висадився, то кораблі та авіація ворога будуть надавати десанту вогневу підтримку потрібно буде в першу чергу організувати ППО та відігнати кораблі від берега на 30-40км, щоб була можливість використовувати штурмову авіацію та гелікоптери. Для того щоб відігнати кораблі від берега потрібно використовувати Міг-29 та Су-27, які мають на гранично малих висотах підійти до берега, короткочасно піднятись на мінімальну висоту застосування ракети Х-25МЛ, запустити ракети по кораблям і довести їх до цілі. Після отримання ушкоджень ворожі кораблі мають відійти від берега і їх ППО вже не зможе щільно накривати зону висадки ворожого десанту і можна буде застосовувати Су-25, Мі-24 та Мі-8 для знищення живої сили і техніки ворога. А піхоту скорше за все до берега не допустить ворожий спецназ, який висадиться раніше і замінує всі дороги по яким можуть підійти бойові групи ЗСУ до берега.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:24 Ответить
Какие самолеты ? Нужны противокарабельные крылатые ракеты !
Самолёты наши будут сбиты ПВО кацапов из Крыма !
показать весь комментарий
07.04.2021 20:20 Ответить
Протикорабельних ракет немає як бойової системи, кілька ракет Нептун на двох машинах не зможуть захистити узбережжя. Від Криму до Одеси всього пару годин ходу а ПКР за цей час не встигне доїхати до Одеси.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:58 Ответить
Я понимаю... Расчитываю на США - их поставки вооружения и специалистов !
показать весь комментарий
08.04.2021 09:36 Ответить
Як показав досвід цієї війни США робить все щоб путін окупував якомога більше української території і зв'язав більшу частину своєї армії контролем окупованих територій та військовими діями! Тому я б на США не розраховував!
показать весь комментарий
08.04.2021 13:22 Ответить
Я этого не "увидел"... А на основании ЧЕГО вы пришли к этому своему выводу ?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:08 Ответить
да, будем вас бить
показать весь комментарий
07.04.2021 12:50 Ответить
Ты петушок престарелый тоже придёшь Асвабаждать рузьгеговорящих? Или жопа в диване застряла?
показать весь комментарий
07.04.2021 12:51 Ответить
Лесные олени тренируются эвакуировать раненых
показать весь комментарий
07.04.2021 12:33 Ответить
так от навіщо москалі зібрали всі свої іржаві лоханки та буху салдатню навколо українського кордону
показать весь комментарий
07.04.2021 13:15 Ответить
Хотелось бы видеть и беспилотников
показать весь комментарий
07.04.2021 12:43 Ответить
заголовок такой многообещающий. Ух ты, думаю, отбили. Читаю дальше - учения.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:49 Ответить
Тяжело в учении, легко в бою
показать весь комментарий
07.04.2021 12:53 Ответить
Бей своих, чтобы чужие боялись.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:51 Ответить
Немцы наверное тоже тренировались в Нормандии десант уничтожать.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:00 Ответить
100%
и кацапня тренировалась Улус-Керт удерживать..
и Дейр-ез-Зор тоже..
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
там було декілька умов, незвичних для москалів:
- по-перше, в москалів не було часу приспати пильність американців розмовами про "вічну дружбу"
- по-друге, американці довго не могли зрозуміти що москалі хочуть за криками:
- а, плядь, спаааааасииите, #об вашу мать, нах#у плядь убииииииваааааааююююютттт
показать весь комментарий
07.04.2021 13:45 Ответить
Я это к тому, что при значительном перевесе сил, даже более тренированные и подготовленные войска не удержат позиции. Но думаю хороший бой мы всё таки дадим.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:44 Ответить
С 1942 по 1944 немцы успешно предотвратили несколько попыток десанта на побережье Франции.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:36 Ответить
Лучше бы они на Донбассе тренировались в реальных условиях.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
можешь пойти и на собственном примере показать как надо.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:42 Ответить
Потужно. Новітня зброя. СПГ, РПГ.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:33 Ответить
У свинособак, что не новость про ВСУ, то одна и та же команда слазит с бутылки и начинает строчить тупые однообразные коменты, будто мнение заднеприводных кацапских глиномесов, интересует украинцев.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:35 Ответить
Не впечатляет. Такое "кино" и Зимбабве может снять. Война в Карабахе показала, что надо для победы над врагом. Это современные, ударные беспилотники. Я в этом кине их не увидел.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:23 Ответить
Такими силами можно, разве шо, отбить десантирование конницы будённого.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:35 Ответить
учения это всегда гуд
показать весь комментарий
07.04.2021 19:10 Ответить
оно, конечно, да, но что сможет устаревший ми8 против ка52?
показать весь комментарий
07.04.2021 23:01 Ответить
 
 