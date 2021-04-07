Армейская авиация и бойцы ВСУ отбили атаку морского десанта врага, - учения подразделений Объединенных сил. ВИДЕО

Армейская авиация и бойцы ВСУ отбили атаку морского десанта условного врага во время учений Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ, учения проходили вблизи административной границы захваченного российскими оккупантами Крыма.

Подразделения десантно-штурмовых войск при поддержке авиации вышли в район высадки условного противника, заняли плацдарм и провели тренировку по уничтожению морского десанта оккупантов.

