Армейская авиация и бойцы ВСУ отбили атаку морского десанта врага, - учения подразделений Объединенных сил. ВИДЕО
Армейская авиация и бойцы ВСУ отбили атаку морского десанта условного врага во время учений Объединенных сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ, учения проходили вблизи административной границы захваченного российскими оккупантами Крыма.
Подразделения десантно-штурмовых войск при поддержке авиации вышли в район высадки условного противника, заняли плацдарм и провели тренировку по уничтожению морского десанта оккупантов.
Топ комментарии
+5 Юрий Петров #225294
показать весь комментарий07.04.2021 12:46 Ответить Ссылка
+3 Влад Воланд
показать весь комментарий07.04.2021 12:43 Ответить Ссылка
+3 Evro7
показать весь комментарий07.04.2021 12:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самолёты наши будут сбиты ПВО кацапов из Крыма !
и кацапня тренировалась Улус-Керт удерживать..
и Дейр-ез-Зор тоже..
- по-перше, в москалів не було часу приспати пильність американців розмовами про "вічну дружбу"
- по-друге, американці довго не могли зрозуміти що москалі хочуть за криками:
- а, плядь, спаааааасииите, #об вашу мать, нах#у плядь убииииииваааааааююююютттт