"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета ответил на обвинения в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний. ВИДЕО

Мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета едва не подрался с представителем "Национального корпуса" Дмитрием Кухарчуком, который обвинил его в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись словесной перебранки между Бондаренко и Кухарчуком появилась в сети. Разобраться с ситуацией "по-мужски" помешали полицейские, присутствующие в зале.

