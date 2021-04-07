РУС
24 398 114

"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета ответил на обвинения в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний. ВИДЕО

Мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета едва не подрался с представителем "Национального корпуса" Дмитрием Кухарчуком, который обвинил его в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись словесной перебранки между Бондаренко и Кухарчуком появилась в сети. Разобраться с ситуацией "по-мужски" помешали полицейские, присутствующие в зале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским: "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом". ВИДЕО

Автор: 

горсовет (667) драка (2032) Черкассы (870) Бондаренко Анатолий (58)
Топ комментарии
+53
эту "ылиту" Марсиане нам выбирают или те кто живут с нами в одной многоэтажке, наши знакомые, коллеги??? Может нужно между собой разобраться и перестать винить хреновую власть, а начать с "нарида"? может хоть на 30 год независимости и на восьмой год войны, найти силы и сказать что вокруг полно даунов и виноваты все вместе, просто степень вины разная?
07.04.2021 13:46 Ответить
07.04.2021 13:46 Ответить
+31
яка ж, все ж таки, освіченна і культурна еліта в Україні
07.04.2021 13:42 Ответить
07.04.2021 13:42 Ответить
+21
"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета ответил на обвинения в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний - Цензор.НЕТ 8029
07.04.2021 13:43 Ответить
07.04.2021 13:43 Ответить
Явно пацанчик співає з чужого голосу і за чуже бабло.Враховуючи колишній конфлікт мера із Зєлєю тут явно рука офісу преза,який таким чином хоче мера трохи присадити.А в результаті робить тому тільки лишню рекламу.
07.04.2021 17:26 Ответить
07.04.2021 17:26 Ответить
Канэшно,а Бондаренко классный и ни разу не корррумпированный мэр
07.04.2021 20:21 Ответить
07.04.2021 20:21 Ответить
Свого часу працював в декількох соціальних проектах які реалізовувались в Черкасах. Це місто надзвичайно корумповане. Це справжня провінція - притулок бездарності. Така собі бездарність займає там якусь посаду, обростає кумами, сватами, розставляє родичів та "годованців" навкого і кладе буй на все! І зрушити таке падло неможливо. Вросло... Така ситуація всюди, але Черкаси особливі - найбрутальніша бездарність саме там. Чому? Мабуть тому що "Голодомор" та репресії - вижили, дали та виховали потомство лише пристосуванці. Там немає героїв, пасіонаріїв, а слово "гідність" забуте бо "не годує". За своїм менталітетом Черкаси нагадують Рибінськ в Ярославській губернії...
07.04.2021 18:38 Ответить
07.04.2021 18:38 Ответить
Детский сад.
07.04.2021 18:55 Ответить
07.04.2021 18:55 Ответить
Кроме ,"Корпуса" никто этому оху вшему меру ничего не предъявил и не посмел вякнуть, только слышно хиханьки ущербных жопализов.это тем затылкам,которые в каждой новости вспоминают где,"нацжоны" ? Ска уе аны!
07.04.2021 20:20 Ответить
07.04.2021 20:20 Ответить
Раньше гепа на 0 умножал, а этот на 0,5 умножает. Прогресс.
07.04.2021 20:22 Ответить
07.04.2021 20:22 Ответить
Люди, а где Савченко? Что с ней
07.04.2021 21:34 Ответить
07.04.2021 21:34 Ответить
Наверное с жопоблоковцами случкой занимается.
07.04.2021 22:47 Ответить
07.04.2021 22:47 Ответить
Дайте место для драки!
07.04.2021 22:27 Ответить
07.04.2021 22:27 Ответить
Этот лысый хрен точно из черкасских гопников 90-х.
07.04.2021 22:44 Ответить
07.04.2021 22:44 Ответить
Сразу понятно мер пидарок еще тот!Но куда народ смотрит выбирая такую погань постоянно???..За гречечку продаемся? А за сотрудничество с рашисткой ОПЗЖ, надо стразу гнать поганой метлой!!.
07.04.2021 22:55 Ответить
07.04.2021 22:55 Ответить
Ще один борзий лисий хрєн, як Труханов. Наш нарід таких ********. Не засмучуйтеся, наступний буде ще гірше, зуп дайу.
07.04.2021 23:29 Ответить
07.04.2021 23:29 Ответить
Переспективних знищують, або саджають до в'язниці. А "наріду" як дехто висловлюється дають вибирати між Г і Х ( тільки не гарні та хороші). Система! Тут треба дякувати Кучмі за її створення. ( На мій погляд Рошен такеж Г як і ЗЕ)
08.04.2021 09:13 Ответить
08.04.2021 09:13 Ответить
Бзділоватий конек
08.04.2021 14:37 Ответить
08.04.2021 14:37 Ответить
