"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета ответил на обвинения в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний. ВИДЕО
Мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета едва не подрался с представителем "Национального корпуса" Дмитрием Кухарчуком, который обвинил его в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись словесной перебранки между Бондаренко и Кухарчуком появилась в сети. Разобраться с ситуацией "по-мужски" помешали полицейские, присутствующие в зале.
Топ комментарии
+53 Bicko Nelich
показать весь комментарий07.04.2021 13:46 Ответить Ссылка
+31 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий07.04.2021 13:42 Ответить Ссылка
+21 Підлога Маккартні
показать весь комментарий07.04.2021 13:43 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Степан Русин
показать весь комментарий07.04.2021 17:26 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Beer Bear
показать весь комментарий07.04.2021 20:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
НБ
показать весь комментарий07.04.2021 18:38 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
free image
показать весь комментарий07.04.2021 18:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Beer Bear
показать весь комментарий07.04.2021 20:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Нестор Гуляйполе #478168
показать весь комментарий07.04.2021 20:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ev #459576
показать весь комментарий07.04.2021 21:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Павел Северин #429850
показать весь комментарий07.04.2021 22:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
stanis nasvaiko
показать весь комментарий07.04.2021 22:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Павел Северин #429850
показать весь комментарий07.04.2021 22:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Иван Карпов #399864
показать весь комментарий07.04.2021 22:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
irenka ko
показать весь комментарий07.04.2021 23:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Алмаз
показать весь комментарий08.04.2021 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Кучер #250106
показать весь комментарий08.04.2021 14:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль