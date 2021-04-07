Медперсонал истощен, все падают с ног. Круглосуточный адский труд: врач-инфекционист Чумак показал видео из горбольницы Днепра. ВИДЕО

COVID-19 стал моложе и агрессивнее, инфекционное отделение горбольницы Днепра заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен, все падают с ног.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий инфекционным отделением 21-й горбольницы Днепра Владимир Чумак и показал обстановку в медучреждении.

"Я видел, как пожилые люди, которым уже за 80, находясь с COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, праздновали свою бриллиантовую свадьбу.

Я видел, как люди теряли надежду, когда твой родной человек, лежит в тяжелом состоянии, а ты в это время здоровый ждёшь его дома.

Я видел скорбь в глаз мед.работников, когда умирает пациент, которого всеми силами пытались спасти, а всё потому что вирус оказался сильнее", - написал врач.

Чумак призвал людей "начать чувствовать ценность жизни".

"Болезнь стала моложе и агрессивнее, она продолжает пугать и, к сожалению, делает это удачно. Отделение заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен. Все падают с ног и выжимают бельё от пота. Круглосуточный адский труд, который наносит душевные увечия. Одна надежда - это маска на лице и дистанция в общественных местах. Помните об этом, ведь это важно", - отметил завотделения инфекционным отделением горбольницы Днепра.

