Медперсонал истощен, все падают с ног. Круглосуточный адский труд: врач-инфекционист Чумак показал видео из горбольницы Днепра. ВИДЕО
COVID-19 стал моложе и агрессивнее, инфекционное отделение горбольницы Днепра заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен, все падают с ног.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий инфекционным отделением 21-й горбольницы Днепра Владимир Чумак и показал обстановку в медучреждении.
"Я видел, как пожилые люди, которым уже за 80, находясь с COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, праздновали свою бриллиантовую свадьбу.
Я видел, как люди теряли надежду, когда твой родной человек, лежит в тяжелом состоянии, а ты в это время здоровый ждёшь его дома.
Я видел скорбь в глаз мед.работников, когда умирает пациент, которого всеми силами пытались спасти, а всё потому что вирус оказался сильнее", - написал врач.
Чумак призвал людей "начать чувствовать ценность жизни".
"Болезнь стала моложе и агрессивнее, она продолжает пугать и, к сожалению, делает это удачно. Отделение заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен. Все падают с ног и выжимают бельё от пота. Круглосуточный адский труд, который наносит душевные увечия. Одна надежда - это маска на лице и дистанция в общественных местах. Помните об этом, ведь это важно", - отметил завотделения инфекционным отделением горбольницы Днепра.
дискредитировать "Спутник V". И ведь многие будут искренно верить, что смерть наступила от вакцины. Так, что Россия никогда не пойдёт на продажу её в Украину. Но, по любому не надо затягивать с этим делом. Колитесь, Индийской, Китайской, любой другой. В конце концов, кроме смертей, эти локдауны губят экономику.
И да. Мы будем "колоться" вакцинами, признанными ВОЗ. А не орудием информвойны (абсолютно бесполезным) твоей рАСЕИ.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
Далой локдаун, дауны!