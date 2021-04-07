РУС
15 252 131

Медперсонал истощен, все падают с ног. Круглосуточный адский труд: врач-инфекционист Чумак показал видео из горбольницы Днепра. ВИДЕО

COVID-19 стал моложе и агрессивнее, инфекционное отделение горбольницы Днепра заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен, все падают с ног.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий инфекционным отделением 21-й горбольницы Днепра Владимир Чумак и  показал обстановку в медучреждении.

"Я видел, как пожилые люди, которым уже за 80, находясь с COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, праздновали свою бриллиантовую свадьбу.

Я видел, как люди теряли надежду, когда твой родной человек, лежит в тяжелом состоянии, а ты в это время здоровый ждёшь его дома.

Я видел скорбь в глаз мед.работников, когда умирает пациент, которого всеми силами пытались спасти, а всё потому что вирус оказался сильнее", - написал врач.

Чумак призвал людей "начать чувствовать ценность жизни".

"Болезнь стала моложе и агрессивнее, она продолжает пугать и, к сожалению, делает это удачно. Отделение заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен. Все падают с ног и выжимают бельё от пота. Круглосуточный адский труд, который наносит душевные увечия. Одна надежда - это маска на лице и дистанция в общественных местах. Помните об этом, ведь это важно",  - отметил завотделения инфекционным отделением горбольницы Днепра.

Медперсонал истощен, все падают с ног. Круглосуточный адский труд: врач-инфекционист Чумак показал видео из горбольницы Днепра 01

больница (1449) Днепр (4492) карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+24
Ковід-дисиденти конче потрібні в лікарнях санітарами!

На них можна зекономити на костюмах та масках, котрих і так не вистачає.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:18 Ответить
+19
тобі що, кретин, стрім конаючого від ковіду бідолаги давати ?

сьогоднішній рекорд - 450 померлих.......

RIP померлим,
співчуття рідним та
СИЛИ НАШИМ ЛІКАРЯМ !
показать весь комментарий
07.04.2021 15:22 Ответить
+17
дякуючи бездарній ЗЄльоной владі із "молодими ліцамі"
показать весь комментарий
07.04.2021 15:19 Ответить
Страница 2 из 2
Зато хлопці на вакцині заробляють. А пізніше зароблять на економії пінсійного фонду
показать весь комментарий
07.04.2021 15:38 Ответить
какие вы боты убогие, новость про уставших врачей и переполненые больницы, а вы про вакцину, ее для этого и закупили, но только прививаться ею даже сами медики не хотят, нужно рассматривать это как два разных вопроса. 1) качество вакцины 2)соблюдение ВСЕМИ карантина 3) справедливая оплата труда медработникам. не нужно все собирать в одну проблему, это не правильно.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:53 Ответить
по идее 1 погибший на 1 район. если статистически, то это смешно. но только статистически.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:46 Ответить
Смерть одного человек - трагедия, смерть миллионов - статистика, смерть катцапов - это просто праздник какойта...
показать весь комментарий
07.04.2021 15:53 Ответить
А куда делись наши ковидоскептики? Может быть уже вымерли?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:55 Ответить
С чего бы? Вон сверху 3 отписались.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:21 Ответить
Всё таки напрасно Вы не прививаетесь. Нет в этом ничего страшного. У меня в течении суток в носу посвербело и сонливость была, и всё. Зато теперь спокоен.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:27 Ответить
если не секрет, какой вакциной прививались и как давно? вопрос без подвоха, действительно для семьи изучаю вопрос. и да, ваш возраст?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:58 Ответить
Есстесственно Cпутник V, ( а у меня других вариантов и не было). Но мне кажется, это всё ерунда. Все они одинаковые. Возраст 72. Вторая прививка полтора месяца назад. Но и жена и знакомые разных возрастов, и 18ти летний, сын моего сына, чувствовали себя примерно так же. Правда, я забыл сказать, что у меня долго болело плечо. Но я думаю, это от того, что мне попалась какая то не нормальная прививальщица. Она крутилась как балерина, то на пятках, то на носочках и с разгона воткнула шприц, куда то ближе к ключице. Хорошо хоть не в глаз.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:29 Ответить
Не, спасибо. Спутником пусть прививается наша вата. На территории расеи.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:47 Ответить
Ну Спутник вам по объективным причинам, по любому не грозит. Потому, что если не дай Бог привитый Спутником скончается, даже если и с топором в голове, то обязательно найдутся люди которые эту вакцину с г**ном смешают. Я представляю как ваши соотечественники ищут малейший повод, чтобы
дискредитировать "Спутник V". И ведь многие будут искренно верить, что смерть наступила от вакцины. Так, что Россия никогда не пойдёт на продажу её в Украину. Но, по любому не надо затягивать с этим делом. Колитесь, Индийской, Китайской, любой другой. В конце концов, кроме смертей, эти локдауны губят экономику.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:00 Ответить
Ага, "рАСЕЯ не пойдёт". Твоя рАСЕЯ нам навязывала свой Спутник так, что мама не горюй! Как, впрочем, пытается навязать и всему миру.
И да. Мы будем "колоться" вакцинами, признанными ВОЗ. А не орудием информвойны (абсолютно бесполезным) твоей рАСЕИ.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:31 Ответить
замечательно
показать весь комментарий
07.04.2021 18:35 Ответить
спутник вроде хорош и против британского штамма но против южноафриканского уже не очень, впрочем как и другие вакцины, остается верить, что от тяжелого течения предохраняют при любом штамме.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:16 Ответить
Во сяком случае, это благодаря "Спутнику", больницы разгрузились, группы риска, которые могли бы быть потенциальными разносчиками заразы, уже привиты. Численность привитых примерно 12 миллионов, количество заболевших топчется около восьми тысяч в день. Транспорт, учёба, производство, функционируют как раньше. При этом несмотря на грозные надписи на дверях магазинов, уже и маски практически перестали носить.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:34 Ответить
Дело не в спутнике. Просто там прекратили психоз из-за этого ОРВИ.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:44 Ответить
Не. В прошлом году, я тоже думал, что это массовый психоз. Но когда одного соседа похоронили, потом другого, а потом и старого друга в другом городе и родственники очень тяжело переболели, изменил своё мнение. Может, оно и действительно, дело не только в спутнике, а и в самоуспокоении от уверенности в этот спутник, психоз спал и коллективное выздоровление началось.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:22 Ответить
Так и есть. Как раз для стариков и сердечников очень важно, чтобы не было никакой паники.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:46 Ответить
Есть опасность что появятся в скором времени новые штаммы, против которого ни спутник, ни пфайзер, ни другие, не будут эффективны, ситуация - как сейчас с вакцинами против гриппа.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:02 Ответить
это самая страшная опасность
показать весь комментарий
07.04.2021 21:59 Ответить
а кто говорил, что будет легко?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:23 Ответить
А где переполненная больница то?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:39 Ответить
Не успели к внеплановым съемкам массовку подвезти
показать весь комментарий
07.04.2021 19:31 Ответить
1. За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
Далой локдаун, дауны!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:31 Ответить
Я так розумію, щоб було менше випадків важкого перебігу необхідно із перших днів йти на лікарняний та отримувати рекомендації сімейного лікаря. То перша ланка сімейних лікарів провалила покладені на них обов'язки із діагностики та надання консультацій?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 