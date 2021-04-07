"Без цензуры в прямом эфире": НАТО в хату, вот вам Pfizer, Россия "быкует", а Коломойский ест Медведчука. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разложат по полочкам интриги-скандалы-вакцины и прочую новостную феерию последних дней.
Сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры в прямом эфире":
✅ НАТО в хату!
"Почему мы до сих пор не в НАТО?" - снова спрашивает президент Зеленский. Что ему соответствует НАТО и стоит ли ждать ПДЧ?
✅ Вот вам Pfizer.
Киев договорился с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против коронавируса. Президент уже отметил особые заслуги в этом Андрея Ермака. Что здесь не так?
✅ Коломойский ест Медведчука.
Кто на самом деле выиграл от санкций СНБО? Где теряет влияние Виктор Медведчук? И где его приобретает Игорь Коломойский?
✅ Россия быкует (здесь ничего нового, но все же).
1 апреля украинская военная разведка сообщила, что Россия готовится ввести регулярные подразделения вооруженных сил РФ на территорию, которую сейчас контролируют боевики НВФ "ДНР" и "ЛНР". В Кремле тем временем уверяют, что передвижение российской армии по территории РФ не должно беспокоить жителей других стран. Очень смешно, правда?
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
durdom.in.ua
@durdominua