"Без цензуры в прямом эфире": НАТО в хату, вот вам Pfizer, Россия "быкует", а Коломойский ест Медведчука. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разложат по полочкам интриги-скандалы-вакцины и прочую новостную феерию последних дней.

Сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры в прямом эфире":

✅ НАТО в хату!

"Почему мы до сих пор не в НАТО?" - снова спрашивает президент Зеленский. Что ему соответствует НАТО и стоит ли ждать ПДЧ?

✅ Вот вам Pfizer.

Киев договорился с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против коронавируса. Президент уже отметил особые заслуги в этом Андрея Ермака. Что здесь не так?

✅ Коломойский ест Медведчука.

Кто на самом деле выиграл от санкций СНБО? Где теряет влияние Виктор Медведчук? И где его приобретает Игорь Коломойский?

✅ Россия быкует (здесь ничего нового, но все же).

1 апреля украинская военная разведка сообщила, что Россия готовится ввести регулярные подразделения вооруженных сил РФ на территорию, которую сейчас контролируют боевики НВФ "ДНР" и "ЛНР". В Кремле тем временем уверяют, что передвижение российской армии по территории РФ не должно беспокоить жителей других стран. Очень смешно, правда?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (436)
07.04.2021 20:59 Ответить
07.04.2021 21:15 Ответить
Кількість мильних бульбашок в джакузі з найвеличнішим стрімко зростає. Що вся ця кодла буде робити, коли вони почнуть луськатись? І куди дівати всю ту воду, в яку нєлох відкладав свої "зусилля"? Та й від сморіду треба бути якось позбавитись...
07.04.2021 21:17 Ответить
07.04.2021 22:40 Ответить
 
 