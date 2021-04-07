"Без цензуры в прямом эфире": НАТО в хату, вот вам Pfizer, Россия "быкует", а Коломойский ест Медведчука. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разложат по полочкам интриги-скандалы-вакцины и прочую новостную феерию последних дней.

✅ НАТО в хату!

"Почему мы до сих пор не в НАТО?" - снова спрашивает президент Зеленский. Что ему соответствует НАТО и стоит ли ждать ПДЧ?

✅ Вот вам Pfizer.

Киев договорился с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против коронавируса. Президент уже отметил особые заслуги в этом Андрея Ермака. Что здесь не так?

✅ Коломойский ест Медведчука.

Кто на самом деле выиграл от санкций СНБО? Где теряет влияние Виктор Медведчук? И где его приобретает Игорь Коломойский?

✅ Россия быкует (здесь ничего нового, но все же).

1 апреля украинская военная разведка сообщила, что Россия готовится ввести регулярные подразделения вооруженных сил РФ на территорию, которую сейчас контролируют боевики НВФ "ДНР" и "ЛНР". В Кремле тем временем уверяют, что передвижение российской армии по территории РФ не должно беспокоить жителей других стран. Очень смешно, правда?

