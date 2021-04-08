РУС
9 188 30

Пьяный львовянин на ВАЗ-2106 показывал патрульным нарезанную колбасу вместо водительских документов: "Що це таке, пане водій?!". ВИДЕО

Водитель автомобиля ВАЗ-2106, которого полицейские остановили на улице Юрия Липы во Львове, был на столько пьян, что вместо документов предъявлял патрульным нарезанную колбасу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отмечается, что после отказа патрульных принимать такие "документы", водитель аккуратно складывал колбасу в кошелек.

52-летний львовянин категорически отрицал, что он пьян, а тест на алкоголь отказывался пройти, ссылаясь на пандемию коронавируса.

Топ комментарии
+42
Дожились - ковбаса вже не документ.
08.04.2021 10:40 Ответить
+24
Чувак видать правами закусил А колбаса осталась нетронутой.
08.04.2021 10:45 Ответить
+9
Хвашисти!
08.04.2021 10:45 Ответить
Дожились - ковбаса вже не документ.
08.04.2021 10:40 Ответить
Хвашисти!
08.04.2021 10:45 Ответить
Не аргумент.
08.04.2021 21:04 Ответить
Добре що не фалос )
08.04.2021 10:42 Ответить
п'є і закусює кобасою під час їзди
08.04.2021 10:44 Ответить
Чувак видать правами закусил А колбаса осталась нетронутой.
08.04.2021 10:45 Ответить
Неправильно ты, дядя Федор, колбасу ешь
08.04.2021 11:37 Ответить
Надо было сало свежее достать. Тогда бы прокатило...
08.04.2021 10:46 Ответить
Так піст же, у Львові з цим строго!)))))
08.04.2021 10:50 Ответить
Якій піст? 4-го Пасха вже була
08.04.2021 11:03 Ответить
Ну в кого як...
08.04.2021 11:29 Ответить
то не та Пасха, наша - першого в наступному місяці
08.04.2021 11:43 Ответить
В суботу? Буддіст?
08.04.2021 12:02 Ответить
От закінчимо "зелену діджиталізацію" і він копам покаже фотку ковбаси...
08.04.2021 10:51 Ответить
Львовянин и колбаса..звучит солидно. Прямо как Гарри Поттер и философский камень.
08.04.2021 10:52 Ответить
то була ковбаса по 2.20! це був екскурс в радянський совок від свідка "всеобічного щастя"
08.04.2021 11:45 Ответить
Вот билет на балет,на трамвай билетов нет!
08.04.2021 11:13 Ответить
08.04.2021 11:28 Ответить
в дивні часи живемо: псами за комуналку можна платити, по ковбасі їздити, сосни корабельні взагалі не за призначенням вживаються ))
08.04.2021 11:28 Ответить
на пожизненное за такое !
08.04.2021 11:59 Ответить
От тормоз долари евро треба показувати
08.04.2021 12:02 Ответить
Не, ну колбаса вещь, в принципе, недурственная.
08.04.2021 12:05 Ответить
Самая лучшая колбаса это чулок с деньгами!
08.04.2021 12:11 Ответить
То був хабар.
08.04.2021 12:22 Ответить
08.04.2021 15:03 Ответить
"...аккуратно складывал колбасу в кошелек" - Вот эта формулировочка порадовала. У кого-то норм с чувством юмора.
08.04.2021 12:40 Ответить
Не, ну это правда смешно:
- Предъявите вашу колбасу! П'яний львів'янин на ВАЗ-2106 показував патрульним нарізану ковбасу замість водійських документів: "Що це таке, пане водій?!" - Цензор.НЕТ 7251
08.04.2021 17:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ld_v3r1kY5Q
Тут навпаки - про ментовську банду у Києві.
08.04.2021 13:04 Ответить
 
 