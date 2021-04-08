Пьяный львовянин на ВАЗ-2106 показывал патрульным нарезанную колбасу вместо водительских документов: "Що це таке, пане водій?!". ВИДЕО

Водитель автомобиля ВАЗ-2106, которого полицейские остановили на улице Юрия Липы во Львове, был на столько пьян, что вместо документов предъявлял патрульным нарезанную колбасу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отмечается, что после отказа патрульных принимать такие "документы", водитель аккуратно складывал колбасу в кошелек.

52-летний львовянин категорически отрицал, что он пьян, а тест на алкоголь отказывался пройти, ссылаясь на пандемию коронавируса.

