Пьяный львовянин на ВАЗ-2106 показывал патрульным нарезанную колбасу вместо водительских документов: "Що це таке, пане водій?!". ВИДЕО
Водитель автомобиля ВАЗ-2106, которого полицейские остановили на улице Юрия Липы во Львове, был на столько пьян, что вместо документов предъявлял патрульным нарезанную колбасу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отмечается, что после отказа патрульных принимать такие "документы", водитель аккуратно складывал колбасу в кошелек.
52-летний львовянин категорически отрицал, что он пьян, а тест на алкоголь отказывался пройти, ссылаясь на пандемию коронавируса.
Топ комментарии
+42 MausMike
показать весь комментарий08.04.2021 10:40 Ответить Ссылка
+24 Yaroslav Vinnitsa
показать весь комментарий08.04.2021 10:45 Ответить Ссылка
+9 MausMike
показать весь комментарий08.04.2021 10:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Предъявите вашу колбасу!
Тут навпаки - про ментовську банду у Києві.