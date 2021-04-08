"Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере. ВИДЕО

В Киеве готовятся принимать больных в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус-info".

"Наверное, это худшая вспышка, которую мы можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 464 человека, зафиксированы 19 419 новых случаев заражения, 10 032 человека - выздоровели

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА