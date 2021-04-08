"Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере. ВИДЕО

РУС
"Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере.

В Киеве готовятся принимать больных в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус-info".

"Наверное, это худшая вспышка, которую мы можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 464 человека, зафиксированы 19 419 новых случаев заражения, 10 032 человека - выздоровели

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА

+20
+15
Всім привіт від влади зелених недоумків.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:13 Ответить
+15
"Как пагодка в Маскве?" (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 11:15 Ответить
08.04.2021 11:06 Ответить
Про пандемію не чули? Чи у лігві секти свідків покращення прямо сьогодні по-новому така інформація є табуйованою?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:20 Ответить
"секта покращення"? Так это ж зеленые так себя позиционировали! "Сниження тарифов вже завтра"! "НА следующий же день после выборов Зеленского жить станет легче"! "Вчителям зарплату 4000 евро"! "Мы придумали интересный механизм как понизить цену на газ зимой 20/21 вдвое"!
показать весь комментарий
08.04.2021 11:27 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 11:45 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 12:05 Ответить
Так ти свого зекретина спитай ,який ковідфонд вкрав,чуло воно про пандемію чи ні
показать весь комментарий
08.04.2021 11:53 Ответить
Да неужели? Уровень вакцинации населения в Европе приведете? А с нами сравните? И количество умерших на 100 тыс. населения? А количество проведенных тестов на 100 тыс. населения? А когда эти страны заключили контракты на вакцины? То-то и оно.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:59 Ответить
Вакцина тут до одного місця. А відсутність медицини помітили лише як почалася пандемія. Як і відсутність армії у 2014. Професіональні політики.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:19 Ответить
Абсолютно тупое вранье. Существует прямая зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости. И Украина на первом месте в Европе по приросту заболеваемости. И для проведения массового тестирования и вакцинации нужно только желание. организация и средства. Средства у Зели были в специальных фондах. Нужно было их не воровать так тупо.

Еще раз для непонятливого -- Уровень вакцинации населения в Европе приведете? А с нами сравните? И количество умерших на 100 тыс. населения? А количество проведенных тестов на 100 тыс. населения? А когда эти страны заключили контракты на вакцины?
показать весь комментарий
08.04.2021 12:45 Ответить
То шо зєля - мудак у мене сумнівів вже давно немає. Але вішати на клована усіх собак, якось зовсім не альо. Мене більше бентежить відсутність офіційної інформації про захворюваність у 100% провакцинованому ізраїлі. Бо усі кажуть, що там вже гаплик вірусу, але жодних посилань на джерела інформації.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:56 Ответить
Пусть это волнует израильтян. Меня больше интересует рекордная смертность собственных граждан. Я еще хорошо помню во сколько десятков тысяч нам обошлось лечение семьи от прошлого штамма вируса. И с каким трудом мы вытащили родителей. И хорошо помню все вранье о бесплатном лечении от ковида. Как и то, что сейчас в реанимации снова лежат те, кто переболел в конце 2020 года. А нам эта идиотская власть тупую лапшу на уши пытается вешать.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:32 Ответить
А бентежить мене це з причини неадекватності сподівань на чудеса вакцинації. А з іншим - погоджуюсь. Але навіть зараз ковід це не основна проблєма. Ми вимираємо.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:38 Ответить
"зараз ковід це не основна проблєма. Ми вимираємо."(с)
та да... минус ~500 умерших от ковида ежедневно - не основная проблема, это никак не влияет на то что "ми вимираємо", - аналитики херовы, блин

"В больницах Израиля уменьшают количество больничных коек под лечение больных коронавирусом, а часть больниц не принимает новых пациентов из-за их отсутствия.
Ни одного пациента с коронавирусом не приняли 30 марта в больнице "Рамбам" - еще месяц назад там госпитализировали по 15 человек в день. Также не приняли новых больных больницы городов Ашдод и Кфар-Саба.
По одному больному с подозрением на коронавирус поступило в больницы "Шиба" и "Бейлинсон".
Одна из самых загруженных больниц Израиля - "Хадасса - Эйн-Карем", где раньше одновременно помощь оказывали 140 больным, 30 марта приняла только трех новых пациентов.
Согласно данным Минздрава Израиля, сейчас во всех больницах страны лечится менее 400 тяжелобольных - это почти в три раза меньше их количества в конце января, когда тяжелобольных было более 1100 человек.
"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и количество тяжелобольных. Корреляция между вакцинацией и снижением количества тяжелобольных очевидна", - уверяют местные медики.
Напомним, еще в начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что https://www.5.ua/ru/myr/kak-yzrayl-pochty-pobedyl-koronavyrus-y-kakye-prohnozi-delaet-voz-siuzhet-238597.html страна почти победила коронавирус благодаря тотальной прививке населения"
https://covid.unian.net/privivka-ot-koronavirusa-v-izraile-posle-vakcinacii-zakryvayut-covid-otdeleni-11374033.html?_ga=2.42943404.860879745.1617034413-951725558.1617034413&_gl=1*1gkvyny*_ga*OTUxNzI1NTU4LjE2MTcwMzQ0MTM.*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNzI4NTMzNy4xNC4xLjE2MTcyODU1MDEuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNzI4NTMzNy4xNC4xLjE2MTcyODU1MDEuNjA. УНИАН .
показать весь комментарий
08.04.2021 13:59 Ответить
Можна посилання не 1-го квітня та не місцеві? Кацапські теж прошУ не пропонувати. Дяки.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:04 Ответить
сожалею, что ввязался. смысл что-то демонстрировать фоме, неверующему в вакцинацию.
Имеющий глаза и голову да увидит и найдет (в т.ч. на импортных ресурсах)
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/
в т.ч.
Количество инфицированных по дням
Количество смертей по дням
итд.
Но это - выше твоего желания узнать понять и принять
показать весь комментарий
08.04.2021 14:21 Ответить
Дякую. Я вірю лише у особистий досвід. І як на мене, то би повернув вакцинацію від натуральної віспи, а не травив би діток, наприклад, безглуздими вакцинами від правцю.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:28 Ответить
"Я вірю лише у особистий досвід."
Чудово. Твоя впевненность, що у тебе попереду вічність для особистої перевірки набутого людством за (хоча б) останні століття - вражає
але чомусь не переконує
показать весь комментарий
08.04.2021 14:45 Ответить
Мені від правцю робили лише два рази у житті. Коли на цвях(сотку) у лісі наступив і коли скажений собака вкусив. Нашо його дітям ширяти?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:49 Ответить
Справедливости ради: медицина, пусть, херовая и дорогая, но была. Ее не стало с ковидлой: никуда без теста, кроме инфекционки, не попадешь, семейные лечат по телефону, наверное, и анализы берут так же. Если городским еще как-нибудь можно съездить в частную, сдать ИФА для госпитализации, которой с этими карантинами уже многие не дождались, то сельским - я не представляю, как это технически можно выполнить. Плюс затраты на это все немаленькие. Эти Степановы знают, шо в некоторые села общак ездит 2-3 раза в неделю, в основном - по выходным, т.е. даже до райцентра среди недели можешь не доехать, разве шо на такси или попутками? Зато обещают постковидникам бесплатную реабилитацию в виде психиатрии, они, наверное, рады.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:41 Ответить
була...поки "рехворму" одна патлата не почала. ми найбідніша країни Європи. і цього достатньо, щоб пояснити ******** стан медицини.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:45 Ответить
Її реформа - це оцифровка. Шось радикально поламати-доламати вона не встигла. Ну, і забігла вчасно.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:51 Ответить
та дещо таки встигла..............
показать весь комментарий
08.04.2021 14:53 Ответить
как там Пфайзер? Едет в Украину?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:09 Ответить
Всім привіт від влади зелених недоумків.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:13 Ответить
Киевляне?Вас убивают а вы молчите.Молча умираем и славим власть клована миллионы вышли на улицу эта власть шутов разбежалась.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:13 Ответить
"Как пагодка в Маскве?" (с)
показать весь комментарий
08.04.2021 11:15 Ответить
доооо????
а ничо шо вна видео присутствует кое-кто? мож*д сначала к нему вопросы - че, это Зеля ему приказал пинать груши и забить на оборудование доп. площадей для погибающих, напр. в церквях? и доплачивать норм, хотя бы 1/10-ю от того шо платит Байден?
показать весь комментарий
08.04.2021 11:16 Ответить
Палишься сильно , кацапская вонь от твоего поста
показать весь комментарий
08.04.2021 11:17 Ответить
Все ждут тебя, без тебя никак!
показать весь комментарий
08.04.2021 14:03 Ответить
Это просто издевательство власти блазней над людьми.А мы молча дохнем.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:15 Ответить
заслужили чуть чуть - вчера видел фото в Твиттере - куча мусора в лесу - и срач очень правильных - типо вот быдло, зато я всегда беру 4 мешка - 1 для себя, а еще три собираем после быдла.
может и так, но на словах все очень добрые, например.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:18 Ответить
иди домой тут водки нет
показать весь комментарий
08.04.2021 11:19 Ответить
На фронте нет солдат а живые мишени.В стране живые мертвецы.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:17 Ответить
И одни шутки и *********.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:18 Ответить
Нет вакцины но есть 95 квартал.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:19 Ответить
Порох не подарок но если бы он был президентом то такой смеси предательства и цинизма как при Клоуне не было бы.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:22 Ответить
Еще месяц Клоуна и нач нут умирать десятки тысяч в день. Лгут все кто во власти Клоуна.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:25 Ответить
Украина умирает...реально....
показать весь комментарий
08.04.2021 11:26 Ответить
так может не стоило в марте футбол в центре киева проводить со зрителями???? а веталя? на потеху всему миру - мы, кацапы и венгр из совка играли в етом году с болелами. теперь дурень выгребай, звони своим вымышленным друзьям в берлине
показать весь комментарий
08.04.2021 11:27 Ответить
Ботоферма Клоуна работает во всю защищая суку но вы тоже дохнуть станете скоро.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:29 Ответить
Напугали ежа голой зедницей ГГГГГГГ
показать весь комментарий
08.04.2021 11:30 Ответить
Вакцины нет а вирус мутирует.Народ под угрозой гибели.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:32 Ответить
Чим менше нас залишиться, тим краще не лише для Єрефії.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:34 Ответить
Хабад...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:39 Ответить
А в Чернігівській області і далі педагогів ганяють на роботу.... Приклад Менський ІРЦ
показать весь комментарий
08.04.2021 11:33 Ответить
Убийство граждан Украины в законе...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:33 Ответить
Результат реформ дурочки Супрун вместе с барыгой Порошенко. Украина первая в Европе по количеству заболеваний и смертности . Хотя, клоун Зеленский не лучше.. Поэтому, все так печально
показать весь комментарий
08.04.2021 11:35 Ответить
Надеюсь ковид тебя всё-таки пришибет -ничего личного,просто задолбали идиоты)
показать весь комментарий
08.04.2021 11:56 Ответить
Не надейся. У меня был контакт с ковидными и я здоров. А насчёт идиотов, то это прямой результат и н реформ. ДлЯ этого нужно иметь понимание, а не одну извилину, как у всех соевых
показать весь комментарий
08.04.2021 12:50 Ответить
Самое смешное ,сначала все зебилы говорят,что их не берет- одна уже радовалась,что на работе все поболели почти,а ей пофиг...
показать весь комментарий
08.04.2021 14:47 Ответить
да-да.. все помнят "парямой результат реформ" вовки-шмаркли и степанова:
"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері - Цензор.НЕТ 1996
показать весь комментарий
08.04.2021 15:27 Ответить
Я смотрю на печальный результат т н реформ в сфере медицины и правосудия. Везде печально
показать весь комментарий
10.04.2021 21:49 Ответить
00-зебот https://censor.net/ru/user/484751 одноденка...

показать весь комментарий
08.04.2021 12:17 Ответить
тобто ты, как типичный зебил, не помнишь что тебе вчера обещал вовка-шмаркля и каждый день подставляешь свой рот под очередную "божью благодать" от клоуна. . браво!
показать весь комментарий
08.04.2021 15:26 Ответить
Это ты типичный соевый. Я сужу не по слоаам , а делам . Что Порошенко обещал и не выполнял, что Зеленский . Что Порошенко совершал преступления , что Зеленский. Два сапога пара
показать весь комментарий
10.04.2021 21:47 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 15:24 Ответить
Напомню особо забывчивым, что именно при Порошенко началось выплата зарплат госчинлвникам в миллион и больше в месяц. Теперь, что касается Супрун. До нее у нас была поликлиника со стационаром. После ее реформ амбулатория. Так, что я смотрю реальности и фактам. Забыл зарплату Кошелева в 24 млн грн в месяц?
показать весь комментарий
10.04.2021 21:43 Ответить
Слава Героям !!!
показать весь комментарий
10.04.2021 21:54 Ответить
73% умрете скоро ....
показать весь комментарий
08.04.2021 11:36 Ответить
Умираем и ждем очереди в крематорий или кладбище.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:38 Ответить
Щоб звершити цей армагедон, в Україну треба завезти 60 млн. (якщо говорити про двокомпонентну). І вакцинувати хоча б за рік всю країну. Тоді буде це подолано. Так як вірус швидко мутує. І ще не зрозуміло чи буде діяти та чи інша вакцина на нову мутацію... А з кожним новим днем можлива ще більш агресивна мутація...
показать весь комментарий
08.04.2021 11:40 Ответить
Украиной правит ХАБАД.
показать весь комментарий
08.04.2021 11:40 Ответить
Скоро трупи нікому збирати буде
показать весь комментарий
08.04.2021 11:55 Ответить
певно, що в Ясєнєво у школі КаГеБе вже викладають українську мову, але викладачі ті явно с узкоязичной чєлюстью
показать весь комментарий
08.04.2021 11:59 Ответить
Для зеботів та зелохів...

показать весь комментарий
08.04.2021 12:15 Ответить
Отлично людей с ослабленных иммунитетом в туб диспансеры, это чтобы резистентного туберкулёза у нас стало больше?

А женщины на время ковида перестанут рожать, а дети болеть?

В Китае за 2 недели больницу построили, а у нас за год ни дорог ничего зато они собираются подвергать опасности людей.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:28 Ответить
Кто выпустил из дурдома пьяную обдолбанную дзену?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:08 Ответить
В Кончу-Заспу везите.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:41 Ответить
Кількість хворих ще більше зросте після виходу фільму білінгкет про вагнеринців
показать весь комментарий
09.04.2021 07:50 Ответить
 
 