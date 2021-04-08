9 146 75
"Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере. ВИДЕО
В Киеве готовятся принимать больных в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус-info".
"Наверное, это худшая вспышка, которую мы можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 464 человека, зафиксированы 19 419 новых случаев заражения, 10 032 человека - выздоровели
Еще раз для непонятливого -- Уровень вакцинации населения в Европе приведете? А с нами сравните? И количество умерших на 100 тыс. населения? А количество проведенных тестов на 100 тыс. населения? А когда эти страны заключили контракты на вакцины?
та да... минус ~500 умерших от ковида ежедневно - не основная проблема, это никак не влияет на то что "ми вимираємо", - аналитики херовы, блин
"В больницах Израиля уменьшают количество больничных коек под лечение больных коронавирусом, а часть больниц не принимает новых пациентов из-за их отсутствия.
Ни одного пациента с коронавирусом не приняли 30 марта в больнице "Рамбам" - еще месяц назад там госпитализировали по 15 человек в день. Также не приняли новых больных больницы городов Ашдод и Кфар-Саба.
По одному больному с подозрением на коронавирус поступило в больницы "Шиба" и "Бейлинсон".
Одна из самых загруженных больниц Израиля - "Хадасса - Эйн-Карем", где раньше одновременно помощь оказывали 140 больным, 30 марта приняла только трех новых пациентов.
Согласно данным Минздрава Израиля, сейчас во всех больницах страны лечится менее 400 тяжелобольных - это почти в три раза меньше их количества в конце января, когда тяжелобольных было более 1100 человек.
"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и количество тяжелобольных. Корреляция между вакцинацией и снижением количества тяжелобольных очевидна", - уверяют местные медики.
Напомним, еще в начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что https://www.5.ua/ru/myr/kak-yzrayl-pochty-pobedyl-koronavyrus-y-kakye-prohnozi-delaet-voz-siuzhet-238597.html страна почти победила коронавирус благодаря тотальной прививке населения"
Имеющий глаза и голову да увидит и найдет (в т.ч. на импортных ресурсах)
в т.ч.
Количество инфицированных по дням
Количество смертей по дням
итд.
Но это - выше твоего желания узнать понять и принять
Чудово. Твоя впевненность, що у тебе попереду вічність для особистої перевірки набутого людством за (хоча б) останні століття - вражає
але чомусь не переконує
а ничо шо вна видео присутствует кое-кто? мож*д сначала к нему вопросы - че, это Зеля ему приказал пинать груши и забить на оборудование доп. площадей для погибающих, напр. в церквях? и доплачивать норм, хотя бы 1/10-ю от того шо платит Байден?
может и так, но на словах все очень добрые, например.
А женщины на время ковида перестанут рожать, а дети болеть?
В Китае за 2 недели больницу построили, а у нас за год ни дорог ничего зато они собираются подвергать опасности людей.