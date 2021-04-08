РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4487 посетителей онлайн
Новости Видео
11 247 34

Двое украинцев подали в США иск против Нацбанка на $300 млн из-за сотрудничества Коломойского и Курченко в отмывании денег, - СМИ. ВИДЕО

В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 млн долларов. Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов "Брокбизнесбанка" двое украицев - экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры.

Об этом пишет Слідство.Інфо, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти средства отмывались через сеть мошеннических компаний, в том числе через юридических и физических лиц, которые базировались в Майами, штат Флорида, и использовались для приобретения недвижимости по всей территории Соединенных Штатов", - говорится в иске, поданном в американский суд 4 января этого года, который исследовали журналисты издания вместе с коллегами из Miami Herald.

В иске, который есть в распоряжении журналистов, отмечается, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности, похищенные у "Приватбанка". В документе содержатся утверждения о совместных схемы, которые создавали и использовали Коломойский и миллиардер времен президентства Януковича Сергей Курченко. Последний владел "Брокбизнесбанков", где и были деньги истцов. В качестве доказательства такого сотрудничества, в документе, в частности, вспоминают телефонные разговоры Курченко и Коломойского, обнародованные в сети.

Двое украинцев подали в США иск против Нацбанка на $300 млн из-за сотрудничества Коломойского и Курченко в отмывании денег, - СМИ 01

Николай Ковзель - один из двух украинцев, которые потеряли деньги в "Брокбизнесбанке" вместе с его ликвидацией в 2014-м году и пытаются вернуть их через суд в Майами. В комментарии Слідство.Інфо он объяснил, что считает, что Игорь Коломойский украл у Сергея Курченко деньги и купил недвижимость в США из майамской фирмы "группы Оптима".

"Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с Национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги", - рассказал Ковзель.

"Сотрудничество Игоря Коломойского и Сергея Курченко было большим, тесным и не секретным", - пояснил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Он говорит о рынке нефтепродуктов, на котором Коломойский и Курченко были ключевыми игроками в 2012-2014 годах. Куюн добавляет, что Коломойский долго сопротивлялся тому, чтобы перегонять нефть через Курченко, но это произошло в конце 2013-го года, "потому что, по большому счету, других вариантов к тому времени уже не оставалось".

Среди активов Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, есть небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленая структурами Коломойского и Боголюбова в 2010-2011 годах. Эти здания планирует конфисковать Министерство юстиции США.

Американские юристы сообщили, что их украинские клиенты хотят получить компенсацию "за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства истца". Они намерены обратиться в ФБР и Министерство юстиции США.

В Национальном банке сообщили, что видели иск, но пока не готовы комментировать, потому что еще изучают документ и готовы защищать свои интересы в суде. В настоящее время первое судебное заседание не назначено.

Автор: 

Брокбизнес (23) Коломойский Игорь (1800) НБУ (4843) отмывание денег (200) Курченко Сергей (487) Приватбанк (837) Слідство.Інфо (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
охеренная логика
бабло украл каломойский но иск против нацбанка
показать весь комментарий
08.04.2021 12:39 Ответить
+22
шукайте вуха бабулі
показать весь комментарий
08.04.2021 12:44 Ответить
+19
Каломойский и его партнеры по группе "Приват" - это враги Украины и должны быть уничтожены физически и экономически!
показать весь комментарий
08.04.2021 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
охеренная логика
бабло украл каломойский но иск против нацбанка
показать весь комментарий
08.04.2021 12:39 Ответить
Но это же экс-нардепы от "Блока Юлии Тимошенко" - подруги Коломойского.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:14 Ответить
Логика 100% правильная так работают везде в мире , подают иск против организации / фирмы , а та уже в свою очередь должна нагнуть жуликов.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:24 Ответить
серьезно?
ты точно внимательно читало новость?
аналогия
потерпевший подает в суд не на мошенника а против полиции потому что полиция не предотвратила кидок
нравится?
показать весь комментарий
08.04.2021 14:40 Ответить
читало=читал
сори
показать весь комментарий
08.04.2021 14:40 Ответить
Даю пример : В школе было насилие против учиника ( сына моего друга ). Он подал иск против министерства образования Израиля , выиграл 70 000 евро . А министерство уволило без выходного пособия директора и учителя . Вопросы дядька ?
показать весь комментарий
08.04.2021 17:14 Ответить
По этой логике когда ограбили квартиру - можно предьявить претензии в МВД, что не пересажало всех преступников, либо к десткому садику, шо плохо воспитало воров.
показать весь комментарий
08.04.2021 22:17 Ответить
Какая"организация"? Какое отношение Национальный банк в Украине имеет к отмыву средств в Майами, даже не самим Курченко, а Коломойским? У этих Жулькиных прихвостней были отношения по этим сделкам с Беней? Нет. Понятно, шо здесь просто нужна шумиха, как отвлечение внимания к суду в Лондоне потиску НБУ к Бене.
показать весь комментарий
08.04.2021 22:22 Ответить
Щось подібне до ...
"Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за «шкоду, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання». Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані https://public.nazk.gov.ua/declaration/160dbffd-46ce-4636-8a52-28f1b7d60ec1 оприлюднене в Єдиному державному реєстрі декларацій."
показать весь комментарий
08.04.2021 14:24 Ответить
Совсем не подобное. Здесь ответчиком будет Нацбанк Украины.
А Тимошенко подала в суд на американских экспертов, что лжесвидетельствовали для Януковича в ее деле и сняла стружку с американских мошенников.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:10 Ответить
шукайте вуха бабулі
показать весь комментарий
08.04.2021 12:44 Ответить
Каломойский и его партнеры по группе "Приват" - это враги Украины и должны быть уничтожены физически и экономически!
показать весь комментарий
08.04.2021 12:44 Ответить
"В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 млн долларов.
Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов "Брокбизнесбанка" двое украицев - экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры."

Источник: https://censor.net/ru/v3258459

Прастые парни из самой народной партии матери зубажилых Йулии.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:47 Ответить
в штатах прецедентное право
если эти умники выиграют по своему иску то в дальнейшем все дела по воровству отмыванию бабла беней могут быть переориентированы на НБУ
показать весь комментарий
08.04.2021 12:48 Ответить
Підозрюю що Бєня їх і надоумив.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:51 Ответить
бабуля працює)
показать весь комментарий
08.04.2021 13:14 Ответить
Помимо всего прочего, США правовое государство.
Так что закинуть миллион-другой судье там довольно сложно...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:38 Ответить
В этой новости вы точно не увидете зебилов, ведь им еще не подвезли методички, в которых описано, как выкручиваться из неловкой ситуации в которую попал валеричь - хозяин ихнего величайшего в мире политика.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:48 Ответить
Їх тут ціле кодло на гілці.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:51 Ответить
ну заберут то небоскрёб и шо? 300 лямов всё равно вывернут из бюджета, а дырку закроют с тарифов ЖКХ доверчивых зелебобиков, а для бени не велика потеря, он выкупил сотню предприятий по всей Украине и кстати беня всунул жало в хлорку и является монополистом по хлорированию водички, так что зелебобики готовьте попки и держите анус всегда намазанным.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:53 Ответить
В это же время ни КАЛОмойша ни боголюбов НЕ сидят под стражей. Из банка вывели не 10000 грн, а 5 миллиардов баксов. А они не сидят. Более того в центральном здании КАЛОмойского, зарегистрированы "приймальные" нарыдних дЭпутатов-зебилов.Совпадение? Нет. Это для того чтоб НЕВОЗМОЖНО было сделать обыск в здании каломойши-сепаратиста, старонника "руцкага" мира и таежного союза. Но, несмотря на факты депутаны-проститутки, не покинули каломойшу.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:55 Ответить
Туфта это все,Беня уже не спрыгнет отвлекающими Исками, маневрами и прочими хитростями...
показать весь комментарий
08.04.2021 12:57 Ответить
Подельники Бени потеряли надежду получить арестованный в США общак и решили хоть часть поиметь с НБУ.
показать весь комментарий
08.04.2021 12:57 Ответить
Позиватися до держави (яка має обмежені фін.можливості й скута купою бюрократичних та етичних обмежень) - це, звісно, благородніше й шляхетніше, ніж позиватися до Бєні (який тебе не погребує і згноїти, і заклювати по-іншому, якщо треба).
Ну і, цей Ковзель, якщо він тримав бабло в БББ, такий же мудак, як і Бєня - ми чудово пам'ятаємо, чий був той банк, і де ті люди зараз...
показать весь комментарий
08.04.2021 13:04 Ответить
нічо, 73% заплатять. лох платить завжди.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:07 Ответить
От Юльки молодчаги.
Деньги свиснул Коломой, но иск не против Коломоя, а против НБУ.
показать весь комментарий
08.04.2021 13:32 Ответить
зеля, чючело квартальное, почему каломойша до сих пор не тюрьме? вместе с бандитом гудком ахметовичем?
показать весь комментарий
08.04.2021 13:36 Ответить
самые обычные "пересічні" граждане самые простые , из народа
показать весь комментарий
08.04.2021 13:54 Ответить
Сулимааааа, твій вихід)))
показать весь комментарий
08.04.2021 14:14 Ответить
Но это же экс-нардепы от "Блока Юлии Тимошенко" - подруги Коломойского. Поэтому против НБУ, а не против Бени.
показать весь комментарий
08.04.2021 14:19 Ответить
а как может суд в США вынести решение в отношении НБ Украины?
показать весь комментарий
08.04.2021 16:38 Ответить
 
 