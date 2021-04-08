Двое украинцев подали в США иск против Нацбанка на $300 млн из-за сотрудничества Коломойского и Курченко в отмывании денег, - СМИ. ВИДЕО

В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 млн долларов. Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов "Брокбизнесбанка" двое украицев - экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры.

Об этом пишет Слідство.Інфо, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти средства отмывались через сеть мошеннических компаний, в том числе через юридических и физических лиц, которые базировались в Майами, штат Флорида, и использовались для приобретения недвижимости по всей территории Соединенных Штатов", - говорится в иске, поданном в американский суд 4 января этого года, который исследовали журналисты издания вместе с коллегами из Miami Herald.

В иске, который есть в распоряжении журналистов, отмечается, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности, похищенные у "Приватбанка". В документе содержатся утверждения о совместных схемы, которые создавали и использовали Коломойский и миллиардер времен президентства Януковича Сергей Курченко. Последний владел "Брокбизнесбанков", где и были деньги истцов. В качестве доказательства такого сотрудничества, в документе, в частности, вспоминают телефонные разговоры Курченко и Коломойского, обнародованные в сети.

Николай Ковзель - один из двух украинцев, которые потеряли деньги в "Брокбизнесбанке" вместе с его ликвидацией в 2014-м году и пытаются вернуть их через суд в Майами. В комментарии Слідство.Інфо он объяснил, что считает, что Игорь Коломойский украл у Сергея Курченко деньги и купил недвижимость в США из майамской фирмы "группы Оптима".

"Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с Национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги", - рассказал Ковзель.

"Сотрудничество Игоря Коломойского и Сергея Курченко было большим, тесным и не секретным", - пояснил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Он говорит о рынке нефтепродуктов, на котором Коломойский и Курченко были ключевыми игроками в 2012-2014 годах. Куюн добавляет, что Коломойский долго сопротивлялся тому, чтобы перегонять нефть через Курченко, но это произошло в конце 2013-го года, "потому что, по большому счету, других вариантов к тому времени уже не оставалось".

Среди активов Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, есть небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленая структурами Коломойского и Боголюбова в 2010-2011 годах. Эти здания планирует конфисковать Министерство юстиции США.

Американские юристы сообщили, что их украинские клиенты хотят получить компенсацию "за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства истца". Они намерены обратиться в ФБР и Министерство юстиции США.

В Национальном банке сообщили, что видели иск, но пока не готовы комментировать, потому что еще изучают документ и готовы защищать свои интересы в суде. В настоящее время первое судебное заседание не назначено.