Водитель плюнул в лицо девушке-кассиру заправки после просьбы надеть маску. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве водитель автомобиля Mazda на просьбу женщины-кассира надеть защитную маску плюнул ей в лицо и скрылся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, инцидент произошел на автозаправке ANP на Харьковском шоссе, 68.

"На АЗС ANP на Харьковском шоссе, 68 заехал водитель на Mazda (AE2089CI). Когда девушка-кассир попросила надеть его маску - начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо и сбежал. Надеюсь, что быстро найдут", - пишет в комментарии автор видео.

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