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Водитель плюнул в лицо девушке-кассиру заправки после просьбы надеть маску. ВИДЕО камер наблюдения
В Киеве водитель автомобиля Mazda на просьбу женщины-кассира надеть защитную маску плюнул ей в лицо и скрылся.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, инцидент произошел на автозаправке ANP на Харьковском шоссе, 68.
"На АЗС ANP на Харьковском шоссе, 68 заехал водитель на Mazda (AE2089CI). Когда девушка-кассир попросила надеть его маску - начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо и сбежал. Надеюсь, что быстро найдут", - пишет в комментарии автор видео.
Топ комментарии
+60 Харьков Сумской
показать весь комментарий08.04.2021 15:57 Ссылка
+19 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий08.04.2021 17:22 Ссылка
+17 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий08.04.2021 15:57 Ссылка
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С другой стороны это мое право нисить его или нет...посему меня могут только попросить...но ни одна мразь не имеет права меня заставить его одеть....
Особенно цирк возле касссы когда все без намордника, но без намордника касса не обслуживает )))))
Теперь жалею, надо было кашлянуть в нее сначала...