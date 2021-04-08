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Водитель плюнул в лицо девушке-кассиру заправки после просьбы надеть маску. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве водитель автомобиля Mazda на просьбу женщины-кассира надеть защитную маску плюнул ей в лицо и скрылся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, инцидент произошел на автозаправке ANP на Харьковском шоссе, 68.

"На АЗС ANP на Харьковском шоссе, 68 заехал водитель на Mazda (AE2089CI). Когда девушка-кассир попросила надеть его маску - начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо и сбежал. Надеюсь, что быстро найдут", - пишет в комментарии автор видео.

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Автор: 

АЗС (391) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+60
В ковидное отделение недельку пусть отработает - такое должно быть решение суда.
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08.04.2021 15:57
+19
в фейсбуках вже пробили його данні:

380674414010
Місто Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 21а, квартира 159
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08.04.2021 17:22
+17
Оооу, дніпровська волость! за власним досвідом - найдебільніші водії - з номерами АЕ
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08.04.2021 15:57
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Страница 2 из 2
Да, савецкое культурное наследие. Правда, в совсеменной украинской образовательной сисетеме вопросу приличий и морали тоже не сильно много внимания уделяется.
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08.04.2021 18:18 Ответить
Открыл стрельбу боеприпасами со смертельным биологическим оружием.
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08.04.2021 17:25 Ответить
Колись його матері в обличчя плюнуть.
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08.04.2021 17:47 Ответить
М.дак
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08.04.2021 17:47 Ответить
почему видео без звука ?
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08.04.2021 18:08 Ответить
я уверен, что где-то ещё валяется звук без видео
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08.04.2021 18:20 Ответить
100500%
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09.04.2021 16:05 Ответить
так камеры вроде пишут только картинку.
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08.04.2021 18:31 Ответить
Камери, які пишуть відео, дорожчі за такі, тому завжди ставлять дешеві (фірмі обійшлася майже з такою якістю 3800 грн. одна)
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09.04.2021 14:09 Ответить
вибачте - звук, замість "відео"
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09.04.2021 14:10 Ответить
наклоните этого утырка на моральный ущерб тысяч хотя бы на 20 и отдайте их продавцу..
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08.04.2021 18:22 Ответить
не могу понять таких сволочей ....но оно сбежало значит трусливое животное.... если будет работать полиция такие паступки снизятса
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08.04.2021 18:59 Ответить
Джигит, наверное
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08.04.2021 21:15 Ответить
АЕ не найгірша гопота...ось херсонська мажорня це повний аут.
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08.04.2021 19:10 Ответить
понаехало быдло в Киев а раньше был красивый спокойный город
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08.04.2021 19:47 Ответить
Его быстро найдут, и плювалку сломают.
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08.04.2021 20:26 Ответить
Мордой в дерьмо раз ...два...три...десять
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08.04.2021 20:27 Ответить
Плевать в лицо ,это низко.и за это можно и выгребти,но с этими масками тоже надоели.
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08.04.2021 20:32 Ответить
Ну так сидеть дома можно без маски
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08.04.2021 20:40 Ответить
Не носите маску, увеличивайте количество летальних случаев от заболевания коронавирусом.
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08.04.2021 21:11 Ответить
І це бидло ще хоче якихось прав, свобод - "..а в Европе вот..". В Европі це гімно за підвищений голос на касирку було б уже в поліції. Звичайний дикун, котрий не вміє себе вести в цивілізованому суспільстві.
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08.04.2021 21:09 Ответить
А вот ежели б просьбу озвучил какой нибудть верзила метра два ростом, да в "банках" объемом под см 55-60 ... то мог бы и плевануть в последний раз. Гнида вонючая.
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08.04.2021 21:31 Ответить
Ууууу, как всё запущено...
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08.04.2021 22:38 Ответить
Україна це Європа !
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08.04.2021 22:43 Ответить
Быдло плюноло в харю ковидо-рабу....попробуй на ее месте не одень намордник, потеряешь работу или штрафонут...(((((
С другой стороны это мое право нисить его или нет...посему меня могут только попросить...но ни одна мразь не имеет права меня заставить его одеть....
Особенно цирк возле касссы когда все без намордника, но без намордника касса не обслуживает )))))
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08.04.2021 22:52 Ответить
твоё право носить или не носить - дома и в других местах где это разрешено, с оговорками. В общественном месте твои права превращаются в ОБЯЗАННОСТИ, одна с которых - носить маску или получаешь штраф в 17тыс (это если упустить другие аспекты), в принципе - можешь не одевать, но будешь получать штраф пока не оденешь, я думаю после первого твой пыл поубавиться, инфузория. ЕЩЁ РАЗ - ты обязано одевать маску в общественном месте, понимаешь? ОБЯЗАНО!
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09.04.2021 00:05 Ответить
карачун тобе царетелли....шоки порвать каблуками...
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09.04.2021 00:30 Ответить
Можно соглашаться одеть маску или нет, но не плевать в лицо. Эту сволочь надо отдать чуркам. Они тоже сначала поплюют на его очко прежде чем вые b@ть. Кто меня за это забанит - сам такой же как этот урод.
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09.04.2021 02:13 Ответить
тут банят только когда про органы (не половые ) пишешь правду или про суд украинский
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09.04.2021 16:03 Ответить
Сам всегда в магазинах хожу в маске, один раз забыл надеть, продавщица С ВЫСУНУТЫМ ИЗ МАСКИ КЛЮВОМ напомнила, я, конечно, сразу надел...

Теперь жалею, надо было кашлянуть в нее сначала...
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09.04.2021 09:42 Ответить
Из этого видео я так и не понял, как плевать нагло, а как не нагло.
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09.04.2021 09:56 Ответить
Мав би плюнути в морду уродам, які вводять лохдауни, а не дівчині
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09.04.2021 16:05 Ответить
Кличку, наприклад
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09.04.2021 16:10 Ответить
Типичное быдло на колесах. Ему все должны, он только маме.
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09.04.2021 16:09 Ответить
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