Кличко о продлении локдауна в Киеве до 10 мая: Удивлен такой информацией, но не исключаю, что это может произойти. ВИДЕО

Продлевать локдаун в Киеве до 10 мая пока что не планируют. Однако если будет продолжаться волна заболеваний, то это может произойти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко попросили прокомментировать информацию о том, что якобы жесткий карантин в Киеве планируют продлить до 10 мая.

"Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников", - отметил мэр.

"Если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю", - добавил Кличко.

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