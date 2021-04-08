Нардеп "Батькивщины" Бондарев устроил дебош в Киевоблсовете и угрожал избить нескольких чиновников. ВИДЕО 18+
Народный депутат "Батькивщины" Константин Бондарев оскорблял депутата облсовета, экс-мэра Василькова Владимира Сабадаша ("За Майбутнє"), Ярослава Москаленко ("За Майбутнє") и Романа Тытыкало ("Европейская солидарность"), также предлагал им "пойти, выйти".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "КиевВласть"
Сначала Бондарев начал толкать Владимира Сабадаша и предложил "выйти", чтобы продолжить разборки. Сабадаш уже снял пиджак, но вмешался депутат Ярослав Москаленко ("За Майбутнє"), который попросил Бондарева "успокоиться и протрезветь".
"Он (Владимир Сабадаш. – Ред.) приезжает и пытается вербовать моих людей, как животное КГБшное… Еще раз ты куда-то приедешь, я тебя приеду от###жу", – пообещал Бондарев.
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После вмешательства коллег депутаты разошлись, а Бондарев удалился в кулуары областного совета.
Однако отсутствовал нардеп недолго. Через несколько минут он вернулся в зал и начал нападать на депутата Киевоблсовета Романа Тытыкало ("Европейская солидарность").
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"Если б я тебя хотел от####ить, я бы тебя от####ил. А пока я тебя просто оскорбляю, как юриста. Вы с#####ли деньги", – говорил Бондарев.
Тытыкало ответил, что не хочет общаться с Бондаревым, поскольку тот говорит неправду. Но Бондарев продолжил: "Тытыкало, ты - животное, которое с#####ло деньги из Киевского областного бюджета. Ты назначил туда руководителя, которого курируешь до сегодняшнего дня и с####ил оттуда 15 млн гривен. Дружище, мы это раскопаем, и тебя, животное, посадим тоже в тюрьму".
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На ответ депутата Тытыкало "Все в ваших руках" Бондарев ответил: "Если бы все было в моих руках, я бы тебя от####ил сейчас. А так мне приходится говорить тебе, что ты животное. Коррупционное животное, б###ь". Тытыкало продолжал настаивать, что не согласен.
В результате Бондарева увел депутат Игорь Левитас (ВО "Батькивщина").
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Депутати Київради від фракцій «Слуга народу», «Удар», «Голос» і «Батьківщина» провалили голосування за звернення Київради до КМУ та ВРУ щодо необхідності надання столиці можливості самостійно закуповувати вакцину від коронавірусу.
Или уже написали?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
в любой нормальной стране посадили и даже не вякнул
https://www.0312.ua/news/2808300/zakarpatska-batkivsina-jde-pid-kontrol-lana-ta-partii-vidrodzenna-dzerelo
а тепер по полицям, кому ж Юля продала місце:
Ланьо Михаил Иванович -В криминальных кругах известный как "Блюк",
Стал один из ключевых участников http://society.lb.ua/accidents/2015/07/12/310730_poyavilos_operativnoe_video.html противостояния в Мукачеве в июле 2015 года. Так 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка между "Правым сектором" и окружением народного депутата Украины, члена депутатской группы "Воля народа" Михаила Ланьо. Стрельба началась в первой половине для в спорткомплексе "Антарес", который принадлежит Ланьо. По информации СМИ, стрельба стала последствиемhttp://lb.ua/news/2015/07/13/310814_rozbirki_mukachevo_baloga_vs_lano.html разборок между двумя народными депутатами - Ланьо и Виктором Балогой.
Михаил Ланьо - соратникhttp://lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктора Медведчука , бывший регионал, ныне депутат Верховной Рады.
В 1998 году Ланьо со своим шефом, криминальным авторитетом Иваном Винером ("Кози"), уехал по делам. А вскоре Винера нашли убитым. Ланьо был задержан по подозрению в убийстве Винера. Его продержали под арестом три месяца, но усилиями криминальных кругов освободили. Судьбой Ланьо занимался лично начальник милиции города Мукачево Виктор Чепак, который за эту услугу стал начальником УМВД Закарпатья. В условиях постреволюционной Украины Чепак баллотировался на голову Антикоррупционного бюро.
На сегодня Ланьо возглавляет самую криминальную группу Закарпатья, которая под прикрытием милиции занималась не только контрабандой и иными преступлениями, но и основательно готовилась к созданию "Закарпатской народной республики". Проводились сборки боевиков, завозилось оружие, пишет сайт http://patrioty.org.ua/tse-sudimiy-bandit-gvaltivnik-z-yanukivskoyi-bandi-ps-publikuye-kompromat-na-mihayla-lano/ "Патриоты Украины" .
Ранее был судим по статье 117 УК Украины ("изнасилование"). Кроме того, по данным СМИ, Михаил Ланьо имел отношение к местной наркоиндустрии: производство "первинтина", завоз из-за границы кокаина и "экстази", нелегальных поставок алкоголя и др.
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"И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля,
посадили действующего главнокомандующего (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве.
А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что там сосредоточие коррупции.
Все лицензии, все тендеры, все разрешения - туда сажают только своего "плоть от плоти", "кровь от крови". Источник: https://censor.net/n3117599