Нардеп "Батькивщины" Бондарев устроил дебош в Киевоблсовете и угрожал избить нескольких чиновников. ВИДЕО 18+

Народный депутат "Батькивщины" Константин Бондарев оскорблял депутата облсовета, экс-мэра Василькова Владимира Сабадаша ("За Майбутнє"), Ярослава Москаленко ("За Майбутнє") и Романа Тытыкало ("Европейская солидарность"), также предлагал им "пойти, выйти".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "КиевВласть"

Сначала Бондарев начал толкать Владимира Сабадаша и предложил "выйти", чтобы продолжить разборки. Сабадаш уже снял пиджак, но вмешался депутат Ярослав Москаленко ("За Майбутнє"), который попросил Бондарева "успокоиться и протрезветь".

"Он (Владимир Сабадаш. – Ред.) приезжает и пытается вербовать моих людей, как животное КГБшное… Еще раз ты куда-то приедешь, я тебя приеду от###жу", – пообещал Бондарев.

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После вмешательства коллег депутаты разошлись, а Бондарев удалился в кулуары областного совета.

Однако отсутствовал нардеп недолго. Через несколько минут он вернулся в зал и начал нападать на депутата Киевоблсовета Романа Тытыкало ("Европейская солидарность").

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"Если б я тебя хотел от####ить, я бы тебя от####ил. А пока я тебя просто оскорбляю, как юриста. Вы с#####ли деньги", – говорил Бондарев.

Тытыкало ответил, что не хочет общаться с Бондаревым, поскольку тот говорит неправду. Но Бондарев продолжил: "Тытыкало, ты - животное, которое с#####ло деньги из Киевского областного бюджета. Ты назначил туда руководителя, которого курируешь до сегодняшнего дня и с####ил оттуда 15 млн гривен. Дружище, мы это раскопаем, и тебя, животное, посадим тоже в тюрьму".

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На ответ депутата Тытыкало "Все в ваших руках" Бондарев ответил: "Если бы все было в моих руках, я бы тебя от####ил сейчас. А так мне приходится говорить тебе, что ты животное. Коррупционное животное, б###ь". Тытыкало продолжал настаивать, что не согласен.

В результате Бондарева увел депутат Игорь Левитас (ВО "Батькивщина").