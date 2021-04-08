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Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

К исчезновению на территории Молдовы бывшего судьи Николая Чауса могут быть причастны люди, тесно связанные с украинскими спецслужбами. Ранее в Министерстве иностранных дел отрицали причастность Украины к вероятному похищению экс-судьи.

Речь об этом идет в совместном расследовании "Слідство.Інфо" и RISE Moldova, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты смогли получить копии паспортов десяти человек, которых молдавские следователи проверяют на причастность к возможному похищению судьи.

Все они - граждане Украины, и как минимум двое из них имеют прямое отношение к Главному управлению разведки Минобороны, а еще один - бывший сотрудник Нацполиции.

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По информации источников RISE Moldova, двое мужчин попали на территорию Молдовы 24 марта через пропускной пункт "Могилев-Подольский - Отач". У одного из этих мужчин был загранпаспорт на имя Юрия Коваленко. Журналисты выяснили, что он учился в высшем военном учебном заведении Одессы и в 2015 году жил в военной части возле Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка, которая готовит профессиональных военных разведчиков. Кроме того, по состоянию на 2018 год Коваленко указал местом жительства адрес Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ 01

Журналисты связались с ним, но Коваленко отказался от комментариев и не ответил прямо, связан ли он с похищением Николая Чауса.

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Вторым человеком, который в этот день пересек украинско-молдавскую границу, был Эдуард Ставицкий - загранпаспорт он получил всего за месяц до указанных событий. Человека с такими же данными, как в его загранпаспорте, журналистам найти не удалось найти. Но расследователи установили, что он имеет значительное сходство с киевлянином Андреем Куценко.

Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ 02

Его данные также свидетельствуют о связи с разведкой. В частности, в 2000-х годах он был прописан по официальному адресу Министерства обороны Украины, а в 2009 году его приняли на службу в военную часть на Рыбальском полуострове, где находится Главное управление разведки Минобороны.

Кроме того, журналисты RISE Moldova получили копию паспорта Александра Костенюка. По меньшей мере до июня 2018 года он работал в львовской Нацполиции, где занимал руководящую должность в управлении уголовного розыска.

Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ 03

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Как отмечают журналисты, он мог быть причастным к делу о вымогательстве денег полицейскими. Его подчиненные якобы приковали человека наручниками и, угрожая оружием, отобрали 4 тысячи долларов и килограмм янтаря. Полицейским объявили подозрения, а Костенюка уволили. Он смог восстановиться через суд, но впоследствии ушел из полиции сам и открыл собственное детективное агентство.

Кроме того, расследователи получили копии паспортов ранее судимого львовянина Олега Стадника и бывшего старшего инструктора в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии Михаила Булеги. Булега подтвердил, что ездил в Молдову на отдых, свою причастность к исчезновению экс-судьи Чауса он отрицает.

Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ 04

Далее на Цензор.НЕТ: Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена. ДОКУМЕНТ

В целом, по словам расследователей, большинство из 10 граждан Украины, которых сейчас проверяют правоохранители, в последнее время проживали во Львовской области.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Автор: 

Молдова (1883) похищение (1688) разведка (4190) спецслужбы (467) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+22
Это какие же идиоты так по тупому подставили спецов? Совсем уж подгорает у Зели. Спешит и чудит по тупому.
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08.04.2021 22:52
+20
Здравствуйте братья по разуму
Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ - Цензор.НЕТ 6261
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08.04.2021 22:54
+12
Так насрать в дружественной стране нужно еще суметь.
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08.04.2021 22:53
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У нас часто не понятно, это наше СБУ и и разведка, или это не наше СБУ и разведка...
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09.04.2021 07:44 Ответить
Что-то не могу врубить ЗАЧЕМ, аж в чужом государстве выкрадать какого-то замухрышку? Он, по сравнению с другими - просто пЫонер-желторотик.
В это же время наш лУбимый КАЛОмойский через ГОСУДАРСТВЕННУЮ компанию, используя фирму-пустышку, только в 2021 намутил 500 млн. грн. Странно другое, что абсолютно ВСЕ "не заметили", что фирмы НЕТ. Бигус показал и рассказал.
Но к КАЛОмойше "вопросов нет". Подумаешь 5 млрд баксов, подумаешь РЕШАЕТ идти в ******** и таежный союз. К нему вопросв НЕТУ.
Нет вопросов к зебильным дэпутанам, которые открыли свои приймальные в центральном здании каломойши. Обыск проводить нельзя, а если и проведут - доказательства получены будут НЕЗАКОННО, со всеми вытекающими.
И это только каломойша. А сколько еще тысяч других? Чаус по сравнению с ними жалкий мучачо. Муть вообщем
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09.04.2021 08:33 Ответить
Судья слишком много знал!
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09.04.2021 09:08 Ответить
У меня вопрос к редактору цензора,на каком основании напечатаны личные данные ,сканы паспортов граждан Украины,кто решил нарушить закон.А репортерчика правельнее было-бы язычек укоротить
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09.04.2021 09:23 Ответить
Вопрос у вас правильный,когда берут какого то чурку-вора ,то морду замазывают, а когда разведчиков,то всегда все открыто.
Думаю правильно будет с их стороны подать на все эти издания в суд и финансово их раздеть по максимуму.
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09.04.2021 13:02 Ответить
Странно! Цензор вывешивает фото наших возможных разведчиков, а когда поймают какого-то сепара, ему рыло замазывают...
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09.04.2021 09:29 Ответить
Таке враження, що після "зелених" не тільки судів і поліції не буде, а і спецслужб на довгі-довгі роки.
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09.04.2021 09:33 Ответить
При Порошенку этого вора разведка прятала,а при Зеленском вернула-делаем выводы.
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09.04.2021 10:08 Ответить
При Порошенко йому задокументовано злочин:
12 вересня 2016 року суд дозволив затримати суддю Чауса. Пізніше він був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2016 року суд Кишинева заарештував колишнього суддю на 15 діб за незаконний перетин молдавського кордону. Однак 22 квітня його відпустили на свободу.
Україна потребувала ексрадиції і вона відбулася би через місяць. Але команда Зеленського, як завжди робить все не по закону, а по вуличному, по босяцькі. Цим влипли в міжнародний скандал і ще буде видно, як себе поведе Молдова.
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09.04.2021 10:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/407616: "При Порошенку этого вора разведка прятала,а при Зеленском вернула-делаем выводы."

Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2777
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09.04.2021 10:54 Ответить
Порошенко отдаст любую сумму чтобы заткнуть этого коррупционном т.к он свидетель его коррупции
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09.04.2021 11:09 Ответить
Підкажи пан Александров, якої такої корупції, а то Бенядіктова, Соколови, Татарови, Єрмаки, Вовки і їх друзі кацапи з ніг збилися, щоб хоч щось відшукати. Не чекай, біжи і накатай заяву в ДРБ від "ДНР", можеш навіть бреханути, як бреханув екс зам.ген прокурора Кузьмін. Цілий рік вівці 73% раділи, що нарешті то посадять 5 президента. А коли їх мрії не збулися, то почали трогатися башками, щось лепетати, бігати по ночах, одним словом поїхали кукушки. Ви не з тих?
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09.04.2021 12:21 Ответить
Грохнули б по тихому, новичком например, да и все дела. И никаких международных скандалов.
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09.04.2021 10:16 Ответить
Да Слава Богу,сто у нас есть таких спецы.А долбоебы их зачем-то светят,совпадение????
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09.04.2021 10:29 Ответить
Які спкци? Викрасти в Молдові? А чому не викрали Януковича з Росії, чи вбивць-терористів з ОРДЛО, як це робилося раніше, при минулій владі? Наприклад Цемах, якого Вальдемар просто віддав росії і визвав незадоволення європейських країн, які розслідують справу по збиттю Боїнга над Донбасом.
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09.04.2021 10:53 Ответить
Ну и на кой его "похищать", просто "******* " бы и все.
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09.04.2021 10:46 Ответить
Українські розвідники можуть бути причетні до зникнення в Молдові судді-втікача Чауса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5169
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09.04.2021 10:51 Ответить
Будет сидеть или пока не умрет от рака или не кончатся деньги на крышу, после выпустят с него кишки и повесят на ЙОЛКЕ как и полагаетца умереть верным комсомольцам.
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09.04.2021 11:04 Ответить
Мутная история. Не слишком важная персона этот взяточник. У нас таких судей гать-гати. Если некто решает личные проблемы с помощью гос. служащих и втихаря -это скандал. А похоже это всё на дешевый спектакль .....Для какого зрителя?
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09.04.2021 12:28 Ответить
Этот Чаус превращается в трагикомический персонаж. Самым "честным и справедливым" судьям есть о чем задуматься. В судейской системе так за эти годы все переплелось, что миф о невозможности распутать гордиев узел становится реальностью.
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09.04.2021 12:32 Ответить
Очередной информационный дерьмовброс от прокацапских агентов влияния
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09.04.2021 12:33 Ответить
а наши журналисты нет что б сказать что это фейк, перепощуют это бред.....
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09.04.2021 13:01 Ответить
Я не верю, что к этому недоразумению причастны наши разведчики. Так глупо, тупо и не профессионально наши разведчики не работают . Это скорее всего какие то цыгане, за прошлые грешки накосячили с чаусом.
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09.04.2021 20:56 Ответить
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