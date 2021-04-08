Украинские разведчики могут быть причастны к исчезновению в Молдове судьи-беглеца Чауса, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
К исчезновению на территории Молдовы бывшего судьи Николая Чауса могут быть причастны люди, тесно связанные с украинскими спецслужбами. Ранее в Министерстве иностранных дел отрицали причастность Украины к вероятному похищению экс-судьи.
Речь об этом идет в совместном расследовании "Слідство.Інфо" и RISE Moldova, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты смогли получить копии паспортов десяти человек, которых молдавские следователи проверяют на причастность к возможному похищению судьи.
Все они - граждане Украины, и как минимум двое из них имеют прямое отношение к Главному управлению разведки Минобороны, а еще один - бывший сотрудник Нацполиции.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина не причастна к ситуации с экс-судьей Чаусом в Молдове, - Кулеба
По информации источников RISE Moldova, двое мужчин попали на территорию Молдовы 24 марта через пропускной пункт "Могилев-Подольский - Отач". У одного из этих мужчин был загранпаспорт на имя Юрия Коваленко. Журналисты выяснили, что он учился в высшем военном учебном заведении Одессы и в 2015 году жил в военной части возле Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка, которая готовит профессиональных военных разведчиков. Кроме того, по состоянию на 2018 год Коваленко указал местом жительства адрес Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Журналисты связались с ним, но Коваленко отказался от комментариев и не ответил прямо, связан ли он с похищением Николая Чауса.
Также на Цензор.НЕТ: Жена судьи-беглеца Чауса о рассмотрении дела Корбана: Было серьезное указание. У него не было выхода. С того момента наша жизнь стала другой
Вторым человеком, который в этот день пересек украинско-молдавскую границу, был Эдуард Ставицкий - загранпаспорт он получил всего за месяц до указанных событий. Человека с такими же данными, как в его загранпаспорте, журналистам найти не удалось найти. Но расследователи установили, что он имеет значительное сходство с киевлянином Андреем Куценко.
Его данные также свидетельствуют о связи с разведкой. В частности, в 2000-х годах он был прописан по официальному адресу Министерства обороны Украины, а в 2009 году его приняли на службу в военную часть на Рыбальском полуострове, где находится Главное управление разведки Минобороны.
Кроме того, журналисты RISE Moldova получили копию паспорта Александра Костенюка. По меньшей мере до июня 2018 года он работал в львовской Нацполиции, где занимал руководящую должность в управлении уголовного розыска.
Читайте также: В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса. ДОКУМЕНТ
Как отмечают журналисты, он мог быть причастным к делу о вымогательстве денег полицейскими. Его подчиненные якобы приковали человека наручниками и, угрожая оружием, отобрали 4 тысячи долларов и килограмм янтаря. Полицейским объявили подозрения, а Костенюка уволили. Он смог восстановиться через суд, но впоследствии ушел из полиции сам и открыл собственное детективное агентство.
Кроме того, расследователи получили копии паспортов ранее судимого львовянина Олега Стадника и бывшего старшего инструктора в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии Михаила Булеги. Булега подтвердил, что ездил в Молдову на отдых, свою причастность к исчезновению экс-судьи Чауса он отрицает.
Далее на Цензор.НЕТ: Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена. ДОКУМЕНТ
В целом, по словам расследователей, большинство из 10 граждан Украины, которых сейчас проверяют правоохранители, в последнее время проживали во Львовской области.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В это же время наш лУбимый КАЛОмойский через ГОСУДАРСТВЕННУЮ компанию, используя фирму-пустышку, только в 2021 намутил 500 млн. грн. Странно другое, что абсолютно ВСЕ "не заметили", что фирмы НЕТ. Бигус показал и рассказал.
Но к КАЛОмойше "вопросов нет". Подумаешь 5 млрд баксов, подумаешь РЕШАЕТ идти в ******** и таежный союз. К нему вопросв НЕТУ.
Нет вопросов к зебильным дэпутанам, которые открыли свои приймальные в центральном здании каломойши. Обыск проводить нельзя, а если и проведут - доказательства получены будут НЕЗАКОННО, со всеми вытекающими.
И это только каломойша. А сколько еще тысяч других? Чаус по сравнению с ними жалкий мучачо. Муть вообщем
Думаю правильно будет с их стороны подать на все эти издания в суд и финансово их раздеть по максимуму.
12 вересня 2016 року суд дозволив затримати суддю Чауса. Пізніше він був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2016 року суд Кишинева заарештував колишнього суддю на 15 діб за незаконний перетин молдавського кордону. Однак 22 квітня його відпустили на свободу.
Україна потребувала ексрадиції і вона відбулася би через місяць. Але команда Зеленського, як завжди робить все не по закону, а по вуличному, по босяцькі. Цим влипли в міжнародний скандал і ще буде видно, як себе поведе Молдова.