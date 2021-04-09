Мы видим наращивание войск РФ на границе, но ситуация не безвыходная и контролируемая, - Хомчак. ВИДЕО
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал обострение на Донбассе и передислокацию войск России к украинской границе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1.
По словам Хомчака, на Донбассе действительно наблюдается увеличение обстрелов со стороны противника, но украинские военные "адекватно реагируют" вдоль всей линии фронта.
"За пределами Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом учений. Но сегодня это количество войск не дает оснований говорить, что сжимается кольцо и ситуация безвыходная. Ситуация контролируемая, ВСУ готовы к реагированию как на обострение на Донбассе, так и вдоль границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированые мероприятия мгновенного реагирования", - сказал главком ВСУ.
Также украинская разведка проверяет информацию о том, что Россия перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.
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он вообще думает что говорит?
для захвата Украины нужно в 10-20-30 раз больше войск, чем то что сосредоточено у границ
и главное: а ХОТЯТ ли воевать российские солдаты
а БУДУТ ли они воевать.. ведь на войне убивают! и КАКАЯ у них мотивация? ради чего рисковать жизнью?
у нас мотивация понятна: не хотим очередного Голодомора и миллионных расстрелов
А захоплення по лінії Осколу ніякіх дівідентів загарбникам, окрім шалених санкцій не дадуть.
Путін бажає зараз лише одного - воду в Крим. І наше військове керівництво має це дуже ясно усвідомлювати.
и ничего им за это не было, только все это очень долгосрочно, Х#йлу не светит дожить и увидеть. бомбоубежища работают, население вооружено, кроты, дебилы, мародеры и колаборанты сидят в местах не столь отдаленных, а не во властных структурах, действительно, очень контролируемая ситуация
Але тут більше побоювань що до дій головнокомандуючого, який може або проявляти бездіяльність, чи просто втече з країни, що може суттєво нашкодити ситуації.
ну что, генералисимус наш зеленый, отвёл войска? Бросил годами оборудованные и насиженные выгодные места? Вывел в чистое поле наши позиции? Забрал вооружение? ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ? октрытки макрону слать? Нет слов, пианист хренов, доигрался в голубя мира. Позиций нет, вооружений нет, мозгов - НЕТ, яиц - НЕТ, вот это повоюем.... понаобыралы...
Никто никого шапками не закидает! НО! ВСУ с закрытым небом,способны перемолоть ВС РФ - и это реальность.
А если учесть,что все 100% вс рэфии просто не могут воевать - это еще один + ВСУ.
Так,что пусть нападают - это будет трындец раши,причем полный. А вот что делать с миллионами балалаек,ломанувшихся спасаться в Украину и Беларусь,ты не написал!
Навіщо ці недолугі шоу? Не до них
Сподіваюся, наше керівництво встигне роздати зброю населенню.
Бо половина політичного і армійського начальства
знову потікає "к родствєніккам" у Москву чи у Брюссель "пісать мємуари".
ЭКСПРЕCC-АНАЛИЗ УГРОЗ ПО ИТОГАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ:
Четыре актуальные новости:
= Одновременно три государства - США, Франция и Россия - начали проверку своих ядерных и воздушно-космических сил.
= Еврокомиссия одобрила идею совместного авиационного пространства с Украиной.
= В Вашингтоне начали активно изучать возможность закрытия неба над Украиной американскими ПВО в случае развязывания Кремлём военных действий.
= Меркель в ультимативной форме (так, по крайней мере, утверждают европейские издания) потребовала от Путина отвести войска от границы Украины.
Мои выводы:
Ставки начала повышать не только Россия (чего только стоят сегодняшние угрозы Козака), но и европейцы с американцами. Если в 14-м году они ограничивались "озабоченностью", то сейчас налицо подготовительные мероприятия по солидарным действиям на случай российской агрессии.
Я бы предостерёг от параллелей в активности Запада при нападении РФ на Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м. С тех пор многое изменилось с учётом приобретённого опыта и поведения Москвы. Прецеденты прошлого не должны становиться приговором и автоматически экстраполироваться на будущее.
Сейчас ситуация как в воздушном бою: истребители идут лоб в лоб - кто первый свернул, тот проиграл.
Думаю, раньше сдадут нервы у России - она прекрасно осознаёт, что сейчас не 14-й год. Все её агрессивные заявления, бряцание оружием, вой пропаганды - это шоковая психологическая травма и реакция на твёрдые заявления Запада, что Украину не оставят один на один с Мордором. К тому же (и это главное!) они теряются в догадках, насколько далеко может зайти Вашингтон в своих обещаниях помочь Киеву. А не зная, какими силами и средствами тебе будут противостоять, на военную кампанию не решится даже самый тупой и безбашенный полководец.
Сколько всё ЭТО ещё продлится? Думаю, до 9 мая - им нужно войти в свой главный религиозный праздник путинского победобесия в привычной атмосфере антизападной истерии.
Что делать Киеву? Не сцать и не идти на уступки: дал слабину - Путин сядет на шею, а Запад спросит себя: "Зачем нам это нужно, если украинская власть сама готова сдавать позиции?"
Короче - битва нервов. Настоящие войны так не начинают. Успех любой военной операции зависит от внезапности и скрытности. Иначе огромных потерь не избежать. А когда об этом кричат из каждого утюга, значит цели совсем другие.
Но! Si vis pacem, para bellum. Причём, ежедневно и ежеминутно.
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UPD. Свежая новость: США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.
Представитель МО США также отметил, что разведсамолеты ВМФ продолжают полеты над Черным морем для наблюдения за деятельностью российского флота и перемещениями войск в Крыму.
По словам чиновника, США не считают, что концентрация российских войск на границе с Украиной является приготовлением для наступательных действий, но "если что-то изменится, мы будем готовы ответить."
в ОПе сказали "в 80 метрах от противника"
ок
т.е. для кое-кого это брусья с утра..в Промке залитой кровью - ах как воинственно и грозно !!!
В Воронежской области, которая граничит с Украиной, заметили колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".
Ее зафиксировали аналитики британского издательства https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russian-ground-troop-units-and-iskander-ballistic-missiles-identified-at-ukrainian-border-by-janes Janes , которое специализируется на военной тематике. Отмечается, что указанные комплексы состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа РФПо данным аналитиков, колонна направлялась на север со станции Колодезная, а затем последовала на северо-восток через село Новая Усмань.
Исследователь издания Том Баллок пояснил, что группировка войск в Воронежской области не считается наступательной, но перемещение "Искандеров" все равно является важным.
Данные на снимках свидетельствуют о том, что они были сделаны в конце марта. Также первое видео, на котором зафиксированы ракетные комплексы, появились в соцсетях 25 числа.
"Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают, на расстоянии до 500 км.
Фото и видео https://plus.obozrevatel.com/crime/rossiya-perebrosila-k-granitse-ukrainyi-iskanderyi-foto-i-video.htm?_gl=1*1uzjgu0*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNzk0Nzg4NC41MTkuMC4xNjE3OTQ3ODg1LjA.&_ga=2.83899097.1958327062.1617947886-111401458.1485467804
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Боялись стягивания войск врага около наших границ,а беда пришла изнутри! Зеленский таки подписал законопроект о референдуме!
В сdязи с тем что,Зе подписал закон о референдуме,повторно рекомендую статью к прочтению
Kлючевая роль в стратег. операции агрессора отводится проведению референдумов и использованию их результатов для «легитимного»разрушения Украинской государственности
"Лично я перед тем, как со своей молоденькой курочкой мужественно чкурнуть за западные кордоны нашего государства, ещё очень даже могу успеть изрядно нахомячить."
Там база безпілотників. При Порошенкові літаки кожен день літали а при "******" один раз в місяць.
Любар я все бачу.
Це не про тебе писали? - "Генерал ВСУ Руслан Хомчак приказал солдатам выходить из окружения, не предупредив, что придется прорываться с боем, а затем вместе командиром батальона «Днепр-1» Юрием Березой бросил солдат и весь день скрывался в лесу, выяснили украинские журналисты, расследующие события под Иловайском."
Клоунофанів у 2 рази більше - то ж хвилюватись нема причини - вони легко візьмуть москву
И показать, на кремль : "вот кто хочет потока гробов с вашими детьми"