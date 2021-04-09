Врачи, работающие в COVID-отделениях, получают примерно 30 тыс. грн со всеми надбавками, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ВИДЕО

В Украине врачи, которые работают в ковид-больницах, получают примерно 30 тыс. грн. Им приходится круглосуточно быть или на телефоне, или в медучреждении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в шоу "Право на владу".

"В COVID-отделении - где-то 30 тыс. грн со всеми надбавками. Иногда 35 тыс., если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - отметил Рыженко.

По его словам, другие врачи получают в три раза меньше.

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