Врачи, работающие в COVID-отделениях, получают примерно 30 тыс. грн со всеми надбавками, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ВИДЕО
В Украине врачи, которые работают в ковид-больницах, получают примерно 30 тыс. грн. Им приходится круглосуточно быть или на телефоне, или в медучреждении.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в шоу "Право на владу".
"В COVID-отделении - где-то 30 тыс. грн со всеми надбавками. Иногда 35 тыс., если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - отметил Рыженко.
По его словам, другие врачи получают в три раза меньше.
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Например в райбольнице Новомосковска (в 25 км. от Днепра) врачи получают 15 000 грн.
ето много, ілі мало?
трідцать тисяч, трідцать тисяч -
чи нам вистачить на сало?
Самі головою подумайте, в медсестри ЗП більша ніж в лікарів, програмістів і президента?)))
Не больше, чем у нас на самом деле.
Зарплаты топ-менеджмента в Украине на том же уровне, что и в США, это зарплаты рядовых граждан у нас значительно ниже. Например - руководитель американской почты получает меньше, чем глава Укрпочты, хотя руководит она значительно более масштабной системой и у ее подчиненных зарплаты значительно выше, чем у подчиненных нашего Смелянского, когорый получает невообразимые деньги ни за что при нищенских зарплатах его подчиненных.
А у нас топ-менеджмент премии и высокие зп получает за плохие результаты работы.
А вот если кадров не будет ВООБЩЕ, вот тогда государство и деньги найдет (благо денег у него полно, просто вниз не доходят), и реформы проведет, и условия для частной медицины создаст, чтоб с себя нагрузку снять.
А пока терпилы терпят за 10000 гривен, чинуши и пальцем не пошевелят. Да и зачем им шевелить, если оно и так худо-бедно работает?
Какая наивность. Да им глубоко пох. Они по-сути окупационная администрация.
Каждая гнида норовит заиметь домик в Европах, устроить там семью, выучить детей. Ну и естественно все "заработанное" на грабеже аборигенов уходит туда.