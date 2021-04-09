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Врачи, работающие в COVID-отделениях, получают примерно 30 тыс. грн со всеми надбавками, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ВИДЕО

В Украине врачи, которые работают в ковид-больницах, получают примерно 30 тыс. грн. Им приходится круглосуточно быть или на телефоне, или в медучреждении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в шоу "Право на владу".

"В COVID-отделении - где-то 30 тыс. грн со всеми надбавками. Иногда 35 тыс., если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - отметил Рыженко.

По его словам, другие врачи получают в три раза меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов

врачи (1517) Рыженко Сергей (65) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+3
Брехня.
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09.04.2021 11:21
+3
Если сестра будет жить в реанимации, то такие деньги она получит, потому как платят за дежурства. Только её хватит максимум на месяца три. Обычно ковидные сёстры получают в США около 10-15 тыс. Берёшь больше дежурств - больше получаешь. Но далеко не все на такое готовы физически и психологически. Так что это скорее исключение, чем правило.
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09.04.2021 11:46
+2
А ничего что бюджет больницы Мечникова сопоставим с бюджетом небольшого областного центра?
Например в райбольнице Новомосковска (в 25 км. от Днепра) врачи получают 15 000 грн.
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09.04.2021 10:55
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тож Мечнікова, а десь на задвірках і того менше
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09.04.2021 10:50 Ответить
І того менше це ви про що? Ми не в Америці і не в Європі. На тлі пенсій і 10 тисячних заробітніх плат це достойні гроші.
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09.04.2021 10:56 Ответить
зарплата менша, не тормози.
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09.04.2021 11:00 Ответить
А их министр миллионы на морже кассирует и куртки за 23 000 $себе позволяет
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09.04.2021 22:01 Ответить
А ничего что бюджет больницы Мечникова сопоставим с бюджетом небольшого областного центра?
Например в райбольнице Новомосковска (в 25 км. от Днепра) врачи получают 15 000 грн.
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09.04.2021 10:55 Ответить
Ничего. ОТГ Новомосковска пусть в этом разбирается, при чём тут Днепр?
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09.04.2021 10:58 Ответить
Днепр не при чем. Просто не надо жо...пу с пальцем сравнивать. Днепр (и больница Мечникова в частности) это, мягко говоря, не вся Украина.
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09.04.2021 12:29 Ответить
ты сравнивал, вот и не сравнивай, при чём тут Днепр?
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09.04.2021 12:47 Ответить
По-твоему я не правильно сравнил. Ок, а ты считаешь, что 30 000 грн/мес. получают ВСЕ ковидные врачи в Украине?
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09.04.2021 12:56 Ответить
Я ничего не считаю и ничего не сравниваю.
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09.04.2021 13:43 Ответить
Ты забыл добавить: ... зато умею на кнопочки нажимать
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09.04.2021 15:15 Ответить
Конечно умею, и вы тоже сможете уметь, только не забывайте вовремя колёсики пить, хорошо?
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09.04.2021 16:00 Ответить
Это не означает, что сравнивать нужно с худшим, так можно и на волонтёрство всех перевести - дешевле.
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09.04.2021 14:28 Ответить
Ото туди хірурги і побігли, їм же заробити не дають, забороняючи планові операції. Та то ще не страшно, страшно, коли акушери позбігають в ковідні.
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09.04.2021 10:55 Ответить
Не сміши - для хірурга то взагалі не гроші
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09.04.2021 11:20 Ответить
А якшо майже ніяких нема? А тут ще теж можна хворих доїти.
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09.04.2021 11:27 Ответить
трідцать тисяч, трідцать тисяч -
ето много, ілі мало?
трідцать тисяч, трідцать тисяч -
чи нам вистачить на сало?
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09.04.2021 10:56 Ответить
ЗА СМЕНУ
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09.04.2021 10:59 Ответить
ЗА ЧАС!
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09.04.2021 11:00 Ответить
Так там риск быть пристреленой после операции, это дорого стоит.
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09.04.2021 10:59 Ответить
В США медсестра реанимационного отделения получает от 5ти до 10ти тыс. долларов в... НЕДЕЛЮ! Я только могу себе представить - сколько бы там получал человек уровня Лещенко или Витренко.
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09.04.2021 11:01 Ответить
Брехня.
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09.04.2021 11:21 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3257039/ukransk_kovdn_reanmats_poglyad_zseredini Прочти. Правда там много букв.
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09.04.2021 11:32 Ответить
Если сестра будет жить в реанимации, то такие деньги она получит, потому как платят за дежурства. Только её хватит максимум на месяца три. Обычно ковидные сёстры получают в США около 10-15 тыс. Берёшь больше дежурств - больше получаешь. Но далеко не все на такое готовы физически и психологически. Так что это скорее исключение, чем правило.
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09.04.2021 11:46 Ответить
Один дурник написав, інші розповсюджують.
Самі головою подумайте, в медсестри ЗП більша ніж в лікарів, програмістів і президента?)))
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10.04.2021 12:34 Ответить
"Я только могу себе представить - сколько бы там получал человек уровня Лещенко или Витренко"

Не больше, чем у нас на самом деле.
Зарплаты топ-менеджмента в Украине на том же уровне, что и в США, это зарплаты рядовых граждан у нас значительно ниже. Например - руководитель американской почты получает меньше, чем глава Укрпочты, хотя руководит она значительно более масштабной системой и у ее подчиненных зарплаты значительно выше, чем у подчиненных нашего Смелянского, когорый получает невообразимые деньги ни за что при нищенских зарплатах его подчиненных.
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09.04.2021 11:25 Ответить
Да ладно, в США премии топ-менеджменту такие, что там та зарплата (кстати может достигать нескольких миллионов в год) она им нафиг не нужна. Вон баба гендир из АМD - Лиза Су заработала $58,5 млн. Это больше чем 1 млрд 600 млн гривенных. Норм зарплата такая. И таких дофига.
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10.04.2021 12:43 Ответить
Вот только в США премии топ-менеджменту идут только при условии их реально хорошей работы и хороших результатов. Там бывает, что топ-менеджер работает на условиях, что если компания в убытках - его зп составит $1.
А у нас топ-менеджмент премии и высокие зп получает за плохие результаты работы.
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10.04.2021 12:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/386523 Не бреши.
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09.04.2021 11:26 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3257039/ukransk_kovdn_reanmats_poglyad_zseredini Прочти. Это здесь же на Цензоре в резонансе.
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09.04.2021 11:31 Ответить
Ну это как-то многовато ,урезать зарплаты до минимума всем ,врачам ,мусорам ,судьям ,депутатам ,прокурорам ...минималку в зубы и до свиданья ,война идёт с росеей ,сейчас не до жиру ,вот возьмём моЦкву тогда и заживём ..
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09.04.2021 11:04 Ответить
если сравнивать с судьями-прокурорами или бандформирование НКРЕКП...то сравнение совсем не в пользу рискующих жизнью и почти живущих в больнице врачей...(даже в такой не последней в Украине больнице, как Мечька)
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09.04.2021 11:06 Ответить
+ обдирание больных.
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09.04.2021 11:14 Ответить
+ взятки за то, чтобы туда положиться и лечится..., неплохо-неплохо...
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09.04.2021 11:36 Ответить
Это если Рыженко им их заплатит. 300 процентов отменили! Главрачи теперь решают сколько платить и кому или вообще не платить! По-сути крепосничество для медперсонала , а из главрачей сделали класс господ, которых никто не собирается из КабМина или НСЗУ контролировать! Это будет завал украинской медицины! Работать за копейки снова в пандемию никто не будет!
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09.04.2021 12:01 Ответить
Ковидные не выплачиваются уже несколько месяцев подряд! 300 процентов не выплачивались полностью никогда! А теперь и эти доплаты отменили. ЗеКабмин не понятно чем думает , когда подобное вытворяет.
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09.04.2021 12:07 Ответить
По словам Рыженко, напротив больницы работает фирмочка, которая переманивает медперсонал для работы за границей. За год 200 человек переманили - почти 10% персонала больницы. Медсестры уезжают на зарплату 700 евро в месяц плюс жилье и еда. По его же словам, зарплата молодого хирурга в Мечникова - 6000 грн (182 евро), средняя - 10000 (303 евро), максимум - 15000 (455 евро). Это без ковидных. Вот вам и реальность анекдота про сантехника и хирурга.
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09.04.2021 12:16 Ответить
Ну и правильно делают что едут. Только дефицит кадров заставит чинуш ценить людей. Сейчас в Украине в госсекторе нормальные зарплаты только у высших чинуш и силовиков. Прочие работают за копейки, по возможности добирая коррупцией. Но все же работают.
А вот если кадров не будет ВООБЩЕ, вот тогда государство и деньги найдет (благо денег у него полно, просто вниз не доходят), и реформы проведет, и условия для частной медицины создаст, чтоб с себя нагрузку снять.
А пока терпилы терпят за 10000 гривен, чинуши и пальцем не пошевелят. Да и зачем им шевелить, если оно и так худо-бедно работает?
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09.04.2021 12:29 Ответить
"Только дефицит кадров заставит чинуш ценить людей".
Какая наивность. Да им глубоко пох. Они по-сути окупационная администрация.
Каждая гнида норовит заиметь домик в Европах, устроить там семью, выучить детей. Ну и естественно все "заработанное" на грабеже аборигенов уходит туда.
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10.04.2021 12:25 Ответить
 
 