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Противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры в 2021 году, - Венедиктова. ВИДЕО

Каждая третья семья в Украине встречается с насилием. От 1 до 3 миллионов детей ежегодно становятся его свидетелями или жертвами. Последствия этого - кроме физических, глубокие душевные травмы, которые не залечить никогда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в видеообращении.

По словам генпрокурора, в течение прошлого 2020 году в ЕРДР всего зарегистрировано около 3 тысяч таких правонарушений, почти 2000 из них направлены в суд с обвинительными актами. В прошлом году совершены преступления, связанные с насилием в семье, в отношении 199 детей. Только за январь-март этого года зарегистрировано более 1000 таких уголовных преступлений, в суд уже переданы более 650 Всего за прошлый год по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины осужден 778 человек.

"Мы планируем внедрять специализацию прокуроров по уголовным производствам этой категории. Для этого разрабатываем стандарты работы с ориентацией на лучшие практики применения закона и проведем необходимое обучение. Также мы начали более тесное взаимодействие прокуроров с общественными организациями, которые занимаются вопросами противодействия гендерно-обусловленному и домашнему насилию", - отметила Венедиктова.

Также генеральный прокурор призвала при малейших проявлениях насилия сразу обращаться в полицию, в социальные службы и общественные организации, в центры бесплатной юридической помощи.

Венедиктова отметила, что уголовная ответственность за домашнее насилие действует чуть более двух лет и приближает Украину к ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, или Стамбульской конвенции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики начинает информационную кампанию "Не дай домашнему насилию шанс!"

Автор: 

насилие (396) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+21
А я наивно думал, что борьба с коррупцией в высших эшелонах нашей недовласти и с организованной преступностью будет приоритетом работы нашей сказочной прокуратуры в 2021, а также обеспечение надзора за законностью в оборонной сфере... А нет, видимо индивидуальное членство-гражданство наших граждан в Евросоюзе и Северной Америке продолжится
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09.04.2021 11:51
+17
то есть , за борьбу со взяточниками , казнокрадами, предателями и т д , стоит забыть
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09.04.2021 11:51
+10
О как ! А ворюги от власти пусть себе резвятся , я правильно понял ?
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09.04.2021 11:48
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тобто кадрові зміни, чебурятко?
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09.04.2021 11:47 Ответить
Клацала ЮТУБ вчора. І ось знову чергові приколи. Ось такі питання прокуратуру не цікавлять? : Україна закупила вакцину майже вдвічі дорожче Камбоджі: Розслідування Watchdogs : https://www.youtube.com/watch?v=j31h0JrUaWo
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10.04.2021 06:32 Ответить
О как ! А ворюги от власти пусть себе резвятся , я правильно понял ?
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09.04.2021 11:48 Ответить
Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4801
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09.04.2021 19:56 Ответить
просто девушка симпатичная, немного украшает жизнь
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10.04.2021 12:02 Ответить
жаль венькидиктаву... совсем охляла... насилием насилуется... видать ********* это дело... садо-мазо... ну и на здоровье... любой каприз... только другим мешать не надо...
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09.04.2021 11:50 Ответить
А я наивно думал, что борьба с коррупцией в высших эшелонах нашей недовласти и с организованной преступностью будет приоритетом работы нашей сказочной прокуратуры в 2021, а также обеспечение надзора за законностью в оборонной сфере... А нет, видимо индивидуальное членство-гражданство наших граждан в Евросоюзе и Северной Америке продолжится
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09.04.2021 11:51 Ответить
И на содержание этой сволочи идет столько денег налогоплательщиков....
Прокуратура запрацює по-новому, по-українськи, по-домашньому....ть
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09.04.2021 11:51 Ответить
то есть , за борьбу со взяточниками , казнокрадами, предателями и т д , стоит забыть
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09.04.2021 11:51 Ответить
А у нас усе решта - упорядку
Судівська влада - працює - сотні мільйонів $ отримує ! А , якщо кого зловлять - під десяток мільйонів грн застави вийде
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09.04.2021 12:02 Ответить
Это на камеру, а на деле опять будут Пороха сажать. Или в самом деле передумали?
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09.04.2021 11:52 Ответить
Тоесть коррупцию мы уже побороли я так понял
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09.04.2021 11:54 Ответить
Вот и все приоритеты зеимбицилов
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09.04.2021 12:07 Ответить
Эта концепция работы прокуратуры появилась довольно неожиданно - как только какого-то прокурора рогатый муж под кроватью застукал...
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09.04.2021 12:08 Ответить
А ми то гадали, що Вовки та Тупицькі з олігархами на черзі....та інші хабарники у ЗАКОНІ! А будуть боротися з пьяничками та дебоширами! Оце - прорив року!! Ще треба боротьбу разгорнути за незаконні вилови метеликів....під час виборів та війни з РФ!!
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09.04.2021 12:09 Ответить
Пиз-ц....
Во время войны....
Когда полно коллаборантов, агентов рашки в Украине.....
Когда чинуши и олигархи грабят украинцев....

Эта дура видит в дом насилии - главную проблему!!!!!
Что бы такого не делать, что бы ничего не делать.....
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09.04.2021 12:09 Ответить
Ага, ворам и сепарам бояться не чего.
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09.04.2021 12:11 Ответить
Дайош кожного третього за грати.
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09.04.2021 12:22 Ответить
От вона бабська солідарність у віджимі майна.
Ця статистика й далі буде зростати пропорційно кількості хитрозадих баб, які за допомогою шняги "домашнього насилля" віджимають нерухомість чоловіків.
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09.04.2021 12:26 Ответить
и каким же образом? сам механизм расскажи? Это интересно
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10.04.2021 12:09 Ответить
3000 таких правопорушень за рік на 3700 прокурорів - гарно влаштувалися.
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09.04.2021 12:27 Ответить
В Україні є місцеві (зараз вже окружні) прокуратури, де на одного рядового прокурора припадає по 600 і більше кримінальних проваджень. Шкода, що не маю європейської статистики, для порівняння...
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09.04.2021 13:38 Ответить
Та ті 600 і більше кримінальних проваджень не приоритетні, їх можна спокійно класти в стіл і виймати тільки найбільш дохідні, все одно повно і неупереджено розгядати таку кількість проваджень фізично не можливо. Насправді, більшість випадків домашнього насильства може спокійно вирішувати дільничний інспектор МВД.
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09.04.2021 20:14 Ответить
Коррупция - это финансовое насилие, которое на своей шкуре чувствует подавляющее большинство украинских семей.
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09.04.2021 12:41 Ответить
Понятно. Всех коррупционеров пересадили, теперь можно и буйными зебилами с белкой заняться.
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09.04.2021 13:18 Ответить
Правильно, корупцію ж вже подолано, бандити в тюрмах
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09.04.2021 13:33 Ответить
Пріоритетом протидія домашньому насиллю має бути для системи освіти України, а не прокуратури. Само по собі існування у роботі прокуратури пріоритетів, є маразмом. Злочини на категорії виходячи з їх суспільної небезпеки поділені КК. ВРУ визначає що більш небезпечне, а що ні. Пріоритет ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. priority, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Priorität f) - переважне право, значення чогось. Тобто Генпрокурор, розповідає нам, що вона, змусить очолюваних нею прокурорів більше часу приділяти цій категорії злочинів? Добре, а чи є вони згідно КК самими суспільно небезпечними? А за рахунок чого вона забезпечить цей пріоритет? Збільшить штат? Вона це не може зробити. Покращить рівень та ефективність? Це малоймовірно. Тоді як? Варіантів два, або менше приділятимуть уваги іншим злочинам, або будуть більше "драти холопів", тобто рядових підлеглих прокурорів, що так само призведе до зменшення уваги до інших злочинів.
А на справді... це просто пусті слова. Чергові побріхеньки. Вона ляпнула задля піару, підлеглі намалюють їй таку, як бажає статистику, а результату буде нуль. Домашньому насиллю слід запобігати, а не боротись. Ще жоден вирок не створив нормальну родину чи змусив батьків/дітей, любити одне одного...
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09.04.2021 13:36 Ответить
Корупция - мелочи , главное причина- домашнее насилие . Победим домашнее насилие и все наладиться . И война на Донбассе - из за домашнего насилия.
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09.04.2021 14:00 Ответить
Я думала что очко государеве займётся коррупцией чорных мантий дабы миллиарды непосильным трудом прокурвы не ушли из страны .За 300 гривен дают сем лет тьюрмы .за 1500000000000милиардов дают вознаграждения и поделись с ближным
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09.04.2021 14:55 Ответить
Противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры в 2021 году, - Венедиктова

А как же Порошенко?
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09.04.2021 15:41 Ответить
Я вот тоже в шоке!!
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09.04.2021 20:15 Ответить
Ну Слава Богу, тепер можна поскаржитись генеральній прокуратурі на жінку.
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09.04.2021 17:26 Ответить
Сміх чи гріх?Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1121
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09.04.2021 19:44 Ответить
батя я стараюсь, прокурори не люди хреста на ніх нет!
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09.04.2021 19:50 Ответить
Генсепарше новий сценарий написали.
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09.04.2021 22:54 Ответить
А когда будет противодействие тарифному насилию ?
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09.04.2021 22:58 Ответить
когда писать под псевдонимом не будешь свои возмущения и выйдешь на протесты с такими же кроликами как ты
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10.04.2021 12:07 Ответить
ТИ СКОТИНА, ЖЕРТВА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА БОРОТЬБОЮ З КОРУПЦІЄЮ ТА РОЗКРАДАННЯМ ДЕРЖАВИ ТА ЗІ ЗРАДНИКАМИ ПОТРІБНО БОРОТИСЯ І В ДЕНЬ І В НОЧІ !!!! А ВОНИ ВИРОДКИ ПРОДОВЖУЮТЬ ЗАЙМАТИСЯ ОКОЗАМИЛЮВАННЯМ ЛОХТОРАТУ.
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10.04.2021 08:09 Ответить
я сижу дома, а меня в уши насилует эта венедиктова, это самое настоящее домашнее насилие, давайте шото решать
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10.04.2021 10:34 Ответить
это не домашнее насилие, это общетсвеное
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10.04.2021 12:06 Ответить
Це **** вже все вопросы с коррупцией чорных мантий уже порешила, все потоки перераспределили,осталось малость насилие,Вы уже изнасиловали целую страну поставили на колени,Себе дорогим миллиарды а населению которое проработало по 35лет и складывало деньги в Ощадбанка для козломордых по 2тысячи ешьте не подавитеся
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10.04.2021 11:15 Ответить
Домашнее насилие прекращается разводом, а там соответственно уголовно наказуемо. С этой темой все понятно
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10.04.2021 12:05 Ответить
Есть чем заниматься все больше чужим плешивым выродкам одни за другими всем овладевают и распоряжаются, все раскрадают и раздают своим, поднимают на все цены, разными способами отбирают имущество у коренных людей которых выморивают и переводят, делают нещастных, бедовых, больных, бедных и проституток грязным выблюдкам-порнографам главным способом со специальных компьютеров электромагнитным облучением со спутников. http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040

Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6667Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6309Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1459
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10.04.2021 12:42 Ответить
Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 214
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10.04.2021 12:42 Ответить
Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8507Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3776
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10.04.2021 12:53 Ответить
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:48 Ответить
 
 