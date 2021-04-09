Противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры в 2021 году, - Венедиктова. ВИДЕО
Каждая третья семья в Украине встречается с насилием. От 1 до 3 миллионов детей ежегодно становятся его свидетелями или жертвами. Последствия этого - кроме физических, глубокие душевные травмы, которые не залечить никогда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в видеообращении.
По словам генпрокурора, в течение прошлого 2020 году в ЕРДР всего зарегистрировано около 3 тысяч таких правонарушений, почти 2000 из них направлены в суд с обвинительными актами. В прошлом году совершены преступления, связанные с насилием в семье, в отношении 199 детей. Только за январь-март этого года зарегистрировано более 1000 таких уголовных преступлений, в суд уже переданы более 650 Всего за прошлый год по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины осужден 778 человек.
"Мы планируем внедрять специализацию прокуроров по уголовным производствам этой категории. Для этого разрабатываем стандарты работы с ориентацией на лучшие практики применения закона и проведем необходимое обучение. Также мы начали более тесное взаимодействие прокуроров с общественными организациями, которые занимаются вопросами противодействия гендерно-обусловленному и домашнему насилию", - отметила Венедиктова.
Также генеральный прокурор призвала при малейших проявлениях насилия сразу обращаться в полицию, в социальные службы и общественные организации, в центры бесплатной юридической помощи.
Венедиктова отметила, что уголовная ответственность за домашнее насилие действует чуть более двух лет и приближает Украину к ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, или Стамбульской конвенции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прокуратура запрацює по-новому, по-українськи, по-домашньому....ть
Судівська влада - працює - сотні мільйонів $ отримує ! А , якщо кого зловлять - під десяток мільйонів грн застави вийде
Во время войны....
Когда полно коллаборантов, агентов рашки в Украине.....
Когда чинуши и олигархи грабят украинцев....
Эта дура видит в дом насилии - главную проблему!!!!!
Что бы такого не делать, что бы ничего не делать.....
Ця статистика й далі буде зростати пропорційно кількості хитрозадих баб, які за допомогою шняги "домашнього насилля" віджимають нерухомість чоловіків.
А на справді... це просто пусті слова. Чергові побріхеньки. Вона ляпнула задля піару, підлеглі намалюють їй таку, як бажає статистику, а результату буде нуль. Домашньому насиллю слід запобігати, а не боротись. Ще жоден вирок не створив нормальну родину чи змусив батьків/дітей, любити одне одного...
А как же Порошенко?