Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что на всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом он сообщил в эфире ТСН.

"С сегодняшнего дня мы сможем восстановить это частично утраченное право ощущения важности мнения гражданина для государства. И это, мне кажется, чрезвычайно ценным. 30 лет у нас не было полноценного закона, который бы давал возможность народу чувствовать себя источником власти, как это гарантирует Конституция Украины. Раньше не было механизма, который бы мог это право реализовать. С сегодняшнего дня этот механизм есть. Сегодня народ Украины может, согласно Конституции, выразить свое мнение, принять решение на референдуме. Что важно - это нести ответственность за свое решение", - сказал первый вицеспикер парламента Украины.

Стефанчук рассказал, дает ли референдум возможность голосовать за изменение территории и как будет работать эта норма.

"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума. Нарабатывая закон, мы не могли обойти статью 73 Конституции Украины. Но мы в законе о всеукраинском референдуме отметили, что можно рассматривать лишь вопрос увеличения территории. Мы никоим образом не допустим легитимного варианта уменьшения территории", - заверил он.

Первый вице-спикер парламента Украины считает, что ни президент, ни Верховная Рада Украины, ни Кабинет Министров Украины не будут диктовать людям, какие вопросы выносить на референдум.

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"Есть четкий и прозрачный механизм. Если этот вопрос беспокоит людей, то они сначала могут образовать инициативную группу. Эта инициативная группа должна собрать 3 млн подписей. И любой вопрос, который соответствует требованиям закона, может быть вынесен. Что важно - решение по нему будет обязательным для выполнения всеми органами власти. И это уникально, потому что это пример прямой демократии, предложенный в законе", - отметил Руслан Стефанчук.

Политик поделился, какие вопросы считает нужным вынести на референдум.

"Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны были бы быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО. Вопросы, требующие реального государственного определения, а не внутриполитические вопросы. Потому что мы не должны забывать о том, что референдум не на каждый день. Это очень дорогая и стоимостная вещь. Потому что стоимость референдума - это ориентировочно 3 млрд гривен. И поэтому очень важно, чтобы те, кто инициировали референдум, чувствовали свою ответственность", - подытожил он.

Как сообщалось, президент Украины подписал закон о всеукраинском референдуме, который Верховная Рада приняла 26 января.