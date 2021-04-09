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Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что на всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом он сообщил в эфире ТСН.

"С сегодняшнего дня мы сможем восстановить это частично утраченное право ощущения важности мнения гражданина для государства. И это, мне кажется, чрезвычайно ценным. 30 лет у нас не было полноценного закона, который бы давал возможность народу чувствовать себя источником власти, как это гарантирует Конституция Украины. Раньше не было механизма, который бы мог это право реализовать. С сегодняшнего дня этот механизм есть. Сегодня народ Украины может, согласно Конституции, выразить свое мнение, принять решение на референдуме. Что важно - это нести ответственность за свое решение", - сказал первый вицеспикер парламента Украины.

Стефанчук рассказал, дает ли референдум возможность голосовать за изменение территории и как будет работать эта норма.

"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума. Нарабатывая закон, мы не могли обойти статью 73 Конституции Украины. Но мы в законе о всеукраинском референдуме отметили, что можно рассматривать лишь вопрос увеличения территории. Мы никоим образом не допустим легитимного варианта уменьшения территории", - заверил он.

Первый вице-спикер парламента Украины считает, что ни президент, ни Верховная Рада Украины, ни Кабинет Министров Украины не будут диктовать людям, какие вопросы выносить на референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме (обновлено)

"Есть четкий и прозрачный механизм. Если этот вопрос беспокоит людей, то они сначала могут образовать инициативную группу. Эта инициативная группа должна собрать 3 млн подписей. И любой вопрос, который соответствует требованиям закона, может быть вынесен. Что важно - решение по нему будет обязательным для выполнения всеми органами власти. И это уникально, потому что это пример прямой демократии, предложенный в законе", - отметил Руслан Стефанчук.

Политик поделился, какие вопросы считает нужным вынести на референдум.

"Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны были бы быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО. Вопросы, требующие реального государственного определения, а не внутриполитические вопросы. Потому что мы не должны забывать о том, что референдум не на каждый день. Это очень дорогая и стоимостная вещь. Потому что стоимость референдума - это ориентировочно 3 млрд гривен. И поэтому очень важно, чтобы те, кто инициировали референдум, чувствовали свою ответственность", - подытожил он.

Как сообщалось, президент Украины подписал закон о всеукраинском референдуме, который Верховная Рада приняла 26 января.

ВР (29272) референдум (1505) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+6
Ось і давай референдум чи варто розпродувати землю. Нехай народ скаже.
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09.04.2021 14:08
+3
Це точно. Дочекались коли більшість деградувала до рівня голосування за Клоуна, а тепер можно і важливі питання на референдум виносити...
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09.04.2021 14:11
+2
Тебя мы еще не спрашивали!
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09.04.2021 14:09
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Ось і давай референдум чи варто розпродувати землю. Нехай народ скаже.
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09.04.2021 14:08 Ответить
сьогодні дивилася фільм ''Брекзит'' про референдум в Англії.Якщо там були маніпуляції,то що буде у нас?
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09.04.2021 19:28 Ответить
Тебя мы еще не спрашивали!
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09.04.2021 14:09 Ответить
Тепер на референдумі можуть підніматись такі питання:
1. зміни до І, ІІІ, XIII розділів Конституції України;

2. питання загальнодержавного значення;

3. зміна території України;
4. втрата чинності законів
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09.04.2021 14:10 Ответить
Це точно. Дочекались коли більшість деградувала до рівня голосування за Клоуна, а тепер можно і важливі питання на референдум виносити...
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09.04.2021 14:11 Ответить
О чем это он?У них войны нет.Введите хоя бы особое положение и мораторий на все остальное .
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09.04.2021 14:12 Ответить
ЗЕбанат Стефанчук:
"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума.

______________________________
Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 720
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09.04.2021 14:12 Ответить
Смачно так зебилов мокнули в говно их зеленомордые обезьяны. зелескот думал, что как только им приймут закон о референдумах, то они сразу заживут как в швейцарии, но оказалось что зеленое законотворчество - ********* для лохов 73%.
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09.04.2021 14:13 Ответить
Закон про вибори, це і є той механізм, який гарантує реалізацію положення про те, що єдиним джерелом влади є народ. Адже депутат відряджений до ради, хоч цей самий Стефанчук, діє виключно від імені народу і це є тим самим народовладдям, якого по його словам нема 30 років. Боже які ******.
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09.04.2021 14:13 Ответить
Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Но : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. И поэтому Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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09.04.2021 14:14 Ответить
Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6243
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09.04.2021 14:15 Ответить
стефанчук, що?!
Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8167
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09.04.2021 14:30 Ответить
Референдумы - это бесплатная вещь, если онлайн проводить! прямо с телефонов можно голосовать!
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09.04.2021 14:21 Ответить
Дорогая.
А смартфоны уже отменили?
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09.04.2021 14:24 Ответить
Если человек захочет реализовать свое право на референдум, то ему надо собрать 3 миллиона подписей АХАХАХАХАХАХААХАХАХА ух и конченные, такое никто не сможет сделать! это мертвый закон о референдумах! большое ****..ово!
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09.04.2021 14:26 Ответить
Например то, что тормозит экономику. Азаровскую систему налогообложения, по про это все молчат.
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09.04.2021 14:33 Ответить
Зря так радуется это зеленое чмо !!! там столько подводных камней заложили и мин шо пздц!!!
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09.04.2021 14:39 Ответить
Шо? Корито втече ? Дивись як в Швейцарії,-- там навідь про мечеті -- референдум.
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09.04.2021 14:39 Ответить
Кацапы оплатят через своих подставных. В том числе и числящихся в ВР, на что, видимо, и рассчитывает этот позорный их агент-хряк. Дадут чем-то порулить, в награду к брязкальцям - областью, районом (как кормовой базой для быдла). Так, что о дороговизне, он вовремя напомнил.
Бляха муха! Какие же они (зеленые клоуны) подлые и токсичные своею мелкопакостной ролью в этом кремлевском балагане.
Позор Украины в том, что смогла на 30 году своей независимости, пройдя много испытаний, выродить в конце концов, из этих мелкотравчатых глистов-сексотов, такое тошнотворное падло, как эта мразь!
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09.04.2021 14:54 Ответить
Свинная рожа. Блевануть можна.
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09.04.2021 15:20 Ответить
на царя кацапского похож - на папу николашки -сашку
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09.04.2021 17:40 Ответить
"Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны были бы быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО."

Источник: https://censor.net/ru/v3258734

Умные люди сразу предупреждали, ставленники пророссийских олигархов будут использовать референдумы только для протягивания їх хотелок пуйла.
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09.04.2021 17:45 Ответить

Референдуми бувають різними. Ще в 1991 році ще тоді Донбас на офіційному легітимному Всеукраїнському референдумі сказав да! Та й підтримали незалежність державність України - понад 83% жителів в Донецькій і Луганській областях.
Тоді навіть в Криму "за" незалежність суверенітет нашої європейської держави проголосували понад 54% кримчан.
При цьому участь у голосуванні на сході України прийняла переважно більша частина населення - 2 млн 900 тис. В Донецькій області, і 1 млн 600 тис. В Луганській і більше 1 млн. в Криму.
А вже в 2014 році при явці нібито більше 80% і ця нібито переважна більшість виборців на місцевому опитуванні в Криму підтримала незалежність а потім і приєднання Криму до кривавої паРаші (росії). Хоча це опитування так званий референдумом не було легітимне на ньому не було навіть спостерігачів в результаті в наявності були жахливі фальсифікації результатів голосування, так як явка, і проросійський результат цього злочинного опитування були набагато нижче оголошених.-
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09.04.2021 18:06 Ответить
Ты что себе розволяешь, морда поросячья?
Первый референдум нужно провести с вопросом: "Кто за то, чтобы посадить Порошенко?"
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09.04.2021 20:10 Ответить
 
 