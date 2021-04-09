Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук. ВИДЕО
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что на всеукраинском референдуме надо рассматривать вопросы государственного значения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом он сообщил в эфире ТСН.
"С сегодняшнего дня мы сможем восстановить это частично утраченное право ощущения важности мнения гражданина для государства. И это, мне кажется, чрезвычайно ценным. 30 лет у нас не было полноценного закона, который бы давал возможность народу чувствовать себя источником власти, как это гарантирует Конституция Украины. Раньше не было механизма, который бы мог это право реализовать. С сегодняшнего дня этот механизм есть. Сегодня народ Украины может, согласно Конституции, выразить свое мнение, принять решение на референдуме. Что важно - это нести ответственность за свое решение", - сказал первый вицеспикер парламента Украины.
Стефанчук рассказал, дает ли референдум возможность голосовать за изменение территории и как будет работать эта норма.
"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума. Нарабатывая закон, мы не могли обойти статью 73 Конституции Украины. Но мы в законе о всеукраинском референдуме отметили, что можно рассматривать лишь вопрос увеличения территории. Мы никоим образом не допустим легитимного варианта уменьшения территории", - заверил он.
Первый вице-спикер парламента Украины считает, что ни президент, ни Верховная Рада Украины, ни Кабинет Министров Украины не будут диктовать людям, какие вопросы выносить на референдум.
"Есть четкий и прозрачный механизм. Если этот вопрос беспокоит людей, то они сначала могут образовать инициативную группу. Эта инициативная группа должна собрать 3 млн подписей. И любой вопрос, который соответствует требованиям закона, может быть вынесен. Что важно - решение по нему будет обязательным для выполнения всеми органами власти. И это уникально, потому что это пример прямой демократии, предложенный в законе", - отметил Руслан Стефанчук.
Политик поделился, какие вопросы считает нужным вынести на референдум.
"Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны были бы быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО. Вопросы, требующие реального государственного определения, а не внутриполитические вопросы. Потому что мы не должны забывать о том, что референдум не на каждый день. Это очень дорогая и стоимостная вещь. Потому что стоимость референдума - это ориентировочно 3 млрд гривен. И поэтому очень важно, чтобы те, кто инициировали референдум, чувствовали свою ответственность", - подытожил он.
Как сообщалось, президент Украины подписал закон о всеукраинском референдуме, который Верховная Рада приняла 26 января.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. зміни до І, ІІІ, XIII розділів Конституції України;
2. питання загальнодержавного значення;
3. зміна території України;
4. втрата чинності законів
"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума.
______________________________
А смартфоны уже отменили?
Бляха муха! Какие же они (зеленые клоуны) подлые и токсичные своею мелкопакостной ролью в этом кремлевском балагане.
Позор Украины в том, что смогла на 30 году своей независимости, пройдя много испытаний, выродить в конце концов, из этих мелкотравчатых глистов-сексотов, такое тошнотворное падло, как эта мразь!
Источник: https://censor.net/ru/v3258734
Умные люди сразу предупреждали, ставленники пророссийских олигархов будут использовать референдумы только для протягивания їх хотелок пуйла.
Референдуми бувають різними. Ще в 1991 році ще тоді Донбас на офіційному легітимному Всеукраїнському референдумі сказав да! Та й підтримали незалежність державність України - понад 83% жителів в Донецькій і Луганській областях.
Тоді навіть в Криму "за" незалежність суверенітет нашої європейської держави проголосували понад 54% кримчан.
При цьому участь у голосуванні на сході України прийняла переважно більша частина населення - 2 млн 900 тис. В Донецькій області, і 1 млн 600 тис. В Луганській і більше 1 млн. в Криму.
А вже в 2014 році при явці нібито більше 80% і ця нібито переважна більшість виборців на місцевому опитуванні в Криму підтримала незалежність а потім і приєднання Криму до кривавої паРаші (росії). Хоча це опитування так званий референдумом не було легітимне на ньому не було навіть спостерігачів в результаті в наявності були жахливі фальсифікації результатів голосування, так як явка, і проросійський результат цього злочинного опитування були набагато нижче оголошених.-
Первый референдум нужно провести с вопросом: "Кто за то, чтобы посадить Порошенко?"