Родственники пропавших в Нагорном Карабахе пытались штурмовать Минобороны Армении. ВИДЕО

Родные солдат, пропавших без вести в Нагорном Карабахе, взяли в осаду здание министерства обороны Армении. Сотрудников эвакуируют на вертолете.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Акции протеста родственников пропавших без вести солдат проходят по всей Армении. В Ереване они попытались сорвать ворота главного въезда на территорию министерства обороны. Силы правопорядка оттеснили протестующих от ворот, но те заблокировали все остальные входы и выходы в министерство и удерживают блокаду уже более суток. Все это время сотрудники и служащие военного ведомства не могут покинуть свои рабочие места.

Часть сотрудников эвакуировали на вертолете. Также вертолетами в здание доставляют продовольствие.

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Кроме этого, протестующие со вторника блокируют автодороги, связывающие Ереван со вторым по величине городом Гюмри и городом Ванадзор, и железную дорогу Гюмри-Ереван. График движения поездов нарушен, когда его восстановят – неизвестно. Таким образом, в Ереван нельзя попасть не по железной, не по автомобильной дороге. Перекрыты даже проселки.

По разным данным, сейчас в азербайджанском плену находятся от 188 до 228 армянских военнослужащих. Родные солдат требуют от властей информировать их хотя бы о ходе поисковых работ, об их здоровье и состоянии. Люди считают, что власти не предпринимают должных усилий для возвращения их родственников домой.

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