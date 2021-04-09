Родственники пропавших в Нагорном Карабахе пытались штурмовать Минобороны Армении. ВИДЕО
Родные солдат, пропавших без вести в Нагорном Карабахе, взяли в осаду здание министерства обороны Армении. Сотрудников эвакуируют на вертолете.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Акции протеста родственников пропавших без вести солдат проходят по всей Армении. В Ереване они попытались сорвать ворота главного въезда на территорию министерства обороны. Силы правопорядка оттеснили протестующих от ворот, но те заблокировали все остальные входы и выходы в министерство и удерживают блокаду уже более суток. Все это время сотрудники и служащие военного ведомства не могут покинуть свои рабочие места.
Часть сотрудников эвакуировали на вертолете. Также вертолетами в здание доставляют продовольствие.
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Кроме этого, протестующие со вторника блокируют автодороги, связывающие Ереван со вторым по величине городом Гюмри и городом Ванадзор, и железную дорогу Гюмри-Ереван. График движения поездов нарушен, когда его восстановят – неизвестно. Таким образом, в Ереван нельзя попасть не по железной, не по автомобильной дороге. Перекрыты даже проселки.
По разным данным, сейчас в азербайджанском плену находятся от 188 до 228 армянских военнослужащих. Родные солдат требуют от властей информировать их хотя бы о ходе поисковых работ, об их здоровье и состоянии. Люди считают, что власти не предпринимают должных усилий для возвращения их родственников домой.
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- Слышь, Васька, если спросят, кто мы такие, что скажем? Мы же по-армянски, «ни бельмеса»…Скажем - молокане, из русского села, в Армении,, так они спросят, какого хрена мы не вышли, после объявления перемирия… Скажем - русские солдаты, так спросят, что мы делаем на азербайджанской территории… Скажем, что жители Арцаха, так к стенке поставят, как террористов…
- А мы скажем, что приходили к армянам уговаривать их, чтобы те покинули Карабах, а они не послушались и нас в плену держали и стрелять заставляли…