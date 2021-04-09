На Трухановом острове в Киеве демонтируют самовольно установленный ограждающий забор, - Нацполиция. ВИДЕО
Национальная полиция Украины в пятницу, 9 апреля, с 11:00 проводит следственные действия на территории Труханового острова в Киеве в рамках расследования дела о самовольном захвате земельного участка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Во время осмотра территории, зданий и сооружений, которые на ней расположены, сотрудники столичного благоустройства демонтируют самовольно установленный ограждающий забор. В дальнейшем все сооружения, которые незаконно построили, подлежат сносу, а самовольно занятый участок должен быть возвращен в муниципальную собственность Киева", - отмечается в информации.
По предварительно полученных данным, участок на Трухановом острове площадью 1 га был незаконно захвачен, после чего на нем была обустроена база для одной из охранных фирм. При этом по периметру участка возвели забор вдоль прибрежно-защитной полосы, тем самым заблокировав гражданам свободный доступ на территорию острова и в береговой линии.
Как установило следствие, органы местного самоуправления не принимали никаких решений о передаче этого земельного участка в собственность или аренду. Кроме того, не выдавались и не регистрировались документы, предоставляющие право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающие готовность к эксплуатации объектов строительства на этом участке.
Кроме того, территория Труханового острова имеет статус ландшафтного заказника местного значения и охраняется законом.
Объект осматривают следователи полиции Киева, сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и сотрудники местной прокуратуры с участием специалистов Киевской горгосадминистрации, экоинспекции и Госгеокадастра.
Отмечается, что осмотр этой территории происходит в рамках досудебного расследования по постановлению судьи Подольского районного суда города Киева. Проведение данного следственного действия необходимо для сбора полной доказательной базы в уголовном производстве. Все процессуальные действия проводятся по согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева.
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Посмотрим шо будет с Медведчуком.
Это звучит гордо! (с)
https://censor.net/ru/video_news/3157826/tkachenko_poselilsya_na_truhanovom_ostrove_posle_rassledovaniya_11_o_nezakonnosti_zastroyiki_etogo_uchastka
Да, так вот -- про интимное -- в 1983 году, я водилой на "Динамо" работал на чёрной Волжане 30-97 КИР. С сиреной, мигалками под радиаторной решёткой и прочими мусорскими наворотами...
...и возил порой, на эту базу, аж самого Министра Внутренних Дел Украины! -- на ******... ...а вы шо подумали? *)