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На Трухановом острове в Киеве демонтируют самовольно установленный ограждающий забор, - Нацполиция. ВИДЕО

Национальная полиция Украины в пятницу, 9 апреля, с 11:00 проводит следственные действия на территории Труханового острова в Киеве в рамках расследования дела о самовольном захвате земельного участка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время осмотра территории, зданий и сооружений, которые на ней расположены, сотрудники столичного благоустройства демонтируют самовольно установленный ограждающий забор. В дальнейшем все сооружения, которые незаконно построили, подлежат сносу, а самовольно занятый участок должен быть возвращен в муниципальную собственность Киева", - отмечается в информации.

По предварительно полученных данным, участок на Трухановом острове площадью 1 га был незаконно захвачен, после чего на нем была обустроена база для одной из охранных фирм. При этом по периметру участка возвели забор вдоль прибрежно-защитной полосы, тем самым заблокировав гражданам свободный доступ на территорию острова и в береговой линии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с Медведчуком

Как установило следствие, органы местного самоуправления не принимали никаких решений о передаче этого земельного участка в собственность или аренду. Кроме того, не выдавались и не регистрировались документы, предоставляющие право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающие готовность к эксплуатации объектов строительства на этом участке.

Кроме того, территория Труханового острова имеет статус ландшафтного заказника местного значения и охраняется законом.

Объект осматривают следователи полиции Киева, сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и сотрудники местной прокуратуры с участием специалистов Киевской горгосадминистрации, экоинспекции и Госгеокадастра.

Отмечается, что осмотр этой территории происходит в рамках досудебного расследования по постановлению судьи Подольского районного суда города Киева. Проведение данного следственного действия необходимо для сбора полной доказательной базы в уголовном производстве. Все процессуальные действия проводятся по согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски на Трухановом острове в Киеве проходят в рамках дела о самовольном захвате земельного участка, - столичная прокуратура

Автор: 

земля (1950) Киев (25649) Медведчук Виктор (1790) остров (27) Нацполиция (16543) самозахваты (17)


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Топ комментарии
+19
Семенченку за незаконное формирование суд-тюрма на следующий день.
Посмотрим шо будет с Медведчуком.
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09.04.2021 20:14
+14
Интересно ,а виллу министра культуры ,как его ткаченко вроди, тоже снесут?
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09.04.2021 20:18
+10
На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5799
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09.04.2021 21:46
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Правила форума Совет форумчан
Для этого тоже решение о выделении земли нужно, нельзя так просто взять и закопать.
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09.04.2021 20:21 Ответить
Семенченку за незаконное формирование суд-тюрма на следующий день.
Посмотрим шо будет с Медведчуком.
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09.04.2021 20:14 Ответить
будут шукати його кота і, можливо, пред'являть підозру в крадіжці сосиски
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09.04.2021 20:22 Ответить
Ні - чо - го. Абсолютно.
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11.04.2021 16:10 Ответить
Национальная полиция Украины... ...демонтирует забор.
Это звучит гордо! (с)
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09.04.2021 20:16 Ответить
Вот именно что "звучит". Сам процесс демонтажа почему-то не показали. Очередное "позвонили-порешали"?
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11.04.2021 10:26 Ответить
А как они к электросетям подключились?
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09.04.2021 20:17 Ответить
не виелючаю, що і газ є.
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09.04.2021 20:24 Ответить
Интересно ,а виллу министра культуры ,как его ткаченко вроди, тоже снесут?
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09.04.2021 20:18 Ответить
к забору мертведчука не прибежали, к забору ткаченко не прибежали. Или мусора не знают где их халабуды на трухановом? Тогда могу провести, если что.
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09.04.2021 20:22 Ответить
Это и есть забор Медведчука.Хреновый из тебя проводник
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09.04.2021 21:02 Ответить
педальоха, а у вашого шмарклявого прислуги знесуть, чи там все законно, бо воно міністер?
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10.04.2021 05:31 Ответить
Заодно демонтуйте і в бєніного слуги Ткаченка, екс керівника г+г.

На Трухановом острове в Киеве демонтируют самовольно установленный ограждающий забор, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6645
https://censor.net/ru/video_news/3157826/tkachenko_poselilsya_na_truhanovom_ostrove_posle_rassledovaniya_11_o_nezakonnosti_zastroyiki_etogo_uchastka
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09.04.2021 20:22 Ответить
На Трухановом, есть интимная база "Динамо"... ...а может уже и нет? (хотя врядли)
Да, так вот -- про интимное -- в 1983 году, я водилой на "Динамо" работал на чёрной Волжане 30-97 КИР. С сиреной, мигалками под радиаторной решёткой и прочими мусорскими наворотами...
...и возил порой, на эту базу, аж самого Министра Внутренних Дел Украины! -- на ******... ...а вы шо подумали? *)
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09.04.2021 20:31 Ответить
подумали шо ты совковый приспособленец
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09.04.2021 21:56 Ответить
...ты вообще, почти собачкой был... -- не подумавши...*)
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09.04.2021 22:14 Ответить
кто-то расследование проводил и вроде определили что это была медведчуковская база ...
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09.04.2021 20:45 Ответить
да .. это принадлежит Медведчуку https://news.liga.net/politics/news/politsiya-ustroila-oblavu-na-ohrannuyu-firmu-svyazannuyu-s-medvedchukom-istochnik Полиция устроила облаву на охранную фирму, связанную с Медведчуком: фото
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09.04.2021 20:49 Ответить
На каналах пропагандонов сейчас.

На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8731
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09.04.2021 20:52 Ответить
шо это за дерьмо?
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09.04.2021 21:03 Ответить
Дєдиваєвалє...
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09.04.2021 21:13 Ответить
Михалков уже снимает кино

На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9889
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09.04.2021 20:53 Ответить
еще одно дерьмо.
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09.04.2021 21:31 Ответить
На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5799
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09.04.2021 21:46 Ответить
народу пора брать вилы
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09.04.2021 21:02 Ответить
І далі шо? Геть державу загубить?
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11.04.2021 16:12 Ответить
Плохо, что Арсенборисыч подводную лодку для МВД не приобрёл. Думаю она не помешала бы.
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09.04.2021 21:09 Ответить
А кому пренадлежит эта охранная фирма?
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09.04.2021 21:16 Ответить
Там вдоль старого русла много интересного можно найти,да и по бывшим спортбазам прогуляться...
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09.04.2021 21:43 Ответить
Там столько интересного можно найти , если захотеть . Капец
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09.04.2021 22:13 Ответить
Там ещё прикройте особняк слуги народа Александра Ткаченка, нынешнего министра культуры.
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10.04.2021 02:11 Ответить
ніззя, він прислуга у слуг
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10.04.2021 05:34 Ответить
а чому тільки забор, а не хатинку? і чому міліція, а не бульдозер?
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10.04.2021 19:33 Ответить
хорошо.
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11.04.2021 03:50 Ответить
И кличко и порошенко с этим хорошо уживались
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11.04.2021 08:56 Ответить
 
 