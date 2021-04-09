Некоторые контрабандисты, против которых ввели санкции, занимались ввозом сигарет из оккупированных территорий, - Резников. ВИДЕО
Некоторые из "топ-десятки" контрабандистов по которым Украина ввела санкции, незаконно вывозили сигареты из временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины через Россию в Украину, а затем - в Европу. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".
"Я как член Совета национальной безопасности и обороны, не раскрывая всей тайны заседаний могу сказать, что некоторые участники этой известной" первой десятки "(контрабандистов - ред.), но не последней, делают контрабанду сигарет, которые изготавливаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в контрабандный способ через Российскую Федерацию завозятся в Украину, а из Украины - в Европу. таким образом они занимаются поддержкой терроризма ", - сказал Резников.
Он добавил, что СНБО как коллегиальный орган приняло решение о санкциях к "топ-десятке контрабандистов", выслушав информацию от правоохранительных органов о наличии существенных признаков совершения соответствующих преступлений, которые несут угрозу национальной безопасности.
Он добавил, что санкции являются ограничительным и мерой пресечения, а не приговором суда. Также Резников отметил, что правоохранительные органы должны завершить расследование довести до обвинений и получить положительный приговор суда.
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Контрабанда это административное правонарушение)))
Каждый, кто покупает бензин и дизтопливо - спонсоры террористов!
Треба з мізками підходити до підвищення цін на цигарки.
І це стосується не тільки цигарок з дир - контрабас йде і з ПМР , і з Білорусі.
Вот сигареты - явная угроза независимости.
Что мешало запустить КРУПНУЮ партию в Украину, подержать на таможне 5-6 дней, вычислить подельников внутри страны и затем оптом накрыть всю сеть?
Влепить им реальные тюремные срока.
Сейчас, спугнув, что-то делать уже поздно
А так это просто - "говорить".