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Некоторые контрабандисты, против которых ввели санкции, занимались ввозом сигарет из оккупированных территорий, - Резников. ВИДЕО

Некоторые из "топ-десятки" контрабандистов по которым Украина ввела санкции, незаконно вывозили сигареты из временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины через Россию в Украину, а затем - в Европу. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Я как член Совета национальной безопасности и обороны, не раскрывая всей тайны заседаний могу сказать, что некоторые участники этой известной" первой десятки "(контрабандистов - ред.), но не последней, делают контрабанду сигарет, которые изготавливаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в контрабандный способ через Российскую Федерацию завозятся в Украину, а из Украины - в Европу. таким образом они занимаются поддержкой терроризма ", - сказал Резников.

Он добавил, что СНБО как коллегиальный орган приняло решение о санкциях к "топ-десятке контрабандистов", выслушав информацию от правоохранительных органов о наличии существенных признаков совершения соответствующих преступлений, которые несут угрозу национальной безопасности.

Он добавил, что санкции являются ограничительным и мерой пресечения, а не приговором суда. Также Резников отметил, что правоохранительные органы должны завершить расследование довести до обвинений и получить положительный приговор суда.

Также читайте: Меня просто поражает избирательность, как этот список составлялся - Саакашвили о санкционном списке контрабандистов. ВИДЕО

Автор: 

контрабанда (2410) санкции (11422) шоу Шустера (315) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+10
От жеж ЗЕбільні потвори. Проти власних громадян не клоунські санкції вводять, а КАРНИЙ КОДЕКС, і посадки в кутузку! Задрали клоуни
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09.04.2021 23:59
+7
Та який там карний Кодекс, если отменили криминальность контрабанды, кроме оружия и наркотиков!
Контрабанда это административное правонарушение)))
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10.04.2021 00:03
+4
Некоторые - это те, которые эти?... Так и флаг в руки, пусть Венедиктова берёт за ухо топовых контрабандеров и ведёт в суд, где их уже ждут нерушимые киваловские ("******...й") кадры - наши сказочные судьи. А налогоплатильщики посмотрят на результат
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09.04.2021 23:57
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Некоторые - это те, которые эти?... Так и флаг в руки, пусть Венедиктова берёт за ухо топовых контрабандеров и ведёт в суд, где их уже ждут нерушимые киваловские ("******...й") кадры - наши сказочные судьи. А налогоплатильщики посмотрят на результат
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09.04.2021 23:57 Ответить
От жеж ЗЕбільні потвори. Проти власних громадян не клоунські санкції вводять, а КАРНИЙ КОДЕКС, і посадки в кутузку! Задрали клоуни
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09.04.2021 23:59 Ответить
Та який там карний Кодекс, если отменили криминальность контрабанды, кроме оружия и наркотиков!
Контрабанда это административное правонарушение)))
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10.04.2021 00:03 Ответить
Хо, тоді клоунські санкції - це ще смішніше, ніж адміністративка?
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10.04.2021 00:04 Ответить
Клоунские санкции это пиар и передел рынка)))
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10.04.2021 00:18 Ответить
100 пудово....- так как єто прямой кєш...
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10.04.2021 15:50 Ответить
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10.04.2021 15:48 Ответить
Некоторые из "топ-десятки" -- оказались из гоп-конторы...
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10.04.2021 00:07 Ответить
В рєзнікова приходу від тих сігарєт смердючіх не зайшло...((( Хоча там жінка молода... Не дозволяє мабуть, шантажує...)))
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10.04.2021 00:12 Ответить
циничное ворье, окопавшееся во властных кабинетах, занимается подменой элементарных понятий - уголовной ответсвенности за совершение преступления, предусмотренной законодательством, на какие то причудливые санкции
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10.04.2021 00:19 Ответить
Тут интересно другое...,каким образом в Украину попадают белоруские сигареты "Kredo" с Гродненской табачной фабрики....,если Лукашеску закрыл границы наглухо...
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10.04.2021 00:22 Ответить
Если наши дипломаты шастают туда на своих автомобилях, то здесь ничего удивительного нет
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10.04.2021 01:08 Ответить
Мариуполь переполнен сигаретами из даунбаса
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10.04.2021 06:50 Ответить
Одесский контрабандист Вадим Альперин круче всех в Украине,...Ведмедчуки и прочие Коломойские отдыхают...
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10.04.2021 00:27 Ответить
Через одессу сигареты из оаэ в европу. Вот то венгры и охренели, когда большегруз с прицепом открыли. Никто и не пытался спрятать. И сразу в аэропорту одесском приняли, и в морском контейнере. Страшно представить размер китайского ширпотреба...
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10.04.2021 03:08 Ответить
Как же я хочу,в этой хреновой для страны ситуации, попуститься и не гнать на зебоб сильно...но тут вылазит оно...Резников.
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10.04.2021 00:51 Ответить
пофиг им всe то гоnиво - оnи зєлenь косят...
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10.04.2021 15:54 Ответить
Якщо завозилися, значить, є великий попит на них, багато хто купує,і це вже питання до інформаційних служб, щоб донести до кожного: хто купує дешеві сигарети- є прямим спонсором терористів.
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10.04.2021 01:42 Ответить
Сигареты это мелочь.
Каждый, кто покупает бензин и дизтопливо - спонсоры террористов!
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10.04.2021 10:22 Ответить
Що донести? Не купуйте цигарки по 25 , а купуйте по 50? Для курця, який заробляє по 6-8 тисяч це економія 10-20% зарплати.
Треба з мізками підходити до підвищення цін на цигарки.
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10.04.2021 16:21 Ответить
А так щоб в чомусь себе обмежити, поки війна, то це нє, не підходить? Свідомо купляти цигарки, вироблені на окупованих територіях, бо хочеться палити подешевше?
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10.04.2021 18:54 Ответить
А так, щоб держава, поки йде війна, перестала грати в гру " а чи виживуть українці при європейських цінах і українській зарплаті" то ніяк? Собівартість пачки дешевих цигарок - 6-8 гривень.
І це стосується не тільки цигарок з дир - контрабас йде і з ПМР , і з Білорусі.
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11.04.2021 02:45 Ответить
Очень интересный факт :Откуда в ОРЛДО табак 😅?!!!Представляю шо они туда, в сигареты, суют.
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10.04.2021 05:11 Ответить
грам табака на килограм кизяка
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10.04.2021 06:51 Ответить
ЯКІ САНКЦІЇ, Я ЗАТИТУЮ В СОТИЙ РАЗ?! ЩО ЦЕ ЗА ОКОЗАМИЛЮВАННЯ? У НАС Є КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС, ЯКЩО ЛЮДИНА РОБИТЬ ЗЛОЧИНИ, ЗНАЧИТЬ НЕ САНКЦІЇ НЕ ЗВІЛЬНЕННЯ, А ТЮРМА З КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА.
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10.04.2021 08:13 Ответить
им в 1001 раз пофиг....
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10.04.2021 15:55 Ответить
Наркотики и оружие - это мелочи.
Вот сигареты - явная угроза независимости.
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10.04.2021 10:20 Ответить
Камеди-клаб. Тоесть нужно было 2 года чтоб наконец-то вылезла "личинка". А ВСЕ эти 2 года было совершенно невозможно идентифицировать КАКИЕ сигареты производяться в ордло, это же так архи-сложно. Добыть блок сигарет с ордло и сравнить. Естественно сигратки ввозили на левые фирмы (страна не важна).
Что мешало запустить КРУПНУЮ партию в Украину, подержать на таможне 5-6 дней, вычислить подельников внутри страны и затем оптом накрыть всю сеть?
Влепить им реальные тюремные срока.
Сейчас, спугнув, что-то делать уже поздно
А так это просто - "говорить".
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11.04.2021 09:09 Ответить
 
 