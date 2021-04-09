Некоторые контрабандисты, против которых ввели санкции, занимались ввозом сигарет из оккупированных территорий, - Резников. ВИДЕО

Некоторые из "топ-десятки" контрабандистов по которым Украина ввела санкции, незаконно вывозили сигареты из временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины через Россию в Украину, а затем - в Европу. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Я как член Совета национальной безопасности и обороны, не раскрывая всей тайны заседаний могу сказать, что некоторые участники этой известной" первой десятки "(контрабандистов - ред.), но не последней, делают контрабанду сигарет, которые изготавливаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в контрабандный способ через Российскую Федерацию завозятся в Украину, а из Украины - в Европу. таким образом они занимаются поддержкой терроризма ", - сказал Резников.

Он добавил, что СНБО как коллегиальный орган приняло решение о санкциях к "топ-десятке контрабандистов", выслушав информацию от правоохранительных органов о наличии существенных признаков совершения соответствующих преступлений, которые несут угрозу национальной безопасности.

Он добавил, что санкции являются ограничительным и мерой пресечения, а не приговором суда. Также Резников отметил, что правоохранительные органы должны завершить расследование довести до обвинений и получить положительный приговор суда.

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