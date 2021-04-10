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С погибшим на Донбассе воином 72-й ОМБр Владиславом Морозом простились на Черкасщине. ВИДЕО

С погибшим на Донбассе воином 72-й ОМБр Владиславом Морозом простились на Черкасщине. ВИДЕО

В пятницу, 9 апреля, в селе Халаидово Уманского района Черкасской области состоялось прощание с Владиславом Морозом, 1997 года рождения, солдатом, наводчиком 7-й роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады, погибшего 5 апреля от смертельного пулевого ранения в районе населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом говорится на фейсбук-странице Монастырищенского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провели в последний путь 23-летнего солдата семьдесят второй отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Владислава Мороза, который погиб во время Операции Объединенных сил в результате атаки российских оккупантов 5 апреля.

Похоронили военнослужащего в селе Халаидово, где он родился и некоторое время проживал. Церемония прощания состоялась в центре села возле памятного знака Героям Небесной Сотни со всеми воинскими почестями.
Проститься с воином пришли сотни людей, родные и близкие Владислава, боевые побратимы, военнослужащие, представители власти, ветераны и волонтеры. Герою посмертно было присвоено "Почетный знак за заслуги перед Черкасщиной".

В честь воина прозвучал военный салют. Музыканты военного оркестра исполнили траурный марш.
Вечная память и почет Герою!", - отмечается в сообщении.

У него остались родители и сестра.

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похороны (1534) Ян Осока (1501) 72 отдельная механизированная бригада (243) операция Объединенных сил (6766)


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