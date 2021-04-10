Санитарная бригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко. ВИДЕО
Первый вертолет ГСЧС Украины ЕС-145 с медицинским модулем, экипажем и медбригадой за два дня доставил в больницу двух человек.
Об этом сообщил в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, 9 апреля в клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова доставили 76-летнюю женщину с инсультом из горного городка Турка.
Сегодня в то же лечебное учреждение привезли 58-летнего мужчину со сложной политравмой и повреждением головы, пострадавшего в ДТП на трассе Киев-Чоп в районе города Броды. Шевченко отмечает, что патрульная полиция Львовской области оперативно блокировала и обеспечила посадку вертолета на международной трассе.
"Оперативное дежурство на Львовщине первого вертолета ГСЧС Украины ЕС-145 с медицинским модулем, экипажем и медбригадой в рамках совместного аэромедицинской пространства МВД Украины с Министерством здравоохранения Украины - это результат большого украинского-французского авиапроекта Арсена Авакова", - напомнил Шевченко.
По его словам, с мая "вертолетные бригады" должны заработать в шести центральных регионах Украины, включая столицу, а позже - по всей стране.
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Це сама ідеальна система яка заставить усіх працювати. А ті хто працює отримає гідне забезпечення від держави.
Чи як ви хотіли?
А на рахунок що завжди так жили - так нехай далі живуть як в кам'яному віці, нехай не купують товари глобального ринку як не могли їх купувати раніше, но якщо хочуть жити як цивілізовані люди то нехай створюють додану вартість, нехай роблять щось що потрібне решті людей.
Ваз/Оберваз має рівень безробіття 1,11%. Станом на 2005 рік у https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_sector_of_the_economy первинному секторі економіки було зайнято 86 осіб, і близько 36 підприємств задіяних у цьому секторі. У https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_sector_of_the_economy вторинному секторі зайнято 347 осіб - 37 підприємств. У https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_sector_of_the_economy вищому секторі зайнято 1327 осіб , із 189 підприємств у цьому секторі.
Займаються усім, від туризму і похідних типу прокату машин, лиж, будівництва, до таких далеких від туризму речей як металообробка.
https://zmina.info/news/zakuvaly-u-kajdanky-ta-vybyly-peredni-zuby-na-cherkashhyni-pyatoh-pravoohoroncziv-pidozryuyut-u-katuvannyah/ За даними слідства, упродовж декількох годин чоловіка били, вдягнутого у кайданки, руками та ногами по голові, обличчю та тулубу, вибивши чотири передніх зуби. Таким чином правоохоронці намагались отримати від нього зізнання.
Ничосе звери.
Якщо в штатах підглючають галікоптер - то це на усе життя кредит після виписки з лікарні... плюс рахунок з лікарні...