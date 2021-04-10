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Санитарная бригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко. ВИДЕО

Первый вертолет ГСЧС Украины ЕС-145 с медицинским модулем, экипажем и медбригадой за два дня доставил в больницу двух человек.

Об этом сообщил в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, 9 апреля в клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова доставили 76-летнюю женщину с инсультом из горного городка Турка.

Сегодня в то же лечебное учреждение привезли 58-летнего мужчину со сложной политравмой и повреждением головы, пострадавшего в ДТП на трассе Киев-Чоп в районе города Броды. Шевченко отмечает, что патрульная полиция Львовской области оперативно блокировала и обеспечила посадку вертолета на международной трассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

"Оперативное дежурство на Львовщине первого вертолета ГСЧС Украины ЕС-145 с медицинским модулем, экипажем и медбригадой в рамках совместного аэромедицинской пространства МВД Украины с Министерством здравоохранения Украины - это результат большого украинского-французского авиапроекта Арсена Авакова", - напомнил Шевченко.

По его словам, с мая "вертолетные бригады" должны заработать в шести центральных регионах Украины, включая столицу, а позже - по всей стране.

Также смотрите: На Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД, - Аваков. ФОТОрепортаж

Санитарная бригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко 01

Автор: 

МВД (9324) ГСЧС (5001) Шевченко Артем (261) вертолёт (1107) Львовская область (2929)


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Топ комментарии
+7
прям самашедшая активность рюкзаколетов!
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10.04.2021 20:24
+5
Так ещё, причём тут МВС, а не Служба спасения, медики, или ЧС? -- рейтинг Авакову с нуля накрутить, разве что...
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10.04.2021 20:16
+4
Санитарная бригада Авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5954
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10.04.2021 20:39
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Приезжайте -- обкатаем! Под сиреной полетаем... (с)
Следите за Аваковым -- будет очень интересно!
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10.04.2021 20:07 Ответить
За дві доби всього лише два виклики, це смішно! З такою частотою можна використовувати медевак гелікоптери ЗСУ а не створювати окрему службу МВС!
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10.04.2021 20:09 Ответить
Так ещё, причём тут МВС, а не Служба спасения, медики, или ЧС? -- рейтинг Авакову с нуля накрутить, разве что...
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10.04.2021 20:16 Ответить
Проте яка оперативність і року не пройшло, як гвинтокрили в Україні ,а вже цілих двоє евакуйованих !!!)))
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10.04.2021 20:44 Ответить
А причем ЗСУ к эвакуации потерпевших в ДТП?
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11.04.2021 14:15 Ответить
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10.04.2021 20:16 Ответить
Ну так-оправдали наличие овер-транспорта у чьорта авакова!)
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10.04.2021 20:23 Ответить
прям самашедшая активность рюкзаколетов!
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10.04.2021 20:24 Ответить
Такая себе активность.
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10.04.2021 20:29 Ответить
Я так розумію, що з колишнього Турківського району всіх хворих будуть доставляти у лікарні Львова. Це наслідок так званої децентралізації, коли ромпди Турки і Борині, які прост не мають коштів на утримання лікарів, будуть 'х потихеньку звільняти і закривати ті дві лікарні, які ще є. В першу чергу - лікарню у селищі Бориня. З одного бідного району (гірського) зробили дві супер бідні громади. Тут немає жодного заводу, чи великого підприємства. Субвенції - 10 мільйонів на Боринську громаду, 8 мільйонів - на Турківську. До речі, адміністрація Боринськох територіальної громади розташовується у місті Турка!!!!! Бо у селищі Бориня немає відповідного приміщення. Те ж стосується і шкіл, яких у Турці було дві середніх, одна восьмирічна і школа-інтернат. Швидше за все залишать лише одну середню через брак коштів. От така децентралізація. Збудуємо сто шкіл, сто лікарень? Так, Зєлєнскій? Чи закупимо сто гвинтокрилів?
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10.04.2021 20:30 Ответить
Ну так нехай місцеві щось роблять. Займаються бізнесом - виробництвом чи послугами. Створюють додану вартість, а не паразитують.
Це сама ідеальна система яка заставить усіх працювати. А ті хто працює отримає гідне забезпечення від держави.
Чи як ви хотіли?
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11.04.2021 11:31 Ответить
А приїхати до них, подивитися своїми очима не хочеш? Вони сотні років займалися лісовим господарством. І овець пасли, сиром торгували, бринзою. У розвинутих країнах, як в австрійських Альпах таким держава допомагає. І не слабо допомагає. Ці люди залишені самі на себе. Працюють важко, а плоди своєї праці продають за копійки.
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11.04.2021 11:49 Ответить
Я в Турці не раз був. Як і в навколишніх селах. Там лижню здається побудували і готель, тому якщо захотіти то і там можна відкрити підприємства. Дорога на серпантин і далі там здається вже зроблена тому проблем із логістикою не буде.
А на рахунок що завжди так жили - так нехай далі живуть як в кам'яному віці, нехай не купують товари глобального ринку як не могли їх купувати раніше, но якщо хочуть жити як цивілізовані люди то нехай створюють додану вартість, нехай роблять щось що потрібне решті людей.
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11.04.2021 11:56 Ответить
Я тобі про Альпи, а ти мені про підприємства. Які саме підприємства є у Альпах? Австрійських, італійських, чи швейцарських?
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11.04.2021 12:28 Ответить
Заходиш у гугл і гуглиш. Наприклад в Швейцарських Альпах місто Vaz/Obervaz по населенню (2694) раза в 2,6 менше Турки (7153) має більше 250 підприємств.
Ваз/Оберваз має рівень безробіття 1,11%. Станом на 2005 рік у https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_sector_of_the_economy первинному секторі економіки було зайнято 86 осіб, і близько 36 підприємств задіяних у цьому секторі. У https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_sector_of_the_economy вторинному секторі зайнято 347 осіб - 37 підприємств. У https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_sector_of_the_economy вищому секторі зайнято 1327 осіб , із 189 підприємств у цьому секторі.
Займаються усім, від туризму і похідних типу прокату машин, лиж, будівництва, до таких далеких від туризму речей як металообробка.
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12.04.2021 00:09 Ответить
в задаче спрашивается, сколько дней потребуется авиации, чтобы доставить в больницу два с половиной землекопа )
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10.04.2021 20:32 Ответить
Санитарная бригада Авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5954
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10.04.2021 20:39 Ответить
Діствітєльно ! Міністр же стараєтца !
https://zmina.info/news/zakuvaly-u-kajdanky-ta-vybyly-peredni-zuby-na-cherkashhyni-pyatoh-pravoohoroncziv-pidozryuyut-u-katuvannyah/ За даними слідства, упродовж декількох годин чоловіка били, вдягнутого у кайданки, руками та ногами по голові, обличчю та тулубу, вибивши чотири передніх зуби. Таким чином правоохоронці намагались отримати від нього зізнання.

Санітарна бригада авіаційної системи МВС за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 853
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10.04.2021 21:08 Ответить
В вертолете прямо?
Ничосе звери.
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10.04.2021 21:26 Ответить
ну вот и без вертолетиков справляются!
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10.04.2021 21:27 Ответить
То Аваков не чОрт?
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10.04.2021 20:54 Ответить
Бабульку "з інсультом" на гвинтокрилі у новинах каналів Пінчука і Кломойського сумарно крутили хвилин 15. При цьому пацієнтка, яку "автотранспортом довести не встигли б", у кисневій масці примудрялася давати телерепортерам інтерв'ю, а її каталку до лікарні штовхали з десятеро людей. Кіно вдалося.
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10.04.2021 20:56 Ответить
Ну Львов не сказать, что мегаполис. Поэтому пока так. А вертолёты задействуют в крайних, неотложных случаях, когда ситуация совсем критическая. Так что, по этой логике, радоваться нужно, что таких случаев было всего два. А вы думаете, что в Германии прям разлетались? Тут "скорая" приезжает и если ты реально не при смерти, то на тебя будут смотреть как на идиота- ты, мол, совсем обезумел на вызывать!? Вон, есть такси, заказывай и приезжай сам. А вертолёты только при "форс-мажоре".
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10.04.2021 20:56 Ответить
чтовключает в себья немецкий "форс- мажор" ?
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10.04.2021 21:15 Ответить
сапоги смуглявых, как в штатах
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10.04.2021 21:27 Ответить
Тренуються літать в Львів , скоро органи зебілів для пересадки доставлятимуть щоб оплатити комуналку , собак породистих продали а простих з'їли
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10.04.2021 21:08 Ответить
пицци переело???
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10.04.2021 21:28 Ответить
братцы! на палубе авакобот, не ленимся спамить!
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10.04.2021 21:35 Ответить
Просто цікаво,а у потерпілих вистачить бабла розрахуватись за надані послуги?
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10.04.2021 21:38 Ответить
Ці забави сплачують не потерпілі. Ці забави оплачуються всіма громадянами, що сплачують податки. Тому в краіні, де по 500 людей гинуть щодня і від нестачи кисню і від незмоги оплатити персонал покатушки поодинокої бабусі на гвинтокрилі виглядають дибільною забавою можновладців.
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10.04.2021 22:01 Ответить
рекламний ролік заказав мабуть аваков...а йому...чи їм )))) з ковідного фодну минулого року відслинили немало..
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11.04.2021 11:40 Ответить
понты от вора и афериста авакова.
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11.04.2021 18:41 Ответить
Треба купувати у фраників ліцензію і виробляти в себе ці вертольоти.
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11.04.2021 21:45 Ответить
Цікаво, а за чий рахунок?
Якщо в штатах підглючають галікоптер - то це на усе життя кредит після виписки з лікарні... плюс рахунок з лікарні...
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12.04.2021 02:16 Ответить
 
 