Санитарная бригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко. ВИДЕО

Первый вертолет ГСЧС Украины ЕС-145 с медицинским модулем, экипажем и медбригадой за два дня доставил в больницу двух человек.

Об этом сообщил в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, 9 апреля в клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова доставили 76-летнюю женщину с инсультом из горного городка Турка.

Сегодня в то же лечебное учреждение привезли 58-летнего мужчину со сложной политравмой и повреждением головы, пострадавшего в ДТП на трассе Киев-Чоп в районе города Броды. Шевченко отмечает, что патрульная полиция Львовской области оперативно блокировала и обеспечила посадку вертолета на международной трассе.

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"Оперативное дежурство на Львовщине первого вертолета ГСЧС Украины ЕС-145 с медицинским модулем, экипажем и медбригадой в рамках совместного аэромедицинской пространства МВД Украины с Министерством здравоохранения Украины - это результат большого украинского-французского авиапроекта Арсена Авакова", - напомнил Шевченко.

По его словам, с мая "вертолетные бригады" должны заработать в шести центральных регионах Украины, включая столицу, а позже - по всей стране.

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