У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский основательно обсудил с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают - как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы", - отметил Владимир Зеленский в совместном с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для СМИ после Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Турции в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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"Я был счастлив услышать от господина президента слова о продолжении такой поддержки и неизменности позиции Турции в будущем", - сказал он.

Глава Украинского государства рассказал, что подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

"Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно скорее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие", - отметил президент Турции.

Владимир Зеленский также рассказал турецкому коллеге о нарушении прав человека на Крымском полуострове и его продолжающейся милитаризации. Он также поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность присоединиться к формату "Крымская платформа".

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"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - сказал президент Украины.

"Турция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию. Главы государств провели закрытую для прессы встречу, а потом приняли участие в Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.