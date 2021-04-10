У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский основательно обсудил с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают - как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы", - отметил Владимир Зеленский в совместном с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для СМИ после Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.
Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Турции в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности.
"Я был счастлив услышать от господина президента слова о продолжении такой поддержки и неизменности позиции Турции в будущем", - сказал он.
Глава Украинского государства рассказал, что подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
"Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно скорее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие", - отметил президент Турции.
Владимир Зеленский также рассказал турецкому коллеге о нарушении прав человека на Крымском полуострове и его продолжающейся милитаризации. Он также поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность присоединиться к формату "Крымская платформа".
"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - сказал президент Украины.
"Турция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию. Главы государств провели закрытую для прессы встречу, а потом приняли участие в Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.
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а поставщик с400
турки как хитрые телята, у двух мамок сосут
нам от этого не легче
а вот на счет сбивать или нет
такой подход в войсках не принятен
есть цель - не вижу препядствий
если взять цену бк к гш "старинному" и скорострелтность
этого карамультука - то байрактар уйдет в даун за 10 мин боя....
все относительно...
америкосы "откупили"
это так называется в цивилизованном мире - забрать
За это Ютуб не блокирует, но там куча выидео призывающих не носить маски и не вакцинироваться, а за это каналы закрывают если жалобы есть.
😁
Ну от просто цікаво: після порівняння релізів розмови Байден-ЗЕ від США та ментельтудей хтось ще вірить у правдивість висвітлення подій пресслужбою ОПи?
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut
Не буду нагнетать, это 100500 соупадение!
Мацковия стягивает войска, в открытую грозит в том числе и ЯО, тянет лохани из Каспия.
И тут вдруг боевое Чмо подписывает закон о референдуме.
А через неделю на ТКГ Украина пойдет на условия Мацковии.
Конфликт исчерпан
Іх синок був султаном Османської імперії....
)))
Турция помогла оружием и людьми отвоевать Карабах.
А ты Зеля блеешь только о безальтернативном мире.
И вероятный сценарий тоже простой, обстрелы будут просто с нейтральных вод, а цели будут военная инфраструктура и гражданская тоже!!!, чтобы вызвать недовольство особенно региона Херсона, Николаева и Мариуполя, нук и как же без Адессы. Более того они еще и скажут, что это у вас само взрывается, именно так они обстреляли азербайджанскую Шушу своими же ракетами(мыслимо!!!) из своей же базы в Гюмри. Именно поэтому первое, что спросил Пукан у Эрдогана это конвенция Монтре.
И далее, если существует угроза с нейтральных вод, то Украина будет стараться ее нивелировать. А это стрельба по нейтральным водам, это нарушение Россией и Украиной мирного судоходства!!!, что автоматически несет предлог для Турции закрыть проливы, исходя из той же конвенции Монтре.