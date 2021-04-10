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У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский основательно обсудил с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают - как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы", - отметил Владимир Зеленский в совместном с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для СМИ после Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Турции в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества

"Я был счастлив услышать от господина президента слова о продолжении такой поддержки и неизменности позиции Турции в будущем", - сказал он.

Глава Украинского государства рассказал, что подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

"Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно скорее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие", - отметил президент Турции.

Владимир Зеленский также рассказал турецкому коллеге о нарушении прав человека на Крымском полуострове и его продолжающейся милитаризации. Он также поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность присоединиться к формату "Крымская платформа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Стамбуле проходит закрытая для прессы встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана. ФОТО

"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - сказал президент Украины.

"Турция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию. Главы государств провели закрытую для прессы встречу, а потом приняли участие в Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Турция (3480) Эрдоган Реджеп Тайип (913) Черное море (1486)


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Топ комментарии
+6
У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9079
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10.04.2021 22:36
+4
приблизно так бачить вступ у НАТО Зє.....У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6192
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10.04.2021 22:22
+4
В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9010
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10.04.2021 23:31
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Правила форума Совет форумчан
кац турку не угроза
а поставщик с400
турки как хитрые телята, у двух мамок сосут
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10.04.2021 22:17 Ответить
бюро на 5000 F-15 должно быть 1250 С-400 ..а ракеты из вне ? и не факт что С-400 своих сбивать не будут но чисто комерчески беспилотники рулят и на беспилотник жалко С-400 выпускать
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10.04.2021 22:21 Ответить
так и f35 у турок есть
нам от этого не легче
а вот на счет сбивать или нет
такой подход в войсках не принятен
есть цель - не вижу препядствий
если взять цену бк к гш "старинному" и скорострелтность
этого карамультука - то байрактар уйдет в даун за 10 мин боя....
все относительно...
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10.04.2021 22:33 Ответить
У Турции нет Ф-35.
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11.04.2021 06:50 Ответить
уже нет
америкосы "откупили"
это так называется в цивилизованном мире - забрать
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11.04.2021 18:19 Ответить
У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8588
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10.04.2021 22:18 Ответить
Там кацапы в истерике -они отчего то взяли,что хитрый жук Эдорган именно их дружок...орут про нож в спину,убогие))))
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10.04.2021 22:21 Ответить
Сколько уже за последние годы этих ятаганов в спину было. Пора бы им уже привыкнуть.
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10.04.2021 23:03 Ответить
приблизно так бачить вступ у НАТО Зє.....У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6192
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10.04.2021 22:22 Ответить
а стенку в магазине тоже можно убрать ?
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10.04.2021 22:27 Ответить
Что у рузьких пуканы горят от слова НАТО?
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10.04.2021 23:17 Ответить
а ну Герои, накидаем страйки очередной сепарской мрази, зазывающей путинские войска под предлогом защиты от Америки: https://youtu.be/KHsUhBubKBw?t=342
За это Ютуб не блокирует, но там куча выидео призывающих не носить маски и не вакцинироваться, а за это каналы закрывают если жалобы есть.

У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 753
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10.04.2021 22:25 Ответить
№62
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10.04.2021 23:25 Ответить
Чмо-бухгалтер вылезло.
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11.04.2021 00:12 Ответить
У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9079
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10.04.2021 22:36 Ответить
как нюхать коноплю ? или жевать ее ?
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11.04.2021 12:09 Ответить
Дятел,ты из когорты болванов или дебилов?
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10.04.2021 23:06 Ответить
Щита на врата Царьграда ще не прибив??
😁
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10.04.2021 22:36 Ответить
Тепер лишилося порівняти прес-реліз від мендельши з пресл-релізом з Турції.
Ну от просто цікаво: після порівняння релізів розмови Байден-ЗЕ від США та ментельтудей хтось ще вірить у правдивість висвітлення подій пресслужбою ОПи?
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10.04.2021 22:54 Ответить
Зеля пообещал Эрдоганычу больше не нападать на Украину и отнимать у РАБссии ее территории... Мавзолейные вы довольны,быдло Путлерское...
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10.04.2021 23:04 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut



Не буду нагнетать, это 100500 соупадение!
Мацковия стягивает войска, в открытую грозит в том числе и ЯО, тянет лохани из Каспия.
И тут вдруг боевое Чмо подписывает закон о референдуме.
А через неделю на ТКГ Украина пойдет на условия Мацковии.
Конфликт исчерпан
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10.04.2021 23:17 Ответить
В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9010
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10.04.2021 23:31 Ответить
Роксолана з України була жінкою Сулеймана 1..
Іх синок був султаном Османської імперії....
)))
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10.04.2021 23:47 Ответить
Но в Турции ни её ни её сына не любили.
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11.04.2021 08:56 Ответить
Исходя из того, что говорит Эрдоган, Украина будет с Байрактарами.(с)
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10.04.2021 23:55 Ответить
Эрдоган подтвердил решение Турции не признавать аннексию Крима
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11.04.2021 00:25 Ответить
Це зрозуміло, він сам на нього зуби гострив, чекав слушного часу...
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11.04.2021 00:40 Ответить
Чому чеКАВ... Для Ердогана це питання актуальне по наростаючій і на перспективу.
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12.04.2021 13:22 Ответить
Явная брехня.
Турция помогла оружием и людьми отвоевать Карабах.
А ты Зеля блеешь только о безальтернативном мире.
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11.04.2021 03:23 Ответить
Так переговори ж були секретні, тет-а-тет. Ердоган не захотів можливих наслідків як після телефонної розмови Трампа з ЗЕ. Правда, ще дивує, що нічого не сказано про інвестиції.
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11.04.2021 07:47 Ответить
У вас пока нет никакого виденья. Ваше виденье появится позже. Виденье того, что Россия НЕ!!! цивилизованная страна, это страна разбойников с большой дороги. И ЧВК Вагнер тому подтверждение. Ее действия на море будут равны действиям простых пиратов, это просто страна пиратов по сути, точно так же как в небе Сирии они бомбили больницы и базары. Т.е простой сценарий, а вы нас блокируете через Украину, так мы ее сами заблокируем.
И вероятный сценарий тоже простой, обстрелы будут просто с нейтральных вод, а цели будут военная инфраструктура и гражданская тоже!!!, чтобы вызвать недовольство особенно региона Херсона, Николаева и Мариуполя, нук и как же без Адессы. Более того они еще и скажут, что это у вас само взрывается, именно так они обстреляли азербайджанскую Шушу своими же ракетами(мыслимо!!!) из своей же базы в Гюмри. Именно поэтому первое, что спросил Пукан у Эрдогана это конвенция Монтре.
И далее, если существует угроза с нейтральных вод, то Украина будет стараться ее нивелировать. А это стрельба по нейтральным водам, это нарушение Россией и Украиной мирного судоходства!!!, что автоматически несет предлог для Турции закрыть проливы, исходя из той же конвенции Монтре.
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11.04.2021 08:12 Ответить
Фото без коментарів ...

В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9801
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11.04.2021 12:46 Ответить
Фото потрібно розгорнути, показати повністю.
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11.04.2021 12:46 Ответить
Я голосував за Порошенка. Але в такий час ми всі повинні згуртуватися навколо діючої влади і підтримувати її. Щоб вони бачили що є з ким боротися проти ненависного ворога. Тим більше що Зеленський в міжнародному плані робить правильні кроки - Туреччина, США.
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11.04.2021 21:37 Ответить
 
 