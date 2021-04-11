Боевой Кравчук, феерический ТВ-тупизм Счастливой, ковидиот Лещенко, фейк от Шмыгаля и судебные Волки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.

Друзья, приветствуем вас на шестом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сегодня мы к вам с веселыми и хорошими новостями - Вселенная за неделю дала нам кучу поводов посмеяться.

"Украинский русский" от Мендель

И снова ОНА! Юлия Мендель, которая никак не пойдет на ТВ-дембель. И даже больше – пресс-секретарь президента Украины начинает говорить будто какой-то представитель президента России! А именно - хочет развивать русский язык в Украине, чтобы "демонополизировать" так называемый "украинский русский". Что ж, "украинский английский" она, кажется, уже демонополизировала.

Фейк от Шмыгаля

Подсвинкохолдер господин Шмыгаль оказался еще тем баянистом! Он нашел украиноязычную версию сайта НАТО и решил, что это – заслуга именно его, хотя веб-портал НАТО заработал на украинском языке еще в 2009-м! Гораздо раньше даже, чем в киевских кафе начали обращаться к посетителям на украинском.

Боевой Кравчук

Наш самый боевой подсвинок этого тревожного времени уходит к первому президенту Украины, председателю украинской делегации в ТКГ Леониду Макаровичу Кравчуку. Он на этой неделе поразил всех – своим детальным планом обороны на случай полномасштабного вторжения армии РФ. Русский мир не пройдет!

В рубрике "Космина недели", конечно же, – "Дума о Макарыче"

Судебные Вовки

Вовками все же становятся, а не рождаются. Наш следующие бедный поросенок достается легендарному главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и его родному брату – Юрий Зонтову. Как же его действительно славный брат из Зонтова превратился в Вовка? Расследуем главную тайну украинского правосудия!

ОБЛТРЕШПОСТАЧ: подсвинок для "Батькивщины" Тимошенко

Спонсором рубрики "Облтрешпостач" у нас сегодня выступает партия "Батькивщина". Спасибо ее партийцам за то, что научились-таки "жечь" не хуже мамы Юли. Особенно это касается народного депутата Константина Бондарева, который по пьянке приехал быковать в Киевский областной совет.

Ковидиот Лещенко

Нынче непочетное звание "Ковидиот недели" получает член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Никто так страстно не зализывает все неудачи действующей власти, как господин Лещенко. И особенно кощунственно это выглядит, когда он оправдывает первое место Украины в Европе по распространению ковида.

КАНАЛизация. Феерический ТВ-тупизм Счастливой

Приветствуйте нашу новую рубрику - "КАНАЛизация"! Здесь мы боремся с фейками, манипуляциями и дезинформацией в, казалось бы, безнадежном месте – на телике. Но мы не опускаем рук. И сегодня у нас эфире – телеканал "Прямой" и ведущая Даша Счастливая. Которая уверена, что летальное оружие – то, что "летает". Серьезно, это не шутка!

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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