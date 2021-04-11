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Боевой Кравчук, феерический ТВ-тупизм Счастливой, ковидиот Лещенко, фейк от Шмыгаля и судебные Волки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО

Боевой Кравчук, феерический ТВ-тупизм Счастливой, ковидиот Лещенко, фейк от Шмыгаля и судебные Волки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.

Друзья, приветствуем вас на шестом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сегодня мы к вам с веселыми и хорошими новостями - Вселенная за неделю дала нам кучу поводов посмеяться.

"Украинский русский" от Мендель

И снова ОНА! Юлия Мендель, которая никак не пойдет на ТВ-дембель. И даже больше – пресс-секретарь президента Украины начинает говорить будто какой-то представитель президента России! А именно - хочет развивать русский язык в Украине, чтобы "демонополизировать" так называемый "украинский русский". Что ж, "украинский английский" она, кажется, уже демонополизировала.

Фейк от Шмыгаля

Подсвинкохолдер господин Шмыгаль оказался еще тем баянистом! Он нашел украиноязычную версию сайта НАТО и решил, что это – заслуга именно его, хотя веб-портал НАТО заработал на украинском языке еще в 2009-м! Гораздо раньше даже, чем в киевских кафе начали обращаться к посетителям на украинском.

Боевой Кравчук

Наш самый боевой подсвинок этого тревожного времени уходит к первому президенту Украины, председателю украинской делегации в ТКГ Леониду Макаровичу Кравчуку. Он на этой неделе поразил всех – своим детальным планом обороны на случай полномасштабного вторжения армии РФ. Русский мир не пройдет!

В рубрике "Космина недели", конечно же, – "Дума о Макарыче"

Судебные Вовки

Вовками все же становятся, а не рождаются. Наш следующие бедный поросенок достается легендарному главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и его родному брату – Юрий Зонтову. Как же его действительно славный брат из Зонтова превратился в Вовка? Расследуем главную тайну украинского правосудия!

ОБЛТРЕШПОСТАЧ: подсвинок для "Батькивщины" Тимошенко

Спонсором рубрики "Облтрешпостач" у нас сегодня выступает партия "Батькивщина". Спасибо ее партийцам за то, что научились-таки "жечь" не хуже мамы Юли. Особенно это касается народного депутата Константина Бондарева, который по пьянке приехал быковать в Киевский областной совет.

Ковидиот Лещенко

Нынче непочетное звание "Ковидиот недели" получает член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Никто так страстно не зализывает все неудачи действующей власти, как господин Лещенко. И особенно кощунственно это выглядит, когда он оправдывает первое место Украины в Европе по распространению ковида.

КАНАЛизация. Феерический ТВ-тупизм Счастливой

Приветствуйте нашу новую рубрику - "КАНАЛизация"! Здесь мы боремся с фейками, манипуляциями и дезинформацией в, казалось бы, безнадежном месте – на телике. Но мы не опускаем рук. И сегодня у нас эфире – телеканал "Прямой" и ведущая Даша Счастливая. Которая уверена, что летальное оружие – то, что "летает". Серьезно, это не шутка!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Свальный грех против Зе, алкашня против Порошенко, кровавое убийство Тищенко и чипованный лев из ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #5. ВИДЕО

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мендель под Кокосиком, судьи под бабосиком и туалет на 8 марта в подарок "за красоту" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВИДЕО

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Лещенко Сергей (697) Соколенко Наталья (50) Мендель Юлия (232) Шмыгаль Денис (2721) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+17
Щось не пригадую, щоб Буткевич та Соколенко знімали відео про тупість бєніної хвойди мосейчук, яка весною 2019 верещала про незакопані кунги.
Тому що тоді вони разом тягли у владу Зеленського, Єрмака, Татарова?
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11.04.2021 15:49
+12
Бо наступного дня він же запропонував ЗСУ контролювати припинення вогню разом з бандформуваннями Даунбасу та Лугандону...
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11.04.2021 15:34
+9
Тільки мені здається, що подача нудна? Навіть починаючи з тупуватого пєрєваплащєнія підсумків в підсвинки.Якби цебули новини - ще може,але коли це вже жовано-пережовано за тиждень й так несмачно подається... Вибачте, ЦЕНЗОРЯТА!
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11.04.2021 16:05
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Відео обривається на найцікавішому місці. Шкода)
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11.04.2021 15:07 Ответить
ну, і де "зброя, що летає"?
Скоріш за все - і не було
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11.04.2021 15:23 Ответить
А что же так - прервали на самом интересном месте! Пока не увижу - не поверю, что Даша такое могла сморозить.
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11.04.2021 15:26 Ответить
ти знаєш, навіть Джавеліни літають... Літаючи, дістають цілі...
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11.04.2021 15:27 Ответить
Не прервали, а загрузили только кусок.
Сейчас идёт прямой эфир:
https://www.youtube.com/watch?v=D_VJ-EwjN1E
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11.04.2021 15:30 Ответить
Спасибо. Об этом стоило написать, что ссылка на фрагмент.
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11.04.2021 15:32 Ответить
А що не так Кравчук сказав? Ну, понятно, що гіперболізував - але що не так тут по суті?
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11.04.2021 15:31 Ответить
Бо наступного дня він же запропонував ЗСУ контролювати припинення вогню разом з бандформуваннями Даунбасу та Лугандону...
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11.04.2021 15:34 Ответить
от за це його потрібно вздрючити. Але не за те, що, в разі чого - відстрілюватись до останнього.
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11.04.2021 16:40 Ответить
Л.М.Кравчук-брехлива комуняцька проститутка!
Ця сволота почала руйнувати нашу Армію!
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11.04.2021 15:43 Ответить
давай, иди и паши шоп сто полков авиации дальней и ракет стратегических было нацелено вна Канаду.

ну, ну я если честно то в курсе шо может и разворовывали, но это не лично дед делал же. и да - см. выше - с чего бы нам надо угрожать Клинтону было то? правда он понял шо мы лохи и поднасрал - дав бумажку и с 50млн. в обмен на "мы за вас кинем....(тут пробел) если шо"
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11.04.2021 16:27 Ответить
Подход был настолько пацифистско дурашливый, что диву даешься. Практически бесплатно разрешили уничтожить оружия на несколько годовых бюджетов страны. Вот не попытаться это обменять на деньги, инвестиции, технологии - просто дикий ***** этого старого коммуняки. Правда это все было в духе времени, развалилась Империя зла, воевать уже стало не с кем и оружие не нужно. Но настоящие лидеры нации должны смотреть в будущее.
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11.04.2021 19:33 Ответить
но в принципе если бы не сдали(не все ж уничтожали), то надо было заводы и все прочее по перезарядке, а это значило шо кушали бы не "суповые наборы", а крапиву.
а попытаться мона было - показали кравчукам Мерседес, сравнили с "кравчучками" и пообещали два)))) непонятно как Рашка перезаряжает если писало шо завод закрыли по обогащению
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11.04.2021 21:22 Ответить
Да ладно. Стратеги кушать просили, или крылатые ракеты воздушного базирования, или ОТРК, которые сейчас с громадными усилиями создает страна? Это все + стратегические ракеты можно и нужно было "продать" Западу с выгодой для страны, которая тогда жрала ту самую лебеду, получая зарплату в 10-30 долларов в месяц.
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11.04.2021 22:05 Ответить
Кравчук молодець - Браво!!! всі рівняємось на першого преза!!!
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11.04.2021 15:45 Ответить
Еще недавно Кравчук и Скабеева мило так щебетали, что-то о «мире, договариваться, перестать стрелять», когда о наших военных ноги вытирали, а население «воинственным меньшинством» кошмарили.


Это как наш президент рассказывал, как бы он за КРЫМ умирал - хотя сам в то время с будущим монобольшинством в Москве ногами дрыгал.
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11.04.2021 17:00 Ответить
діду, не будь занудою, приєднуйся до слів Кравчука.
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11.04.2021 17:09 Ответить
Щось не пригадую, щоб Буткевич та Соколенко знімали відео про тупість бєніної хвойди мосейчук, яка весною 2019 верещала про незакопані кунги.
Тому що тоді вони разом тягли у владу Зеленського, Єрмака, Татарова?
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11.04.2021 15:49 Ответить
Тільки мені здається, що подача нудна? Навіть починаючи з тупуватого пєрєваплащєнія підсумків в підсвинки.Якби цебули новини - ще може,але коли це вже жовано-пережовано за тиждень й так несмачно подається... Вибачте, ЦЕНЗОРЯТА!
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11.04.2021 16:05 Ответить
извиняем, КАЛБАСЯТА
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11.04.2021 16:24 Ответить
калбасята, це ті, яким подають пісне їдло з підсвинків? - без образ ) бо дуже люблю ЦЕНЗОР
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11.04.2021 16:37 Ответить
Традиционно унылое гавно никому не интересное.
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11.04.2021 17:28 Ответить
дедушке кравчуку на байковом уже прогулы ставят --- даша счастлива просто работать на прямом . была бы блондой вообще нэма пытань . но о летальном не ее тема --- а вот этот гандон использованный сирожа лещенко . такого ****** и приспособленца еще поискать надо --- кто больше заплатит у того с проглотом и берет -- рыгает . давится . причмокивает и сосет . даже из укрзализныци отчмокивает падла -- борцун с ..каррупцией.. и зубажинням.. как говорит жюля
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11.04.2021 16:43 Ответить
буткевич шут гороховый.
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11.04.2021 16:50 Ответить
зебільний він
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11.04.2021 18:13 Ответить
Свын Буткевич и Гундося Соколенко
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11.04.2021 17:01 Ответить
Видео не открывается
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11.04.2021 19:09 Ответить
в Україні немає ГАСПАДІНАВ, навіть в російськомовному варіанті статей смі.
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11.04.2021 19:36 Ответить
Про провал зепридурков 🤢🤡 по похищению чауса в Молдове , ни гу-гу 🙈
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11.04.2021 19:53 Ответить
Кравчук как тот пропеллер то ведем совместное патрулирование с боевиками то не ведем потом надо не стрелять не провоцировать то чуть ли не все берем оружие бить врага рашу то теперь опять совместно ведем патрулирование это душа старого коммуниста но предать все и все идеалы запросто он как флюгер куда "величайший" ЗЕ показует туда и рука (ленина -Кравчука) показывает нет хуже власти чем флюгер не имея ни своего мнения ни убеждений
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11.04.2021 21:17 Ответить
Нападати на дівчину за те що вона заплуталась? Якщо згадати дії самого Бутусова, то він просто хвойда.
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11.04.2021 21:19 Ответить
А Лещенко не подсвинок ,а ЖУРНАПРОСТИТУТ -ХРЯЧИНА ,позорнейший коллаборант , как и Найем с соболевым 🤮🤮🤮
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11.04.2021 22:29 Ответить
петя настолько жадный,что видео бесплатно не открывается? Упоротые-платите.
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11.04.2021 23:18 Ответить
Где обещанное шоу #6?
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12.04.2021 00:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D_VJ-EwjN1E&list=********************************** Смотри здесь.
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12.04.2021 00:47 Ответить
Спасибо уже ...
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12.04.2021 00:53 Ответить
Відверта дурня.
Посмотрел 3 минуты... Хрень хреновая.
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12.04.2021 00:52 Ответить
"Летальна зброя"
Бойовий Кравчук, феєричний ТБ-тупізм Щасливої, ковідіот Лещенко, фейк від Шмигаля і судові Вовки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 6396
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12.04.2021 01:05 Ответить
А чому відео не доступне на сайті?(тільки на ютюбі)
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12.04.2021 08:06 Ответить
пише, що відео недоступне( ще у когось є таке?
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12.04.2021 10:07 Ответить
 
 