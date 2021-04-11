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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У российских военных заклинило пушку во время "Выстрела памяти" в оккупированной Керчи. ВИДЕО

В оккупированной Керчи 11 апреля, в рамках празднования Дня освобождения города от нацистских захватчиков, на территории бывшего морского вокзала провели акцию "Выстрел памяти", на которой были запланированы залпы из двух пушек.

Орудия установили таким образом, чтобы выстрелы были направлены в море, в результате пушки развернули в сторону российского берега, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

После команды "Огонь!" одна из установок дала осечку, поэтому российские военные бегом переместились к другому орудию, из которого и произвели несколько выстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявленный в Украине в розыск экс-зампрокурора оккупированной Керчи Фрундин стал там "начальником управления ЖКХ"

По сообщению сайта "Керчь ФМ", в результате выстрелов в расположенном неподалеку здании судоремонтного завода вылетели оконные стекла.

Сайт "Керчь - мой город" пишет, что "мирные жители, никогда не видевшие мощь пушечной стрельбы, были поражены грохотом".

В оккупированной Керчи в воскресенье, 11 апреля, отмечают День освобождения города от нацистских захватчиков. В рамках празднования запланирован ряд мероприятий. Российская администрация города планировала 11 апреля презентовать "новый гимн" Керчи, однако под давлением общественности результаты конкурса музыкальных композиций пообещали пересмотреть.

Также смотрите: В оккупированной Керчи треснула 55-метровая копия Керченского моста. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19598) Керчь (442) Крым (26419)


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Топ комментарии
+54
Генералы НАТО в ужасе, у них нету подобных технологий на вооружении.
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11.04.2021 19:51
+52
У российских военных заклинило!
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11.04.2021 19:48
+39
Высшие силы на стороне Украины. У кацаперов постоянно что-то заклинивает, а мозг и совесть заклинены с рождения.
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11.04.2021 19:50
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У российских военных заклинило!
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11.04.2021 19:48 Ответить
Высшие силы на стороне Украины. У кацаперов постоянно что-то заклинивает, а мозг и совесть заклинены с рождения.
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11.04.2021 19:50 Ответить
Эта пушка постояла возле "Арматы"
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11.04.2021 20:07 Ответить
да нет аппендикс у дула или снаряд поперек ствола встало...
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11.04.2021 21:09 Ответить
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 9174
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12.04.2021 06:07 Ответить
Навіть москаль може вивчити українську мову,якщо йому лахтинський куратор накаже.
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11.04.2021 19:58 Ответить
це навряд чи!
в москалів починає кров йти з очей, коли вони намагаються вимовити слово "паляниця" або "нісенітниця"
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11.04.2021 20:06 Ответить
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11.04.2021 22:57 Ответить
а коли вимовлять "незабаром" в них виникають інші асоціації, повязані з алкоголем.
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12.04.2021 00:37 Ответить
О,лапоть)как там спина у пуйла-болит?)))))
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11.04.2021 19:57 Ответить
Матушка, ну какое же пуйло, весь мир знает его как *****, общепринятое имя собственное
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11.04.2021 20:04 Ответить
о путинский баран стойлового содержания что на помойке рамблера постный день.. иди анус плешивому сурикату лижи со товарщами.. такими же опарышами как и ты
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11.04.2021 20:00 Ответить
"путинский баран стойлового содержания " --- шедевр!
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11.04.2021 20:10 Ответить
У российских военных заклинило пушку во время "Выстрела памяти" в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 7982
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11.04.2021 19:51 Ответить
Генералы НАТО в ужасе, у них нету подобных технологий на вооружении.
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11.04.2021 19:51 Ответить
грех смеяться над убогими
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11.04.2021 19:52 Ответить
Це знак перед можливим вторгненням
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11.04.2021 19:58 Ответить
это знак, что у рукожопов сатанинских дело пойдут очень плохо, будут выгребать по самые помидоры.
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11.04.2021 20:23 Ответить
Армия РФ по уровню соответствия эпохе напоминает войска царя Дария Третьего. Неистовая тяга к танкам и артиллерии при переходе армий развитых стран на более точное и более мобильное оружие, сыграет злую шутку с фанатами антиквариата.
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11.04.2021 19:58 Ответить
на дне памяти заклинило память
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11.04.2021 19:59 Ответить
Нехай би їм всі пушкі позаклинювало і більше ніколи не відклинювало...
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11.04.2021 19:59 Ответить
та вони пожиттєво переклинуті...
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11.04.2021 20:00 Ответить
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 3425
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11.04.2021 20:01 Ответить
Хреновая для ваты примета ,ой хреновая ....
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11.04.2021 20:01 Ответить
очередями?
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11.04.2021 20:03 Ответить
Пушку заклинило сегодня, а мозги - давно... 🤯
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11.04.2021 20:05 Ответить
привезли самую лучшую
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11.04.2021 20:07 Ответить
Всё отправили на Воронеж. Стреляли что попалось.
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11.04.2021 20:05 Ответить
с них даже дети слышно смеются
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11.04.2021 20:06 Ответить
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 4128
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11.04.2021 20:07 Ответить
Ну, зданию судоремонтного завода уже всё равно, есть в нём стёкла или нет...
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11.04.2021 20:10 Ответить
это знак.
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11.04.2021 20:20 Ответить
Нікада такова нє било. І вот апять...
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11.04.2021 20:29 Ответить
это будет избиение и унижение кацапов, примерно как в Сирии и Карабахе, но только жестче.
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11.04.2021 20:33 Ответить
«Вістрєл памяті»))))) пілять)))))
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11.04.2021 20:33 Ответить
Китайские снаряды дают свой безупречный результат.
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11.04.2021 20:45 Ответить
"лес символов немых следит со всех сторон" (С) )) Програмер ещё тот приколист ))
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11.04.2021 20:49 Ответить
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 7262
Севастополь передает эстафету.
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11.04.2021 21:02 Ответить
В социальных сетях активно обсуждают видео с нарезкой кадров про "подвиги" российской армии, которые попали на камеры очевидцев в течение последнего времени. Кадры публикует "Диалог.UA" на своей странице в социальной сети Twitter.

https://www.dialog.ua/war/227286_1618146829
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11.04.2021 21:06 Ответить
и ети рукожопы мечтают захватить Украину? У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 5837
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11.04.2021 23:01 Ответить
даже пушки уже устали от этой фигни. причем две заклинило, а это уже знак
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11.04.2021 21:16 Ответить
Трепещи НАТА, сруцькие идут...точнее ползут..
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11.04.2021 21:29 Ответить
Навеяло из 1991 года: "Забил заряд я в тушку Пуго..."
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11.04.2021 21:29 Ответить
Навеяло.
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
"Пора добраться до картечи!"
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень. (с)
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11.04.2021 21:53 Ответить
«совки» развлекаются😀😀😀
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11.04.2021 21:37 Ответить
Пушка в отличие от людей засомневалась в правильности происходящего.
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11.04.2021 21:52 Ответить
у власовцев облом. вяличие не выстрелило. за что же тогда диды вытираны в заградотрядах и роа рона ваивале?
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11.04.2021 21:55 Ответить
лучше бы ее не заклинило, а разорвало. вместе с кацапсинами.
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11.04.2021 21:58 Ответить
согласен,так было бы еще смещнее
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11.04.2021 23:03 Ответить
это холостой выстрел. там только гильза с порохом. а вот если бы был фугасный снаряд еще тогда да это было бы неплохо.
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11.04.2021 23:24 Ответить
Если бы наш Бедоносец был там в тот момент - снаряд мог бы и в стволе орудия разорваться 😁
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11.04.2021 22:43 Ответить
Смешно вам?..а вы пробовали заряжать пушку руками из ж..пы?
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11.04.2021 22:49 Ответить
та еще и с лишней хромосомой
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11.04.2021 23:04 Ответить
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 4989
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11.04.2021 23:07 Ответить
Для освобождєнія города от нацистських захватчіков зробили постріли у бік росії
Рідкий случай коли все зроблено вірно
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11.04.2021 23:54 Ответить
У російських військових заклинило гармату під час "Пострілу пам'яті" в окупованій Керчі - Цензор.НЕТ 8199
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12.04.2021 00:08 Ответить
Если память отшибло, то и пушку заклинило.
По идее снаряд должен был попасть в ближайший буксир и геройски, по-отцовски потопить.
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12.04.2021 00:26 Ответить
так... це дуже добре...не пукнула... ну і нехай так буде завжди.
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12.04.2021 00:26 Ответить
Ай да Пушки, ай да сукии…Не штреляють…
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12.04.2021 00:41 Ответить
Криворукие уроды
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12.04.2021 06:31 Ответить
А жаль.. Может там был снаряд с непредсказуемой траекторией...
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12.04.2021 10:16 Ответить
 
 