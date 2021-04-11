У российских военных заклинило пушку во время "Выстрела памяти" в оккупированной Керчи. ВИДЕО

В оккупированной Керчи 11 апреля, в рамках празднования Дня освобождения города от нацистских захватчиков, на территории бывшего морского вокзала провели акцию "Выстрел памяти", на которой были запланированы залпы из двух пушек.

Орудия установили таким образом, чтобы выстрелы были направлены в море, в результате пушки развернули в сторону российского берега, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

После команды "Огонь!" одна из установок дала осечку, поэтому российские военные бегом переместились к другому орудию, из которого и произвели несколько выстрелов.

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По сообщению сайта "Керчь ФМ", в результате выстрелов в расположенном неподалеку здании судоремонтного завода вылетели оконные стекла.

Сайт "Керчь - мой город" пишет, что "мирные жители, никогда не видевшие мощь пушечной стрельбы, были поражены грохотом".

В оккупированной Керчи в воскресенье, 11 апреля, отмечают День освобождения города от нацистских захватчиков. В рамках празднования запланирован ряд мероприятий. Российская администрация города планировала 11 апреля презентовать "новый гимн" Керчи, однако под давлением общественности результаты конкурса музыкальных композиций пообещали пересмотреть.

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