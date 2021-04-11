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Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО

Историю о "распятом мальчике" российские пропагандисты впервые показали 11 июля 2014 года.

Независимый московский телеканал "Дождь" взял интервью у Галины Пышняк, "которая дала то самое интервью Первому каналу и рассказала про мальчика, которого украинские военные якобы распяли в Славянске", информирует Цензор.НЕТ.

Женщина с мужем - бывшим киевским "беркутовцем" и "ополченцем" - теперь живет в депрессивном российском регионе - в Голынках под Смоленском, где давно закрыто градообразующее предприятие. Оба работают видеооператорами в охранной фирме, чтобы получить гражданство РФ, пришлось нанимать адвоката.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квин о российской пропаганде: "Мы тоже с этим сталкиваемся, но Украине достается больше всего"

"Все у меня нормально", - уверяет Пышняк.

Женщина уверена: из-за того, что данные о ней и муже есть на сайте "Миротворца", в Украину им с детьми дорога закрыта.

Журналисты сообщили, что сейчас Пышняк рассказывает историю о мальчике сбивчиво и отказывается повторять.

В ролике показаны архивные кадры, снятые после выхода фейка в 2014 году российским фотожурналистом Евгением Фельдманом, на которых жители Славянска историю о расстрелах в центре города опровергли. Не удалось найти ни одного доказательства истории Пышняк, однако она продолжает утверждать, что это правда.

Также читайте: Российские пропагандисты активизировали дезинформацию об Украине на фоне стягивания войск к границе, - отчет Еврослужбы внешнеполитической деятельности

"Неправда - пускай будет неправда. Я не хочу ничего говорить - ни да, не опровергать. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был, тот знает. Никто не скажет правду - люди боятся. Там сделано такое, как раньше НКВД. Тайное. Пошел, написал на соседа, ты не знаешь - тебя увезли", - уверена женщина.

На вопрос журналистки, жалеет ли она, что рассказала об этой истории, Пышняк ответила утвердительно: "Да, я жалею. Потому что эта история обернулась в худшую сторону моей семье. Если бы я знала, что так негативно повлияет на мою семью, я б - так, как остальные люди: я ничего не вижу, ничего не знаю. Очень травили, была травка детей". Женщина признала, что к ней и семье как беженцам из Украины в России относятся очень плохо, "не воспринимают за людей".

По данным издания, о "распятом мальчике" первой рассказала не Пышняк, а сторонник "русской весны" Александр Дугин. Он опубликовал пост 9 июля 2014 года. Версии отличаются. Дугин отказался общаться со СМИ.

Автор: 

пропаганда (3692) фейк (684) Славянск (2596)


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Топ комментарии
+113
Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк признала вранье: "Я жалею о своих словах" - Цензор.НЕТ 1973
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11.04.2021 20:05
+89
Тварь. У этой мрази руки по локоть в крови. Гореть в аду этой суке.
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11.04.2021 20:09
+85
Нашелся мальчонка!
Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк визнала брехню: "Я шкодую про свої слова" - Цензор.НЕТ 8517
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11.04.2021 20:20
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Страница 3 из 3
Шо отрадно, за отсутствием в округе украинцев, переключилась поносить кацапов - пропитые мозги, не может фильтровать базар.
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12.04.2021 01:02 Ответить
****************.
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11.04.2021 23:09 Ответить
тупорылая шмара это канешна не сама придумала. надеюсь ей будет еще хуже
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11.04.2021 23:22 Ответить
Огидна почвара.
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11.04.2021 23:33 Ответить
Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 8878
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11.04.2021 23:51 Ответить
До речі, це не вона поїть подругу пальонкою? Якось дуже схожа...
Кацапська народна мудрість: "выпил водки с тапка - закуси блином с лопаты!"

Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 8265
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12.04.2021 00:08 Ответить
во дыбилы... Таких перед выпуском в люды гнать в санэпидэмку , для проверки на яйцеглист
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12.04.2021 00:53 Ответить
блин, больше пекчись об гигиете своего прикида, чем себя
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12.04.2021 00:56 Ответить
Гадаю, тут краще проявити гуманізм: приспати тваринок.
Обох.
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12.04.2021 01:25 Ответить
Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 6893
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12.04.2021 00:54 Ответить
Взагалі це ініціація нареченої на кацапському весіллі десь в уральских пердях...

Зовсім не факт, що це саме гівно-героїня топіку,з фляжкою...
можливо, просто схожа... Але Ви маєте рацію на рахунок того, що це чудова ілюстрація рюзьге міра...
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12.04.2021 09:50 Ответить
Вітаю, пане Антоне! Ось іще знайшов у продовження теми млинів з лопати:

Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 1057
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12.04.2021 16:49 Ответить
«мужем - бывшим «беркутовцем» - ааа ўсё зразумела... далей можна не глядзець і не чытаць - ўсё зразумела і аб «трусиках» і аб «мальчике».
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12.04.2021 00:10 Ответить
Что в РФ сомнению не подвергается.* В магазинах русскоговорящим гражданам Украины перестали продавать хлеб. * "Президент" Захарченко лично видел из Донецка, как украинский самолёт на высоте 10 км сбил малайзийский "Боинг"* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат -http://www.ua-ru.info/…/21198-rossiyskie-smi-obvinili-semen* Женщины киллерши - "Белые колготки" - режущие по ночам на блокпостах. * Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии./ https://censor.net/comments/locate/340241/019214b2-f755-7034-84f9-17496ce6c3d8 https://censor.net/comments/locate/340241/019214b2-f76b-70e0-97bd-ef0f36528332 https://censor.net/comments/locate/340241/019214b2-f7a2-704d-b893-************
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12.04.2021 00:35 Ответить
Слава Богу, що таких тварин в Україні стає меньше.
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12.04.2021 00:50 Ответить
то не тварина - то мумие с обнуленными водкой мозгами
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12.04.2021 00:58 Ответить
100%
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12.04.2021 14:12 Ответить
Да повыздыхает все твое семейство. Без исключения.
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12.04.2021 01:19 Ответить
"была травка детей"
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12.04.2021 02:48 Ответить
І метадон дорослих...
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12.04.2021 09:19 Ответить
І героїн головної героїні 💉💉💉
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12.04.2021 11:54 Ответить
собаке - собачья жизнь
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12.04.2021 04:45 Ответить
І в старе життя не повернуться, і в новому їм місця нема. Отак, Галина Пишняк.
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12.04.2021 05:27 Ответить
Здохни курва ...буча з усим своїм виводком дебілів у муках та лайні.
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12.04.2021 06:41 Ответить
К сожалению, подобной этой еще найдутся. Но, надо не упускать их из виду. Не тот случай когда "понять и простить".
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12.04.2021 07:14 Ответить
Я завжди казав і продовжую повторювати - такі як ця "недороблена" повинні пам'ятати одне ви ніколи для рашки не станете своїми а для України назавжди будете зрадниками ви просто "ніхто" і звати вас "ніяк" от живіть з цим!!!
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12.04.2021 08:02 Ответить
Так тебе и надо, лахудра!
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12.04.2021 08:44 Ответить
Нічого вона не жаліє, вона і надалі виправдовує себе. Тим своїх фейком вона покликала на війну російських тупих вбивць, які вбивали українців. Полонених катували за того мальчика, якого не було.
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12.04.2021 08:55 Ответить
такой биомусор мало кому нужен.....
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12.04.2021 08:57 Ответить
она жалеет, что рассказала, но продолжает верить, что это правда
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12.04.2021 09:06 Ответить
Ні. Вона знає, що це брехня. Просто є тип тупих людей, що ніколи не визнають свою неправоту. Вона- одна з них.
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12.04.2021 09:29 Ответить
Это сродни вере в Бога, никто не видел, но все твердо уверены.
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12.04.2021 10:16 Ответить
Пускай теперь всю жизнь **** прячется в россмухосранске и ходит по улицам оглядываясь.
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12.04.2021 09:07 Ответить
треба викрасти цю гадюку, привезти її до України та посадити пожиттєво. Нехай до смерті шиє рукавиці. Якщо її сестри в тюрмі не повісять на простирадлі раніше, і скажуть, що то вона сама.
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12.04.2021 09:33 Ответить
Навiщо вона тут потрiбна... 🙁

"19 Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь." 🙏🙏🙏

https://u.bible.ru/rom-12.18-19/ До Римлян 12:18-19
https://bible.ru/ © Библия Онлайн, 2003-2021.
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12.04.2021 10:57 Ответить
а як у Ізраілі побивали камінням злочинців? Якщо є злочин, повинно бути й покарання. Або давайте відкриємо всі тюрми і повипускаємо злочинців на волю. І хай Бог з ними розбирається...
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12.04.2021 12:25 Ответить
Трохи не так. "Вбивайте всіх, Бог з ними розбереться!"
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12.04.2021 18:51 Ответить
... подставь другую щеку...
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12.04.2021 16:12 Ответить
и на фига она тут нужна? она сама себя наказала... пусть мучается, а то еще корми её...
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12.04.2021 16:09 Ответить
"распятий мальчік" це вже не міф,це вже давно мем😆😆😆,на рівні з "снєгірямі" і іншими подібними😂😂😂...але як завжди є стадо долб@й@бів які свято вірять "тєлєвізару"🤦‍♂️
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12.04.2021 09:48 Ответить
То воно турбується лише про те що їй на московії погано і на розіп'ятого хлопчика вже ніхто не подає? Не очікувала що москалі її брехню не сприймуть за норму - напевно розіп'ятий хлопчик навіть для них занадто?! )) Воочевидь на покаяння сподіватися не варто.
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12.04.2021 10:10 Ответить
Под Смоленском лучше, оставайся там!
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12.04.2021 10:14 Ответить
Надеюсь эта лживая бесноватая тварь так и подохнет второсортным животным в на россейских е**нях
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12.04.2021 10:24 Ответить
Женщина признала, что к ней и семье как беженцам из Украины в России относятся очень плохо, "не воспринимают за людей".
Вот и все, что нужно знать сторонникам "русского мира".
Источник: https://censor.net/ru/v3259007
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12.04.2021 11:52 Ответить
"Эта история обернулась в худшую сторону моей семье"- _________ есть Бог...
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12.04.2021 16:08 Ответить
Нехай здохне, поволі...
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12.04.2021 18:17 Ответить
Типично угро-финский фенотип. Зднсь не ошибёшься.
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12.04.2021 18:46 Ответить
По ночам снятся кровавые мальчики в трусиках (Путин, Шойгу, Лавров и др.).
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12.04.2021 20:07 Ответить
**** проклятая.
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12.04.2021 21:18 Ответить
ахахаха !
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15.04.2021 12:50 Ответить
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