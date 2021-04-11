Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО
Историю о "распятом мальчике" российские пропагандисты впервые показали 11 июля 2014 года.
Независимый московский телеканал "Дождь" взял интервью у Галины Пышняк, "которая дала то самое интервью Первому каналу и рассказала про мальчика, которого украинские военные якобы распяли в Славянске", информирует Цензор.НЕТ.
Женщина с мужем - бывшим киевским "беркутовцем" и "ополченцем" - теперь живет в депрессивном российском регионе - в Голынках под Смоленском, где давно закрыто градообразующее предприятие. Оба работают видеооператорами в охранной фирме, чтобы получить гражданство РФ, пришлось нанимать адвоката.
"Все у меня нормально", - уверяет Пышняк.
Женщина уверена: из-за того, что данные о ней и муже есть на сайте "Миротворца", в Украину им с детьми дорога закрыта.
Журналисты сообщили, что сейчас Пышняк рассказывает историю о мальчике сбивчиво и отказывается повторять.
В ролике показаны архивные кадры, снятые после выхода фейка в 2014 году российским фотожурналистом Евгением Фельдманом, на которых жители Славянска историю о расстрелах в центре города опровергли. Не удалось найти ни одного доказательства истории Пышняк, однако она продолжает утверждать, что это правда.
"Неправда - пускай будет неправда. Я не хочу ничего говорить - ни да, не опровергать. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был, тот знает. Никто не скажет правду - люди боятся. Там сделано такое, как раньше НКВД. Тайное. Пошел, написал на соседа, ты не знаешь - тебя увезли", - уверена женщина.
На вопрос журналистки, жалеет ли она, что рассказала об этой истории, Пышняк ответила утвердительно: "Да, я жалею. Потому что эта история обернулась в худшую сторону моей семье. Если бы я знала, что так негативно повлияет на мою семью, я б - так, как остальные люди: я ничего не вижу, ничего не знаю. Очень травили, была травка детей". Женщина признала, что к ней и семье как беженцам из Украины в России относятся очень плохо, "не воспринимают за людей".
По данным издания, о "распятом мальчике" первой рассказала не Пышняк, а сторонник "русской весны" Александр Дугин. Он опубликовал пост 9 июля 2014 года. Версии отличаются. Дугин отказался общаться со СМИ.
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Кацапська народна мудрість: "выпил водки с тапка - закуси блином с лопаты!"
Обох.
Зовсім не факт, що це саме гівно-героїня топіку,з фляжкою...
можливо, просто схожа... Але Ви маєте рацію на рахунок того, що це чудова ілюстрація рюзьге міра...
"19 Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь." 🙏🙏🙏
https://u.bible.ru/rom-12.18-19/ До Римлян 12:18-19
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Вот и все, что нужно знать сторонникам "русского мира".
Источник: https://censor.net/ru/v3259007