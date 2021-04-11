Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО

Историю о "распятом мальчике" российские пропагандисты впервые показали 11 июля 2014 года.

Независимый московский телеканал "Дождь" взял интервью у Галины Пышняк, "которая дала то самое интервью Первому каналу и рассказала про мальчика, которого украинские военные якобы распяли в Славянске", информирует Цензор.НЕТ.

Женщина с мужем - бывшим киевским "беркутовцем" и "ополченцем" - теперь живет в депрессивном российском регионе - в Голынках под Смоленском, где давно закрыто градообразующее предприятие. Оба работают видеооператорами в охранной фирме, чтобы получить гражданство РФ, пришлось нанимать адвоката.

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"Все у меня нормально", - уверяет Пышняк.

Женщина уверена: из-за того, что данные о ней и муже есть на сайте "Миротворца", в Украину им с детьми дорога закрыта.

Журналисты сообщили, что сейчас Пышняк рассказывает историю о мальчике сбивчиво и отказывается повторять.

В ролике показаны архивные кадры, снятые после выхода фейка в 2014 году российским фотожурналистом Евгением Фельдманом, на которых жители Славянска историю о расстрелах в центре города опровергли. Не удалось найти ни одного доказательства истории Пышняк, однако она продолжает утверждать, что это правда.

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"Неправда - пускай будет неправда. Я не хочу ничего говорить - ни да, не опровергать. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был, тот знает. Никто не скажет правду - люди боятся. Там сделано такое, как раньше НКВД. Тайное. Пошел, написал на соседа, ты не знаешь - тебя увезли", - уверена женщина.

На вопрос журналистки, жалеет ли она, что рассказала об этой истории, Пышняк ответила утвердительно: "Да, я жалею. Потому что эта история обернулась в худшую сторону моей семье. Если бы я знала, что так негативно повлияет на мою семью, я б - так, как остальные люди: я ничего не вижу, ничего не знаю. Очень травили, была травка детей". Женщина признала, что к ней и семье как беженцам из Украины в России относятся очень плохо, "не воспринимают за людей".

По данным издания, о "распятом мальчике" первой рассказала не Пышняк, а сторонник "русской весны" Александр Дугин. Он опубликовал пост 9 июля 2014 года. Версии отличаются. Дугин отказался общаться со СМИ.