На дамбе в Полтаве перевернулась лодка: двое мужчин погибли, третьего ищут спасатели. ВИДЕО
Лодка с тремя людьми перевернулась 11 апреля на дамбе в Вакуленцах, что в пределах Полтавы. Тела двух человек спасатели вытащили из воды, поиски третьего продолжаются.
Об этом сообщили в управлении ГСЧС Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
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О том, что перевернулась лодка, очевидцы сообщили спасателям около 16:20. Из водоема работники городской спасательно-водолазной службы извлекли тела двух погибших мужчин. Кто эти люди, пока устанавливается, рассказал представитель управления ГСЧС области Виталий Шкаревский.
По его словам, третьего человека, который находился в лодке, водолазы еще ищут. Если в темное время суток найти не удастся, поиски продолжат на следующий день. Обстоятельства гибели этих людей пока устанавливают, добавил Шкаревский.
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И иногда через "Е".
Люди погибли в воде, а не на дамбе.
Лодка перевернулась в воде.
Вода где?
Под дамбой.
Следовательно - лодка перевернулась ПОД дамбой!
Вобщем, учиться, учиться и учиться вам ещё нужно.
- Ты где сети наставил?!
- Где-где, где ты греб там я и ставил!
там ещё полигон бывшего пвзркку был.
Военно спортивный лагерь потом.
Ничего опасного там нет, летом рядом купались.
Скорей всего по пьяне перевернулись.