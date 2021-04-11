На дамбе в Полтаве перевернулась лодка: двое мужчин погибли, третьего ищут спасатели. ВИДЕО

Лодка с тремя людьми перевернулась 11 апреля на дамбе в Вакуленцах, что в пределах Полтавы. Тела двух человек спасатели вытащили из воды, поиски третьего продолжаются.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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О том, что перевернулась лодка, очевидцы сообщили спасателям около 16:20. Из водоема работники городской спасательно-водолазной службы извлекли тела двух погибших мужчин. Кто эти люди, пока устанавливается, рассказал представитель управления ГСЧС области Виталий Шкаревский.

По его словам, третьего человека, который находился в лодке, водолазы еще ищут. Если в темное время суток найти не удастся, поиски продолжат на следующий день. Обстоятельства гибели этих людей пока устанавливают, добавил Шкаревский.

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