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На дамбе в Полтаве перевернулась лодка: двое мужчин погибли, третьего ищут спасатели. ВИДЕО

Лодка с тремя людьми перевернулась 11 апреля на дамбе в Вакуленцах, что в пределах Полтавы. Тела двух человек спасатели вытащили из воды, поиски третьего продолжаются.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

 
 
 
 
 
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Публикация от Суспільне Полтава (@suspilne.poltava)

О том, что перевернулась лодка, очевидцы сообщили спасателям около 16:20. Из водоема работники городской спасательно-водолазной службы извлекли тела двух погибших мужчин. Кто эти люди, пока устанавливается, рассказал представитель управления ГСЧС области Виталий Шкаревский.

По его словам, третьего человека, который находился в лодке, водолазы еще ищут. Если в темное время суток найти не удастся, поиски продолжат на следующий день. Обстоятельства гибели этих людей пока устанавливают, добавил Шкаревский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю жертвами пожаров в Украине стали 38 человек, на водных объектах погибли 18, - ГСЧС

Автор: 

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Топ комментарии
+9
Дамба - гидротехническое сооружение над водой.

Лодка перевернулась в воде.
Вода где?

Под дамбой.
Следовательно - лодка перевернулась ПОД дамбой!
Вобщем, учиться, учиться и учиться вам ещё нужно.
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12.04.2021 00:31
+4
Перевернулись на дамбе . Дамба - это водный объект или она , всё таки , немного твёрдая ?
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12.04.2021 00:14
+4
https://www.youtube.com/watch?v=ZCgde4ryQls&list=RDCMUCsSEjQKJY-EesmaECz7xKyQ&index=1 А вот так слабо?
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12.04.2021 00:31
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Шо за фигня??? кто полез под водосток плотины? шо за самоубийцы?
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11.04.2021 23:42 Ответить
забухали, пошли без осмотра в порог. теперь третьего будет стирать в бочке, пока когда нибудь не выплюнет.
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11.04.2021 23:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZCgde4ryQls&list=RDCMUCsSEjQKJY-EesmaECz7xKyQ&index=1 А вот так слабо?
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12.04.2021 00:31 Ответить
ага. или https://www.youtube.com/watch?v=uNXh9gXDd2Y&list=LL8rIzC_h6ZJuqivfdUU38Ig&index=16 так . но эти решили перещеголять https://www.youtube.com/watch?v=to5dG2pYOQs это . и надо сказать, им удалось. ещё до майских покатушек.
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12.04.2021 09:25 Ответить
Перевернулись на дамбе . Дамба - это водный объект или она , всё таки , немного твёрдая ?
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12.04.2021 00:14 Ответить
Видимо, у дамбы имелось в виду
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12.04.2021 01:02 Ответить
Шо имелось, то и в виду.
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12.04.2021 01:07 Ответить
Глагол "ввиду" пишется слитно.
И иногда через "Е".
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12.04.2021 02:30 Ответить
Меня твои забавы не интересуют.
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12.04.2021 14:47 Ответить
Если слово "имел ввиду" пишется слитно, это ошибка!
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12.04.2021 14:48 Ответить
С русским языком у излагателей проблемы.
Люди погибли в воде, а не на дамбе.
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12.04.2021 00:19 Ответить
Дамба - гидротехническое сооружение над водой.

Лодка перевернулась в воде.
Вода где?

Под дамбой.
Следовательно - лодка перевернулась ПОД дамбой!
Вобщем, учиться, учиться и учиться вам ещё нужно.
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12.04.2021 00:31 Ответить
Тренировка реконструкторов сплава по Ниагарскому водопаду. Неудачный первый дубль.
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12.04.2021 00:35 Ответить
Их могли убить где угодно, а потом сбросить с дамбы вместе с лодкой.
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12.04.2021 02:32 Ответить
Сейчас нерест, плавсредствам запрещено выходить на воду.
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12.04.2021 05:54 Ответить
в том то всё и дело шо сейчас нерест.
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12.04.2021 06:32 Ответить
Троє на такій гівняній лодці??? 😞
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12.04.2021 06:38 Ответить
Це ще не рахуючи собаку...
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12.04.2021 09:02 Ответить
А брат Митька ухи захотів...довбні
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12.04.2021 07:07 Ответить
На наших водоймах я не бачив жодного чоловіка на човні в рятувальному желеті(
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12.04.2021 08:14 Ответить
Ну, мужики приехали на рыбалку. Ну как водится, начали думать, что сначала делать: выпить за приезд или сети поставить. Решили сначала выпить. Ну, утром просыпаются, видят, вокруг машины прям в поле, по кустам сети висят. Один другого спрашивает:
- Ты где сети наставил?!
- Где-где, где ты греб там я и ставил!
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12.04.2021 09:05 Ответить
Якби на рибалках були рятівні жилети вони лишилися б живі.
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12.04.2021 09:22 Ответить
это ещё вопрос. кроме того на них могли быть "заброды". убийственная вещь!
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12.04.2021 09:29 Ответить
Был на этой дамбе много раз, вакуленцы - это скорее село, чем город. Хотя считается как микрорайон.
там ещё полигон бывшего пвзркку был.
Военно спортивный лагерь потом.
Ничего опасного там нет, летом рядом купались.
Скорей всего по пьяне перевернулись.
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12.04.2021 10:56 Ответить
 
 