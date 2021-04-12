В оккупированном Крыму учительница прервала рассказ ученицы о воевавшем прадеде и обвинила крымскотатарский народ в предательстве. ВИДЕО

Урок литературы в четвертом классе сельской школы близ оккупированного Судака закончился скандалом - учительница остановила доклад ученицы о том, как ее прадед воевал во Вторую мировую, и обвинила крымскотатарский народ в предательстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Нам задали тему "Наши защитники". То есть рассказать о прабабушках и прадедушках, которые воевали на Второй мировой войне. Я рассказала о своей прабабушке и прадедушке. То, что дедушка был ранен, когда вернулся с фронта. Как их депортировали", - рассказала ученица Самира Алиева.

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Свой рассказ Самира так и не закончила. Учитель Елена Руденко прервала девочку на полуслове, чтобы обвинить весь крымскотатарский народ в предательстве.

"Она сказала: почему крымских татар депортировали, потому что они были предателями, помогали немцам во второй раз завоевать Крым", - добавила Самира.

В классе, в котором из 16 детей 9 - крымские татары, учительница оправдывала преступление сталинского режима - депортацию целого народа из родного Крыма в Среднюю Азию в 1944 году. Родители школьников возмущены, но не удивлены. Говорят, подобные высказывания слышат не впервые.

"Моя мама, будучи в двухлетнем возрасте была депортирована, также как и весь народ. И естественно, в школе она не раз сталкивалась с подобными обвинениями и с этими ярлыками, которые вешались на неё. Прошло время, с этим столкнулся и я, моя супруга, теперь с этим сталкиваются наши дети. То есть, режимы меняются, времена меняются, а обвинения остаются. Поэтому это не удивило и не шокировало", - рассказал отец Самиры Ульвий Алиев.

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Не шокировало потому, что за семь лет оккупации крымские татары уже привыкли к беспочвенным обвинениям и к преследованиям.

"Все прекрасно понимают, какова реальность сейчас в Крыму, какова реальность в крымскотатарских семьях, какие бывают рассветы в крымскотатарских семьях", - добавляет Ульвий Алиев.

Добиться справедливости родители попытались у руководства школы. Однако директор все еще молчит. Равно, как и сама виновница скандала. Ни извинений, ни даже объяснений от Елены Руденко не прозвучало.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров назвал произошедшее грустным преступлением и попыткой разжигания межнациональной розни.

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