РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5112 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
30 108 118

В оккупированном Крыму учительница прервала рассказ ученицы о воевавшем прадеде и обвинила крымскотатарский народ в предательстве. ВИДЕО

Урок литературы в четвертом классе сельской школы близ оккупированного Судака закончился скандалом - учительница остановила доклад ученицы о том, как ее прадед воевал во Вторую мировую, и обвинила крымскотатарский народ в предательстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Нам задали тему "Наши защитники". То есть рассказать о прабабушках и прадедушках, которые воевали на Второй мировой войне. Я рассказала о своей прабабушке и прадедушке. То, что дедушка был ранен, когда вернулся с фронта. Как их депортировали", - рассказала ученица Самира Алиева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым мы никогда не подарим, - Резников

Свой рассказ Самира так и не закончила. Учитель Елена Руденко прервала девочку на полуслове, чтобы обвинить весь крымскотатарский народ в предательстве.

"Она сказала: почему крымских татар депортировали, потому что они были предателями, помогали немцам во второй раз завоевать Крым", - добавила Самира.

В классе, в котором из 16 детей 9 - крымские татары, учительница оправдывала преступление сталинского режима - депортацию целого народа из родного Крыма в Среднюю Азию в 1944 году. Родители школьников возмущены, но не удивлены. Говорят, подобные высказывания слышат не впервые.

"Моя мама, будучи в двухлетнем возрасте была депортирована, также как и весь народ. И естественно, в школе она не раз сталкивалась с подобными обвинениями и с этими ярлыками, которые вешались на неё. Прошло время, с этим столкнулся и я, моя супруга, теперь с этим сталкиваются наши дети. То есть, режимы меняются, времена меняются, а обвинения остаются. Поэтому это не удивило и не шокировало", - рассказал отец Самиры Ульвий Алиев.

Также читайте: Крым и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности: это фундаментальный принцип, - Кулеба

Не шокировало потому, что за семь лет оккупации крымские татары уже привыкли к беспочвенным обвинениям и к преследованиям.

"Все прекрасно понимают, какова реальность сейчас в Крыму, какова реальность в крымскотатарских семьях, какие бывают рассветы в крымскотатарских семьях", - добавляет Ульвий Алиев.

Добиться справедливости родители попытались у руководства школы. Однако директор все еще молчит. Равно, как и сама виновница скандала. Ни извинений, ни даже объяснений от Елены Руденко не прозвучало.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров назвал произошедшее грустным преступлением и попыткой разжигания межнациональной розни.

Читайте также: После оккупации Крыма татары стали главной мишенью репрессивной машины РФ, - Джапарова

Автор: 

Крым (26419) председательство (24) крымские татары (2718)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+80
Обыкновенный рашизм. Жгут украинские книги, затыкают рты крымским татарам, искореняют историю, культуру и традиции целых народов...
показать весь комментарий
12.04.2021 01:15
+44
Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой
Й. Геббельс
показать весь комментарий
12.04.2021 01:17
+42
русских предателей было 800 тыс. у власова..почему русских не выслали в тундру..
показать весь комментарий
12.04.2021 01:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Прізвище від батька, а національність від матері. Може, вона й не руденко, а хзна...
показать весь комментарий
12.04.2021 10:49 Ответить
Називаймо речі своїми іменами. Не вчителька, а гнида мокшанська.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:36 Ответить
рашистские, фашистские ублюдки.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:36 Ответить
Эрдоган, смотри как это свинособачье племя относится к твоему народу.
Ты должен объединиться с Украиной с целью освобождения Крыма и спасения крымских татар. Высокоточные удары байрактаров и авиации по оккупантским войскам, потопление консервных банок черноморского флота турецким флотом параллельно с сухопутной операцией Украины спасут от гнета рашисткого рейха украинцев и татар Крыма.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:45 Ответить
горе Украины...
показать весь комментарий
12.04.2021 10:47 Ответить
ну вот почему пля орда не уничтожила кацапоздолов на корню нах...
показать весь комментарий
12.04.2021 10:48 Ответить
Потому что мародеры воевали только за бабло и как они могли воевать против "братьев по вере"?
показать весь комментарий
12.04.2021 11:53 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-56653296

- может хватит удивлятся ?????
показать весь комментарий
12.04.2021 11:00 Ответить
Вы ж татары, зарезали бы сучку, и с глаз долой и с сердца вон. Делов-то.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:36 Ответить
Рожа в дури зачотна-типовий бидло совок. Прикольно буде читати новини про неї після де окупації.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:47 Ответить
На экскортницу похожа.
показать весь комментарий
12.04.2021 13:24 Ответить
Курва пергидрольная.
показать весь комментарий
12.04.2021 13:29 Ответить
Смешно это слышать от настоящей предательницы. Ей будет не до смеха, когда ее саму отправят на Колыму.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:02 Ответить
Учительница шиддовка крашеная с фамилией на "ко".
показать весь комментарий
12.04.2021 14:34 Ответить
русские всегда были оккупанты и шовинистические имперские фашисты! русские - это зло из самого ада! они издеваются над всеми народами вокруг, потому что они чувствуют, что у них сила и думают, что - кто сильнее, тот и прав. Маленьким народам нужно быть не в разнобой, а объединиться и победить зло! Украине можно объединить все народы - это и Татар, и Чеченцев, и Дагестанцев, и там море еще народов в РФ и РФ - это тюрьма народов! Нужно всем освободится и получить свободу и волю! Украине нужно с каждым народом начать работу и с США создавать центры коммуникации и СМИ на эти народы. Нужно готовится к совместному и одновременному восстанию против России и этот карточный домик сдует и как страшный сон про Россию все забудут! А то, что от РФ останется, то оно станет такое мелкое, что не будет нести никому угроз и больше не будет ни на кого нападать. Потому что сейчас РФ захватила много народов и сделала их вассалами, а без этих народов вассальных - РФ будет без ресурсов и без оружия, чтобы нападать на кого-то. Без средств у РФ не будет возможности. Причина, почему РФ всех захватывает - это ее воля к власти над всеми, а лишив ее средств, следствия не будет (следствие - это нападение и захват новых территорий).
показать весь комментарий
12.04.2021 15:20 Ответить
вчительська тварюка руденко, щоб ти здохла падло разом з усіма своїми виродками та родичами у страшних муках, сьогодні ж піду свічку поставлю на смерть всім *************** жабам.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:27 Ответить
Учительница судя по фамилии украинка,феномен почему среди украинцев так много любителей русского мира.Самые заядлые украинофобы все полностью или частично этнические украинцы?
показать весь комментарий
12.04.2021 17:24 Ответить
фамилия - не значит украинка. Возможно в роду был украинец. А срань кацапскую сюда завозили эшелонами в дома выморенных голодом украинцев. Не говоря о прочем...

хотя и среди украинцев гавна хватает...
показать весь комментарий
12.04.2021 19:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 