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7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко. ВИДЕО

Ровно 7 лет назад 12 апреля 2014 г. сформированный из наемников РФ в оккупированном Крыму диверсионный отряд полковника ФСБ, террориста и международного преступника Игоря Стрелкова Гиркина захватил украинский город Славянск на севере Донецкой области. Оккупация города длилась 85 дней.

Об этом рассказал в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ровно 7 лет назад на рассвете в субботу 12 апреля 2014 сформированный из боевиков РФ в оккупированном Крыму диверсионный отряд полковника ФСБ, террориста и международного преступника Игоря Стрелкова Гиркина захватил стотысячный город Славянск на севере Донецкой области на стратегически важной международной трассе М 03 Киев-Ростов на пути в Харьков. После силового, но бескровного освобождения Харьковской ОГА это был самый отдаленный от российско-украинской госграницы город, которые долгие 85 дней находился под оккупацией уродливого "русского мира" и битва за который стала началом развязанной Россией войны на востоке нашего государства, которая продолжается и до сих пор. Тогда все было впервые. Первая кровь. Первая измена. Первая казнь. Первая атака. Первое наступление. Первый бой. Первые потери ВСУ. Первая засада. Первый журналист (Роккелли). Первый генерал (Кульчицкий). Первый штурм. Первое перемирие. Первый аэродром. Первый прорыв. Первая победа. Это - названия разделов фильма и книги. Почему Славянск? Случайный, как неоднократно говорил Гиркин, или наоборот - хорошо просчитанный выбор и по каким именно причинам? Как и какими силами его блокировали и освобождали? Кто те 63 украинских воина, которые погибли в битве за Славянск? Почему Гиркину удалось вырваться? На все эти вопросы мы с Татьяной Терещенко и Екатериной Кириченко попытались дать ответы в документальном полуторачасовой фильме "Слов‘янськ. Початок війни" с участием: Арсена Авакова, Александра Турчинова, Петра Порошенко, Степана Полторака, Виктора Муженко, Сергея Кривоноса, Михаила Забродского, Мирослава Гая, Позывного Маршал, Александра Макеенко, Александра Волошина, Векуа Фридона и других солдат и офицеров. Фильм в экспертном рейтинге телепремии "Знято в Україні" был признан лучшей документальной лентой 2019.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фильм "Славянск. Начало войны" победил в номинации "Документальный фильм" телерейтинга "Снято в Украине". ФОТОрепортаж

Фильм "Слов’янськ. Початок війни" покажет espreso.tv в эту среду 14 апреля в 22:30. Есть также и его текстовая версия - одноименная книга издательства Фолио, Хроникальная летопись важнейших эпизодов битвы за город, которую можно заказать здесь", - рассказал Шевченко.

 7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал Еспресо покажет документальный фильм Славянск. Начало войны, - Артем Шевченко 01
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал Еспресо покажет документальный фильм Славянск. Начало войны, - Артем Шевченко 02
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал Еспресо покажет документальный фильм Славянск. Начало войны, - Артем Шевченко 03
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал Еспресо покажет документальный фильм Славянск. Начало войны, - Артем Шевченко 04
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал Еспресо покажет документальный фильм Славянск. Начало войны, - Артем Шевченко 05
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал Еспресо покажет документальный фильм Славянск. Начало войны, - Артем Шевченко 06

Автор: 

фильмы (402) Шевченко Артем (261) Гиркин Игорь (192) Славянск (2596)


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Топ комментарии
+13
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 6247
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12.04.2021 08:43
+11
Я был в освобожденном Славянске,и сравнил освобожденный город Грозный...Мавзолейным быдлом 7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5728
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12.04.2021 09:10
+9
Еще Донецк 14 года
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 4889
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12.04.2021 09:20
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Кто играет штепу ?
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12.04.2021 08:42 Ответить
Савченко!
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12.04.2021 10:24 Ответить
хороший вопрос- хороший ответ!

и кастинг на роль штефы великолепный !
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12.04.2021 14:40 Ответить
Допкин
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12.04.2021 21:40 Ответить
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 6247
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12.04.2021 08:43 Ответить
таких фильмов нужно больше, что бы потомки могли лучше отбиваться от "братской дружбы" с расеей......
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12.04.2021 08:49 Ответить
А в фильме рассказано по какой причине из окружённого города спокойно и без потерь свалил Гиркин со своим отрядом? Кто и за сколько выпустил его рассказали? Или вы действительно считаете, что он без содействия с Украинской стороны смог это сделать?
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12.04.2021 09:43 Ответить
ну не очень то и спокойно он валивал - одну из 4 колонн расхерачили после чего.....
поступило то ли указние толи приказ до сих пор никакие следствия и комиссии нам
ничего не говорят но.... просто выпустить!!! возможно и это в самом лучшем случае,
надеялись что драпанут в рассейку и на том конец войне ??? возможно побоялись
грохнуть и рассверепить ***** и кремлядей решили что достаточно... это в самом
лучшем случае но даже это не может быть оправданием..........
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12.04.2021 10:56 Ответить
Возможно то, а возможно сё. А возможно не рассказывают потому что кто то предал свою страну?
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12.04.2021 11:11 Ответить
Гиркин рассказал. Он со своей бандой прикрывался заложниками.
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12.04.2021 10:58 Ответить
Пришло время замечательных историй. Вы реально верите Гиркину? ну ну Вы ещё приведите веские аргументы Соловьёва.
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12.04.2021 11:12 Ответить
Такие как гиркин и пуйло тоже время от времени говорят правду.
Разве пуйло брехало, когда говорило "наши войска станут позади женщин и детей..." ?
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12.04.2021 11:19 Ответить
Да мне плевать что они там говорят, я их не слушаю.
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12.04.2021 11:31 Ответить
Когда начнут убивать членов твоей семьи, придется слушать.
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12.04.2021 11:45 Ответить
на фото Донецк!
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12.04.2021 09:02 Ответить
ну, пара радостных дебилов в кадре, и что? а что ж ты не запостил фото проукраинского митинга в Донецке?
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8389
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12.04.2021 09:19 Ответить
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8597
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12.04.2021 09:19 Ответить
Я был в освобожденном Славянске,и сравнил освобожденный город Грозный...Мавзолейным быдлом 7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5728
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12.04.2021 09:10 Ответить
А ты сравни как выглядел Грозный через 7 лет после разрушения и как выглядит Славянск сейчас. Если уж сравнивать то сравнивать до конца.
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12.04.2021 09:45 Ответить
Ну так весь росийский бюджет идет на подкуп Кадирова, чтоби чеченци снова бунт не подняли. Попробуйте перестать перечислять туда баснословние деньги, увидите что будет.
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12.04.2021 10:18 Ответить
Да мне без разницы кто там и куда перечисляет. Если благодоря деньгам можно обеспечить мирную жизнь, то лучше это сделать. Это гораздо лучше чем разруха или война.
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12.04.2021 10:23 Ответить
Без разницы, говоришь, а чего тогда ваш любимый сралин не говорил, что нет разницы, фашисты или коммунисты?
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12.04.2021 10:52 Ответить
А то, что кадыровцы безнаказанно лупят россиян в россии никанорова тоже устраивает?

https://pikabu.ru/story/chechenets_unizil_v_poezde_russkogo_7122171
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12.04.2021 11:00 Ответить
Это проблемы россиян, им нравится что их лупят раз молчат и ничего не делают.
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12.04.2021 11:13 Ответить
Странные эти россияне, им нравится, когда их лупят, и жить в г-не им нравится.
Вопрос в другом, зачем в это г-но они хотят окунуть весь мир.
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12.04.2021 11:22 Ответить
Ты думаешь на твой вопрос у меня есть ответ? Увы, я не знаю.
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12.04.2021 11:32 Ответить
А **** ты в Чечне забыл, за 300 лет не доугнетался ещё, или ты рисковый пожить с муслимами в Грозном мечтаешь как одна большая счастливая семья?
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12.04.2021 21:43 Ответить
вадик а 150тыщ мирняка тоже восстановили или вывсёврёти???
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12.04.2021 10:58 Ответить
Ну так и в Украине сейчас мирные люди гибнут. Тут речь идёт о том, что кто то после разрушения восстанавливал. Я против войны в любом её проявлении, но если уж сравниваете, то сравнивайте не только минусы но и плюсы.
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12.04.2021 11:15 Ответить
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 3111
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12.04.2021 09:11 Ответить
Ключевая фраза Путлера...а впереди себя мы пустим детей и женщин...Распятые мальчики растут в Мавзолее чЛенина
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12.04.2021 09:13 Ответить
Еще Донецк 14 года
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 4889
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12.04.2021 09:20 Ответить
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 1407
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12.04.2021 09:21 Ответить
7 лет Хмыри РАБссии строят НовоОтсоссию от Харькова до Одессы... Цемент закончился или Майонез в башке Тупой КГБэшной? Строители хреновы...
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12.04.2021 09:22 Ответить
Колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що нашій країні пропонують надати винищувачі по лендлізу.
Про це він сказав у коментарі для https://espreso.tv/slid-gotuvatisya-zakriti-nebo-y-treba-uzyati-na-**********-f-15-ta-f-16-chaliy Еспресо.TV .
Мова йде про заміну парку радянських літаків Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27.
У перше чергу це стосується того парку бортів, який треба виводити з експлуатації.
«В Америці звучать заклики і в т.ч. моїх друзів, які працюють в цьому секторі. Вони пропонують надати по лендлізу, так би мовити, Україні винищувачі, які могли б не то що там створювати загрозу Росії, ні, просто замінити той парк, який у нас застарів, який треба виводити з використання», - сказав Валерій ЧалийРазом з тим, за його словами, Україна потребує і нових літаків дозаправки, і нової системи радіолокації.

https://mil.in.ua/uk/news/kolyshnij-posol-u-ssha-proponuyut-nadaty-vynyshhuvachi-po-lendlizu/
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12.04.2021 09:56 Ответить
Идея супер
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12.04.2021 10:19 Ответить
Прекрасная идея
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12.04.2021 10:53 Ответить
фейк
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12.04.2021 11:37 Ответить
Хочуть пАвтАріть.
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 4812
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12.04.2021 10:19 Ответить
А Шкапу показувати будуть?
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12.04.2021 11:18 Ответить
красиво турчинов с подельниками вешали лапшу на уши: Слав'янськ оточено . . . .. .
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12.04.2021 11:36 Ответить
В будку свали 🐖🐕 дырявая
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12.04.2021 11:51 Ответить
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 9165
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12.04.2021 12:05 Ответить
Захват С. - вещь неприятная, но освобождение С. (с отступившим в целости и сохранности Гиркиным) - вещь позорная. Вот об этом бы и снять фильм...
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12.04.2021 12:06 Ответить
Без техніки, зброї та БК, в жіночому вбранні, прикрившись мирняком - так, це ганьба, але для кацапів норма.
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12.04.2021 12:15 Ответить
Не было там ничего подобного!Был запрос разбомбить колону отступающих-Но не дали разрешения. Потому что Киев только только нанял Гиркина для суеты на востоке и бомбить нельзя было! Или может ты знаешь каким образом регулярная армия с авиацией,артиллерией и всем остальным не могли взять 85 дней маленький Славянск с кучкой вооруженных бомжей??
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12.04.2021 14:10 Ответить
2000 даунов в бабское белье не оденешь, их по любому сознательно отпустили и по любому это должно быть наказуемо.
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12.04.2021 21:46 Ответить
 
 