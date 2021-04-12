7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко. ВИДЕО
Ровно 7 лет назад 12 апреля 2014 г. сформированный из наемников РФ в оккупированном Крыму диверсионный отряд полковника ФСБ, террориста и международного преступника Игоря Стрелкова Гиркина захватил украинский город Славянск на севере Донецкой области. Оккупация города длилась 85 дней.
Об этом рассказал в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ровно 7 лет назад на рассвете в субботу 12 апреля 2014 сформированный из боевиков РФ в оккупированном Крыму диверсионный отряд полковника ФСБ, террориста и международного преступника Игоря Стрелкова Гиркина захватил стотысячный город Славянск на севере Донецкой области на стратегически важной международной трассе М 03 Киев-Ростов на пути в Харьков. После силового, но бескровного освобождения Харьковской ОГА это был самый отдаленный от российско-украинской госграницы город, которые долгие 85 дней находился под оккупацией уродливого "русского мира" и битва за который стала началом развязанной Россией войны на востоке нашего государства, которая продолжается и до сих пор. Тогда все было впервые. Первая кровь. Первая измена. Первая казнь. Первая атака. Первое наступление. Первый бой. Первые потери ВСУ. Первая засада. Первый журналист (Роккелли). Первый генерал (Кульчицкий). Первый штурм. Первое перемирие. Первый аэродром. Первый прорыв. Первая победа. Это - названия разделов фильма и книги. Почему Славянск? Случайный, как неоднократно говорил Гиркин, или наоборот - хорошо просчитанный выбор и по каким именно причинам? Как и какими силами его блокировали и освобождали? Кто те 63 украинских воина, которые погибли в битве за Славянск? Почему Гиркину удалось вырваться? На все эти вопросы мы с Татьяной Терещенко и Екатериной Кириченко попытались дать ответы в документальном полуторачасовой фильме "Слов‘янськ. Початок війни" с участием: Арсена Авакова, Александра Турчинова, Петра Порошенко, Степана Полторака, Виктора Муженко, Сергея Кривоноса, Михаила Забродского, Мирослава Гая, Позывного Маршал, Александра Макеенко, Александра Волошина, Векуа Фридона и других солдат и офицеров. Фильм в экспертном рейтинге телепремии "Знято в Україні" был признан лучшей документальной лентой 2019.
Фильм "Слов’янськ. Початок війни" покажет espreso.tv в эту среду 14 апреля в 22:30. Есть также и его текстовая версия - одноименная книга издательства Фолио, Хроникальная летопись важнейших эпизодов битвы за город, которую можно заказать здесь", - рассказал Шевченко.
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и кастинг на роль штефы великолепный !
поступило то ли указние толи приказ до сих пор никакие следствия и комиссии нам
ничего не говорят но.... просто выпустить!!! возможно и это в самом лучшем случае,
надеялись что драпанут в рассейку и на том конец войне ??? возможно побоялись
грохнуть и рассверепить ***** и кремлядей решили что достаточно... это в самом
лучшем случае но даже это не может быть оправданием..........
Разве пуйло брехало, когда говорило "наши войска станут позади женщин и детей..." ?
https://pikabu.ru/story/chechenets_unizil_v_poezde_russkogo_7122171
Вопрос в другом, зачем в это г-но они хотят окунуть весь мир.
Про це він сказав у коментарі для https://espreso.tv/slid-gotuvatisya-zakriti-nebo-y-treba-uzyati-na-**********-f-15-ta-f-16-chaliy Еспресо.TV .
Мова йде про заміну парку радянських літаків Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27.
У перше чергу це стосується того парку бортів, який треба виводити з експлуатації.
«В Америці звучать заклики і в т.ч. моїх друзів, які працюють в цьому секторі. Вони пропонують надати по лендлізу, так би мовити, Україні винищувачі, які могли б не то що там створювати загрозу Росії, ні, просто замінити той парк, який у нас застарів, який треба виводити з використання», - сказав Валерій ЧалийРазом з тим, за його словами, Україна потребує і нових літаків дозаправки, і нової системи радіолокації.
https://mil.in.ua/uk/news/kolyshnij-posol-u-ssha-proponuyut-nadaty-vynyshhuvachi-po-lendlizu/