7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко. ВИДЕО

Ровно 7 лет назад 12 апреля 2014 г. сформированный из наемников РФ в оккупированном Крыму диверсионный отряд полковника ФСБ, террориста и международного преступника Игоря Стрелкова Гиркина захватил украинский город Славянск на севере Донецкой области. Оккупация города длилась 85 дней.

Об этом рассказал в Facebook начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ровно 7 лет назад на рассвете в субботу 12 апреля 2014 сформированный из боевиков РФ в оккупированном Крыму диверсионный отряд полковника ФСБ, террориста и международного преступника Игоря Стрелкова Гиркина захватил стотысячный город Славянск на севере Донецкой области на стратегически важной международной трассе М 03 Киев-Ростов на пути в Харьков. После силового, но бескровного освобождения Харьковской ОГА это был самый отдаленный от российско-украинской госграницы город, которые долгие 85 дней находился под оккупацией уродливого "русского мира" и битва за который стала началом развязанной Россией войны на востоке нашего государства, которая продолжается и до сих пор. Тогда все было впервые. Первая кровь. Первая измена. Первая казнь. Первая атака. Первое наступление. Первый бой. Первые потери ВСУ. Первая засада. Первый журналист (Роккелли). Первый генерал (Кульчицкий). Первый штурм. Первое перемирие. Первый аэродром. Первый прорыв. Первая победа. Это - названия разделов фильма и книги. Почему Славянск? Случайный, как неоднократно говорил Гиркин, или наоборот - хорошо просчитанный выбор и по каким именно причинам? Как и какими силами его блокировали и освобождали? Кто те 63 украинских воина, которые погибли в битве за Славянск? Почему Гиркину удалось вырваться? На все эти вопросы мы с Татьяной Терещенко и Екатериной Кириченко попытались дать ответы в документальном полуторачасовой фильме "Слов‘янськ. Початок війни" с участием: Арсена Авакова, Александра Турчинова, Петра Порошенко, Степана Полторака, Виктора Муженко, Сергея Кривоноса, Михаила Забродского, Мирослава Гая, Позывного Маршал, Александра Макеенко, Александра Волошина, Векуа Фридона и других солдат и офицеров. Фильм в экспертном рейтинге телепремии "Знято в Україні" был признан лучшей документальной лентой 2019.

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Фильм "Слов’янськ. Початок війни" покажет espreso.tv в эту среду 14 апреля в 22:30. Есть также и его текстовая версия - одноименная книга издательства Фолио, Хроникальная летопись важнейших эпизодов битвы за город, которую можно заказать здесь", - рассказал Шевченко.











