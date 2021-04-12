Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования, - Шевченко. ВИДЕО+ФОТО
Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе №87 (центр – г. Надвирна Ивано-Франковской области), которые прошли 28 марта.
Об этом сообщил кандидат в народные депутаты по этому округу Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе. Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды. Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда", - написал Шевченко.
Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
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Тогда надо Тягнибоку от националистов заходить - он мужик напористый с харизмой
Олег Тягнибок, народний депутат України, Голова ВО "Свобода", член фракції "Наша Україна", виголошує промову на горі Яворина в Карпатах, що на Івано-Франківщині, де вшановували пам'ять загиблих вояків УПА.--Але прийшов ворог. Прийшов ворог і забрав їм ту Україну. Але вони не боялись, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу Українську Державу!------саме за це його москалі так **********?Вороги України його обливають лайном,а ви їм підспівуєте.
1 Що таке верхівка Свободи - зрозуміло. Бізнесмени та популісти. Що будуть робити популісти при владі- "робити гроші на патріотичні риториці, уклавши контракт із олігархами на розкрадання держави. Ніщо, крім риторики не буде відрізнятися від правління Зе, чи Зозулі.
2. Є ще глобальніша проблема-Україна- олігархічна держава. Якщо до влади прийде навіть Гавел, реальної влади без підтримки в парламенті депутатів він мати НЕ БУДЕ!Приклад -Ющенко, який видавав укази, що лишались лиш на папері.
3. Головне-олігархи у всіх випадках будуть скуповувати депутатів. У Зе була абсолютна більшісь, через пів року 90 відсотків зелених скупили олігархи. Тож саме буде і при Тягнибоку-президенті, не кажучи про те, що Тягнибок першим виставить себе на продаж.. Це зачароване коло, на жаль...
Голова облради, свободівець Сич, смішно виправдовувався за коаліцію Свободи з Майбахом і Батьківщиною: "...Переконаний, що мешканці Прикарпаття не голосували за жодного олігарха! Вони голосували за достойних, високопрофесійних, порядних і сумлінних співгромадян, яких вони знають!..."