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"Похоже, будет большая операция": британские журналисты побывали в лагере российских войск вблизи границы с Украиной под Воронежем. ВИДЕО

Съемочная группа британского телеканала Sky News побывала в лагере российских войск под Воронежем и на железнодорожной станции Масловка, где разгружаются эшелоны с техникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Conflict Intelligence Team.

Журналисты отмечают, что многие встреченные ими военные грузовики имеют код 76 на госномерах, что означает, что они прибыли из Центрального военного округа, то есть как минимум за 1100 километров.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

армия РФ (19603) граница (5302) россия (96086)


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Удивительно, как малограмотный горец точно определил сущность русского народа. Мне понадобилось 20 лет, чтобы понять смысл этих слов чеченского воина.
«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.» Шамиль Басаев

"Схоже, буде велика операція": британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем - Цензор.НЕТ 5613
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12.04.2021 12:41
+58
"Похоже, будет большая операция": британские журналисты побывали в лагере российских войск вблизи границы с Украиной под Воронежем - Цензор.НЕТ 4505
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12.04.2021 12:36
+42
"Схоже, буде велика операція": британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем - Цензор.НЕТ 1551
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12.04.2021 12:46
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Та шо вы таки все тут воздух делаете не вкусным. На кадрах прекрасно видно невооружённым снайперским прицелом, шо то мирные аграрии - к посевной готовятся. А в капсулах, напоминающих снаряды, у них - семена дрючбы и братской любови.
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12.04.2021 16:43 Ответить
ВСЕ это - информационно-психологический удар для подрыва морального духа политического руководства Украины, чтобы под угрозой потери власти вынудить на мир любой ценой ради снижения эскалации боевых действий. - Бутусов...правильно написал.

Народу и оппозиция, патриотические силы не должны дать профану, слабаку Зеленскому и Ко. слить национальные интересы, и пойти на мир любой ценой и все хотелки оккупанта кремля..
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12.04.2021 16:54 Ответить
Якщо тигр показує зуби -- не думайте, що він усміхається.
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13.04.2021 10:51 Ответить
Зебилы скупайте батарейки, спички и соль, потому что первым делом Пуйло вырубит газ и електричество, которое какаяразница у кого покупать.
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12.04.2021 18:01 Ответить
Вся, что пишут британские журналисты, приглашённые кремлёвским шизоидом - брехня или гибридное информационное оружие против нас и наших союзников...Кремлёвской гнили это не поможет - они ещё живы, потому что им позволено пожить Белым Домом....
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12.04.2021 20:39 Ответить
У гострій ситуації потрібно діяти теж гостро. Наприклад, виводити заручників - різних, комуністів , iнших проросійських скотів - прив'язувати їх на позиціях в якості щита.
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12.04.2021 21:19 Ответить
Для початку -хоча б вивести із влади...
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13.04.2021 08:27 Ответить
Я по британски понял только одно слово-кацап,на 8й секунде видео.
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12.04.2021 21:28 Ответить
Ню-ню...При подготовке внезапного нападения всегда приглашают журналистов.
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12.04.2021 21:30 Ответить
и обязательно дают возможность пофотографировать и всё оценить! Только так! )))
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12.04.2021 21:32 Ответить
Ну как-же, как-же... любой "журналист", особенно "Британский", может подойти к военному лагерю на расстояние 300-500 метров , спокойно сфотографировать и сделать единственно правильный вывод, что будет "большая операция"... и всему Миру об этом обязательно по секрету рассказать! Какие они мужуственные, ти "Британские журналисты" на ставке у путина!
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12.04.2021 21:31 Ответить
дешевые ПОКАЗУШНЫЕ понты кремлинов.
прям план "Барбаросса", корреспонденты беспрепятственно лазят по лагерю

цель: испугать ЗЕвнюка
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12.04.2021 22:46 Ответить
кацапьё засирает границу, будут мтроить говёный занавес
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13.04.2021 10:41 Ответить
***** уже не нападёт.
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13.04.2021 12:33 Ответить
КАЦАПИ - ЦЕ ВАМ НЕ 2014 РІК, У ВИПАДКУ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 50 тисяч

МЕРТВИХ КАЦАПІВ У ТРУНАХ ПОВЕРНЕТЬСЯ ДОДОМУ, зараз у воєнкомати
піде навіть вата, бо вже знає як живуть кримчане у Криму при мосоквитах
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13.04.2021 12:36 Ответить
Рашисти, ви суки як і ваша плешива міль!
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13.04.2021 12:39 Ответить
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