Кличко настаивает на необходимости общенационального локдауна: "Надо выиграть время до начала массовой вакцинации. Других способов нет!". ВИДЕО
Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко наставивает на необходимости введения в Украине общенационального локдауна и ограничения передвижения между регионами с целью прекращения стремительного распространения коронавируса.
Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Как вы знаете, в прошлую пятницу я обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. В частности, с ограничением передвижения между регионами страны и контролем за соблюдением строгих правил. Нам ответили, что это - нецелесообразно, и правительство такой карантин вводить не собирается", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что ситуация тревожная не только в Киеве. Специалисты, вирусологи и инфекционисты предупреждают о большой вероятности дальнейшего стремительного распространения вируса. А это - еще больше тяжелых больных и смертей.
"Мы можем, конечно, надеяться, что специалисты ошибаются. И всегда надеемся на лучший сценарий. Но в условиях постоянной миграции населения по регионам страны, несоблюдения правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария не будет. Да, решение о локдауне непопулярное. Но в ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой. Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизнь миллионов людей", – резюмировал лидер УДАРа.
Он отметил, что регулярно бывает в инфекционных отделениях столичных больниц и ежедневно получает десятки звонков с просьбой помочь госпитализировать или похоронить людей. А также звонков из больниц - где заканчивается кислород, а где-то ставят дополнительные кровати.
При этом, подчеркнул Кличко, многие люди не соблюдают правила. Не носят маски - даже в публичных местах и гуляя толпами. Устраивают вечеринки, едут отдыхать в другие города.
Так же, как и из других регионов Украины много людей приезжают в Киев.
"Улучшение ситуации в каком-то одном регионе, не означает преодоление вируса в целом. Потому что происходит постоянная миграция людей. А соответственно - и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству с предложением принять решение об общенациональном локдауне. Да, оно непопулярно. Но в такой ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой! Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизни миллионов людей. Это - главное! Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов ", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что постоянно общается с инфекционистами и эпидемиологами - как с отечественными, так и с иностранными. И те отмечают, что опыт и методы остановки распространения вируса - практически везде одинаковые и хорошо известны. Мэр столицы также продемонстрировал видео-интервью врача-анестезиолога, что сегодня работает в реанимации медицинского центра "Рамат Авив" в Тель-Авиве.
"Израиль, как вы знаете, сначала суровыми мерами - тотальным локдауном, а потом массовой вакцинацией населения преодолел сложную ситуацию с распространением вируса. Примерно о том же говорят и специалисты немецкого института Коха, с которыми я общаюсь, и украинские известные специалисты. Я надеюсь, что те, кто сегодня принимают решения, осознают всю ответственность за действия, от которых сегодня зависит здоровье и жизнь украинцев ", - подчеркнул Кличко.
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Цей факт довелося визнати, але, як це нерідко буває, довелося би переписувати всю наукову парадигму стосовно того, як функціонують живі організми. Тому це засунули під сукно, а в Інтернеті та довідковій літературі це явище обгорнуто різними термінами, щоб навіть студенти відповідних спеціальностей не розуміли, про що йдеться.
А ситуація - тектонічного зсуву в науці, який так і не відбувся.
В першу чергу, потрібно відправити на смітник всю концепцію передачі спадкових властивостей через хромосоми та молекули ДНК. Воно і без того було зрозуміло з емпіричного досвіду розведення породистих котів, собак, коней, а також явища телегонії (порушення дівочої цноти). Але явище сплайсінгу - останній цвях в гріб менделівської генетики і теорії еволюції по Дарвіну.
По-друге, стає цілком очевидним, що молекули ДНК - це просто інструментарій для виготовлення білків в живих організмах, як, наприклад, молоток чи рубанок в слюсарній майстерні. І білки робить "майстер" за своїм планом, але аж ніяк не молоток.
По третє, оскільки білки в білковій формі життя виготовляє якась стороння програма, а не конкретно молоток, який стукає по заготовці, то ця "невидима рука" аж ніяк не може працювати під диктовку того, що офіційна наука називає вірусами. Бо молекула РНК всередині віруса не має жодного відношення до функціонування суперфабрики живої клітини - вона просто відбракується і розбереться на запчастини, якщо туди потрапить.
Детальніше - тут: https://lvivski-freier.livejournal.com/578.html
А нас то за што? Да?
Зашол кстате на рынок за краном - и там всё работает в режиме тырнет заказов! В помещение ленточкой вход закрыт, но рядом ходит хозяин и принимает тырнет заказы
Пусть оттуда кукарекает!
Заходишь себе, выбираешь чо надо, оформляешь интернет заказ и оплачиваешь на кассе.
Удобно жеж
хоть в десять раз больше чем от коронавируса.
Важно, чтоб не заболевали коронавирусом.
А все эти, кому не оказали вовремя помощь из-за локдауна,
отложили плановые операции - их не жалко, они не вписались в локдаун.
Троллейбусы ездят пустые по спецпропускам, а маршрутки - переполненные напрессованные пассажирами, как селедки в бочке. Рестораны закрыты, а парихмахерские открыты. Логики 0 вообще.
Если хочет помочь - пусть на время карантина отменит оплату .коммуналки.
В воскресенье в центре Киева - толпы гуляющих и очереди у кафешек.
В первую очередь нада начать жестко штрафовать вплоть до тюремных сроков за не ношенния масок за несоблюдения дистанций и всех карантинных мер.Вот эта проблема которую все херат !
кто-то разорился/повесился, кому-то не сделали операцию,
кому-то отказали в медпомощи бо ковидный,
смертности добавляет, а без локдауна
чем бы тогда отчитываться по смертности от ковида?
в ЗАГСах учет точный, им реальные смерти нужны.
А то кто поверит тогда в опасность коронавируса?
Там орки со всех сторон железяками брякают, а ему ЛОХдаун по всей стране.
Ділюся :
Не йде на поводу у фопів, не шукає дешевої популярності.
Намагається брати відповідальність. Але зелені його топтатимуть і топитимуть.
Хоча тільки жорсткий локдаун може врятувати сотні життів. Але жортский і без виключень. Два тижні терпимо, збиваємо хвилю, а потім пару місяців працюємо. І так доки не буде вакцинації.
Ну або- спасайся сам, хто як може і кому як пощастить. Тільки теж, про це чесно треба оголосити
Уже забыли, как забыли птичий, свиной, и все остальные.
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1381540647451103232 3 ч
Виталя, ты для начала закрой Эпицентры своих дружков !
Это только мне кажется, что Виталику пора
на свалкув отставку?