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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Кличко настаивает на необходимости общенационального локдауна: "Надо выиграть время до начала массовой вакцинации. Других способов нет!". ВИДЕО

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко наставивает на необходимости введения в Украине общенационального локдауна и ограничения передвижения между регионами с целью прекращения стремительного распространения коронавируса.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Как вы знаете, в прошлую пятницу я обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. В частности, с ограничением передвижения между регионами страны и контролем за соблюдением строгих правил. Нам ответили, что это - нецелесообразно, и правительство такой карантин вводить не собирается", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, - Кличко

Он подчеркнул, что ситуация тревожная не только в Киеве. Специалисты, вирусологи и инфекционисты предупреждают о большой вероятности дальнейшего стремительного распространения вируса. А это - еще больше тяжелых больных и смертей.

"Мы можем, конечно, надеяться, что специалисты ошибаются. И всегда надеемся на лучший сценарий. Но в условиях постоянной миграции населения по регионам страны, несоблюдения правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария не будет. Да, решение о локдауне непопулярное. Но в ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой. Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизнь миллионов людей", – резюмировал лидер УДАРа.

Он отметил, что регулярно бывает в инфекционных отделениях столичных больниц и ежедневно получает десятки звонков с просьбой помочь госпитализировать или похоронить людей. А также звонков из больниц - где заканчивается кислород, а где-то ставят дополнительные кровати.

При этом, подчеркнул Кличко, многие люди не соблюдают правила. Не носят маски - даже в публичных местах и ​​гуляя толпами. Устраивают вечеринки, едут отдыхать в другие города.

Также читайте: От COVID-19 в Киеве за сутки умерло 42 человека, выявлено 697 новых случаев, - Кличко

Так же, как и из других регионов Украины много людей приезжают в Киев.

"Улучшение ситуации в каком-то одном регионе, не означает преодоление вируса в целом. Потому что происходит постоянная миграция людей. А соответственно - и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству с предложением принять решение об общенациональном локдауне. Да, оно непопулярно. Но в такой ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой! Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизни миллионов людей. Это - главное! Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов ", - подчеркнул Кличко.

Также читайте: В Киеве растет смертность из-за COVID-19. С начала апреля умерли уже 392 человека, - Кличко

Он отметил, что постоянно общается с инфекционистами и эпидемиологами - как с отечественными, так и с иностранными. И те отмечают, что опыт и методы остановки распространения вируса - практически везде одинаковые и хорошо известны. Мэр столицы также продемонстрировал видео-интервью врача-анестезиолога, что сегодня работает в реанимации медицинского центра "Рамат Авив" в Тель-Авиве.

"Израиль, как вы знаете, сначала суровыми мерами - тотальным локдауном, а потом массовой вакцинацией населения преодолел сложную ситуацию с распространением вируса. Примерно о том же говорят и специалисты немецкого института Коха, с которыми я общаюсь, и украинские известные специалисты. Я надеюсь, что те, кто сегодня принимают решения, осознают всю ответственность за действия, от которых сегодня зависит здоровье и жизнь украинцев ", - подчеркнул Кличко.

карантин (16729) Кличко Виталий (4651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Ты, дурак, свои фантазии оставь при себе. Я просто маску надеваю, чтобы капли меньше летали. А вот ты, животное, судя по комментарию, явно больное на голову, что и не удивительно, ибо маску в помещении или транспорте надеть не трудно, а у тебя чего-то истерика. Чего тебя плющит-то? Ты задумывался вообще над этим? Это же иррационально.
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12.04.2021 14:12
+11
Зачем? они предпринимают разумные меры предосторожности. Я бы лучше скот, которому маску трудно в транспорте или магазине на рыло натянуть в биореактор отправлял, вот это да, они же не люди
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12.04.2021 13:43
+10
...с этим вопросом обратись к Герегам, а еще лучше - к чемпиону мира по борьбе с короновирусом
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12.04.2021 13:34
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Правила форума Совет форумчан
...стесняюсь спросить - ты одноразовую двухчасовую маску которую неделю испльзуешь?
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12.04.2021 13:07 Ответить
...стесняюсь спросить а нахрена нужна маска переболевшим короновирусом?
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12.04.2021 13:10 Ответить
...не стесняйся, вася, судя по твоему вопросу - тебе маску можно не носить вообще Признайся - учебник биологии в школе с одноклассниками скурили?
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12.04.2021 13:13 Ответить
По учєбніку біології вірус треба спершу секвенувати, а потім довести, що він є причиною хвороби. Стосовно жодного вірусу цього не було зроблено. Так що свій учєбнік біології можеш засунути собі в очко. І допхати його вакцинами, на яких наживаються все ті ж самі пєйсатєлі учєбніків біології.
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12.04.2021 13:28 Ответить
...какое ты вумное - аж страшно А что касается написания учебников, то, судя по твоему "комменту", единственное, что ты можешь написать - слово из трех букв на заборе
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12.04.2021 13:32 Ответить
Ви сволота по суті ніколи нічого не знаєте, тільки свої 30 срібняків справно заробляєте.
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12.04.2021 14:05 Ответить
...себя давно в зеркале видело, недоношенное? Надеюсь, что в твоем случае естественный отбор сработает оперативно
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12.04.2021 14:29 Ответить
Я вот знаю, что Кличко олигофрен и массовой вакцинации не будет, так как украинцы, даже дураки начинают понимать, что это опасно. Уже погибло в Украине от вакцинации 10 человек и более 1000 человек после вакцинации с побочными тяжелыми осложнениями. Конечно, наша власть отменила всякую ответственность за смерти и побочки вакцинации, так что никакой компенсации не будет, хотя важны жизни и здоровье , а не компенсации за убийства вакциной. За границей выплачивают миллионы пострадавшим. Наша наглая власть только дулю показала.
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12.04.2021 16:38 Ответить
10, 100 ? Сама придумала?
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12.04.2021 18:49 Ответить
Это официальная статистика, идиот, а по нефициальной примерно в 100 раз больше.
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12.04.2021 21:21 Ответить
Пейсателі - це круто, сміялася півгодини.)
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12.04.2021 16:42 Ответить
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16.04.2021 10:56 Ответить
У 2010 році була присуджена Нобелівка в області біології за відкриття явища сплайсінгу. Суть явища в тому, що - як виявляється і доведено - на одній і тій самій ділянці ДНК можуть реплікуватися РІЗНІ первинні структури білків, в залежності від поточних потреб клітини та організму в цілому.
Цей факт довелося визнати, але, як це нерідко буває, довелося би переписувати всю наукову парадигму стосовно того, як функціонують живі організми. Тому це засунули під сукно, а в Інтернеті та довідковій літературі це явище обгорнуто різними термінами, щоб навіть студенти відповідних спеціальностей не розуміли, про що йдеться.

А ситуація - тектонічного зсуву в науці, який так і не відбувся.

В першу чергу, потрібно відправити на смітник всю концепцію передачі спадкових властивостей через хромосоми та молекули ДНК. Воно і без того було зрозуміло з емпіричного досвіду розведення породистих котів, собак, коней, а також явища телегонії (порушення дівочої цноти). Але явище сплайсінгу - останній цвях в гріб менделівської генетики і теорії еволюції по Дарвіну.
По-друге, стає цілком очевидним, що молекули ДНК - це просто інструментарій для виготовлення білків в живих організмах, як, наприклад, молоток чи рубанок в слюсарній майстерні. І білки робить "майстер" за своїм планом, але аж ніяк не молоток.
По третє, оскільки білки в білковій формі життя виготовляє якась стороння програма, а не конкретно молоток, який стукає по заготовці, то ця "невидима рука" аж ніяк не може працювати під диктовку того, що офіційна наука називає вірусами. Бо молекула РНК всередині віруса не має жодного відношення до функціонування суперфабрики живої клітини - вона просто відбракується і розбереться на запчастини, якщо туди потрапить.

Детальніше - тут: https://lvivski-freier.livejournal.com/578.html
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16.04.2021 11:10 Ответить
Шоб здаватися безпечним і не отримати по ребрам від людей у масках... Це до речі дешевше ніж лікувати ребра потім.
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12.04.2021 13:14 Ответить
Ага, а если они нас?
А нас то за што? Да?
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12.04.2021 13:34 Ответить
№44
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12.04.2021 13:22 Ответить
Маска вообще никому не нужна, а у переболевших как и у вакцинированных нет никаких привелегий. Они вакцинировались по своему желанию и никто им ничего не обязан.))
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12.04.2021 16:40 Ответить
Я тоже стесняюсь спросить, а Эпицентр во время общенационального локдауна будет работать так же работать?
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12.04.2021 13:28 Ответить
...с этим вопросом обратись к Герегам, а еще лучше - к чемпиону мира по борьбе с короновирусом
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12.04.2021 13:34 Ответить
Не, вы чо! Только в режиме тырнет заказов!
Зашол кстате на рынок за краном - и там всё работает в режиме тырнет заказов! В помещение ленточкой вход закрыт, но рядом ходит хозяин и принимает тырнет заказы
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12.04.2021 13:36 Ответить
Дуракам у нас закон не писан
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12.04.2021 13:40 Ответить
Ви, конечно, извините, но вот у меня труба металлопластиковая малость треснула и чо теперь? Сидеть без воды неизвестное количество времени?
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12.04.2021 13:48 Ответить
Чего? Напялил маску и вали куда тебе нужно. По одному в помещение.
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12.04.2021 13:51 Ответить
баксьор знає толк в вакцинації.
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12.04.2021 13:05 Ответить
У ізраільтян питають - який термін дії вашого ковидного паспорту, відповід - сікс манс. І шо вони будуть робити через пів року? Знову штрикатися зельем від ковидли? І так все життя тепер?
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12.04.2021 15:34 Ответить
Та да! Замінимо вакцинацію вічним локдауном! Ударимо шлааом по бездоріжжю і разгільдяйству! Я це вже читав. 100 років минуло майже, а нічого не змінилося!
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12.04.2021 13:15 Ответить
Посадите этого клептомана на нары, кто нибудь.
Пусть оттуда кукарекает!
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12.04.2021 13:16 Ответить
Полоумный боксер совсем сбрендил!
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12.04.2021 13:21 Ответить
Всіх масочників треба вколоти шмурдяком і відправити на вічний лохдаун.
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12.04.2021 13:25 Ответить
Зачем? они предпринимают разумные меры предосторожности. Я бы лучше скот, которому маску трудно в транспорте или магазине на рыло натянуть в биореактор отправлял, вот это да, они же не люди
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12.04.2021 13:43 Ответить
Надевай две и оццепись от нормальных людей.
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12.04.2021 13:46 Ответить
А я и не цепляюсь. Тебя охрана на входе отмудохает или кондуктор пинком вышвырнет. А я что? Я законопослушный и маску в помещении надеть проблемы не вижу.
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12.04.2021 13:52 Ответить
Законопослушник-масочник. Вірує в святий ВООЗ і його апостола Біла Гейтса. Причащається вакцинами і повзе на кладовище.
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12.04.2021 14:04 Ответить
Ты, дурак, свои фантазии оставь при себе. Я просто маску надеваю, чтобы капли меньше летали. А вот ты, животное, судя по комментарию, явно больное на голову, что и не удивительно, ибо маску в помещении или транспорте надеть не трудно, а у тебя чего-то истерика. Чего тебя плющит-то? Ты задумывался вообще над этим? Это же иррационально.
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12.04.2021 14:12 Ответить
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 8361
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12.04.2021 14:23 Ответить
И что? Это что, с моего балкона фотка? Нет, точно от тебя толку в биореакторе было бы больше чем щас воздух коптишь
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12.04.2021 14:27 Ответить
Не заработал на маску?
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12.04.2021 15:04 Ответить
Для начала Эпицентры в Киеве позакрывай, позорник! "Общенационального локдауна" оно требует! Для Киева не сделал НИЧЕГО в плане карантинных мероприятий и увеличения больничных коек. И это при самом большом бюджете! Зато, помнится, ещё в начале пандемии ковидные "ВИП-места" для "ылиты" в детских кардеологических отделениях создавал!
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12.04.2021 13:27 Ответить
Эпицентры работают строго в режиме интернет заказов!

Заходишь себе, выбираешь чо надо, оформляешь интернет заказ и оплачиваешь на кассе.
Удобно жеж
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12.04.2021 13:33 Ответить
еще один эксперд по ковиду?
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12.04.2021 13:30 Ответить
Понаехали в белокаменную. Понавезли заразы...
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12.04.2021 13:31 Ответить
Ну всё... Виталик хочет до конца года всё страну морить локдауном... Или это типа колите индийский шмурдяк ато из локдауна не выйдете никогда??? Завезите нормальную вакцину и я обеими руками за...
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12.04.2021 13:36 Ответить
Шмыгаль на Кличко изволит сердиться и ножками топать: можем вместе( с Ткаченко ?) обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - заявил Шмыгаль. /"Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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12.04.2021 13:37 Ответить
а что это Кличку решать?
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12.04.2021 13:39 Ответить
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 2293
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12.04.2021 13:44 Ответить
Если с прицелом на выборы, то это фальстарт.
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12.04.2021 13:53 Ответить
Цей Педалік видався мені підозрілим, ще коли вони з братом кулаками махали. Вони тоді видали книжку про здоровий спосіб життя. Мій фітнес, здається. Але ж відомо, що якби фізичні вправи додавали здоров'я, то на кожному турніку крутилося би по 2 мор.жі. Тому стати солдатом ковіду для них було справою часу.
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12.04.2021 14:01 Ответить
Правильно говорит. Неважно, сколько погибнет людей из-за локдауна,
хоть в десять раз больше чем от коронавируса.
Важно, чтоб не заболевали коронавирусом.
А все эти, кому не оказали вовремя помощь из-за локдауна,
отложили плановые операции - их не жалко, они не вписались в локдаун.
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12.04.2021 14:04 Ответить
Если этот "общенациональный локдаун" Кличко хочет устроить такой как в Киеве - то никакой пользы от него нет абсолютно.
Троллейбусы ездят пустые по спецпропускам, а маршрутки - переполненные напрессованные пассажирами, как селедки в бочке. Рестораны закрыты, а парихмахерские открыты. Логики 0 вообще.
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12.04.2021 14:08 Ответить
Може люди вже б мали зрозуміти, до чого їх може довести "забота" кличків-етінзонів, шмігалєй, зельманів, вальцманів і тд
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12.04.2021 15:09 Ответить
Хватит брехливого пиара, хватит гнобить людей своей шиддовской "заботой".
Если хочет помочь - пусть на время карантина отменит оплату .коммуналки.
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12.04.2021 14:20 Ответить
Виталя получил нокдаун, и хочет локдаун?
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12.04.2021 14:38 Ответить
Общий лоХдаун - не вопрос. Платите каждому гражданину Украины (включая детей и пенсионеров) тысяч по 10-12 грн т будем сидеть дома.
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12.04.2021 14:38 Ответить
если ты будешь кормить ребёнка на 12 тысяч в месяц, то он умрёт от ожирения.
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12.04.2021 18:56 Ответить
сразу видно что человека сильно лупили по голове всю жизнь...
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12.04.2021 14:43 Ответить
Він просто виконує завдання зверху.
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12.04.2021 15:10 Ответить
Какого "верху", уточните?
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12.04.2021 15:21 Ответить
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 7845
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12.04.2021 15:54 Ответить
Кличко умняк лепит
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12.04.2021 14:45 Ответить
ЛИЧНО видел.
В воскресенье в центре Киева - толпы гуляющих и очереди у кафешек.
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12.04.2021 15:01 Ответить
И этот локдаун до задницы.
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12.04.2021 15:07 Ответить
Иии? Какой вывод? Заварить подъезды домов?
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12.04.2021 18:04 Ответить
Всё нежизнеспособное должно умереть.
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12.04.2021 19:34 Ответить
Иди на ринг. Может мозги поправят
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12.04.2021 15:06 Ответить
За локдауны по факту нада СУДИТЬ ! И Кличка первого.Не нужно никаких локдаунов как показала практика этого ничего не даёт кроме потерь работ и падения экономики.
В первую очередь нада начать жестко штрафовать вплоть до тюремных сроков за не ношенния масок за несоблюдения дистанций и всех карантинных мер.Вот эта проблема которую все херат !
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12.04.2021 15:07 Ответить
почему это - ничего не дает? локдауны нужны.
кто-то разорился/повесился, кому-то не сделали операцию,
кому-то отказали в медпомощи бо ковидный,
смертности добавляет, а без локдауна
чем бы тогда отчитываться по смертности от ковида?
в ЗАГСах учет точный, им реальные смерти нужны.
А то кто поверит тогда в опасность коронавируса?
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12.04.2021 15:48 Ответить
Если Кличко настаивает, значит надо вводить национальный локдаун.
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12.04.2021 15:08 Ответить
в санитарные врачи метит?)
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12.04.2021 15:08 Ответить
просто метит
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12.04.2021 16:30 Ответить
Хочу спросить - А что вы сцуки делали целый год !?
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12.04.2021 15:11 Ответить
ДиБББил мля одноклеточный!!!
Там орки со всех сторон железяками брякают, а ему ЛОХдаун по всей стране.
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12.04.2021 15:11 Ответить
Єсть один способ.
Ділюся :
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 1695
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12.04.2021 15:11 Ответить
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 1125
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12.04.2021 15:36 Ответить
Єдиний здравий мер у цьому питанні, як виявилось.
Не йде на поводу у фопів, не шукає дешевої популярності.
Намагається брати відповідальність. Але зелені його топтатимуть і топитимуть.
Хоча тільки жорсткий локдаун може врятувати сотні життів. Але жортский і без виключень. Два тижні терпимо, збиваємо хвилю, а потім пару місяців працюємо. І так доки не буде вакцинації.

Ну або- спасайся сам, хто як може і кому як пощастить. Тільки теж, про це чесно треба оголосити
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12.04.2021 15:34 Ответить
От чего спасаться? От шиддовских выдумок? Китайским гриппом все уже переболели.
Уже забыли, как забыли птичий, свиной, и все остальные.
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12.04.2021 16:13 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381540647451103232 3 ч

Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 389
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12.04.2021 15:41 Ответить
Цікаво, Кличко ЗП всім, хто сидить без роботи, зі своїх напиляних мільйонів буде платити?
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12.04.2021 15:43 Ответить
Зелёное кодло боится Майдана.
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12.04.2021 15:50 Ответить
Вы только посмотрите на этого г-на!...
Виталя, ты для начала закрой Эпицентры своих дружков !
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12.04.2021 16:22 Ответить
Закройте страну и откройте Эпицентры! - Оно, нє?
Это только мне кажется, что Виталику пора на свалку в отставку?
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12.04.2021 16:37 Ответить
В Израиле у власти умные люди, а не Клоуны....а с такими темпами вакцинации как сейчас у нас ( 11 апреля за сутки были провакцинированы 1 216 человек) то на общенациональный локдаун придется уходить сразу на пару лет...
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12.04.2021 16:49 Ответить
Страшнее дурака только дурак с инициативой!
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12.04.2021 18:06 Ответить
Быстрее все вакцинируются, быстрее исчезнут с лица планеты.
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12.04.2021 19:19 Ответить
Якщо пришиблений то це на все життя.
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12.04.2021 20:55 Ответить
Педалик, массовая вакцинация может начаться не при этом ***********. ты предлагаешь залокдаунить страну до 2024-го года?
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13.04.2021 08:36 Ответить
 
 