Кличко настаивает на необходимости общенационального локдауна: "Надо выиграть время до начала массовой вакцинации. Других способов нет!". ВИДЕО

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко наставивает на необходимости введения в Украине общенационального локдауна и ограничения передвижения между регионами с целью прекращения стремительного распространения коронавируса.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Как вы знаете, в прошлую пятницу я обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. В частности, с ограничением передвижения между регионами страны и контролем за соблюдением строгих правил. Нам ответили, что это - нецелесообразно, и правительство такой карантин вводить не собирается", - сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что ситуация тревожная не только в Киеве. Специалисты, вирусологи и инфекционисты предупреждают о большой вероятности дальнейшего стремительного распространения вируса. А это - еще больше тяжелых больных и смертей.

"Мы можем, конечно, надеяться, что специалисты ошибаются. И всегда надеемся на лучший сценарий. Но в условиях постоянной миграции населения по регионам страны, несоблюдения правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария не будет. Да, решение о локдауне непопулярное. Но в ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой. Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизнь миллионов людей", – резюмировал лидер УДАРа.

Он отметил, что регулярно бывает в инфекционных отделениях столичных больниц и ежедневно получает десятки звонков с просьбой помочь госпитализировать или похоронить людей. А также звонков из больниц - где заканчивается кислород, а где-то ставят дополнительные кровати.

При этом, подчеркнул Кличко, многие люди не соблюдают правила. Не носят маски - даже в публичных местах и ​​гуляя толпами. Устраивают вечеринки, едут отдыхать в другие города.

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Так же, как и из других регионов Украины много людей приезжают в Киев.

"Улучшение ситуации в каком-то одном регионе, не означает преодоление вируса в целом. Потому что происходит постоянная миграция людей. А соответственно - и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству с предложением принять решение об общенациональном локдауне. Да, оно непопулярно. Но в такой ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой! Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизни миллионов людей. Это - главное! Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов ", - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что постоянно общается с инфекционистами и эпидемиологами - как с отечественными, так и с иностранными. И те отмечают, что опыт и методы остановки распространения вируса - практически везде одинаковые и хорошо известны. Мэр столицы также продемонстрировал видео-интервью врача-анестезиолога, что сегодня работает в реанимации медицинского центра "Рамат Авив" в Тель-Авиве.

"Израиль, как вы знаете, сначала суровыми мерами - тотальным локдауном, а потом массовой вакцинацией населения преодолел сложную ситуацию с распространением вируса. Примерно о том же говорят и специалисты немецкого института Коха, с которыми я общаюсь, и украинские известные специалисты. Я надеюсь, что те, кто сегодня принимают решения, осознают всю ответственность за действия, от которых сегодня зависит здоровье и жизнь украинцев ", - подчеркнул Кличко.