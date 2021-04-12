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Годовщина оккупации Славянска: Террорист Гиркин признал, что без российского военного вмешательства войны на Донбассе не было бы. ВИДЕО

В этот день 7 лет назад гражданин России, офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) с отрядом вооруженных людей вторгся в Украину с территории РФ, захватил мирный город Славянск и начал войну на Донбассе.

Об этом напомнил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор Гиркин гордится тем, что именно он развязал кровопролитие. И подтверждает, что без вмешательства его диверсантов войны бы не было. То есть, именно российское военное вмешательство стало определяющим. Поразительно, что даже несмотря на эти откровенные признания, все еще находятся люди, которые верят, что в Украине "внутренний конфликт", - прокомментировал Казанский интервью террориста Гиркина, в котором он признался, что именно без его отряда "русская весна" на Донбассе была бы подавлена в зародыше, как в Харькове и Одессе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко. ВИДЕО

Годовщина оккупации Славянска: Террорист Гиркин признал, что без российского военного вмешательства войны на Донбассе не было бы 01

Автор: 

армия РФ (19603) Донбасс (26957) Казанский Денис (311) Гиркин Игорь (192) наемники рф (2091) Славянск (2597)


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Топ комментарии
+12
а еще Стрелков/Дыркин признался, что в конце февраля/начале марта 2014 год, он приехал из Крыма в Ростов-на Дону, и со своим отрядом разместился в одном из пионер лагерей под Ростовом.. и тут, Дыркина задержала ростовское ФСБ.. а потом приехал из Мацквы целый начальник управления ФСБ и переговорил в Ростове с другим начальником управления ФСБ (которое вело наблюдения за деятельностью отряда штурмовиков Дыркина).. после этого разговора двух генералов ФСБ, наблюдение за Дыркиным было снято, и его отряд продолжал тренировки в пионерлагере аж до самого перехода через границу с Украиной..
Это давно не секрет, что координация действий Дыркина и его отрядов, осуществлялась с самого верха ФСБ, и контролировалась непосредственно Администрацией перзидента лилиПутина..
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12.04.2021 13:44
+11
Всем здравомыслящим людям это известно давным давно...и без признания этого скота....
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12.04.2021 13:41
+6
Он это признал ещё в 2015 году
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12.04.2021 13:38
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Он это признал ещё в 2015 году
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12.04.2021 13:38 Ответить
Repetitio est mater studiorum!
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12.04.2021 13:51 Ответить
Он был кадровый сотрудник рашистского ГУР. И в Крыму и в Словянске.
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12.04.2021 13:52 Ответить
Чего ж сразу "был"? Он шо - умер?
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12.04.2021 13:53 Ответить
Скорее всего - уволился, ибо признавать подобное действующему сотруднику ГУР - некамильфо.
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12.04.2021 14:12 Ответить
У них не увольняются, а переходят в "действующий резерв". Увольнение происходит только "вперёд ногами".
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12.04.2021 15:45 Ответить
Ваще то он в ФСБ служил
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12.04.2021 14:16 Ответить
)) настоящий капитан. так без параши и её лучшего друга адика, второй мировой тоже бы небыло. и не только её.
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12.04.2021 13:40 Ответить
Всем здравомыслящим людям это известно давным давно...и без признания этого скота....
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12.04.2021 13:41 Ответить
а еще Стрелков/Дыркин признался, что в конце февраля/начале марта 2014 год, он приехал из Крыма в Ростов-на Дону, и со своим отрядом разместился в одном из пионер лагерей под Ростовом.. и тут, Дыркина задержала ростовское ФСБ.. а потом приехал из Мацквы целый начальник управления ФСБ и переговорил в Ростове с другим начальником управления ФСБ (которое вело наблюдения за деятельностью отряда штурмовиков Дыркина).. после этого разговора двух генералов ФСБ, наблюдение за Дыркиным было снято, и его отряд продолжал тренировки в пионерлагере аж до самого перехода через границу с Украиной..
Это давно не секрет, что координация действий Дыркина и его отрядов, осуществлялась с самого верха ФСБ, и контролировалась непосредственно Администрацией перзидента лилиПутина..
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12.04.2021 13:44 Ответить
Ну прямо раздел ***** донага.
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12.04.2021 13:46 Ответить
Хай співає, для Гааги зайвий доказ. Мілошевич з Садамом вже пуцьку зачекалися. Чи може краще як з бен Ладеном? Ракетою в дупу.
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12.04.2021 13:50 Ответить
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
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12.04.2021 14:23 Ответить
Это может быть новостью только для очень глубинного народа роССиян.
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12.04.2021 14:24 Ответить
для шуфрича та мураэва це не доказ
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12.04.2021 14:25 Ответить
Этого ватного ******** с оружием пропускал через границу гл. пограничник на то время брат того самого Литвина . И до этого возили оружие и складировали у ******-попов в Святогорской лавре и там же прятали рашистских диверсантов . И сейчас эти пдрсы Литвины продолжают спокойно жить в Украине и ждать очередной час хэ...
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12.04.2021 15:22 Ответить
А ОПЗЖопники заперечують факти , що відому всьому світу. БОЙКО, ШУФРИЧ, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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12.04.2021 16:28 Ответить
 
 