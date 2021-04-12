Годовщина оккупации Славянска: Террорист Гиркин признал, что без российского военного вмешательства войны на Донбассе не было бы. ВИДЕО
В этот день 7 лет назад гражданин России, офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) с отрядом вооруженных людей вторгся в Украину с территории РФ, захватил мирный город Славянск и начал войну на Донбассе.
Об этом напомнил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"До сих пор Гиркин гордится тем, что именно он развязал кровопролитие. И подтверждает, что без вмешательства его диверсантов войны бы не было. То есть, именно российское военное вмешательство стало определяющим. Поразительно, что даже несмотря на эти откровенные признания, все еще находятся люди, которые верят, что в Украине "внутренний конфликт", - прокомментировал Казанский интервью террориста Гиркина, в котором он признался, что именно без его отряда "русская весна" на Донбассе была бы подавлена в зародыше, как в Харькове и Одессе.
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Это давно не секрет, что координация действий Дыркина и его отрядов, осуществлялась с самого верха ФСБ, и контролировалась непосредственно Администрацией перзидента лилиПутина..
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.