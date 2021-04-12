Годовщина оккупации Славянска: Террорист Гиркин признал, что без российского военного вмешательства войны на Донбассе не было бы. ВИДЕО

В этот день 7 лет назад гражданин России, офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) с отрядом вооруженных людей вторгся в Украину с территории РФ, захватил мирный город Славянск и начал войну на Донбассе.

Об этом напомнил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор Гиркин гордится тем, что именно он развязал кровопролитие. И подтверждает, что без вмешательства его диверсантов войны бы не было. То есть, именно российское военное вмешательство стало определяющим. Поразительно, что даже несмотря на эти откровенные признания, все еще находятся люди, которые верят, что в Украине "внутренний конфликт", - прокомментировал Казанский интервью террориста Гиркина, в котором он признался, что именно без его отряда "русская весна" на Донбассе была бы подавлена в зародыше, как в Харькове и Одессе.

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