"Ребенка нашли! Второго ищем!" - в Киеве спасатели и патрульные вынесли из задымленной квартиры потерявших сознание детей. ВИДЕО

Сотрудники ГСЧС и патрульные спасли двух мальчиков - шести и двух лет, которые во время пожара остались в квартире одни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причины возникновения пожара в квартире неизвестны, но случился он во время кратковременного отсутствия матери детей, которая вышла в магазин. Найти детей в задымленной квартире удалось не сразу. Когда их обнаружили, то мальчики уже потеряли сознание и дышали не стабильно.

Детей эвакуировали из квартиры, привели в сознание и передали медикам для госпитализациии.

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