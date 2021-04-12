РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6301 посетитель онлайн
Новости Видео
3 530 16

"Ребенка нашли! Второго ищем!" - в Киеве спасатели и патрульные вынесли из задымленной квартиры потерявших сознание детей. ВИДЕО

Сотрудники ГСЧС и патрульные спасли двух мальчиков - шести и двух лет, которые во время пожара остались в квартире одни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причины возникновения пожара в квартире неизвестны, но случился он во время кратковременного отсутствия матери детей, которая вышла в магазин. Найти детей в задымленной квартире удалось не сразу. Когда их обнаружили, то мальчики уже потеряли сознание и дышали не стабильно. 

Детей эвакуировали из квартиры, привели в сознание и передали медикам для госпитализациии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю жертвами пожаров в Украине стали 35 человек, на водоемах погибли 30, - ГСЧС

Автор: 

дети (6558) пожар (5969) спасатели (207) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Молодчины!!!! Спасли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:23
+3
Слава Богу!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:35
+2
Звичайно хлопцям респект !!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодчины!!!! Спасли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:23 Ответить
Слава Богу!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:35 Ответить
Господи, да нельзя таких маленьких детей оставлять одних.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:36 Ответить
Да не особо они и маленькие судя по видео, досадная случайность от которой никто не застрахован....к сожалению.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:38 Ответить
Два и шесть лет. Маленькие.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:50 Ответить
Если бы мать не вернулась и не сказала, то могли бы их и не найти сразу.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:36 Ответить
Никогда не попадал в такую ситуацию Слава Богу, но интересно, реально так быстро отключаешься из-за дыма? Ладно пусть не в замкнутом пространстве, но часто новости бывают что теряют сознание в полях, при сжигании травы...Или от организма зависит?
А ментам и пожарникам спасибо, ответственная работа которая часто остается без благодарности...
показать весь комментарий
12.04.2021 14:36 Ответить
Реально. На пожежі спочатку гинуть від задухи - чадний газ + весь кисень вигорів. Дуже рідко згоряють вживу. Раніше від чадного газу гинули і без пожежі - на ніч заслінку груби засунули більше ніж треба і угорали чадним газом цілими сім'ями.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:58 Ответить
Звичайно хлопцям респект !!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:36 Ответить
Огромное Спасибо Спасателям! Но возникает вопрос, отопление в столице тоже выключили как и в Днепре, и теперь мы кайфуем, ночью до 0 градусов на улице, возможно что уже и греются открытым огнем и не только дети.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:41 Ответить
Киев. У меня отключили отопление 5-го апреля , в квартире очень холодно , приходится включать обогреватель
показать весь комментарий
12.04.2021 14:46 Ответить
Пора повысить и за электрику тариф, что бы люди не опухли от переедания и жары.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:47 Ответить
А ти зробив утеплення квартири? Тобі холодно, а природа гине. Знаешь скільки вуглецю летить в повітря від опалення? Дістань зимові шкарпетки і не скигли. )))
показать весь комментарий
12.04.2021 14:54 Ответить
Дякувати Господу, якщо таке пережили, то 100 років будуть жити.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:49 Ответить
Так ми повинні піклуватися і боротися за кожне українське життя.Дякую богу і рятувальникам і поліції і медикам за те,що вони врятували цих маленьких ангелочків.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:07 Ответить
Молодці хлопці, гарно спрацювали!
показать весь комментарий
12.04.2021 20:54 Ответить
 
 