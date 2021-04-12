"Ребенка нашли! Второго ищем!" - в Киеве спасатели и патрульные вынесли из задымленной квартиры потерявших сознание детей. ВИДЕО
Сотрудники ГСЧС и патрульные спасли двух мальчиков - шести и двух лет, которые во время пожара остались в квартире одни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, причины возникновения пожара в квартире неизвестны, но случился он во время кратковременного отсутствия матери детей, которая вышла в магазин. Найти детей в задымленной квартире удалось не сразу. Когда их обнаружили, то мальчики уже потеряли сознание и дышали не стабильно.
Детей эвакуировали из квартиры, привели в сознание и передали медикам для госпитализациии.
Топ комментарии
+8 Андрей Андрийко
показать весь комментарий12.04.2021 14:23 Ссылка
+3 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий12.04.2021 14:35 Ссылка
+2 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий12.04.2021 14:36 Ссылка
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А ментам и пожарникам спасибо, ответственная работа которая часто остается без благодарности...