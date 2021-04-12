Проект "Без цензуры": Кровавая Пасха. Осуществятся ли мечты Путина о "Великой войне"? ВИДЕО

Сегодня поговорим с Мариной Данилюк-Ярмолаевой о худших возможных сценариях развития событий на фронте и объясним, почему в любом случае не надо посыпать голову пеплом.

В наших стримах и видео мы постоянно объясняем, почему россияне так любят убивать украинцев на Пасху, Рождество и День Независимости, то есть на любимые наши праздники. И сейчас мы постоянно видим подтверждение того, что начало мая будет горячим. А Пасха в этом году, напомним, приходится на 2 мая.

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