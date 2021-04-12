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Проект "Без цензуры": Кровавая Пасха. Осуществятся ли мечты Путина о "Великой войне"? ВИДЕО

Сегодня поговорим с Мариной Данилюк-Ярмолаевой о худших возможных сценариях развития событий на фронте и объясним, почему в любом случае не надо посыпать голову пеплом.

В наших стримах и видео мы постоянно объясняем, почему россияне так любят убивать украинцев на Пасху, Рождество и День Независимости, то есть на любимые наши праздники. И сейчас мы постоянно видим подтверждение того, что начало мая будет горячим. А Пасха в этом году, напомним, приходится на 2 мая.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19613) путин владимир (31530) россия (96095) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Цікава людина Марина Данилюк. При Ющенку спочатку за Ющенка була, потім до Юльки переметнулася. При Овочу різко стала за Овоча. Потім за Порошенка. Дайте вгадаю- відео з нею не дивлюся- зараз вона за Слуг?
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12.04.2021 15:39 Ответить
нет
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12.04.2021 18:43 Ответить
справа в тому, що "безполітну зону", зазвичай влаштовують після рішення ООН!
як розумієте рішення ООН не буде через те що московія має там право вєто!
звичайно, американці можуть влаштувати "безполітну зону" власноруч, але як показує практика - намагаються зробити це виключно з різними дикунськими плємєнами які не мають власного пво, винищувачев, флотилії тощо... отже це навертає нас на думку, що з москалями, які все це мають - "безполітна зона" не проканає... бо московське ПВО знаходиться на территорії московії і знищувати ці установки на территорії московії США навряд чи відважиться!
отже х#р його знає, навіщо штати пруть сюди свої кораблі? дуже цікаво буде подивитися
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12.04.2021 16:18 Ответить
"отже х#р його знає, навіщо штати пруть сюди свої кораблі?"

Ну тот просто. Раша тащит свои танки к границе с Украиной - пугает. Вот и Америка свои корабли - тоже пугает... Так что пока пугают друг друга. ... Другое дело, что изменился сам театр, теперь уже не только Рашка всех пугает, но и ее постепенно припугивать научились.
Теперь ждем... кто кого перепугает... и чем все это закончится.
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12.04.2021 19:48 Ответить
На херсонщине учения территориальной обороны... билецкий проводит такие же учения в киевской области...и втой же области за то же самое сажают в СИЗО Семенченко..И ваша самая объъективная аналитика про это - "воды в рот" ... очевидно есть самообороны ровнее других, да ? не всем свою родину можно защищать, верно ?
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12.04.2021 18:14 Ответить
Чому бути -- того не минути.
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12.04.2021 19:01 Ответить
Великий Кривдень.
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12.04.2021 18:44 Ответить
 
 