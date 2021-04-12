Проект "Без цензуры": Кровавая Пасха. Осуществятся ли мечты Путина о "Великой войне"? ВИДЕО
Сегодня поговорим с Мариной Данилюк-Ярмолаевой о худших возможных сценариях развития событий на фронте и объясним, почему в любом случае не надо посыпать голову пеплом.
В наших стримах и видео мы постоянно объясняем, почему россияне так любят убивать украинцев на Пасху, Рождество и День Независимости, то есть на любимые наши праздники. И сейчас мы постоянно видим подтверждение того, что начало мая будет горячим. А Пасха в этом году, напомним, приходится на 2 мая.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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як розумієте рішення ООН не буде через те що московія має там право вєто!
звичайно, американці можуть влаштувати "безполітну зону" власноруч, але як показує практика - намагаються зробити це виключно з різними дикунськими плємєнами які не мають власного пво, винищувачев, флотилії тощо... отже це навертає нас на думку, що з москалями, які все це мають - "безполітна зона" не проканає... бо московське ПВО знаходиться на территорії московії і знищувати ці установки на территорії московії США навряд чи відважиться!
отже х#р його знає, навіщо штати пруть сюди свої кораблі? дуже цікаво буде подивитися
Ну тот просто. Раша тащит свои танки к границе с Украиной - пугает. Вот и Америка свои корабли - тоже пугает... Так что пока пугают друг друга. ... Другое дело, что изменился сам театр, теперь уже не только Рашка всех пугает, но и ее постепенно припугивать научились.
Теперь ждем... кто кого перепугает... и чем все это закончится.