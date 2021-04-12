"Пост сейчас, пусть постятся!", - в связи с закрытием парламентской столовой Корниенко посоветовал депутатам питаться "святым духом". ВИДЕО

Столовая Верховной Рады на этой пленарной неделе работать не будет - депутаты будут заказывать обеды с доставкой.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, чем будут питаться депутаты, учитывая, что на этой неделе в парламенте не будет работать столовая, Корниенко пошутил: "Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся".

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"Если серьезно, то фракция будет помогать организовать этот процесс депутатам от нашей фракции. Я думаю, что другим фракциям здесь грех жаловаться, потому что мы самые многочисленные. И нам, все-таки, организовать заказ 200 обедов - это несколько труднее, чем фракции "Голос", - добавил депутат.





