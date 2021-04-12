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"Пост сейчас, пусть постятся!", - в связи с закрытием парламентской столовой Корниенко посоветовал депутатам питаться "святым духом". ВИДЕО

Столовая Верховной Рады на этой пленарной неделе работать не будет - депутаты будут заказывать обеды с доставкой.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, чем будут питаться депутаты, учитывая, что на этой неделе в парламенте не будет работать столовая, Корниенко пошутил: "Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся".

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"Если серьезно, то фракция будет помогать организовать этот процесс депутатам от нашей фракции. Я думаю, что другим фракциям здесь грех жаловаться, потому что мы самые многочисленные. И нам, все-таки, организовать заказ 200 обедов - это несколько труднее, чем фракции "Голос", - добавил депутат.


ВР (29273) еда (355) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+4
"Пост сейчас, пусть постятся!", - в связи с закрытием парламентской столовой Корниенко посоветовал депутатам питаться "святым духом" - Цензор.НЕТ 8152
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12.04.2021 14:54
+2
А не укради у ближнего, тоже табу?
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12.04.2021 14:53
+2
Зараз всі кнопкодави попруть в харчевню Колі-катлєтти за «духом святим».
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12.04.2021 15:01
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А не укради у ближнего, тоже табу?
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12.04.2021 14:53 Ответить
"Пост сейчас, пусть постятся!", - в связи с закрытием парламентской столовой Корниенко посоветовал депутатам питаться "святым духом" - Цензор.НЕТ 8152
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12.04.2021 14:54 Ответить
Святим духом? А хіба так можно було? То нашо тоді їм зряплатню платять? Святим гроші непотрібні. )))
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12.04.2021 15:08 Ответить
шо за дела? мне голодать что ли?))
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12.04.2021 14:55 Ответить
Хорошее пожелание,пусть воздухом питаются.
Дармоедов 450 человек. Президент обещал сократить, но видимо руки не доходят.
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12.04.2021 14:55 Ответить
Тепер депутани мають право за наш рахунок замовляти собі обіди з ресторанів.
Це для Колі- котлети так постарались ?
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12.04.2021 14:58 Ответить
Зараз всі кнопкодави попруть в харчевню Колі-катлєтти за «духом святим».
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12.04.2021 15:01 Ответить
"Піст зараз, нехай постять!", - у зв'язку із закриттям парламентської їдальні Корнієнко порадив депутатам харчуватися "святим духом" - Цензор.НЕТ 4380
22-летняя помощница))) депутаны тищенко
"Піст зараз, нехай постять!", - у зв'язку із закриттям парламентської їдальні Корнієнко порадив депутатам харчуватися "святим духом" - Цензор.НЕТ 5201

...
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12.04.2021 15:06 Ответить
ВЕЛЮР зажигает огни, всё самое лучшее за деньги налогоплательщиков, мы Вас не обидим но и Вы нас не обижайте.
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12.04.2021 15:19 Ответить
Какой пост,там же в основному иудеи?
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12.04.2021 15:34 Ответить
Совковая житовня, атеисты...
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12.04.2021 15:40 Ответить
а януковощ ну такой был воцерковленный, даже Библию спер.
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12.04.2021 23:16 Ответить
Про 30 лет это вы серьезно?) Не помните кого там величала обкомовской бл@дью рыбка хек в совковом анекдоте?)))
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12.04.2021 18:43 Ответить
Та за Совок я вообще молчу. Но там был в основном "блат".
Анекдот в тему:
- Как вас с такой дикцией взяли на Радио. У вас что там, блат ?
- Пасему слазу блат. сестла у меня там лаботает палтолгом.
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12.04.2021 20:31 Ответить
Ну блат это для "лучших из худших")))) А начиная с райкомов уже был спецпаек и спецраспределители)))
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12.04.2021 21:16 Ответить
Стефанчука особо касается!
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12.04.2021 16:53 Ответить
Підтримую! Нехай вони Стефанчуком харчуються!
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12.04.2021 17:38 Ответить
від святого духа ваші гаманці тріщать. тож гадаю зможете пообідати в "студентській їдальні"
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12.04.2021 19:34 Ответить
Этому дармоеду самому на диету пора сесть, давно страдает зеркальной болезнью
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13.04.2021 01:21 Ответить
Твари.
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13.04.2021 09:42 Ответить
 
 