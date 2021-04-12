"Давайте толерантнее немножко", - во время заседания горсовета Славянска в зал занесли и установили флаг России. ВИДЕО
В Славянске в годовщину оккупации города российскими террористами в сессионный зал городского совета занесли флаг России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг Росии внес в зал мужчина, прикрыв его флагом Украины. Судя по записи зовут мужчину Василий. Цель действий мужчины по записи непонятна. Меньше, чем через минуту российский триколор из зала вынесла полиция.
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+95 Gozzalik salonu
показать весь комментарий12.04.2021 17:39 Ссылка
+79 Роман с камнем
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+78 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий12.04.2021 17:39 Ссылка
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Ну можна я помрію))
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет.Вторая часть, самое то.
Василий - не придурок. Он поставил кацапский флаг возле того места, где распологается фракция опзж в местном горсовете. Аплодисменты в поддержку акции Василия, который дал понять всем чьи интересы отстаивает опзж и на кого работает.
https://www.facebook.com/valentyn.krasnoperov?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=-UC%2CP-R Valentyn Krasnoperov
https://www.facebook.com/valentyn.krasnoperov/posts/3909343232485000?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·
Місцевий патріот Василь приніс в Слов'янську міську раду російський прапор і поставив його коло фракції ОПЗЖ. Яка тероризує місто. Аби показати хто їх господар.
Для місцевих абсолютно зрозуміло хто поставив і кому поставив. Бо ОПЗЖ відверто піддістало всіх нарназі. Блокує все, що можна. Місто розсипаєтсья на очах. А вони блокують прийняття бюджету і доводять місто до соціально-економічної катастрофи. Хочуть цим паралельно російським провокаціям, розгойдати ситуацію в тилу.
Не знаючи контексту багато хто вже зробив висновки, що патріотів в Слов'янську немає, СБУ не працює а російський прапор носить хто хоче і може.
Повірте, якби хтось вивісив той прапор там аби попропагувати рускій мір, йому б начистили пику.
А місцевих я розумію. І не розумію владу. Вже пора пакувати тварєй.
Сподіваюся цей яскравий флешмоб
https://www.facebook.com/pan.Vasilii?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=-]K-R Пан Василь
зверне увагу на ситуацію в місті. Як мінімум можна просто ввести вже ВЦА і не мучати місто. Як максимум вже брати за жопу друзів Кремля.
У нас, у Полтаві, у міській раді, ублюдки з ЄС вступили в коаліцію з ОПЗЖ і За Майбутнє.
Хоча Свобода і Слуга Народу пропонували їм створити коаліцію з ними. Але вони ПРИНЦИПОВО обрали кацапів - ОПЗЖ і За Майбутнє.
Соєве кодло - це антиукраїнські паскуди.
"За ділами їх пізнаєте їх" (с)
Общеизвестный факт - журналист, древнейшая профессия.... И подозреваю, с низкой социальной ответственностью...
Цікаво, а що було би із цим мудаком, якби він на окупованій частині Донбасу, так проніс прапор України? От що би з ним зробили адепти Руського миру? Пропоную з ними, робити те саме.
СБУ ЩО СПИТЬ?
На подвад цього заносщика кацапського правпора як мінімум