"Давайте толерантнее немножко", - во время заседания горсовета Славянска в зал занесли и установили флаг России. ВИДЕО

В Славянске в годовщину оккупации города российскими террористами в сессионный зал городского совета занесли флаг России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг Росии внес в зал мужчина, прикрыв его флагом Украины. Судя по записи зовут мужчину Василий. Цель действий мужчины по записи непонятна. Меньше, чем через минуту российский триколор из зала вынесла полиция.

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