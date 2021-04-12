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"Давайте толерантнее немножко", - во время заседания горсовета Славянска в зал занесли и установили флаг России. ВИДЕО

В Славянске в годовщину оккупации города российскими террористами в сессионный зал городского совета занесли флаг России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг Росии внес в зал мужчина, прикрыв его флагом Украины. Судя по записи зовут мужчину Василий. Цель действий мужчины по записи непонятна. Меньше, чем через минуту российский триколор из зала вынесла полиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Годовщина оккупации Славянска: Террорист Гиркин признал, что без российского военного вмешательства войны на Донбассе не было бы. ВИДЕО

Автор: 

россия (96095) флаг (938) Славянск (2597)


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Топ комментарии
+95
Де СБУ? Де полиция? Почему в задницу этому упоровшемуся не запихнули эту тряпку? Задержали его хоть?
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12.04.2021 17:39
+79
"Давайте толерантніше трошки", - під час засідання міськради Слов'янська в зал занесли і встановили прапор Росії - Цензор.НЕТ 3899
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12.04.2021 17:48
+78
а що сталося з тим, хто це лайно вніс?
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12.04.2021 17:39
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Страница 3 из 3
Я фигею. Америка должна помочь наверное. А в это время "офис" и СБУ хлопают ушами и рассуждают про перемирие и т.п.
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12.04.2021 20:58 Ответить
А чого цього ворога не винесли із зали, але, щоб воно було там без підтримки, воно таке не зробило б! Безкарність породжує бєспрєдєл!!!
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23.09.2021 11:37 Ответить
Міськраду розпустити. Навічно заборонити обиратися будькуди. Ввести військову адміністрацію. Весь склад ради на 5 років на риття протитанкових рвів і розмінування. Верхівку ради- затягати по сізо
Ну можна я помрію))
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12.04.2021 21:02 Ответить
Разминировать по методу товарища Жукова - маршем плотных шеренг по минному полю? )
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13.04.2021 12:58 Ответить
Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет.Вторая часть, самое то.
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12.04.2021 21:06 Ответить
..тільки повна зачистка
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12.04.2021 21:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/460093

Василий - не придурок. Он поставил кацапский флаг возле того места, где распологается фракция опзж в местном горсовете. Аплодисменты в поддержку акции Василия, который дал понять всем чьи интересы отстаивает опзж и на кого работает.

https://www.facebook.com/valentyn.krasnoperov?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=-UC%2CP-R Valentyn Krasnoperov

https://www.facebook.com/valentyn.krasnoperov/posts/3909343232485000?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·

Місцевий патріот Василь приніс в Слов'янську міську раду російський прапор і поставив його коло фракції ОПЗЖ. Яка тероризує місто. Аби показати хто їх господар.

Для місцевих абсолютно зрозуміло хто поставив і кому поставив. Бо ОПЗЖ відверто піддістало всіх нарназі. Блокує все, що можна. Місто розсипаєтсья на очах. А вони блокують прийняття бюджету і доводять місто до соціально-економічної катастрофи. Хочуть цим паралельно російським провокаціям, розгойдати ситуацію в тилу.

Не знаючи контексту багато хто вже зробив висновки, що патріотів в Слов'янську немає, СБУ не працює а російський прапор носить хто хоче і може.

Повірте, якби хтось вивісив той прапор там аби попропагувати рускій мір, йому б начистили пику.

А місцевих я розумію. І не розумію владу. Вже пора пакувати тварєй.

Сподіваюся цей яскравий флешмоб
https://www.facebook.com/pan.Vasilii?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=-]K-R Пан Василь
зверне увагу на ситуацію в місті. Як мінімум можна просто ввести вже ВЦА і не мучати місто. Як максимум вже брати за жопу друзів Кремля.
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12.04.2021 21:24 Ответить
Брехня. Поставил оба флага тупо по центру. И аплодировали со стороны украинского флага. Этот Красноперов пытается оправдать бедолагу.
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12.04.2021 22:40 Ответить
Порохоботіна носиться з аквафрешем на засіданні міськради. Як це мило.
У нас, у Полтаві, у міській раді, ублюдки з ЄС вступили в коаліцію з ОПЗЖ і За Майбутнє.
Хоча Свобода і Слуга Народу пропонували їм створити коаліцію з ними. Але вони ПРИНЦИПОВО обрали кацапів - ОПЗЖ і За Майбутнє.
Соєве кодло - це антиукраїнські паскуди.
"За ділами їх пізнаєте їх" (с)
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12.04.2021 23:16 Ответить
А у нас ублюдки усі в Слузі Народу. Співпадіння?
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13.04.2021 10:42 Ответить
а куя того ногами вперед чому не винесли?
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12.04.2021 22:03 Ответить
Хто буде виносить? Ви ж бачите, як вони стрепенулись від радості, наче своє рідне побачили.
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13.04.2021 11:37 Ответить
Бо домбасовцы це швидше кацапи, ніж люди
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12.04.2021 22:07 Ответить
На превеликий жаль,навіть в деяких українських патріотів мозок як в комахи.
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12.04.2021 22:14 Ответить
100 вiдсоткiв.
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12.04.2021 23:04 Ответить
Чому таких оленів не позбавляють українського громадянства?
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12.04.2021 22:19 Ответить
на жаль цих амеб ничого неуче і какаяразница позиція призводить до такого
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12.04.2021 22:28 Ответить
дурний перфоманс,дурна пiдготовка, дурна реалiзацiя...
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12.04.2021 23:04 Ответить
дурна не дурна, но новость здесь подали не корректно.
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13.04.2021 07:59 Ответить
А этого мудня полиция то же вынела?
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13.04.2021 04:56 Ответить
странно. а почему полиция вынесла один флаг, а не вместе с Василием?
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13.04.2021 07:20 Ответить
Классный заголовок!
Общеизвестный факт - журналист, древнейшая профессия.... И подозреваю, с низкой социальной ответственностью...
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13.04.2021 07:43 Ответить
Зря наверно словянск освобождали и парней куча полягло. лучше бы там был рузгий мир во всей красе
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13.04.2021 08:11 Ответить
всех, кто хлопал, расстрелять на хер
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13.04.2021 09:26 Ответить
голоборотько убей этого чорта, ты же можеш
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13.04.2021 09:30 Ответить
Пане Бакланов, чортяка, що з Василем? У якому він ІТТ чи слідчому ізолятору?:
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13.04.2021 09:37 Ответить
чела лишить гражданства и ттправить в лугандон
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13.04.2021 09:55 Ответить
ЯКЕСЬ ПІДРИЛО КОЗЛОМОРДЕ
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13.04.2021 10:11 Ответить
СБУ не працює, а потім, крайнім знову буде якийсь небайдужий "Стернеко"...
Цікаво, а що було би із цим мудаком, якби він на окупованій частині Донбасу, так проніс прапор України? От що би з ним зробили адепти Руського миру? Пропоную з ними, робити те саме.
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13.04.2021 10:44 Ответить
Расстрелять!
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13.04.2021 11:49 Ответить
В Славянске в годовщину оккупации города российскими террористами в сессионный зал городского совета занесли флаг России. Источник: https://censor.net/ru/v3259202

СБУ ЩО СПИТЬ?
На подвад цього заносщика кацапського правпора як мінімум
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13.04.2021 12:29 Ответить
Представляю, какие провокации будут в Одессе 2 мая и еще в некоторых местах в день победобесия.
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13.04.2021 17:07 Ответить
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