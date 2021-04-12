Автор фейка о "распятом мальчике" Пышняк: Россияне не считают нас людьми, детей в школе обзывают "хохлами" и "бандеровцами". ВИДЕО
Запустившая в медиа фейк о "распятом мальчике в трусиках" Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.
Об этом она рассказала в интервью российскому телеканалу "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.
"Если там ребенок что-то сделал - дети поругались, дети то - они сразу: вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал. ... Хохлом называли... У меня у старшего и драка была в школе на этом фоне", - говорит Пышняк.
Женщина, семья которой получила гражданство РФ, говорит, что россияне одинаково относятся как к жителям западной, так и к жителям восточной Украины.
"Неважно, неважно каких ты взглядов. Все, Украина - это враг, и все. Откуда ты - оттуда, оттуда? Не интересует. Все, ты - Украина", - пояснила она.
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Сейчас Пышняк живет в Смоленской области. Как и муж, бывший "беркутовец", она трудится видеооператором в охранной фирме. Пара воспитывает пятерых детей.
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До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.
(написано 2005-2006 року)
Це у кремлівських пропагандонів вона - херой. А на московії простим росіянам вона конкурент. Роботи нема. Житла нема. А тут ще хахлуха приперлася. Понаїхали тут.
Однією тварюкою менше в Україні.
КОНЧЕНА ХУДОБА, БАЖАЮ ІЙ ЗДОХНУТИ В МОСКОВІЇ І НІКОЛИ НЕ З ЯВЛЯТИСЬ В
УКРАЇНІ І ІЙ СІМ Ї