Автор фейка о "распятом мальчике" Пышняк: Россияне не считают нас людьми, детей в школе обзывают "хохлами" и "бандеровцами". ВИДЕО

Запустившая в медиа фейк о "распятом мальчике в трусиках" Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.

Об этом она рассказала в интервью российскому телеканалу "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.

"Если там ребенок что-то сделал - дети поругались, дети то - они сразу: вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал. ... Хохлом называли... У меня у старшего и драка была в школе на этом фоне", - говорит Пышняк.

Женщина, семья которой получила гражданство РФ, говорит, что россияне одинаково относятся как к жителям западной, так и к жителям восточной Украины.

"Неважно, неважно каких ты взглядов. Все, Украина - это враг, и все. Откуда ты - оттуда, оттуда? Не интересует. Все, ты - Украина", - пояснила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО

Сейчас Пышняк живет в Смоленской области. Как и муж, бывший "беркутовец", она трудится видеооператором в охранной фирме. Пара воспитывает пятерых детей.