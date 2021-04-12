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Автор фейка о "распятом мальчике" Пышняк: Россияне не считают нас людьми, детей в школе обзывают "хохлами" и "бандеровцами". ВИДЕО

Запустившая в медиа фейк о "распятом мальчике в трусиках" Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.

Об этом она рассказала в интервью российскому телеканалу "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.

"Если там ребенок что-то сделал - дети поругались, дети то - они сразу: вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал. ... Хохлом называли... У меня у старшего и драка была в школе на этом фоне", - говорит Пышняк.

Женщина, семья которой получила гражданство РФ, говорит, что россияне одинаково относятся как к жителям западной, так и к жителям восточной Украины.

"Неважно, неважно каких ты взглядов. Все, Украина - это враг, и все. Откуда ты - оттуда, оттуда? Не интересует. Все, ты - Украина", - пояснила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО

Сейчас Пышняк живет в Смоленской области. Как и муж, бывший "беркутовец", она трудится видеооператором в охранной фирме. Пара воспитывает пятерых детей.

Автор: 

россия (96095) украинцы (3873) фейк (684)


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Топ комментарии
+79
надеюсь этой ************ будет еще хуже. за свои слова и дела приходит время отвечать
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12.04.2021 20:56
+70
Никто не любит предателей. Вы никто. Не украинцы, и не россияне. Просто никто
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12.04.2021 20:57
+53
Биомусор
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12.04.2021 20:57
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Скрєпна казати «біндєравцамі»)))
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12.04.2021 21:41 Ответить
хохол довше у вжитку.
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12.04.2021 22:10 Ответить
все верно, тут ты тварь свиноруска, а там бандеровка.
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12.04.2021 21:44 Ответить
Ну так сама же против Украины настраивала и фейки за 30 сребренников распространяла. Теперь жри, не подавись.
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12.04.2021 21:47 Ответить
Ой, як добре, що такі падлюки як ця повтікали з України. Ась якби ВСІ!!! Ціни їм не було б!
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12.04.2021 21:49 Ответить
На куя я смотрю этот тупой бред ржавой канистры ,переживать как там она .......
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12.04.2021 21:52 Ответить
чо переживати? порадіти, що вона там ніхто.
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12.04.2021 22:11 Ответить
Кацапи дивні тварини!-я щиро рахую, що недостойний називатись «Бандерівцем»!
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12.04.2021 21:54 Ответить
вважаю*, рахують овець в отарі.
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13.04.2021 03:22 Ответить
а по суті написаного, зауважень не маєш? Так чого визвірився?
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13.04.2021 21:09 Ответить
вважаю
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16.04.2021 18:35 Ответить
А сколько бурятов сгорело в танках после вранья этой ненормальной особы? Бурятов жалко, не дождавшись дождя к урожаю сгореть в танке, а могли сеять , пахать, юрту благовониями наполнять.
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12.04.2021 22:01 Ответить
Тебе правда их жалко? Мне нет.
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13.04.2021 03:23 Ответить
викорстані гандони
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12.04.2021 22:05 Ответить
Хахли й є, Українці на расєйскую фєдєрастію не їздять. З Бандерівцями звісно кацапи помилились бо тупі та дурнуваті.
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12.04.2021 22:07 Ответить
Натура у москалів однакова, де би вони не зростали
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12.04.2021 22:14 Ответить
Москалі завжди, - як хижі круки, -
До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.

(написано 2005-2006 року)
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13.04.2021 00:05 Ответить
Виборці шмарія і зажопи думають, що до них кацапчики будуть ставитись інакше?
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12.04.2021 22:15 Ответить
Треба на її адресу слати листи з маркою, де Степан Бандера і Слава Україні. А в середину класти інструкцію для шпигунів. Явки, паролі...
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12.04.2021 22:26 Ответить
А ее вышкребков в контакте и одноглазиках каждый день поздравлять с днем юного бандеровца.
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12.04.2021 23:39 Ответить
Ваня, приклад покузуй, а не язиком чешеш.
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13.04.2021 08:45 Ответить
на два фронта не справиться, бізнес у нього "не стоїть", а цілий день за ТЮлькою марити та огризатись на форумі, ось і спати пора.
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13.04.2021 21:13 Ответить
Терпите. Скоро Ленин оживёт.
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12.04.2021 23:02 Ответить
открою тебе секрет/истину )) Они вообще никого за людей не считают! А себя и подавна! Это просто СКОТ!!!!
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12.04.2021 23:06 Ответить
Россия не считают нас людьми - жрите не обляпайтесь.
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12.04.2021 23:12 Ответить
а ви просто пітори
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12.04.2021 23:49 Ответить
но лавное что потерная тварь не кается за вранье свое гнусное
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13.04.2021 00:42 Ответить
А на що вона розраховувала? Це тут вони "руськіє", а там "хахли па жизні". Хахлуха і все!
Це у кремлівських пропагандонів вона - херой. А на московії простим росіянам вона конкурент. Роботи нема. Житла нема. А тут ще хахлуха приперлася. Понаїхали тут.

Однією тварюкою менше в Україні.
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13.04.2021 01:02 Ответить
Репоеды совсем ох@ели. Каких-то личинок даунбасских бандеровцами называют. Это звание еще заслужить надо
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13.04.2021 08:55 Ответить
"Почему так, почему так?" Да потому что вы нацисты и вы ими были всегда, вы враждебны к иным народам, даже к своим согражданам других национальностей. Просто у дурочки с Донбасса не хватает смелости и ума сказать это. К слову сказать, у этой самашечей беженки и у расеянцев есть одна общая черта - все им должны и все их обижают. И в этом они родственны.
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13.04.2021 09:53 Ответить
Запустившая в медиа фейк о "распятом мальчике в трусиках" Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку. Источник: https://censor.net/ru/v3259246

КОНЧЕНА ХУДОБА, БАЖАЮ ІЙ ЗДОХНУТИ В МОСКОВІЇ І НІКОЛИ НЕ З ЯВЛЯТИСЬ В
УКРАЇНІ І ІЙ СІМ Ї
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13.04.2021 13:12 Ответить
Дебильность - она прет из таких сразу.
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13.04.2021 19:47 Ответить
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