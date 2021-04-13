Для Путина война с Украиной - это предвыборная технология, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО
Обострение ситуации в отношениях с Украиной выгодно для президента РФ Владимира Путина, который таким образом поднимает свои рейтинги.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для Путина война - это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму. И на фоне внутриполитических кризисов, война - это признанная стратегия выборов", - отметила Стефанишина. По ее словам, так Путин пытается отвлечь граждан РФ.
Чиновник подчеркнула, что Украина ожидает усиления санкций против России, если РФ будет обострять ситуацию.
"Обязательно будет обеспокоеность, обязательно будет большая обеспокоенность, но мы считаем, что мы сегодня не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий. Важно говорить об усилении санкций. Важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина. Важно говорить сегодня также о прекращении Северного потока-2, как элемента противодействия гибридной геополитической угрозе Российской Федерации ", - сказала Стефанишина.
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https://www.youtube.com/watch?v=a5pGpZ1ixJQ
Цинично прямо и очень страшно ,,,
А вот статья из POLITICO
Может ли Украина развернуть оружие американского производства против россиян?
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«Джавелины - это оборонительное оружие, и Соединенные Штаты ожидают, что Украина будет использовать их ответственно и стратегически, когда это необходимо в оборонительных целях», - сказал официальный представитель Пентагона Майк Ховард.
Если Javelins должны были быть перемещены, это не обязательно означает, что они будут использованы - по оценке Киева, порог для фактического применения оружия еще не достигнут, по словам двух украинцев, знакомых с обсуждениями. По их словам, это будет красная линия, если российские танки перейдут на территорию Украины.
Нынешнее движение России в Восточной Европе - это именно тот сценарий, которому была разработана продажа Javelin, заявили два бывших высокопоставленных чиновника министерства обороны США, знакомые с соглашением.
«Я уверен, что идет обсуждение», - сказал этот человек. «Это и ежу понятно».
Чиновник, близкий к президенту Украины Владимир Зеленский, сказал, что какие-либо обсуждения о перемещении Javelin не доходили до президентского уровня и что не было принято никаких решений о том, размещать ли их. Зеленский стремится к снижению напряженности, поэтому он, естественно, не будет склонен перемещать оружие на восток, сказал другой человек, близкий к президенту Украины.И так далее...
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381757903057588226 3 год
С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.