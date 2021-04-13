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Для Путина война с Украиной - это предвыборная технология, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО

Обострение ситуации в отношениях с Украиной выгодно для президента РФ Владимира Путина, который таким образом поднимает свои рейтинги.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для Путина война - это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму. И на фоне внутриполитических кризисов, война - это признанная стратегия выборов", - отметила Стефанишина. По ее словам, так Путин пытается отвлечь граждан РФ.

Чиновник подчеркнула, что Украина ожидает усиления санкций против России, если РФ будет обострять ситуацию.

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"Обязательно будет обеспокоеность, обязательно будет большая обеспокоенность, но мы считаем, что мы сегодня не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий. Важно говорить об усилении санкций. Важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина. Важно говорить сегодня также о прекращении Северного потока-2, как элемента противодействия гибридной геополитической угрозе Российской Федерации ", - сказала Стефанишина.

Автор: 

путин владимир (31536) санкции (11441) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+11
А ну скажіть прихильники зелених.Чому війна не закінчується? Вам зараз прикольно і смішно?
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13.04.2021 01:35
+8
таж Порох досі заробляє... Ніяк його не відженуть...
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13.04.2021 01:46
+5
Из сети... Послание Байдена - " Московия получит гуманитарные окорочка ТОЛЬКО после сдачи ВСЕГО ядерного оружия и деоккупации ВСЕХ оккупированных ими земель!". Шах и Мат кацапы
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13.04.2021 01:53
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...походу, бронепамперсы для вальдемара на Алике в закупке оказались весьма дорогими для украинского бюджета
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13.04.2021 01:33 Ответить
А ну скажіть прихильники зелених.Чому війна не закінчується? Вам зараз прикольно і смішно?
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13.04.2021 01:35 Ответить
таж Порох досі заробляє... Ніяк його не відженуть...
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13.04.2021 01:46 Ответить
Дайте Зелі ще 100 днів
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13.04.2021 05:22 Ответить
за что ви его так ненавідіте ?
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13.04.2021 07:05 Ответить
потому что президентство шута горохового вже вписано позорними сторінками в Історії України, за які нащадкам буде соромно.
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13.04.2021 18:13 Ответить
Другими словами Стефанишина признаёт наличие на рассеи конкурентной демократической системы выборов
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13.04.2021 01:36 Ответить
Та не .Просто путин боится погоняло =Вова 3%.
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13.04.2021 01:59 Ответить
угу.. у Куйла цуцванг .. полезет - получит писты и демонтаж параши, ну и позор на века.. не полезет - даже все его ярые сторонники будут кричать что оно ссыкун... Выбор не велик...
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13.04.2021 01:37 Ответить
да, окружив Украину войсками, власть РФ загнала себя в тупик. Времена уже не те, чтоб людей вот так просто убивать тысячами.
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13.04.2021 07:39 Ответить
Война с Украиной откроет для Хутина ящик пандоры.Он неминуемо увязнет в этой войне, причем всеми своими основными силами. Поток гробов и признаки слабости режима приведут к революции и вспышкам сепаратизма по всей россии, а Китай уж точно не упустит такой шанс. (с)
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13.04.2021 01:45 Ответить
Из сети... Послание Байдена - " Московия получит гуманитарные окорочка ТОЛЬКО после сдачи ВСЕГО ядерного оружия и деоккупации ВСЕХ оккупированных ими земель!". Шах и Мат кацапы
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13.04.2021 01:53 Ответить
Или Вова заберет всех в рай, или Джо заберет Вову в Гаагу - интрига сохраняется! (с)
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13.04.2021 02:08 Ответить
Чтобы забрать Вову в Гаагу, надо сначала победить РФ, по другому не выйдет, а это третья мировая и последняя для всего человечества, так ради чего все это делать, им есть что терять, так стоит ли оно того с любой точки зрения жителей Америки?
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13.04.2021 05:45 Ответить
Путь в никуда,это чисто РАБссиянская фишка... .,хоть сЦаризм,хоть социализм или коммунзм,результат в итоге Пшик... и Мавзолей чЛенина в назидание баранам Шариковым...,беготня вокруг озера Лебединого....,это вам не Омерика или Япония...
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13.04.2021 05:39 Ответить
Фейгин -Розважаев -
Запас прочности. Беседа с Фёдором Крашенинниковым

https://www.youtube.com/watch?v=a5pGpZ1ixJQ

Цинично прямо и очень страшно ,,,
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13.04.2021 05:41 Ответить
Кадиллак Дженерал моторс Генри Лиланда соревнуется с Генри Фордом из Форд Мотор...,это вам не Жигули украденные у итальянцев не совернуются с маркой победа украденной у немецкой Опель капитан
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13.04.2021 05:50 Ответить
Эта дамочка эксперт что знаемом-понимает...
А вот статья из POLITICO
Может ли Украина развернуть оружие американского производства против россиян?
............

«Джавелины - это оборонительное оружие, и Соединенные Штаты ожидают, что Украина будет использовать их ответственно и стратегически, когда это необходимо в оборонительных целях», - сказал официальный представитель Пентагона Майк Ховард.

Если Javelins должны были быть перемещены, это не обязательно означает, что они будут использованы - по оценке Киева, порог для фактического применения оружия еще не достигнут, по словам двух украинцев, знакомых с обсуждениями. По их словам, это будет красная линия, если российские танки перейдут на территорию Украины.
Нынешнее движение России в Восточной Европе - это именно тот сценарий, которому была разработана продажа Javelin, заявили два бывших высокопоставленных чиновника министерства обороны США, знакомые с соглашением.
«Я уверен, что идет обсуждение», - сказал этот человек. «Это и ежу понятно».
Чиновник, близкий к президенту Украины Владимир Зеленский, сказал, что какие-либо обсуждения о перемещении Javelin не доходили до президентского уровня и что не было принято никаких решений о том, размещать ли их. Зеленский стремится к снижению напряженности, поэтому он, естественно, не будет склонен перемещать оружие на восток, сказал другой человек, близкий к президенту Украины.И так далее...
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13.04.2021 05:50 Ответить
Стефанишина права, это вполне реальный сценарий - либо маленькая победоносная война, либо признание ОРДЛО и ввод частей, как миротворцев, но это будет после завершения строительства СП-2 ближе к выборам поздним летом или ранней осенью.
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13.04.2021 05:51 Ответить
На РАБссии соревнуются только КГБисты с ГРУшниками..кто больше убъет народу.....быдло позорное....
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13.04.2021 05:52 Ответить
Что РАБссия ...что СССР...ИТОГ будет одинаковый ...ПУСТАЯ мавзолейная Швабра...
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13.04.2021 05:54 Ответить
Мифологемы закончились Крысы Мавзолейные...Пора в ящик....,СССр сдох тихо и без единого выстрела...,пора повторить подвиг Матросова...РАБссиянцы сдохните тихо....стадо баранов...
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13.04.2021 05:57 Ответить
Это бред...Есть выборы, нет выборов - Россия от Украины не отвяжется. Это для них вопрос выживания, а не выборов. А рейтинги - то таке. Их и нарисовать можно. Спросите у Разумкова
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13.04.2021 06:01 Ответить
Майдан на РАБссии?да ни в жысть... Холопское быдло не пойдет против ЧеКиздонов 300 лет монголы издевались над РАБссией потом пришли Немцы еще 304 года... Карма такая нищебродская....
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13.04.2021 06:04 Ответить
Путлер пришел на 300 лет чуваки...
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13.04.2021 06:06 Ответить
что она мелет? какой рейтинг может быть у царя? да ему плевать на рейтинги, сколько нужно столько и нарисуют)))
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13.04.2021 06:07 Ответить
Хрюкните Мантру про один народ...крысы Мавзолейные... рассмешите меня...
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13.04.2021 06:10 Ответить
Рейтинг Лукашеску 80%,...Зелемойского 73 %,....у самого КГБиста на пеньках было 78%... проценты рисует одна КОНТОРА чуваки...для тех кто не в танке...
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13.04.2021 06:13 Ответить
Ну да. Он готовится к выборам. И Навального запустил. Он пройдет в Думу и будет оппозицией. Прямо Netflix какой-то.
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13.04.2021 06:19 Ответить
А ответ не про один народ... Украина-РАБссия я нашел как ни странно...у Карла Маркса... Удачного дня.Поехал я работу работать...
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13.04.2021 06:22 Ответить
та ти ж одна із перших чкурнеш на чартері, а потім роздаватимеш поради з хвейсбуку.
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13.04.2021 06:27 Ответить
И я как она такого ж мнения
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13.04.2021 06:38 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381757903057588226 3 год

С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.
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13.04.2021 06:42 Ответить
Дура баба ,***** себе нарисует столько процентов сколько ему захочется а пропагондоны с Вата ТВ вотрут вате всё что угодно ...
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13.04.2021 07:42 Ответить
Ну сколько можно молоть чушь? Эта курица не в курсе, что на роиссе уже давно нет выборов?
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13.04.2021 08:11 Ответить
*****, а ця сосна корабельна звідки витесалася у віцепрем'єри? цікаво кому ж ця смоктала?
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13.04.2021 10:45 Ответить
Дура, ты упускаешь психологию этого упыря. Иди книжки читай.
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13.04.2021 10:50 Ответить
Интересно: мамы/родственники погибших рос.солдат проголосуют ЗА *****?
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13.04.2021 11:34 Ответить
 
 