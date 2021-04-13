Для Путина война с Украиной - это предвыборная технология, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО

Обострение ситуации в отношениях с Украиной выгодно для президента РФ Владимира Путина, который таким образом поднимает свои рейтинги.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для Путина война - это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму. И на фоне внутриполитических кризисов, война - это признанная стратегия выборов", - отметила Стефанишина. По ее словам, так Путин пытается отвлечь граждан РФ.

Чиновник подчеркнула, что Украина ожидает усиления санкций против России, если РФ будет обострять ситуацию.

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"Обязательно будет обеспокоеность, обязательно будет большая обеспокоенность, но мы считаем, что мы сегодня не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий. Важно говорить об усилении санкций. Важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина. Важно говорить сегодня также о прекращении Северного потока-2, как элемента противодействия гибридной геополитической угрозе Российской Федерации ", - сказала Стефанишина.