"Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО
Житель Луганщины, бежавший с оккупированной части Луганщины в российское Гуково, пожаловался местным пропагандистам на уровень жизни в РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказал о реальной ситуации во время опроса, который проводила съемочная группа из Ростова-на-Дону. Видеозапись небольшого интервью опубликовал представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.
"Я не совсем местный. Я с ЛНР. Я смотрю, что там и что здесь... В общем, ехали сюда с большой надеждой... Разочарование. Разочарование в уровне зарплат, в уровне жизни... Ожидали - богатейшая страна, большие возможности, а оказалось не совсем так", - рассказал мужчина на записи.
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- Даже не знаю, Сёма.
Я ведь совсем не разбираюсь в китайских иероглифах 🤣🤣🤣
А так да, Калужская, юг вдоль Украины это ещё боХато...
Пожил бы он под сыктывкаром или в пердях под читой)). Да даже километров в двести на север от масквабада, но только не в областных центрах...
Писец там полный...
Первая претензия к кацапам - у них жрать нечего, даже если ты с деньгами. То, что они привыкли есть, те продукты в магазинах, что там продаются, это всё какое-то пластиковое дерьмо с ароматизаторами, идентичными натуральным. Вторая претензия, пожалуй самая главная - люди там злобные, а если не злобные, то минимум обозленные. Вот реально чувствуется разница. Так что работа, зарплата, карьера, бытовые проблемы, это всё решаемо и у нас и у них, это не проблема. На любую нищету и разруху у них можно у нас найти район или город с не меньшей разрухой и нищетой. А вот то, что просто тяжело жить среди таких людей - это не изменить никак.
PS Ну и тараканы в головах у кацапов, конечно знатные. Россия - это просто заповедник для всех самых реакционных, самых ущербных и аморальных идей и мнений. То, о чего весь мир пытается вот уже сотню лет очиститься, всё там цветет и колосится. И эти люди ещё нас в фашизме обвиняют....
Мосоквії не газофіковано цьому лоху забули сказати.
А ТЕ ЩО ДО 1970 РОКУ У ЛЕНІНГРАДІ НЕ БУЛО КАНАЛІЗАЦІЇ ( ), А ВСЕ
ЗЛИВАЛОСЬ ПРЯМО У НЕВУ, ЦЬОМУ ЛОХУ ТЕЖ ЗАБУЛИ СКАЗАТИ
НІЩЄБРОДНАЯ РАСЄЯ В ЯКІЙ ШИКУЄ ТІЛЬКИ ВЕРХІВКА.
Відновлення територіальної цілісності України разом із поверненням населення до електоральної бази видається політичною загрозою. Але приклад Гукова свідчить про те, що москалі не зупиняються у своїх намірах. Тому загарбання Луганську, це лише привід для майбутньої окупації Северодонецьку, А окупація Донецьку загрожує Краматорську. Попри те, що ментальне повернення населення до українського світу є навіть важчим завданням, порівняно із відновленням територіальної цілісності, единий шлях досягнення відносного рівня безпеки для України полягає у поверненні окупованих українських територій із Таганрогом, Курськом і Вороніжем включно.
Гараз. Не будемо чіплятись. Але чи у вас є інший людський ресурс? Може українці усвідомили, що мають зростати чисельно? Може стало в середньому по троє дітей на сім'ю? Ні. Тобто, ми на додачу до демографії згодні виштовхувати - ні поганих, ні добрих, звичайних людей.
Але я не про це писав. А про безпеку, на яку ми не можемо розраховувати інакше, як через виникнення буферних зон. Військо - так. Але Польща не випадково підтримує Україну. І в Європі розуміють, попри угодницьку політику, що існування фронтиру, буферу, дає варіанти для маневрування. от і Україні доведеться. На східних теренах. Але краще не на власних, а за порєбріком.
"Росіяни, як вороги, не такі вже й дебіли, вони вдарили у самих тонких місцях - це Луганська і Донецька області. Вони готували окупацію понад 20 років. Доїхать з Луганської області в Київ на поїзді була ціла проблема, а в маськву легко."
Не зрозуміло, невже дійсно було проблемою дістатися з Луганської чи Донецької області до столиці?
Якщо так, то маючи такого сусіда, як азіопську паРашу, це фактично "врєдітєльство"... Бо зшитість країни, інфраструктура - це одне з головного для миру та злагоди в країні.
Чим займалась влада до 2014року???
Якщо лугандонцям зручніше, швидше, краще та звичніше було дібратися до машькви, ніж до Києва, вони бачили лише рашистські гівно-канали, зомбувались ворогом десятиліттями, масква була звична та своя, а Київ чужий, незрозумілий, далекий і незручний, то про що говорити...
Влада до 2014 року все проспала та просрала. Так можна вести себе у ЄС, та й то у старій Європі, нема проблем, якщо з Кельну, чи Дюссельдорфу зручніше та ближче дібратись до Парижу, ніж у Берлін, але поруч з азіопським Мордором потрібно було чухатись...
я все життя, з 70-х знаю, що гіршого ворога, ніж масква, для України не було і нема, а самі тупі повинні були все зрозуміти хоча б після Тузли та 2008 року...
Невже у владі українській були лише неучі та придурки...?
бизнес мелкий почти весь разорен. только строительство в масквабаде несколько подняло голову за последний год, благодаря льготным ипотечным кредитам, но большинство и там в полной жопе, даже в нерезиновой.
откуда вообще лугандонцы взяли, что на паРаше все шикарно живут?
до 14 года наоборот, бамбассяне жили куда лучше и остальной Украины и большинства вЯликих на паРаше...
вот идиоты.)) насмотрелись рассеянских говно-каналов, а реальная жизнь на обосРахе вовсе не такая.
вЯликая. Омск. миллионник, на минуточку...
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Лучшего по развенчанию рашистских пропагандистских фейков - нет.
Он же - представитель от Украины в составе ТКГ
Недаром рашисты требуют его исключения из украинской делегации
8й год войны, им мало аллей ангелов, которую они устраивают своими руками, зовя оккупантов к себе в дом! Они еще надеются на богатейшую страну - это признак наличия колбасы вместо мозга. Именно такие продают Родину, ради сиюминутной выгоды.
Л - Логіка
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
эти охметовско-кацапские мрази ещё долго бы воду варили поповоду
рузгого мира
жители дамбаса любят жрать и срать и гордиться "своим" углём