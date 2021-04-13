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"Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО

Житель Луганщины, бежавший с оккупированной части Луганщины в российское Гуково, пожаловался местным пропагандистам на уровень жизни в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказал о реальной ситуации во время опроса, который проводила съемочная группа из Ростова-на-Дону. Видеозапись небольшого интервью опубликовал представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Я не совсем местный. Я с ЛНР. Я смотрю, что там и что здесь... В общем, ехали сюда с большой надеждой... Разочарование. Разочарование в уровне зарплат, в уровне жизни... Ожидали - богатейшая страна, большие возможности, а оказалось не совсем так", - рассказал мужчина на записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты потянулись в ОРДЛО, можно ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - Казанский

Автор: 

Луганск (3165) оккупация (10190) россия (96107) Казанский Денис (311) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+80
че так? думал из говна и жизни на корточках с семками попадешь в дом на Котельнической а попал в мухосранск в заполярье?) ничего, дыши чистым сибирским воздухом, осваивай просторы раиссии....
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13.04.2021 12:15 Ответить
+69
Главная проблема Украины это вот такие тупорылые ватные дегенераты, жертвы российской зомбомашины.
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13.04.2021 12:16 Ответить
+65
йоу, українські ватнікі - мужик з відео бреше! в московії їжа розкидана всюди і безкоштовна, квартири дарують направо-наліво, щоб отримати нову машину - достатньо зайти в автосалон і взяти ключи з полки!
збирайте речі і йідте з України, в московії на вас чекаюють легка робота на якій не треба працювати, а тіки отримувати гроші, нова квартира, машина і кожен день нова бутилка водки
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13.04.2021 12:29 Ответить
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- Изя, а ты хотел бы жить в Прекрасной России Будущего?
- Даже не знаю, Сёма.
Я ведь совсем не разбираюсь в китайских иероглифах 🤣🤣🤣
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13.04.2021 13:00 Ответить
ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ЛОХ ЯКИЙ ДИВИВСЯ АХМЕТОВСЬКЕ ТБ "Україна" і "Інтер"
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13.04.2021 13:02 Ответить
Ну ,так завистливый сепараст "богатой расеи" еще не видел.... Гуково- это благополучный юг. Ему надо посмотреть другие районы. На землях ордынских стока чудного!
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13.04.2021 13:03 Ответить
Не. в лагере беженцев, только тот , кто молчал, не рассказывал взахлеб об распятом мальчике, и только, ехал смотреть другие более угрюмые районы.
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13.04.2021 13:09 Ответить
Мужжик Калуга , 83 км от мацквы и 143 от мкда ну это так для раздумий. А вот куда б его отправить, так лучше за Волгу.
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14.04.2021 09:08 Ответить
Читай внимательно, написано про калужскую область, свернешь с трассы немного, так такие ***** есть, брошенные деревни и прочий срач...
А так да, Калужская, юг вдоль Украины это ещё боХато...

Пожил бы он под сыктывкаром или в пердях под читой)). Да даже километров в двести на север от масквабада, но только не в областных центрах...
Писец там полный...
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14.04.2021 10:45 Ответить
Да и в областных центрах зачастую не сладко. Если сравнивать какую-нибудь абстрактную Полтаву с абстрактной Пермью, при всех прочих равных условиях я бы предпочел Полтаву.
Первая претензия к кацапам - у них жрать нечего, даже если ты с деньгами. То, что они привыкли есть, те продукты в магазинах, что там продаются, это всё какое-то пластиковое дерьмо с ароматизаторами, идентичными натуральным. Вторая претензия, пожалуй самая главная - люди там злобные, а если не злобные, то минимум обозленные. Вот реально чувствуется разница. Так что работа, зарплата, карьера, бытовые проблемы, это всё решаемо и у нас и у них, это не проблема. На любую нищету и разруху у них можно у нас найти район или город с не меньшей разрухой и нищетой. А вот то, что просто тяжело жить среди таких людей - это не изменить никак.
PS Ну и тараканы в головах у кацапов, конечно знатные. Россия - это просто заповедник для всех самых реакционных, самых ущербных и аморальных идей и мнений. То, о чего весь мир пытается вот уже сотню лет очиститься, всё там цветет и колосится. И эти люди ещё нас в фашизме обвиняют....
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14.04.2021 12:33 Ответить
Вибираю Чернівці, Франківськ, Кам'янець, Львів...)))
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14.04.2021 13:10 Ответить
Без мозгов жить тяжело, согласен с тобой тупорылый ватан!
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13.04.2021 13:05 Ответить
Да как раз наоборот, без мозга живется просто замечательно! А этот понял что в дерьме очутился и даже признался, значит не совсем без мозга
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13.04.2021 18:35 Ответить
Мацква і Пєтєнбург ще якось непогано в Московії живуть, а те що десь 50% еРеФії

Мосоквії не газофіковано цьому лоху забули сказати.
А ТЕ ЩО ДО 1970 РОКУ У ЛЕНІНГРАДІ НЕ БУЛО КАНАЛІЗАЦІЇ ( ), А ВСЕ

ЗЛИВАЛОСЬ ПРЯМО У НЕВУ, ЦЬОМУ ЛОХУ ТЕЖ ЗАБУЛИ СКАЗАТИ
НІЩЄБРОДНАЯ РАСЄЯ В ЯКІЙ ШИКУЄ ТІЛЬКИ ВЕРХІВКА.
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13.04.2021 13:07 Ответить
Телевизор не холодильник, дверцу не откроешь и колбаску за два рупля не возьмёшь.
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13.04.2021 13:09 Ответить
"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 9785
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13.04.2021 13:14 Ответить
от і живи тепер і не жалкуй , зрадники так вам і треба, осваюй сибір чмо,
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13.04.2021 13:14 Ответить
Он в городе Гуково. Это на границе с Луганской областью.
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13.04.2021 13:38 Ответить
А не один х.. ? Тицьни в карту - скрізь там однаково .
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13.04.2021 15:27 Ответить
І що ж? Тепер цього валянка москалі депортують в Україну? Чи обміняють на полонених орків?
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13.04.2021 13:19 Ответить
Гуково, взагалі-то окуповане українське місто. Такого кореня як "гук" у москалів нема. Він походить від звуку, що за сприйняттям українців видають хижі птахи, на кшталт сичів, які гУкають. В Україні, натомість, є Гуків на Хмельниччині, в той час як у кацапів більше нема жодної подібної географічної назви. А саме це місто розташоване лише в 5 кілометрах від українського кордону. Та назва взагалі походить від прізвища запорізького сотника, який колись давно побудував собі житло і заснував там хутор. За майже 100 років загарбання міста москалями, воно втратило з'вязки з Україною. І навіть втікачі від військових дій з Луганщини вважають його злиденим, у порівнянні зі своїми бідними містами.
Відновлення територіальної цілісності України разом із поверненням населення до електоральної бази видається політичною загрозою. Але приклад Гукова свідчить про те, що москалі не зупиняються у своїх намірах. Тому загарбання Луганську, це лише привід для майбутньої окупації Северодонецьку, А окупація Донецьку загрожує Краматорську. Попри те, що ментальне повернення населення до українського світу є навіть важчим завданням, порівняно із відновленням територіальної цілісності, единий шлях досягнення відносного рівня безпеки для України полягає у поверненні окупованих українських територій із Таганрогом, Курськом і Вороніжем включно.
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13.04.2021 14:33 Ответить
"Попри те, що ментальне повернення населення до українського світу є навіть важчим завданням" - ЦЕ УТОПІЯ. Населення яке було під окупацією навіть нетривалий час губить свою національну ідентичність. ВІльна людина не може жити в окупації, вона вийде за лінію фронту або буде протидіяти окупанту. А ті хто годував сепарів і казачків з москальскими військами завжди будуть вернути пику у бік мазькви. Бо це ми -Україна порушили їх надію на богату і процвітаючу рашу.
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13.04.2021 20:47 Ответить
Вам варто розповісти про це москалям. Вони записують у рузький мир усіх, хто навіть і не бажає цього. і виховують їх дітей. А китайці вваєають усіх китайців в світі підданими Піднебесної. І не переймаються тим, що багато хто з них має якісь свої погляди на китайський світ. Погляди і оцінки особи змінюються швидше, аніж зростають нації. А люди поки що залишаються найважливішим ресурсом у світі. Тож, якісь нації залучають споріднені народи. А якісь - зникають.
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13.04.2021 21:01 Ответить
Вони про це знають. Тому треба працювати навпаки. Москалі роздають паспорти, ми забираємо і т.д. Хто жів під німцями у тій же Луганській області ніколи нічого паганого про них не говорили, а радянську владу кляли. Кляли за голод, розстріли і за те, що покинули їх на німців, а потім мобілізували на фронт. Але більшовиків боялись більше і окрім репресій від них нічого не чекали. Зараз навпаки окуповані у всьому звинувачують Україну. Синдром якийсь. Добротою його не вирішити
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13.04.2021 22:08 Ответить
До чого тут доброта, якщо мова йде про системну політику. Хіба Україна її вела на противагу? А тепер ви кажете - ми програли. І втратили. Навіщо за це чіплятися.
Гараз. Не будемо чіплятись. Але чи у вас є інший людський ресурс? Може українці усвідомили, що мають зростати чисельно? Може стало в середньому по троє дітей на сім'ю? Ні. Тобто, ми на додачу до демографії згодні виштовхувати - ні поганих, ні добрих, звичайних людей.
Але я не про це писав. А про безпеку, на яку ми не можемо розраховувати інакше, як через виникнення буферних зон. Військо - так. Але Польща не випадково підтримує Україну. І в Європі розуміють, попри угодницьку політику, що існування фронтиру, буферу, дає варіанти для маневрування. от і Україні доведеться. На східних теренах. Але краще не на власних, а за порєбріком.
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13.04.2021 23:01 Ответить
Шо ти мелешь. Відразу видно,що ти не з Донбасу. Виштовхувати нікого не потрібно, вони самі побігли і залюбки. Росіяни, як вороги, не такі вже й дебіли, вони вдарили у самих тонких місцях - це Луганська і Донецька області. Вони готували окупацію понад 20 років. Доїхать з Луганської області в Київ на поїзді була ціла проблема, а в Моськву легко. Працювати в Мозькві без реєстрації було складно, з Донбасу без проблем. Росіяни завязали регіон на Мозькву і Підер, ось звідки у всіх уявлення про заможну рашку. Потім з цих територій вивели всі військові частини, всі Карл. Ось звідки байки про армія прийшла. Вона дійсно прийшла, раніше побачити десантника строковика в регіоні це диво. Крім того, за радянські часи голодомор і розстріли НКВС змінили демографічну ситуацію. Понаїхали на хімію вихідці з рашки і осіли там в 60-70 роках. І все це варилось до 2014 року. Одного чого рашка не врахувала - це збройний опір тому ними легко було захоплено значні території, а потім швидко втрачені. Але це території, а люди, а люди не змінились. З 25 пяти моїх однокласників, 23 живуть на раші, в окупації або мають сепарські настрої. Ми двоє для них бандеровці, мене так називали ще на початку 90-х.
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14.04.2021 00:21 Ответить
100 відсотків... все так.

"Росіяни, як вороги, не такі вже й дебіли, вони вдарили у самих тонких місцях - це Луганська і Донецька області. Вони готували окупацію понад 20 років. Доїхать з Луганської області в Київ на поїзді була ціла проблема, а в маськву легко."

Не зрозуміло, невже дійсно було проблемою дістатися з Луганської чи Донецької області до столиці?

Якщо так, то маючи такого сусіда, як азіопську паРашу, це фактично "врєдітєльство"... Бо зшитість країни, інфраструктура - це одне з головного для миру та злагоди в країні.

Чим займалась влада до 2014року???

Якщо лугандонцям зручніше, швидше, краще та звичніше було дібратися до машькви, ніж до Києва, вони бачили лише рашистські гівно-канали, зомбувались ворогом десятиліттями, масква була звична та своя, а Київ чужий, незрозумілий, далекий і незручний, то про що говорити...
Влада до 2014 року все проспала та просрала. Так можна вести себе у ЄС, та й то у старій Європі, нема проблем, якщо з Кельну, чи Дюссельдорфу зручніше та ближче дібратись до Парижу, ніж у Берлін, але поруч з азіопським Мордором потрібно було чухатись...
я все життя, з 70-х знаю, що гіршого ворога, ніж масква, для України не було і нема, а самі тупі повинні були все зрозуміти хоча б після Тузли та 2008 року...
Невже у владі українській були лише неучі та придурки...?
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14.04.2021 13:40 Ответить
Раніше на Київ з Луганська був 20 поїзд. При цьому він прямував через Дебальцеве Донецької області. Попасна, Лисичанськ, Севіродонецьк Рубіжне, Сватово, Кремінне залишалось осторонь і мало напрямки на Харків, Суми і звісно потяг Донецьк - Мозьква, який гарцював кожен день під вікнами. Це було в 90-х коли і формувалась національна ідентичність. Хочешь в Київ прямуй на Луганськ чи в Донецьку область. Хочешь у Мозькву сідай біля дому.
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14.04.2021 15:18 Ответить
не смій бурління закваски у своїй макітрі називати словом "думати"
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13.04.2021 13:26 Ответить
А что ж он кашу из топора не сделает?
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13.04.2021 13:27 Ответить
СЧами кристально-прозрачными пусть ласуе, какой топор - какая каша
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13.04.2021 13:40 Ответить
междупрочим, сивоха снизу и до пояса уже коренной мокша )
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13.04.2021 13:34 Ответить
Шо ж ты так лоханулся? В Мацкву нужно было подаваться. Там вся сила.)))
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13.04.2021 13:34 Ответить
Так вони ж думали шо у них зарплати будуть як в мАААЦквє і житимуть на красной площє
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13.04.2021 13:59 Ответить
Тупорылый дегенерат-халявщик с телевизором вместо головы.
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13.04.2021 13:35 Ответить
Все "халави"шукали,ну ну шукайте і далі...Поїдьте до свого "гуру"зека,може він вам підкине зі своїх статків,або з мокшанського тв"дерьмоящика" погодуйтесь,тільки не обляпайтесь,дурні лугандонські...
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13.04.2021 13:44 Ответить
Це не житель Луганщини, це зрадник.
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13.04.2021 13:45 Ответить
Де б ти не був в маскалії, всюди треба працювати. А він думав, що буде в раісії тільки брагу пити і кісєлєва дивитися?
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13.04.2021 13:55 Ответить
Крисчани тепер тоже кричать, що хотіли в ту расєю яку по тєлєвізАру показували...
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13.04.2021 13:58 Ответить
Для того чтобы понять что дерьмо воняет не обязательно в него вступать.
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13.04.2021 14:05 Ответить
Погано лише одне:ось таких сук наша б#ядська влада може розпочати впускати назад. Адже 100% сепара та любителя руцького мира Аксьонова впустять у Верховну Раду, то чому тим зрадникам та проблядям мучитись на чужбині?
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13.04.2021 14:15 Ответить
так в обосРашке, исключая масквабад, питер, ханты-мансийск и еще несколько регионов, вЯликия живут на 200-300 баксов в месяц...да и в нерезиновой доходы, в сравнении с периодом до рашистской войны против Украины, упали в долларах в 2-3 раза...
бизнес мелкий почти весь разорен. только строительство в масквабаде несколько подняло голову за последний год, благодаря льготным ипотечным кредитам, но большинство и там в полной жопе, даже в нерезиновой.

откуда вообще лугандонцы взяли, что на паРаше все шикарно живут?
до 14 года наоборот, бамбассяне жили куда лучше и остальной Украины и большинства вЯликих на паРаше...
вот идиоты.)) насмотрелись рассеянских говно-каналов, а реальная жизнь на обосРахе вовсе не такая.

вЯликая. Омск. миллионник, на минуточку...




"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 9399

"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 1207

"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 1416



"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 5177


"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 4173

"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 6607

"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 3520

"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 9211

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13.04.2021 14:18 Ответить
Говорят ,что у Байдена теперь ключи от всех рашистских подъездов
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13.04.2021 15:03 Ответить
Обратной дороги-- нет!
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13.04.2021 14:22 Ответить
"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ - Цензор.НЕТ 9541
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13.04.2021 14:44 Ответить
ага, его сцывоха и членограй ждут
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14.04.2021 08:54 Ответить
Больше надо таких материалов про реальную жизнь в России. Тем более, что сейчас подтянулось новое поколение юных малороссов, которые круглосуточно залипают в интернете на богатую жизнь московских рэперов и блогеров, и думают, что вся Россия такая крутая и богатая.
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13.04.2021 14:48 Ответить
Автор публикации - Казанский. Читайте его статьи, их много.
Лучшего по развенчанию рашистских пропагандистских фейков - нет.
Он же - представитель от Украины в составе ТКГ
Недаром рашисты требуют его исключения из украинской делегации
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13.04.2021 19:10 Ответить
Чем у них головы были только забиты, каким гуано? Ведь их родители и дедушки из Расеи и понаехали на Донбасс, должны же были просветить своих потомков про Московию...
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13.04.2021 15:00 Ответить
С улыбочкой врет гад нефте-газовая страна крупейший експортер царь Х#йло-Великий - не может быть...
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13.04.2021 15:13 Ответить
жил на границе с роисяй и не знал какой там уровень жизни? -действительно дегенерат
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13.04.2021 15:22 Ответить
жители дамбаса - 70% биомусор
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14.04.2021 08:57 Ответить
Там вам і місце.
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13.04.2021 15:27 Ответить
Промытые мозги в которых пустота внезапно прозрел.
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13.04.2021 15:28 Ответить
Я б робив побільше відео де вони розповідають , як там добре . Чим більше їх туди поїде , тим краще . Ну навіщо такі , як воно в Україні ?
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13.04.2021 15:30 Ответить
Согласен с Вами полностью....Пусть говно выезжает на паРашу. Там их дом, их природная среда обитания.... Пусть лугандонские предатели требуют у кремлёвской крысы жильё на Рублёвке - им положено, они заслужили, впустив врага...
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13.04.2021 19:44 Ответить
Какая разница куда ты, деб#л ватный ехал. Деб#л он в любой стране деб#л!!!
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13.04.2021 15:55 Ответить
Не совсем так - совсем не так.
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13.04.2021 16:20 Ответить
Це хахли наврочили...
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13.04.2021 16:27 Ответить
я ніколи не розумів наших кацапів. Вони усі бачать Рашку по рівню життя, мінімум як США. Звідки вони це лайно беруть?
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13.04.2021 16:29 Ответить
на генетическом уровне
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13.04.2021 16:48 Ответить
Из ТВ. Тем более, далеко ходить не надо, стоит вернуться нам в 19 год. Когда тупому быдлу обещали конец эпохи бедности а учителям 4 кило баксов оклад. И 13 млн. идиотов поверило ЗЕленой шмаркле, и дружно, как стадо баранов ринулось выбирать бубочку. В моей области, не буду называть какой, что-бы не позориться, за ЗЕлену шмарклю проголосовало 87%. Так что тупого быдла у нас в стране с избытком.
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14.04.2021 07:39 Ответить
Виявилось, що якщо в ОРДЛО буряти половину унітазів свиснуть, то там, буде як тут
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13.04.2021 16:30 Ответить
и сколько вас таких долб..ов?
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13.04.2021 16:42 Ответить
Так вам,кацапським ублюдкам,і треба.
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13.04.2021 17:20 Ответить
Жрите теперь!
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13.04.2021 18:01 Ответить
Вы представьте сколько такого ватноголового Гавна, за 70 лет гнилого сесесера, расползлось по миру.....
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13.04.2021 18:38 Ответить
Ай-я-я! Ну ктоб мог подумать! Лошара!
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13.04.2021 18:42 Ответить
Перед вами пример 5я колонны. Элехторат "За життя" и прочей нечисти.
8й год войны, им мало аллей ангелов, которую они устраивают своими руками, зовя оккупантов к себе в дом! Они еще надеются на богатейшую страну - это признак наличия колбасы вместо мозга. Именно такие продают Родину, ради сиюминутной выгоды.
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13.04.2021 18:49 Ответить
саме цікаве те, що грабували їх місцеви князькі з благословіння москви, але на допомогу вони зовуть ту саму москву.
Л - Логіка
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13.04.2021 19:20 Ответить
багатєйшіє вазможнасті не для вас, лопухофф
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13.04.2021 19:19 Ответить
"Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ._______-- бачили очі шо "купували"? - їжте хоч повилазьте....
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13.04.2021 19:39 Ответить
Скільки там таких недоумків на Донбасі було із надїєю на "вєлікую і багатєйшую"?
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13.04.2021 20:06 Ответить
Почему оно в светлое время суток не на работах?
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13.04.2021 20:08 Ответить
ну таки даун чистейший туда попёрся это гуково пару лет назад росгвардия оцепляла и никого не выпускали с города . холопы удумали походом идти на москву путину про жисть нищую челобитную подавать
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13.04.2021 20:14 Ответить
Так в чем дело,страна богатейшая и тайга безкрайняя,бери пилу ,,Дружба,, и лес вали.Думали что мокшани их встретят с распростерыми обятиями,дадут прописки в городах да еще и работу.Так кроме крайнего севера вам места нету и вы уроды об этом уже знаете иначе бы уже давно убежали на кацапские просторы к лучшей жизни.
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13.04.2021 20:30 Ответить
Говоріть в Україні
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
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13.04.2021 21:11 Ответить
ну придумал еще, осваивай сибирь, топи дровами и жри с лопаты
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13.04.2021 21:48 Ответить
Оно потом прибежит назад и будет требовать , что бы ему еще и компенсацию заплатили .
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13.04.2021 22:53 Ответить
Если оно дебил , так это его личные проблемы . Просто таких дебилов оказалось много в одном месте и началась война . А дебилом оно стало , не тогда когда в Мордор свалило , а видимо намного раньше , по тому , что прожить всю жизнь рядом с Мордором , там на машине 30 мин езды и не знать как там живут люди , а верить в какие то сказки это верх дебилизма.
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13.04.2021 22:51 Ответить
Калужська ще ого-го для нього,відправити на Певек.Туди Білі Ведмеді срати бояться ходити.
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14.04.2021 00:02 Ответить
для любого кацапа счастье и успех в жизни - это когда зарплату платят, а работать не заставляют. В идеале если еще и к прибухиванию на рабочем месте начальство относится толерантно. Причем "не работать" - это главная скрепа. Предложи свнпсу вариант "не работать - но зарплата мизерная", и вариант "работать усердно - и зарплата выше среднего" - выбор будет в 90% случаев сделан в пользу 1го варианта. Я в свое время помотался-поработал по Рашке, еще до войны, изучил этот народишко вдоль и поперек. Строили как-то завод по производству мела в Белгородской области. Там единственные кто работали - это украинцы, казахи и руководил всем этим интернационалом испанцы. Из русни там набирали только секретаршек да охрану
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14.04.2021 00:35 Ответить
ну вот зачем..... наоборот надо наплести надо с три кораба пусть валят
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14.04.2021 07:03 Ответить
Тобто ця шкура за бабки зрадила державу.
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14.04.2021 08:54 Ответить
очень хорошо, что ***** помог этому и такому же , как этот , биомусору ,
эти охметовско-кацапские мрази ещё долго бы воду варили поповоду
рузгого мира
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14.04.2021 09:00 Ответить
по сути оно не работало ни в Украине, ни на рассие не будет работать,
жители дамбаса любят жрать и срать и гордиться "своим" углём
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14.04.2021 09:03 Ответить
Жаль что все лугандонцы не выехали на парашу, как этот ватный дебил
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14.04.2021 09:46 Ответить
В лугандоне не так, в Гуково не так - ТАК будет если оно пойдёт наХ и не вернётся.
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14.04.2021 10:22 Ответить
ну и в Украине ты нах..й не нужен
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14.04.2021 10:33 Ответить
Мені також подобається московія, але виключно там де не було нікого до мене, або ж немає кілька років людей. В Україні таких місць не знайдеш. Зрозуміло що "рівень життя" у цих місцинах зупинився на неандертальському рівні. )))
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14.04.2021 10:46 Ответить
Если даже из депрессивно-загаженно-разрушенной Луганской области нароссия кажется помойкой,то каким мусорником она есть на самом деле? Кто то еше хочет такого,,узкого мира,,?
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14.04.2021 11:09 Ответить
А в Україні вони і мали такий собі мініСССР на сході,тікі як виявилося сруського духу невистачало,але таки отримали своє розбите корито як у відомій казці.Щороку з українського бюджету виділяли десятки мільярдів грн на дотації вуг.галузі та інші чисельні програми.Відпиляли сук на якому сиділи і вже того не повернути..
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14.04.2021 13:45 Ответить
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