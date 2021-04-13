"Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО

Житель Луганщины, бежавший с оккупированной части Луганщины в российское Гуково, пожаловался местным пропагандистам на уровень жизни в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказал о реальной ситуации во время опроса, который проводила съемочная группа из Ростова-на-Дону. Видеозапись небольшого интервью опубликовал представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"Я не совсем местный. Я с ЛНР. Я смотрю, что там и что здесь... В общем, ехали сюда с большой надеждой... Разочарование. Разочарование в уровне зарплат, в уровне жизни... Ожидали - богатейшая страна, большие возможности, а оказалось не совсем так", - рассказал мужчина на записи.

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