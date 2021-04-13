Завотделением и врач столичной больницы № 8 вымогали взятку за предоставление бесплатных услуг. ВИДЕО (обновлено)

Правоохранители задержали при передаче взятки заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома Киевской городской клинической больницы №8.

По данным источника Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, взятки носили системный характер и их брали с родственников умерших за дополнительные услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Нам удалось связаться с одним из пострадавших, который попросил не указывать его фамилию. Он также предоставил видео своего общения с врачами.

"Я, когда пришел к заведующему, там еще бабушка сидела, которая пыталась забрать тело дедушки и ей не хотели выдавать", - рассказал Сергей.

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"Мне сказали, что я должен заплатить за то, что они его забрали в морг, за хранение тела, бальзамирование и другое. Попросил объяснить, почему государственная структура за это требует деньги. Говорю им: "Ребята, как-то некрасиво получается, хоть похороны пенсионеров у нас должны быть бесплатными". Отец много лет проработал на нескольких известных в стране заводах. Я сначала отказался платить, но мне начали названивать. Когда я приехал и сказал, что готов платить, у меня взяли деньги, но квитанции, которые обещали, не выписали".

По словам Сергея, его отец умер дома, он долго болел. И его смерть не связана с коронавирусом.

"Контакты тех, с кем следует связаться в морге, мне дала врач, которая вместе с полицией приехала домой к отцу, чтобы констатировать факт смерти. В морге мне насчитали 14600 грн. Я обратился в полицию", - добавил он.

Сергей уточнил, что, как ему объяснили в полиции, он не единственный потерпевший, есть и другие. Пока представители правоохранительных органов не комментируют сегодняшние события в морге столичной больницы, но как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, патологоанатомы были задержаны по ст. 208 УПК Украины при передаче суммы в 5 тысяч гривен.

В столичной прокуратуре сообщили, что указанные работники больницы систематически требовали от родственников умерших денежные средства за ускорение проведения вскрытий тел, хранение их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовым актам Минздрава предоставляются бесплатно.

Врачей задержали при получении от очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут причастны к коррупционной схеме.

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