Завотделением и врач столичной больницы № 8 вымогали взятку за предоставление бесплатных услуг. ВИДЕО (обновлено)
Правоохранители задержали при передаче взятки заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома Киевской городской клинической больницы №8.
По данным источника Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, взятки носили системный характер и их брали с родственников умерших за дополнительные услуги, которые должны предоставляться бесплатно.
Нам удалось связаться с одним из пострадавших, который попросил не указывать его фамилию. Он также предоставил видео своего общения с врачами.
"Я, когда пришел к заведующему, там еще бабушка сидела, которая пыталась забрать тело дедушки и ей не хотели выдавать", - рассказал Сергей.
"Мне сказали, что я должен заплатить за то, что они его забрали в морг, за хранение тела, бальзамирование и другое. Попросил объяснить, почему государственная структура за это требует деньги. Говорю им: "Ребята, как-то некрасиво получается, хоть похороны пенсионеров у нас должны быть бесплатными". Отец много лет проработал на нескольких известных в стране заводах. Я сначала отказался платить, но мне начали названивать. Когда я приехал и сказал, что готов платить, у меня взяли деньги, но квитанции, которые обещали, не выписали".
По словам Сергея, его отец умер дома, он долго болел. И его смерть не связана с коронавирусом.
"Контакты тех, с кем следует связаться в морге, мне дала врач, которая вместе с полицией приехала домой к отцу, чтобы констатировать факт смерти. В морге мне насчитали 14600 грн. Я обратился в полицию", - добавил он.
Сергей уточнил, что, как ему объяснили в полиции, он не единственный потерпевший, есть и другие. Пока представители правоохранительных органов не комментируют сегодняшние события в морге столичной больницы, но как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, патологоанатомы были задержаны по ст. 208 УПК Украины при передаче суммы в 5 тысяч гривен.
В столичной прокуратуре сообщили, что указанные работники больницы систематически требовали от родственников умерших денежные средства за ускорение проведения вскрытий тел, хранение их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовым актам Минздрава предоставляются бесплатно.
Врачей задержали при получении от очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут причастны к коррупционной схеме.
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"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
Ну а врачи конечно нагло себя ведут, не хватает ментов старой закалки, которые вдруг что, сразу по хлебалу ботинком били, сейчас хапуги нихера не боятся...
Пару дней назад видел как поймали нарколыгу за рулем, отказался проходить освидетельствования и чуть матом ментов не посылал, дык оформили, записали на камеру его отказ и отпустили дальше ездить до суда, на вопрос как так?,- ответили что не имеют права ничего сделать. А поломали бы пару ребер и отвезли в участок, сразу моралистов бы набежало, и ментов бы судили вместо того "ездюка".
Наверное потому, что мы платим налоги, которые идут на содержание деятелей, берущих зарплату с государства за ничего и обдирающих людей за то, за что им уже было уплачено из налогов.