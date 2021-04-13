РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11454 посетителя онлайн
Новости Видео Взяточники
12 372 23

Завотделением и врач столичной больницы № 8 вымогали взятку за предоставление бесплатных услуг. ВИДЕО (обновлено)

Правоохранители задержали при передаче взятки заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома Киевской городской клинической больницы №8.

По данным источника Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, взятки носили системный характер и их брали с родственников умерших за дополнительные услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Нам удалось связаться с одним из пострадавших, который попросил не указывать его фамилию. Он также предоставил видео своего общения с врачами.

"Я, когда пришел к заведующему, там еще бабушка сидела, которая пыталась забрать тело дедушки и ей не хотели выдавать", - рассказал Сергей.

Также читайте: Летальность повысилась, поступает молодежь с 80-90% поражения легких, - врач львовской больницы Матолинец о коварности "британского" штамма

"Мне сказали, что я должен заплатить за то, что они его забрали в морг, за хранение тела, бальзамирование и другое. Попросил объяснить, почему государственная структура за это требует деньги. Говорю им: "Ребята, как-то некрасиво получается, хоть похороны пенсионеров у нас должны быть бесплатными". Отец много лет проработал на нескольких известных в стране заводах. Я сначала отказался платить, но мне начали названивать. Когда я приехал и сказал, что готов платить, у меня взяли деньги, но квитанции, которые обещали, не выписали".

По словам Сергея, его отец умер дома, он долго болел. И его смерть не связана с коронавирусом.

"Контакты тех, с кем следует связаться в морге, мне дала врач, которая вместе с полицией приехала домой к отцу, чтобы констатировать факт смерти. В морге мне насчитали 14600 грн. Я обратился в полицию", - добавил он.

Сергей уточнил, что, как ему объяснили в полиции, он не единственный потерпевший, есть и другие. Пока представители правоохранительных органов не комментируют сегодняшние события в морге столичной больницы, но как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, патологоанатомы были задержаны по ст. 208 УПК Украины при передаче суммы в 5 тысяч гривен.

В столичной прокуратуре сообщили, что указанные работники больницы систематически требовали от родственников умерших денежные средства за ускорение проведения вскрытий тел, хранение их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовым актам Минздрава предоставляются бесплатно.

Врачей задержали при получении от очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут причастны к коррупционной схеме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двум врачам в Запорожье сообщили о подозрении из-за смерти 9-месячного малыша, - прокуратура

Завотделением и врач столичной больницы № 8 вымогали взятку за предоставление бесплатных услуг 01

Автор: 

взятка (6179) Киев (25667) смерть (9250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
После этого будет статья о мизерных зарплатах у медработников и что в гамериках им платят больше. Не устану повторять за всю жизнь видел только одного нищего доктора. И то потому что он просто тупой. И что идут в мединститут не за зарплату, а за возможность получать благодарность в виде хрустящих купюр.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:10 Ответить
+9
да в любой одесской больнице без денег пальцем никто не пошевелит - от главврача до уборщицы
показать весь комментарий
13.04.2021 14:06 Ответить
+5
Ничего этим тварям ненасытным не будет.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рєхворма
показать весь комментарий
13.04.2021 13:57 Ответить
Боротьба зебанди наркоманів з ковідом при пандемії є ілюстрацією боротьби зебанди наркоманів з московією при вторгненні.
показать весь комментарий
13.04.2021 15:21 Ответить
да в любой одесской больнице без денег пальцем никто не пошевелит - от главврача до уборщицы
показать весь комментарий
13.04.2021 14:06 Ответить
После этого будет статья о мизерных зарплатах у медработников и что в гамериках им платят больше. Не устану повторять за всю жизнь видел только одного нищего доктора. И то потому что он просто тупой. И что идут в мединститут не за зарплату, а за возможность получать благодарность в виде хрустящих купюр.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:10 Ответить
Оце сенсація.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:14 Ответить
https://twitter.com/norestfor Мужик з Факєлом @norestfor

"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
показать весь комментарий
13.04.2021 15:19 Ответить
Ничего этим тварям ненасытным не будет.
показать весь комментарий
13.04.2021 14:14 Ответить
В наше время ничего бесплатного не бывает, не буду точно утверждать, но когда деда умер, наша семья платила за все, почему некоторые считают что им обязаны делать что-то бесплатно?
Ну а врачи конечно нагло себя ведут, не хватает ментов старой закалки, которые вдруг что, сразу по хлебалу ботинком били, сейчас хапуги нихера не боятся...
Пару дней назад видел как поймали нарколыгу за рулем, отказался проходить освидетельствования и чуть матом ментов не посылал, дык оформили, записали на камеру его отказ и отпустили дальше ездить до суда, на вопрос как так?,- ответили что не имеют права ничего сделать. А поломали бы пару ребер и отвезли в участок, сразу моралистов бы набежало, и ментов бы судили вместо того "ездюка".
показать весь комментарий
13.04.2021 14:17 Ответить
" наша семья платила за все, почему некоторые считают что им обязаны делать что-то бесплатно?"

Наверное потому, что мы платим налоги, которые идут на содержание деятелей, берущих зарплату с государства за ничего и обдирающих людей за то, за что им уже было уплачено из налогов.
показать весь комментарий
13.04.2021 15:50 Ответить
Ну согласен, так должно работать это, но только не у славян, у нас этого никогда не будет, менталитет такой. В любом случае когда умер родной человек, я лично бы не смог из-за денег грызню устраивать. Я не корю и не виню если что. Каждый поступает как считает нужным.
показать весь комментарий
13.04.2021 16:08 Ответить
Вот эти коммерсанты и пользуются тем, что люди в горе, обдирая их как липку.
показать весь комментарий
13.04.2021 16:58 Ответить
Уже и с покойников, которых лечить не налдо, пытаюттся содрать деньги. . Страна воров и коррупционеров.
показать весь комментарий
13.04.2021 15:22 Ответить
Візьміть у них інтерв'ю. Ви здивуєтесь, але виявиться, що вони просто обурені корупцією, що відбувається довкола... Так більшість українців, ненавидять злочинців, а самі роблять те саме. Звісно не усі беруть, бо не усі і є за що дати, але дають, ухиляються від сплати податків і багато чого іншого... То півбіди забрати тіло з моргу, а місце на цвинтарі нормальне без хабаря знайти хтось пробував?
показать весь комментарий
13.04.2021 15:40 Ответить
пифдец ссуки! Таких не то что на нары, сразу собакам скормить, выбл...ки на чем решили зарабатывать, гореть вам в аду и вашим нащадкам до 10 колена.. 14000 за то что бы забрать с морга!!!!! Да пусть меня там навсегда оставят , когда время придет! уроды а не врачи!
показать весь комментарий
13.04.2021 15:56 Ответить
Наглые,подлые,вонючие людишки!!!!
показать весь комментарий
13.04.2021 16:06 Ответить
Весь персонал в доле!
показать весь комментарий
13.04.2021 16:08 Ответить
Если не кривить душой, а сказать честно, если бы туда устроился работать и мне предложили левак, я бы не отказался...Сам бы конечно взятки не вымогал, противно это, но от доли не отказался бы. Хотя может существуют люди кристально чисты душой. Не знаю.
показать весь комментарий
13.04.2021 16:11 Ответить
Интересно, комментаторы в рестоане , азс, супермаркете тоже бесплатно требуют?
показать весь комментарий
13.04.2021 18:28 Ответить
предлагаю вскрыть данных персонажей абсолютно бесплатно... (но при жизни)))
показать весь комментарий
13.04.2021 23:36 Ответить
То, до чего довели людей в Украине и медработников в частности, это просто невообразимо. Как можно было убить такую страну как Украина и довести людей до такого состояния? Людей поставили в такие условия, что они оббирают друг друга, ненавидет друг друга. Зачем было нужно разрушать советский союз, чтобы довести страну и людей до такого жуткого состояния. Я вообще удивляюсь, как ещё медики могут работать за зарплату на которую прожить неделю нереально? И из-за этого вынуждены обдирать таких же простых людей, которые тоже выживают с трудом.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:38 Ответить
 
 