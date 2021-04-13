"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пассажир троллейбуса в оккупированном Симферополе ответил на замечание о хамском поведении. ВИДЕО

В оккупированном Крыму россиянин набросился на пожилую женщину после замечания о хамском поведении. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник, когда женщина сделала замечание и назвала россиянина "понаехом". Тот вскочил со своего места и с бранью побежал к женщине. Присутствующие в салоне люди сумели отгородить россиянина от женщины и конфликт ограничился руганью. В комментариях к записи пользователи отмечают, что конфликт произошел в оккупированном Симферополе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои". ВИДЕО