"Понаехали?! Я из Сибири! Замолчи, бл#дь! Я в Россию приехал!" - пассажир троллейбуса в оккупированном Симферополе ответил на замечание о хамском поведении. ВИДЕО
В оккупированном Крыму россиянин набросился на пожилую женщину после замечания о хамском поведении. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник, когда женщина сделала замечание и назвала россиянина "понаехом". Тот вскочил со своего места и с бранью побежал к женщине. Присутствующие в салоне люди сумели отгородить россиянина от женщины и конфликт ограничился руганью. В комментариях к записи пользователи отмечают, что конфликт произошел в оккупированном Симферополе.
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+118 Кіт Яша
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"понаехали" ... - всё правильно сказала ))) ахаха х
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Канешн не камни с неба, но надеюсь, что им нравится. )
До речі, зараз у нас хлопці в селі отримують по 400-500 баксів і жаліються, що їм погано живеться. Але, дійсно, на ці гроші треба РЕАЛЬНО працювати. Кому ліньки, або, вибачаюсь, бухарі, отримують свої 200 баксів і щасливі. Думаю, тут працює оте " а що там у сусідів?". Більшість звертають лише увагу на те, що в Європі краще - отже у нас полная жопа. А поглянути у свій забитий холодильник, на новий смарфон, красиву хату, машину і т.д. і порівняти з тим, що було совку, розуму не вистачає.
Крим - це Україна!
Окупована частина Донецької та Луганської області кацапами - це Україна!!!
- Нет. Его накрыл русский мир.
***
Простая русская душа -
Тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
В сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
И кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
По пьянке матери минет.
Видон на свалку из окна
И вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
Муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
Без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
Секс с друга пьяного женой.
Паленка, семки, маргарин -
Закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка...
О, да! паРАША - велика!
© 2014 г.
Шкода, що цей сибірячок не заїхав тьоті проміж очей, так шоб рог у неї виріс.
Я іншої думки. Пригадую радість кримських зрадників з прапорами паРаші на площах кримських міст. І крик ватних самок, що блокували наші військові частини, у відповідь на запитання журналістів українських телеканалів:
- Скажитє, а что ви здєсь дєлаєтє?
- Паддєрживаєм Расію!
- А почєму нє наших солдат?
- Патамушта ми нє-ха-тім аставацца в Украінє! Ви понялі? Нє-ха-тім!
Те саме було й на Донбасі.
Кожен має пройти свій шлях - і патріоти, і зрадники. Хотіли на паРашу? Жеріть!
І я радий чути тепер виття ватної біомаси: "Ми нє таво хатєлі!"