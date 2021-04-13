Государственный телеканал "Дом" рассказал жителям оккупированных территорий о "бесчинствах праворадикалов". ВИДЕО

Финансируемый за счет госбюджета телеканал "Дом", вещающий на оккупированные территории, выпустил сюжет о том, как украинские праворадикалы якобы "способствуют российской пропаганде".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Сюжет под названием "Радикалы в Украине. Разбор" появился в эфире телеканала "Дом" 11 апреля.

В частности, авторы сюжета взяли комментарий у эксперта Хельсинской правозащитной группы Мирослава Гринберга, который говорит, что украинские радикалы "просто отрицают, что у людей есть права, отрицают равноправие и нападают на феминисток".

Кроме того, авторы сюжета отмечают, что украинские радикальные националистические организации часто фигурируют в медиа "вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах". Также канал отмечает, что такие "экстремистские действия" некоторых националистов якобы играют на руку российской пропаганде.

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Отмечается, что из-за "преувеличения и манипуляций может показаться, что такие действия праворадикалов повсеместны, а власть на них не реагирует". По мнению журналистов канала, это отпугивает жителей оккупированных территорий и может замедлить процесс реинтеграции.

Также в сюжете вспомнили задержания участников акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента и арест экс-нардепа Семена Семенченко, который, как утверждают авторы материала, связан с "Правым сектором".

В качестве видеоряда в сюжете использовали кадры с митингов и мирных акций протеста украинских националистов, которые переплетаются с кадрами пропагандистских сюжетов росТВ.

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Доказательств того, что украинские националистические организации связаны с пропагандой страны-агрессора, авторы материала при этом не предоставили.

Напомним, "Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины. Канал подчиняется Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.