Государственный телеканал "Дом" рассказал жителям оккупированных территорий о "бесчинствах праворадикалов". ВИДЕО
Финансируемый за счет госбюджета телеканал "Дом", вещающий на оккупированные территории, выпустил сюжет о том, как украинские праворадикалы якобы "способствуют российской пропаганде".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".
Сюжет под названием "Радикалы в Украине. Разбор" появился в эфире телеканала "Дом" 11 апреля.
В частности, авторы сюжета взяли комментарий у эксперта Хельсинской правозащитной группы Мирослава Гринберга, который говорит, что украинские радикалы "просто отрицают, что у людей есть права, отрицают равноправие и нападают на феминисток".
Кроме того, авторы сюжета отмечают, что украинские радикальные националистические организации часто фигурируют в медиа "вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах". Также канал отмечает, что такие "экстремистские действия" некоторых националистов якобы играют на руку российской пропаганде.
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Отмечается, что из-за "преувеличения и манипуляций может показаться, что такие действия праворадикалов повсеместны, а власть на них не реагирует". По мнению журналистов канала, это отпугивает жителей оккупированных территорий и может замедлить процесс реинтеграции.
Также в сюжете вспомнили задержания участников акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента и арест экс-нардепа Семена Семенченко, который, как утверждают авторы материала, связан с "Правым сектором".
В качестве видеоряда в сюжете использовали кадры с митингов и мирных акций протеста украинских националистов, которые переплетаются с кадрами пропагандистских сюжетов росТВ.
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Доказательств того, что украинские националистические организации связаны с пропагандой страны-агрессора, авторы материала при этом не предоставили.
Напомним, "Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины. Канал подчиняется Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1
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ФСБшний проект Квартал-95
Що таке луб`янський проект ЗЕ, досить почути його бенефіціарів.
Квартал оформили в 2000-х після концерту в лазні Путіна.
Б.Шефір - общак ЗЕ (співвласник ляльок).
Його брат, С.Шефір - помічник Буратіно.
Баканов (СБУ), Єрмак (ОПУ) з плеяди агентів Кремля.
- нах с поля
https://news.obozrevatel.com/politics/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-ubijstve-zhitelej-donbassa.htm
"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2020 рік (з березня 2020 року по грудень 2020 року) становив ₴ 260.4 млн грн.
Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴ 348.8 млн грн."
Шеф-редактор:
Журналіст з Донецька Олексій Мацука 23 лютого 2021 року став шефредактором телеканалу «Дім/Дом».
Спасибо за честность...
После создания телеканала https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 1 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2020 года он подчинялся напрямую Министерству культуры и информационной политики. В июне 2020 года стало известно, что продолжается процесс передачи телеканала «Дом/Дiм» от министерства культуры в министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Руководство канала[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&veaction=edit§ion=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit§ion=4 править код ]
Должность гендиректора вакантна, на нее продолжается конкурс. По состоянию на 2020 год исполняющей обязанности генерального директора канала является Юлия Островская, которая ранее работала директором по производству студии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Квартал 95 ».
Надеюсь всем теперь понятно кто курирует канал?
Канал є одним з двох нових державних російськомовних телеканалів, створених на базі колишнього іномовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/UATV UATV (яке мовило п'ятьма мовами одночасно: російською, англійською, українською, арабською та кримськотатарською): інформаційно-розважальний Дім/Дом (аудиторія: російськомовне населення окупованих Росією сходу України (Донбас) та півдня України (Крим))https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_03_02-7 [7] та інформаційно-розважальний UATV російською (розпочав мовлення у березні 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-dim.dom_nova_konzepziya-13 [13] ; аудиторія: російськомовне населення усього світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-hrud_2020-14 [14] )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_01_17-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-16 [16] ."
Ще там працює творець образу Голобородька,режисер Сватів і Прекрасної няні,громадянин рф-Кірющенко Олексій.
Так що все закономірно.
Зєля патріот-державник,ага.
І для чого бубочка створив цей канал???
гадав вони діятимуть тонше - переоцінив.
Где вера в светлую даль...
И где, шьорт побьери, Билецкий и его команда. Они, помнится, очень активно перекрывали улицы, глаза пылали от праведного гнева на барыг и прочих. Появись такое в период Пороха(это невозможно представить, но все же...), весь Киев был бы перекрыт пацанами в спортивных костюмах и кулаками возле сердца. А тут такое, а его нет. Ну нет, так нет.
1. Украинский канал для жителей Крыма и ОРДЛО наверное не должен был такое
показывать.
2. Проблема есть. Очень часто постановочные ролики с участием людей позирующих на камеры и выдвигающих разные лозунги прпадают в первую очередь в российский телевизор и используется как пугало для зрителей в Рф, Крыму и ОРДЛО.
3. Это похоже на провокацию с "участием украинского антисемита( по выражению посла Израиля) напавшего на еврейскую Минору на Подоле" под камеры. Ролик тут же попал на росТВ. Постановочную тренировку Билецкого в лесопосадке под Киевом крутили по телевизору в ОРДЛО два дня непрерывно. Так шо закрадывается вопрос-кто на самом деле был заинтересован в сьемке этого ролика.
Мнения / Общество 13-апр, 07:409 4 229 0
Коротко информирую.
Украинская добровольческая армия ведет плановую работу как на Восточном фронте, так и в тылу.
При возможном обострении военной ситуации и широкомасштабном наступлении врага, будут немедленно восстановлены и развернутые резервные 5-й и 8-й Отдельные батальоны и подразделения обеспечения, а также создан 3-й Отдельный батальон.
"Госпитальеры" - готовы. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно развертывание дополнительных легкопихотних отрядов...
УДА, как всегда, будет действовать в подчинении Командования Вооруженных Сил Украины и плечом к плечу с нашими Братьями по оружию защищать родную землю от злобных кремлевских орков...
Дамы и господа, без паники!
Победа будет за нами!
За домашние очага и алтари!
Слава Украине!
Дмитрий Ярош