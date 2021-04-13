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Государственный телеканал "Дом" рассказал жителям оккупированных территорий о "бесчинствах праворадикалов". ВИДЕО

Финансируемый за счет госбюджета телеканал "Дом", вещающий на оккупированные территории, выпустил сюжет о том, как украинские праворадикалы якобы "способствуют российской пропаганде".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Сюжет под названием "Радикалы в Украине. Разбор" появился в эфире телеканала "Дом" 11 апреля.

В частности, авторы сюжета взяли комментарий у эксперта Хельсинской правозащитной группы Мирослава Гринберга, который говорит, что украинские радикалы "просто отрицают, что у людей есть права, отрицают равноправие и нападают на феминисток".

Кроме того, авторы сюжета отмечают, что украинские радикальные националистические организации часто фигурируют в медиа "вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах". Также канал отмечает, что такие "экстремистские действия" некоторых националистов якобы играют на руку российской пропаганде.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО

Отмечается, что из-за "преувеличения и манипуляций может показаться, что такие действия праворадикалов повсеместны, а власть на них не реагирует". По мнению журналистов канала, это отпугивает жителей оккупированных территорий и может замедлить процесс реинтеграции.

Также в сюжете вспомнили задержания участников акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента и арест экс-нардепа Семена Семенченко, который, как утверждают авторы материала, связан с "Правым сектором".

В качестве видеоряда в сюжете использовали кадры с митингов и мирных акций протеста украинских националистов, которые переплетаются с кадрами пропагандистских сюжетов росТВ.

Также на Цензор.НЕТ: Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО

Доказательств того, что украинские националистические организации связаны с пропагандой страны-агрессора, авторы материала при этом не предоставили.

Напомним, "Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины. Канал подчиняется Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Автор: 

правые (52) пропаганда (3693) радикалы (61)


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Топ комментарии
+89
Государственный телеканал "Дом" рассказал жителям оккупированных территорий о "бесчинствах праворадикалов" - Цензор.НЕТ 2665
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13.04.2021 15:48 Ответить
+74
Дом ? Параша ваш дом .
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13.04.2021 15:46 Ответить
+66
когда президент страны и вся его свита - долпоепы и украинофобы, то я другого результата и не ожидал
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13.04.2021 15:49 Ответить
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Дом ? Параша ваш дом .
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13.04.2021 15:46 Ответить
Телеканал Дім/Дом створювався для інтеграції ОРДЛО в Україну, а ці ЗЄбанати навпаки показують що мешканці окупованих теритирій чужі для України і з ними треба розмовляти іншою мовою, причому в ОРДЛО українську мову розуміють всі, поки що
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13.04.2021 15:51 Ответить
єто та самая "пятая колона", созданная вовкой-зеЛохом и ермаковым, и финансируемая за счет украинского бюджета..
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13.04.2021 16:03 Ответить
Мендель подсуетилась?
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13.04.2021 15:47 Ответить
Государственный телеканал "Дом" рассказал жителям оккупированных территорий о "бесчинствах праворадикалов" - Цензор.НЕТ 2665
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13.04.2021 15:48 Ответить
ога, *****... лалалалалалалалааа

https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1



ФСБшний проект Квартал-95
Що таке луб`янський проект ЗЕ, досить почути його бенефіціарів.
Квартал оформили в 2000-х після концерту в лазні Путіна.
Б.Шефір - общак ЗЕ (співвласник ляльок).
Його брат, С.Шефір - помічник Буратіно.
Баканов (СБУ), Єрмак (ОПУ) з плеяди агентів Кремля.
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13.04.2021 16:03 Ответить
Так, а вона шо єтім уніжєна?
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13.04.2021 16:15 Ответить
нє, она - орудіє уніженія
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13.04.2021 16:29 Ответить
єтім - нижче плінтуса
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13.04.2021 17:05 Ответить
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 5092
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13.04.2021 16:47 Ответить
Сцарям...
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13.04.2021 17:05 Ответить
МАлАко за врЄдность пАложєнА... сцарям...
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13.04.2021 19:23 Ответить
Зегниды закрыли пропагандонские каналы (далеко не все ), а сами ещё лучше подыгрывают рашистам
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13.04.2021 15:49 Ответить
когда президент страны и вся его свита - долпоепы и украинофобы, то я другого результата и не ожидал
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13.04.2021 15:49 Ответить
Цікаво,цеж якої держави телеканал "дом''?В Україні він мав би назву ''Дім''.Швидше за все засновники переплутали країну,їм треба за поребрик, на родіну.
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13.04.2021 15:50 Ответить
А це квінтесенція ідеології блазнів - припинити фінансування багатомовного каналу, орієнтованого на інші країни і почати фінансування російськомовних передач для "нашіх людей, которіє не говорят по-українскі"...
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13.04.2021 15:55 Ответить
до "каменів на голову"
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13.04.2021 17:07 Ответить
то вони так намагають із милом залізти у нижню півкулю головного мозку домбасят. їм же русский вижав мозг у мадам сиджу.
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13.04.2021 23:32 Ответить
Рукожопы за деньги налогоплательщиков
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13.04.2021 15:50 Ответить
Аби ж то просто рукожопи. Це вороги.
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13.04.2021 16:08 Ответить
Заправляє Мендель, експерт Грінберг... А пересічних зебілів чому не опитують???
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13.04.2021 15:51 Ответить
а мнение гречко-сеятелей и свинопасов за них проголосовавших больше не интересует
- нах с поля
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13.04.2021 16:03 Ответить
Мендель вошка - троянская кобыла , работавшая на «Параша тудэй «, у этих г … бывших не бывает , ее к шуту , не случайно пристроили
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13.04.2021 16:36 Ответить
Пресс-секретарь Зеленского обвинила ВСУ в убийстве жителей Донбасса
https://news.obozrevatel.com/politics/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-ubijstve-zhitelej-donbassa.htm
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13.04.2021 17:16 Ответить
во дебилы...
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13.04.2021 15:54 Ответить
Государственный канал какого государства этот "Дом"?
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13.04.2021 15:54 Ответить
шапитолий, извините за эвфемизм, дурдом по-русски
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13.04.2021 18:40 Ответить
Державною мовою якої держави він віщає?
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13.04.2021 15:56 Ответить
Ця помийка ще й отримуює сотні мільйонів грн. з наших кишень.

"Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2020 рік (з березня 2020 року по грудень 2020 року) становив ₴ 260.4 млн грн.

Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴ 348.8 млн грн."

Шеф-редактор:
Журналіст з Донецька Олексій Мацука 23 лютого 2021 року став шефредактором телеканалу «Дім/Дом».
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13.04.2021 15:57 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC
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13.04.2021 15:58 Ответить
Государственный канал рузге государства "Дом". Сотое доказательство что Зеленский работает на врага.
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13.04.2021 15:59 Ответить
Колись давно, у стародавньому Римі Меценат сказав: "...Чим гірший імператор, тим миліший він для черні..." Хе-хе, але римляни не могли собі уявити імператора-чужинця, котрий тваринно ненавидить Рим і тихенько мріє віддати його варварам.
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13.04.2021 16:29 Ответить
канал Мендель честно рассказал как евреи относятся к украинским националистам..., и подмигнул "той" стороне..
Спасибо за честность...
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13.04.2021 15:59 Ответить
После создания телеканала 1 марта 2020 года, на 10 месяцев 2020 года бюджет канала составлял 257 млн грн. (как и в случае с предшественником https://ru.wikipedia.org/wiki/UATV UATV , бюджет для канала предоставлялся правительством Украины как часть бюджета государственного информагентства «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Укринформ »).
После создания телеканала https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 1 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2020 года он подчинялся напрямую Министерству культуры и информационной политики. В июне 2020 года стало известно, что продолжается процесс передачи телеканала «Дом/Дiм» от министерства культуры в министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Руководство канала[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&section=4 править код ]
Должность гендиректора вакантна, на нее продолжается конкурс. По состоянию на 2020 год исполняющей обязанности генерального директора канала является Юлия Островская, которая ранее работала директором по производству студии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95 Квартал 95 ».
Надеюсь всем теперь понятно кто курирует канал?
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13.04.2021 15:59 Ответить
Кому и Тягнибакс радикал.
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13.04.2021 16:01 Ответить
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13.04.2021 17:00 Ответить
розігнати всю цю шарашкіну контору, фінансовану Кремлем через зєлю і єрмака. За розпалювання ненависті працівники цієї помийки ще сидітимуть не один рік.
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13.04.2021 16:02 Ответить
Каков поп , таков приход ! Начинать нужно с недомерка в памперсах 🤢😈🐲🤡
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13.04.2021 16:39 Ответить
не удивлюсь, если туда побежали шалавы с Ньюс Уан, 112 и Зика - Диана Панченко и Пропиховшек.
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13.04.2021 23:37 Ответить
"бесчинство" любимое слово кацапской пропаганды и БЕСа путена
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13.04.2021 16:02 Ответить
не тіки улюблене слово, а й найбільш улюблена справа..
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13.04.2021 16:11 Ответить
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE Де-факто телеканал «Дом» є єдиним одномовним телеканалом в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-yedynyi_odnomovyi_telekanal-10 [10] - канал на 100% російськомовний, україномовні репліки передубльовуються російською. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5 Де-юре творці телеканалу у березні 2020 року на презентації заявляли,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_03_02.2-11 [11] що співвідношення української та російської мов на каналі буде 50/50, але за фактом увесь контент (як новинний так і розважальний) виходить 100% російською.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-dm_pereozvychyty-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83 [⇨]
Канал є одним з двох нових державних російськомовних телеканалів, створених на базі колишнього іномовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/UATV UATV (яке мовило п'ятьма мовами одночасно: російською, англійською, українською, арабською та кримськотатарською): інформаційно-розважальний Дім/Дом (аудиторія: російськомовне населення окупованих Росією сходу України (Донбас) та півдня України (Крим))https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_03_02-7 [7] та інформаційно-розважальний UATV російською (розпочав мовлення у березні 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-dim.dom_nova_konzepziya-13 [13] ; аудиторія: російськомовне населення усього світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-hrud_2020-14 [14] )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-DM_2020_01_17-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC#cite_note-16 [16] ."
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13.04.2021 16:03 Ответить
Найголовніше,що керує телеканалом (рос.мовним,явно порушуючи закон)-Юлія Островська (працювала директоркою з виробництва Студії "Квартал 95").

Ще там працює творець образу Голобородька,режисер Сватів і Прекрасної няні,громадянин рф-Кірющенко Олексій.
Так що все закономірно.
Зєля патріот-державник,ага.
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 4960

Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 7364
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13.04.2021 16:23 Ответить
І падтвєрділі на помойкє "украіна24"
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13.04.2021 16:03 Ответить
Схоже що хтось хоче підставити нашого верховного кловуна і влаштувати масовий безлад в країні в саме той час коли кацапня вже чекає цього на кордоні.
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13.04.2021 16:03 Ответить
Оісранця необісрати...
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13.04.2021 17:02 Ответить
На фєдєРаша ТБ не теж саме дивляться луГандонці???
І для чого бубочка створив цей канал???
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13.04.2021 16:07 Ответить
Сюжет снят, чтоб жители Донбасса еще больше ненавидели Украину?
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13.04.2021 16:08 Ответить
Кто эти таинственные жители Донбасса?
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13.04.2021 16:11 Ответить
это их проблема в голове, а там хоть что нибудь должно быть.
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13.04.2021 16:19 Ответить
бамбаса-
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13.04.2021 17:01 Ответить
Який там державний.Це телеканал Зєлєнского.
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13.04.2021 16:08 Ответить
антидержавный!
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13.04.2021 16:34 Ответить
баканівці не бачать у цьому загрози держбезпеці
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13.04.2021 16:08 Ответить
Государственный канал "Дом" - вредители внутри страны Украина
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13.04.2021 16:11 Ответить
нічого доброго від цього інформаційного смітника я й не чекав, але й не сподівався, що вони наважаться на такий відвертий антиукраїнський продукт.
гадав вони діятимуть тонше - переоцінив.
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13.04.2021 16:17 Ответить
и опять Герасимьюк молчит...(Нацрада по ТВ).
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13.04.2021 23:39 Ответить
Где воспитательный фактор
Где вера в светлую даль...
И где, шьорт побьери, Билецкий и его команда. Они, помнится, очень активно перекрывали улицы, глаза пылали от праведного гнева на барыг и прочих. Появись такое в период Пороха(это невозможно представить, но все же...), весь Киев был бы перекрыт пацанами в спортивных костюмах и кулаками возле сердца. А тут такое, а его нет. Ну нет, так нет.
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13.04.2021 16:17 Ответить
почему так пугают украинскими "праворадикалами", может кацапскими леворадикалами будете пугать?
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13.04.2021 16:17 Ответить
напиши это в ФБ Мендель...

Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 4776
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13.04.2021 16:22 Ответить
А я считаю, не стОит выпрыгивать из штанов, пытаясь влюбить в себя лугандонских предателей - путиноидов. Не надо тратить бюджетные деньги на их " окучивание" - телеканалы, турпоездки по стране, льготы в образовании, медицине, вакцинации... Лугандонская быдломасса - предатели, а значит - мрази... Они должны пожизненно пахать на каторжных работах, чтобы искупить вою вину в смертях 15000 наших сограждан, в десятках тысяч раненых и покалеченных, миллионе бездомных переселенцев, разрухе и продолжающейся войне....
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13.04.2021 16:20 Ответить
Дык нужно было угодить таварищу Путену!
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13.04.2021 16:24 Ответить
пора разгонять эту богодельню
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13.04.2021 16:25 Ответить
разогнать - маловато будет...
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13.04.2021 16:55 Ответить
нє разганять,а разстрелять
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13.04.2021 16:59 Ответить
Нічого антиукраїнського в сюжеті я не побачив. Те, що витворяють націоналісти, дійсно, іде на шкоду державі. В Україні на всі націоналістичні організації, наголошую НА ВСІ, має вплив, через своїх агентів впливу, ФСБ.
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13.04.2021 16:28 Ответить
В цей телеканал перекочували представники медведчуківського бруду на телебаченні! І вони продовжують працювати за наші гроші на ФСБ РФ ! От і вся їх ідеологія! АТР - єдиний кримськотатарський канал ця влада залишила БЕЗ грошей, а цю помойку відкрила ... от і всі їх ідеологія та цінності !
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13.04.2021 16:28 Ответить
дебилоиды зеленые
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13.04.2021 16:29 Ответить
В тому "Домі" верховодить московська агентура.
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13.04.2021 16:30 Ответить
закрыть нужно эту помойку!а зеЛя и его банда за все будут отвечать.их спасает только пандемия.сразу после нее будем выносить этого зеленого мародера-зеЛю
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13.04.2021 16:34 Ответить
Сбылась мечта мендельши работать на раша тудей..
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13.04.2021 16:36 Ответить
Розкажіть краще про кабінетних радикалів, які знищують країну зсередини і змушують людей виїзжати. Але ж тоді доведеться і про себе розказати. І замість того, щоби піклуватися про тих хто не зрадив батьківщині, ці щури знову заглядають в рота зрадникам. Може треба прискорити вашу реінтеграцію з ордло, або ростовом, кабінетні радикали?
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13.04.2021 16:38 Ответить
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13.04.2021 16:57 Ответить
Це ж не націоналісти, це аваковські шавки, провокатори.
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13.04.2021 17:25 Ответить
А Гринберг это откуда?
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13.04.2021 16:46 Ответить
Євгейськее Падло..,Ось,тільки питання,хто понабирав у той канал фсбшників
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13.04.2021 16:56 Ответить
дайте этой мендель под дупу сладкий пендель
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13.04.2021 16:47 Ответить
Щось,занадто багато дозволяє собі в Україні кацапсько-маланська Наволочь Давно напорі відділяти їх тулуби від довбешок...
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13.04.2021 16:54 Ответить
а где там всякие СБУ (ау!)...комитеты по присмотру за СМИ... и что-то там новосотворенное по борьбе с фейками???...или мендельше и ее творению-выкидышу информационному...все можно?
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13.04.2021 16:57 Ответить
Власне, це ще один приклад того, чому при Зеленському треба ухилятись від всіх податків, від яких є можливість ухилитись )
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13.04.2021 17:08 Ответить
Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа........ Пі пі пі пі пі.....
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13.04.2021 17:20 Ответить
как раз пропагандировать русофобию на чистом русском языке это очень даже хорошо. Но реализация подкачала..
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13.04.2021 18:45 Ответить
Согласен с Вами полностью. Лугандонские предатели, продавшиеся путену за протухшие объедки , пусть и не мечтают, что они хоть когда-нибудь будут иметь права , как граждане Украины....
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13.04.2021 19:00 Ответить
Прикольно читати висери порохосвиней. Їм, виходить, можна поливати брудом Патріотів-Націоналістів, а якомусь там прокацапському "дому" - ніззя!? А коли послухати і тих і тих - ну один в один, одні і тіж імбецили, з одного курятника.
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13.04.2021 19:16 Ответить
Надо начать с того, что информационное противодействие это искусство тонкое. Но поскольку мы все оочень хорошо разбираемся в футболе и экономике,кто нам мешает также"хорошо" разбираться в информационных войнах.
1. Украинский канал для жителей Крыма и ОРДЛО наверное не должен был такое
показывать.
2. Проблема есть. Очень часто постановочные ролики с участием людей позирующих на камеры и выдвигающих разные лозунги прпадают в первую очередь в российский телевизор и используется как пугало для зрителей в Рф, Крыму и ОРДЛО.
3. Это похоже на провокацию с "участием украинского антисемита( по выражению посла Израиля) напавшего на еврейскую Минору на Подоле" под камеры. Ролик тут же попал на росТВ. Постановочную тренировку Билецкого в лесопосадке под Киевом крутили по телевизору в ОРДЛО два дня непрерывно. Так шо закрадывается вопрос-кто на самом деле был заинтересован в сьемке этого ролика.
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13.04.2021 20:13 Ответить
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 5172
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13.04.2021 22:04 Ответить
Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів" - Цензор.НЕТ 4720
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13.04.2021 22:29 Ответить
Дамы и господа, без паники! Победа будет за нами!
Мнения / Общество 13-апр, 07:409 4 229 0

Коротко информирую.

Украинская добровольческая армия ведет плановую работу как на Восточном фронте, так и в тылу.

При возможном обострении военной ситуации и широкомасштабном наступлении врага, будут немедленно восстановлены и развернутые резервные 5-й и 8-й Отдельные батальоны и подразделения обеспечения, а также создан 3-й Отдельный батальон.

"Госпитальеры" - готовы. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно развертывание дополнительных легкопихотних отрядов...

УДА, как всегда, будет действовать в подчинении Командования Вооруженных Сил Украины и плечом к плечу с нашими Братьями по оружию защищать родную землю от злобных кремлевских орков...

Дамы и господа, без паники!

Победа будет за нами!

За домашние очага и алтари!

Слава Украине!

Дмитрий Ярош
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13.04.2021 22:46 Ответить
ДОМъ
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13.04.2021 23:21 Ответить
руцьукий дом
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14.04.2021 00:30 Ответить
Что у зели на уме - то у этого канала на языке...
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14.04.2021 12:10 Ответить
єрмакова пята колона відпрацьовує рублі
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20.04.2021 10:52 Ответить
 
 