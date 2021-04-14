Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев. ВИДЕО+ФОТО

Артиллерийские и танковые резервы, которые выполняют боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника. По легенде учений танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны.

"Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой введены танковый резерв и противотанковая артиллерия", - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Как отметил командующий, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

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Вместе с тем, по словам командующего, танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный потому, что военнослужащие отрабатывают подобный алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, даются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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