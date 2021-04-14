Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев. ВИДЕО+ФОТО
Артиллерийские и танковые резервы, которые выполняют боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника. По легенде учений танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны.
"Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой введены танковый резерв и противотанковая артиллерия", - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
Как отметил командующий, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.
Вместе с тем, по словам командующего, танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.
"Танковые и артиллерийские подразделения, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный потому, что военнослужащие отрабатывают подобный алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, даются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Хлопцам удачи в их тяжелейшей борьбе против агрессора . Им то понятно что опираться придется только на самих себя и наш Народ , а не на наших уху евших коррумпированных лицемерных политиков или большого, доброго и сильного дядьку из за океана
Що буде ще бійня і не одна. Ото вже ...
А народ обрав людину, яка набрехала, що війни немає.
Але по брехні та демогогії барига дійсно перевершив їх геть усіх .При ньому ми вже б перемогли кацапів давно......
Україна ж при Порошенку реально посилила армію. Реально внесла в Конституцію вступ до НАТО та ЄС. І програма вже втілювалась в життя, аби ви не підсунули зелене чмо.
А вам варто не сперечатись, а зробити самостійне дослідження. І нарешті пазли складуться.
За каденції Порошенка країна і армія звільняла території. Нє ??
А що розбиратися ? На фронті він не був. Працював президентом. Пішов з посади зі звільненою (не повністю, звичайно) територією і зміцненною армією.
Але як сказала депутатка СН, це може спровокувати кацапню.
Отак і сидимо з голими тилами, сподіваючись на НАТО, яке наш през відсунув на потім.
Готовы к вторжению РФ? Ню, ню ... Злость и слезы от таких учений!
Коментувати їх не буду.
Лише скажу, що головними чинниками у майбутній війні на південному напрямку вирішать, насамперед, ******* комплекси ППО, БПЛА, ОТКР та РСЗО підвищенної дальності.
Танчики, як і МТ-12, будуть винищені у перші ж години (якщо не хівилини) вторгнення
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html