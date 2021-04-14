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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев. ВИДЕО+ФОТО

Артиллерийские и танковые резервы, которые выполняют боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника. По легенде учений танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны.

"Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой введены танковый резерв и противотанковая артиллерия", - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Как отметил командующий, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и авиации тренировались на админгранице с Крымом обустраивать минно-взрывные заграждения. ВИДЕО

Вместе с тем, по словам командующего, танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный потому, что военнослужащие отрабатывают подобный алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, даются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Расчеты противовоздушной обороны с артиллеристами тренировались на админгранице с Крымом пресекать проведение воздушной разведки врагом, - Наев. ВИДЕО

Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев 01
Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев 02
Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев 03
Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев 04
Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев 05
Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев 06
Танковые резервы и артиллерия на админгранице с Крымом тренировались противодействовать попытке врага прорвать линию обороны, - Наев 07

Автор: 

военные учения (3462) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Админ границу и береговую линию нужно заминировать, а в воду подводных мин накидать и наступление со стороны крысма будет не возможным
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14.04.2021 09:10 Ответить
+13
просто москву в радиоктивный пепел США сотрут и все закончится за пару часов
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14.04.2021 09:12 Ответить
+12
Арта прекопає перешийок і лапті опиняться в мішку.
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14.04.2021 09:08 Ответить
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Арта прекопає перешийок і лапті опиняться в мішку.
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14.04.2021 09:08 Ответить
Админ границу и береговую линию нужно заминировать, а в воду подводных мин накидать и наступление со стороны крысма будет не возможным
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14.04.2021 09:10 Ответить
Ги ..ще в 14 му зроблено...
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14.04.2021 09:38 Ответить
Упаднические идеи. Надо думать как плацдарм в Крыму захватить, а танки под Чапллынкой еще в 14 врыли в землю
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14.04.2021 10:27 Ответить
Нужно ещё и авиацию учитывать Потому как если и будет удар из Крыма ,то комбинированный ,пехотой через перешеек,морской десант и поддержка этих действий авиацией
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14.04.2021 14:28 Ответить
Лапти будут воевать авиацией.
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14.04.2021 11:41 Ответить
И ежу понятно (
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14.04.2021 22:21 Ответить
Всем понятно что такой войны как в 1941 году уже не будет. Посмотрите на Азербайджан и Армению.
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14.04.2021 09:11 Ответить
просто москву в радиоктивный пепел США сотрут и все закончится за пару часов
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14.04.2021 09:12 Ответить
Шапками закидаешь! США стирать будут, твой мародер воровать, а ты дома с рошенкой во рту перед компом США с тылу поддерживать будешь чтоб не надорвались . Боже скоко же у нас еще идиотов осталось .Или провокаторов , хрен вас поймешь.
Хлопцам удачи в их тяжелейшей борьбе против агрессора . Им то понятно что опираться придется только на самих себя и наш Народ , а не на наших уху евших коррумпированных лицемерных политиков или большого, доброго и сильного дядьку из за океана
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14.04.2021 11:08 Ответить
Не пишіть дурню ...
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14.04.2021 13:13 Ответить
а что было бы не плохо если бы так
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14.04.2021 13:14 Ответить
Нє, це погано. ЯЗ - це швах. Подивіться результати Хіросіма і Нагасакі. І це 20 кілотон. Чи 50 ...
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14.04.2021 13:57 Ответить
азербайжанцев натаскали турки - передовая страна нато. а кацапы так рагулями и остались
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14.04.2021 09:13 Ответить
Спутники, высокоточное оружие, ракетные удары, в том числе воздух-земля, а уже после и танки и пехота.
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14.04.2021 09:17 Ответить
Впечатление, что их мало. Учения должны были бы быть более массовыми
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14.04.2021 09:14 Ответить
Візьми наличку на маньоври у головних петріотів...
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14.04.2021 09:45 Ответить
никакой идиот не пойдет через перешеек пешим ходом под арту! кацапы не зря перекинули в Крым десантников! они их забросят в Бердянск, а так же в тыл Джанкою... а вот чем там наши собираются сбивать десантные самолеты??? этого не видно ((
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14.04.2021 09:18 Ответить
Во-первых чтобы кого-то забросить в Бердянск, нужно будет сначала подавить ПВО, а в самом городе устроить затяжные уличные бои. Украина - не Чечня, и таких городов как Грозный, у нас десятки. В каждом можно устроить кацапам много 200-х и 300-х, если только они не станут равнять украинские города с землей ракетными ударами. Тогда заодно, конечно, погибнет очень много русскоязычных, но когда это останавливало путлера?
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14.04.2021 09:31 Ответить
Вот меня и смущает это самое ПВО(( под Киевом есть, я уверен. А вот как береговую линию прикрывают и тем более стратегически не сильно крупный Бердянск - это вопрос
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14.04.2021 09:43 Ответить
А в самом Бердянске у нас много войск? Очень сомнительно... учитывай тот факт что запорожская обл на 30-40% пророссийская, как бы не получилось как в Крыму... перейдут на сторону путлера и все(((
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14.04.2021 09:44 Ответить
Танкові резерви й артилерія тренувалися на адмінмежі з Кримом протидіяти спробі ворога прорвати лінію оборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 8084В каждом можно устроить кацапам много 200-х и 300-х, если только они не станут равнять украинские города с землей ракетными ударами.
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14.04.2021 10:17 Ответить
ракетными ударами - город не сравняешь
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14.04.2021 18:30 Ответить
В тыл Джанкою? Это куда?) У вас Джанкой где находится? Возле Мелитополя? Или Берислава?)
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14.04.2021 11:49 Ответить
нах им тот Бердянск, Мелитополь с аэродромом на котором базируются транспортная авиация и истребители..сначала ракетный удар,после захват десантом. и да Мелик ватный город во главе с таким же мэром
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14.04.2021 11:58 Ответить
Ну хоть понимают, откуда и куда эти варвары полезут. Конечно, полезут они со всех сторон, но главная их цель - дамба крымского канала, контроль над всем каналом, потому что без воды, вопрос крыма остаётся открытым.
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14.04.2021 09:25 Ответить
а нарот України не розумів , обираючи сценічного сисунка, що війна просто так не закінчиться ??
Що буде ще бійня і не одна. Ото вже ...
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14.04.2021 09:37 Ответить
Конечно, надо было выбрать маститого барыгу! Он бы москву взял еще в 2020 голу
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14.04.2021 09:46 Ответить
Краще. Ми би вже посилено готувались вступати в НАТО.
А народ обрав людину, яка набрехала, що війни немає.
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14.04.2021 10:04 Ответить
Ми посиленно готувались туди вступати ще з часів Кравчука , чи з часів Кучми . Тай при петуховичу тільки нарощували темпи....з його ж слів
Але по брехні та демогогії барига дійсно перевершив їх геть усіх .При ньому ми вже б перемогли кацапів давно......
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14.04.2021 11:17 Ответить
Це ви у своїх побрехеньках намагаєтесь наблизитись до фуйловських павичів.
Україна ж при Порошенку реально посилила армію. Реально внесла в Конституцію вступ до НАТО та ЄС. І програма вже втілювалась в життя, аби ви не підсунули зелене чмо.
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14.04.2021 11:24 Ответить
Так посилила, що тепер не знаємо в кого якої допомоги просити))) армія стала кращою на зрівняння з 2014 р. Але треба зауважити що її руйнували десятиліттями всі доречі минулі президенти, а не тільки януковоч! Питання до всіх, кучми, кравчука, юща! А потрох що зробив? Побирається наша армія як у 2014 так і у 2020 роках. Це стидоба, бійці реально не так повинні бути оснащені і забезпечені! Напроте ми бачимо як зростають статки олігархів, і того ж таки порошено! Чому, не знаєте?
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14.04.2021 12:34 Ответить
Знаю. Через Зеленського.
А вам варто не сперечатись, а зробити самостійне дослідження. І нарешті пазли складуться.
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14.04.2021 12:37 Ответить
Когда у вас болит зуб, вы идете к "барыге" стоматологу или к рукожопому слесарю?
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14.04.2021 11:19 Ответить
Я иду к стоматологу , а НЕ к барыге . Настоящий стоматолог по определению не может быть барыгой .А если он барыга я к такому лекарю не пойду . Те кто упрекает 40 % населения в том что они голосовали за клоуна я напоминаю что в 2014 году 54% проголосовали за барыгу и олигарха а не за националиста Яроша к примеру . А я не вижу разницы между Комиком аматором и барыгой олигархом , сооснователем партии регионов . И при том самом великом Атце армии мы имели Дебальцево , иловайск и керченский пролив , зато куча ботов и подконтрольных рошену сми воспевала эти ,,великие перемоги,, великого мальдивского военачальника рассказывая сказки и побрехеньки одну нелепее другой .Ну типа тех что мы можем читать и на этой ветке про ядерные бомбардировки Соединенными Штатами рашки или про бесполетную зону над нашей страной в случае войны введенными США против рашки
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14.04.2021 11:57 Ответить
Очень все правильно написано! Смущает, что в 2014 году народ был слеп и проголосовал за потроха. По поводу зе я особых иллюзий не питал, а по потроху был 100% уверен, что пользы народу не сделает, так как он ОЛИГАРХ! И его задача как раз обдирать народ! Иначе он не будет олигархом)))
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14.04.2021 12:31 Ответить
Обоє-рябоє ... Сери ... У вас світ чорно-білий ??? Ідеально нічого не буває у політиці.
За каденції Порошенка країна і армія звільняла території. Нє ??
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14.04.2021 13:36 Ответить
что то освобождали конечно, но какая там заслуга потрошенко, еще надо разбираться... и с освобождением тоже очень много вопросов... например Мариуполь) и так же интересно как то со Славянском вышло) и это ведь только часть от того, что известно
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14.04.2021 16:00 Ответить
Не здавли - звільняли ж ...
А що розбиратися ? На фронті він не був. Працював президентом. Пішов з посади зі звільненою (не повністю, звичайно) територією і зміцненною армією.
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14.04.2021 19:10 Ответить
Нужно провести совместные учения вместе с НАТО, в которых должны быть задействованы силы, способные расправиться со всей мордорской группировкой у границ Украины.
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14.04.2021 09:27 Ответить
Нужно хоча би дозволити розвідку, контррозвідку і бпла.
Але як сказала депутатка СН, це може спровокувати кацапню.
Отак і сидимо з голими тилами, сподіваючись на НАТО, яке наш през відсунув на потім.
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14.04.2021 09:39 Ответить
Воевать за нас НИКТО НЕ БУДЕТ. Сколько можно повторять. В лучшем случае США и Турция помогут оружием, а ЕС выразит глубокую озабоченность... но в окопах будут только наши парни! Потому надо любить и ценить своего солдата, а не издеваться над ним, как делали в СССР и продолжают делать у нас((
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14.04.2021 09:47 Ответить
Хехе забыл как Петро на чистом английском просил обамку ? Бидон был вицем у обамки.... Не фанат сывочолого но в той ситуации он делал правильные весчи... Даже паспортами «наемников» махал с трибуны перед консерваторами ЕU.... И в кулуарах Абамку ловил, и на диванчике на ушко На АНГЛИЙСКОМ! просил «дать хоть шото».....Так обамка ничего не дал.... Про коксошута вообще молчу.... Его перепуганный взгляд на встрече с Иенсом Солтенбергом это как спящего 5 летнего мальчика, день рождения которого празднуют взрослые,вдруг разбудили и снова усадили из кроватки за стол поздней ночью для того чтоб опять посмотреть на виновника торжества. Так и Вовчик сидит за столом головой крутит не понимает кто «эти дяди» вокруг и что от него хотят.....цирк
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14.04.2021 16:15 Ответить
Мобилизацию резервистов надо проводить пока не поздно и засады маскировать на вероятных точках высадки десанта.Или генералы наши в штабах думают что противник будет смотреть и ждать пока резервы будут выдвигаться?
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14.04.2021 09:34 Ответить
Карты секретов тебе скинуть?
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14.04.2021 09:47 Ответить
Если секреты есть на картах я их и без тебя торрентом скачаю
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14.04.2021 10:19 Ответить
У нас два важных закона Рада провалила недавно благодаря заботливому армянскому черту , а формировать резерв как при сралине в 41 году прошлого века у них уже не выйдет , дудки , совок закончился давно! . Я так понимаю тогда что наши резервы и наши секреты -это и есть наши райотделы ! Там столько мотивированных мстителей сидит и до зубов вооруженных кстати. Вот их и нужно первыми запустить на врага ....в качестве нашего секретного оружия
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14.04.2021 11:33 Ответить
Очень верно сказано. Усиление линии обороны и мобилизация, пусть частичная. Типа учения! А инаяе потом не успеешь народ собрать! Война будет 3-5 дней, до пробития коридора до Джанкоя
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14.04.2021 09:49 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ . Правда за 20-й год.
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14.04.2021 10:20 Ответить
Согласен.Максимум 5 дней.Они захватят до Херсона и возьмут под контроль весь канал включая водохранилище . И спокойно будут удерживать захваченное, слушая вопли и озабоченность западных стран .
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14.04.2021 12:26 Ответить
И мотивировать эту позицию исключительно как вынужденный АКТ ПОДДЕРЖКИ избежания экологической катастрофой для своих граждан украинскими националистическими узурпаторами.....Ещё прилепят в пример Израиль который разбомбил в своё время плотину ссылаясь на «право на воду» ....хехех детский сад для арахамских обезьян.... там не дураки сидят. дрезденская школа.... Коксошут и прочее ворье сдрыснет на чартерах в Европу......
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14.04.2021 16:03 Ответить
Мда, не впечатляет, хочется надеяться что главное припрятано в рукаве.
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14.04.2021 09:42 Ответить
Трехлинейка в руках патриотов больше танков наступающего врага,тактика роя ос на медведя...
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14.04.2021 09:50 Ответить
Такі да ... А ще якщо снайп. приціл поставити ...
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14.04.2021 13:39 Ответить
Тебе армянский чорт уже вставил .....и прицел и мушку . Правды ради сказать-он всех нас вставил . За что боролись на то и напоролись
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15.04.2021 11:40 Ответить
***** будет бомбить, надо улучшать ПВО, тогда артиллерия подавит наступление.
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14.04.2021 09:49 Ответить
Сразу видно что танки резерва.
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14.04.2021 09:57 Ответить
Навчання мають бути більшими. Танки не стріляють. Не показано, як вражаються мішені. Такими силами точно не дамо відсіч.
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14.04.2021 10:04 Ответить
Москалі - це гопота, побачуть можливість вкрасти - полізуть. Нам треба тихо і спокійно укріплювати оборону, мінувати кордони з мордором, це ніяк нікого не спровокує. Але в нас у владі - люди зі знятими трусами.
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14.04.2021 10:06 Ответить
Без авіації це ніщо. Танки без прикриття з повітря і при атаці з повітря, це лише гроби на колесах. Потрібні літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети. А ще я з 2014 року казав і кажу, потрібно було закупити 10000 ******** снайперських комплексів. Обучити таку кількість снайперів і це вже б значно посилило оборону та відбило бажання козломордих лізти в Україну. Але в нас більшість населення це хитрожопі дебіли. Як ці дві якості уживаються в нашому суспільстві в більшості індивідуумів? Це наслідки багатовікової сумної історії, яка і сприяла такій ментальній інвалідності. Найбільш страшний ворог - це внутрішній ворог!
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14.04.2021 10:12 Ответить
Ну й що б ми робили з 10000 снайперських комплексів, при забороні стріляти??
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14.04.2021 19:03 Ответить
У разі серйозного кіпішу - НАТО може зробити з Кримом щось на зразок того, що зробили з Бейрутом - британці нібито (?) - завдали удару торпедою з тактичним ядерним зарядом.
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14.04.2021 10:20 Ответить
Плять, какое позорище! Один (ОДИН, Карл!) выстрел из пушки показали несколько раз с разных ракурсов. Собственно и пушка одна. Танки, как обычно, не стрельнули вообще не разу. Двигатели убиты настолько, что уже и дымовая завеса не нужна. Как они еще ездят?
Готовы к вторжению РФ? Ню, ню ... Злость и слезы от таких учений!
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14.04.2021 10:59 Ответить
Поле с озимой селянам вытоптали...
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14.04.2021 11:30 Ответить
если наши не будут вытаптывать,вытопчут кацапские танки
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14.04.2021 12:01 Ответить
почитав думки поважних експертів..
Коментувати їх не буду.
Лише скажу, що головними чинниками у майбутній війні на південному напрямку вирішать, насамперед, ******* комплекси ППО, БПЛА, ОТКР та РСЗО підвищенної дальності.
Танчики, як і МТ-12, будуть винищені у перші ж години (якщо не хівилини) вторгнення
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14.04.2021 11:37 Ответить
Повага та респект нашим воїнам ЗСУ!!!
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14.04.2021 11:52 Ответить
без современных радаров пво ракетных систем арты дронов ..и так далее это такое.....пифпаф ...безрикошета..
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14.04.2021 11:55 Ответить
вчера соловья и скабееву смотрел ..вата там уже 10 раз нас победила и Сфифт им и нах не упал и электронный юань вводить будут
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14.04.2021 12:16 Ответить
https://youtu.be/PzDxesbseG8 Нет никаких шансов не быть агрессором! Нужно первыми нанести удар по Украине! Видео
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14.04.2021 15:14 Ответить
думаю , что несколько гравитационных ядерных бомб B 61-12, сброшенных на спаSSкую башню на спасут кремлёвского гопника и охладят пыл гопников, оставшихся в живых
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14.04.2021 15:49 Ответить
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.04.2021 17:43 Ответить
Пока Украина усиливает оборону, и это правильно, Партушев-РФ собирается взрывать дома на Крыму.
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14.04.2021 18:01 Ответить
Пусть хоть всех взрывает там, иудам иудина смерть.
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14.04.2021 18:07 Ответить
"псковскі пси" не даремно вже в криму. висадка в тилу, а з обох морів десант. "нептун" необхідний, а ракетна програма завалена.
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14.04.2021 18:03 Ответить
Нужно просто делать грязные бомбы с того дерьма что у нас в чернобыле лежит. И угрожать применить их по периметру границы рф, и вглубь с помощью ракет. вот и все. Или втихую потравить мразей.
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14.04.2021 18:16 Ответить
 
 