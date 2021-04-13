Проект "Без цензуры": Моргенштерн массового поражения. Как русский рэп стал оружием против здравого смысла. ВИДЕО

Сегодня Богдан Буткевич исследует, кто такой Моргенштерн, он же Алишер Тагирович Валеев. Это настоящее оружие массового поражения для незрелых мозгов, понимающих русский язык.

Российские медиа не устают писать о "феномене Моргенштерна", ему уделяют внимание топовые российские медиаперсонажи. Между тем, запоребриковый рэпер, назвавший Путина "красавчиком", собрался в тур по Украине – три его выступления анонсированы на июнь 2021 года.

Кто такой Моргенштерн? О чем он, так сказать, поет и в чем секрет его популярности? Почему он-идеальное оружие в информационной войне России против Украины? Какие связи у Моргенштерна с Кремлем? И что скрывается за вроде бы образцовой историей успеха?

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