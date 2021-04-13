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Проект "Без цензуры": Моргенштерн массового поражения. Как русский рэп стал оружием против здравого смысла. ВИДЕО

Сегодня Богдан Буткевич исследует, кто такой Моргенштерн, он же Алишер Тагирович Валеев. Это настоящее оружие массового поражения для незрелых мозгов, понимающих русский язык.

Российские медиа не устают писать о "феномене Моргенштерна", ему уделяют внимание топовые российские медиаперсонажи. Между тем, запоребриковый рэпер, назвавший Путина "красавчиком", собрался в тур по Украине – три его выступления анонсированы на июнь 2021 года. 

Кто такой Моргенштерн? О чем он, так сказать, поет и в чем секрет его популярности? Почему он-идеальное оружие в информационной войне России против Украины? Какие связи у Моргенштерна с Кремлем? И что скрывается за вроде бы образцовой историей успеха?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

музыка (798) пропаганда (3693) россия (96125) артисты (281) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+21
"русский рэп стал оружием против здравого смысла" Причем с момента его появления...
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13.04.2021 17:03 Ответить
+17
Русский рэп это галимое кривляние и клоунада.
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13.04.2021 17:03 Ответить
+17
Алише́р Таги́рович Моргенштéрн, урожд. - Вале́ев.. еще 10 лет, и ничего русскавага в рАссии не останется.. рАссия будущего это Рабские Вымираты, населенная азиатским населением..

на наших глазах происходит умирание "русскавага мира".. я начал об этом говорить еще в 2012 году.. и Это гуд!
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13.04.2021 17:11 Ответить
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"русский рэп стал оружием против здравого смысла" Причем с момента его появления...
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13.04.2021 17:03 Ответить
Да вообще любой рэп- это убожество.
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13.04.2021 19:09 Ответить
ідіоти - це ті, хто таке лайно слухає
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13.04.2021 20:37 Ответить
А разве тут кто-то решает, кому и что слушать и смотреть? Разве кто-то говорит о запрете? Просто люди делятся мнением по поводу услышанного и увиденного, а решает каждый сам. Человек написал, что считает, что русский рэп - гавно. Но разве он запретил вам жрать гавно?
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13.04.2021 22:52 Ответить
«Нравственные принципы не зависят от внешней среды»
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14.04.2021 01:27 Ответить
Раб
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14.04.2021 04:43 Ответить
Русский рэп это галимое кривляние и клоунада.
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13.04.2021 17:03 Ответить
Какие связи у Моргенштерна с Кремлем?

тагирович в клипах долбоеп а долбоепами легче управлять.
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13.04.2021 17:04 Ответить
Пугало огородное.
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13.04.2021 17:05 Ответить
Алише́р Таги́рович Моргенштéрн, урожд. - Вале́ев.. еще 10 лет, и ничего русскавага в рАссии не останется.. рАссия будущего это Рабские Вымираты, населенная азиатским населением..

на наших глазах происходит умирание "русскавага мира".. я начал об этом говорить еще в 2012 году.. и Это гуд!
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13.04.2021 17:11 Ответить
У осколка Золотой Орды, наследницы улуса Джучи - Московии никогда ничего "русского" (т.е. этнически связывающего ее с Киевской Русью) и не было московиты (нынешние россияне) это финно-угорские племена Залешанской земли, получившие православную веру от киевских проповедников, которых, кстати, предки московитов вначале просто убивали за слово божие ибо не хотели отлучаться от своих финно-угорских языческих верований ... Язык, ныне именуемый "русским", это всего-лишь производная от церковно-словянского языка на котором писались религиозные книги, принесенные в дикую залешанскую глушь к финно-угорским племенам из Руси со столицей в Киеве, этот язык искусственный и не имеет ничего общего с этническим финно-угорским субстратом, для которого был привнесен. И прижился церковно-славянский язык в Залешанской земле лишь благодаря тому, что коренные финно-угорские племена эрзянь, мурома, меря, мокша и т.д. не имели своей письменности, поэтому были вынуждены принять язык религиозной книги вместе с православием, принесенным этим дикарям из Киева, хотя для самой Киевской Руси церковно-славянский язык не был языком общения, он был лишь языком молитвы, таким же, как латынь была для Испании, Германии, Франции... Разговорным, народным языком Киевской Руси тогда был староукраинский язык - староукраїнська мова, руська мова, не имеющий фонетически ничего общего с церковно-словянским (книжным, мертвым) языком, ставшим в итоге основой так называемого "русского" языка. Что же касается устоев государственности, взаимоотношений государства с человеком, то все это московиты впитали и скопировали с татаро-монгольской золотоордынской империи, органической частью которой они и являлись долгие столетия ...
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13.04.2021 20:32 Ответить
Звичайне біологічне сміття,якщо коротко...
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13.04.2021 17:13 Ответить
Зачем здесь это гуано??? Что скажет СБУ и ДПСУ по поводу этого рыла в Украине???
ЗЫ: Этот ***** один раз уже в Одессе выступал и отметился там так, как полагает настоящему кацапу. И снова прет в Украину свои копыта.
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13.04.2021 17:24 Ответить
__в школах и учбових закладах всей молодёжи на ознакомление этот ПРОЭКТ Б.Буткевича .Как вакцинациЮ от "ТМ ранней звезды " .
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13.04.2021 17:34 Ответить
Ваша правда
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13.04.2021 21:20 Ответить
а що то таке лайно "рузге реп"?
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13.04.2021 17:49 Ответить
Это убожество на два порядка тупее Оксимирона, намного преснее Сектора Газа и Красной плесени и в миллион раз бездарнее участниц группы "Поющие трусы". Его популярность - результат интернет-хайпа и тотальной деградации тинейджеров в мордоре.
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13.04.2021 17:54 Ответить
Наши тинейджеры, насмотревшись на русских "братьев", деградируют вместе с ними.
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13.04.2021 18:18 Ответить
рюзьге рэп???

оно рюзьге? правда? больше похож на ордынца...
впрочем, ка-ка...какая разница...кацап и ордынец почти одно и то же...
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13.04.2021 18:03 Ответить
Не може бути репу на парашці.
Це кловани.
Шкода, що неосвічені люди, які не вивчали англійської, змушені тепер споглядати цих жалких торчків, і думати, що то найкраще
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14.04.2021 09:33 Ответить
,,русский рэп,, это как ансамбль афро-африканских балалаечников--беспощадный и на**ер никому не нужный маразм.
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13.04.2021 18:03 Ответить
Ну, это вы напрасно насчет "ненужный". 90% украинских тинейджеров тащатся от всего этого шлака.
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13.04.2021 18:43 Ответить
включите топ песен россия spotify. слушать невозможно! один рэп,маты,от которого блевать тянет. и это без учета моргена
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13.04.2021 18:23 Ответить
Жалкая репликация Лил Пампа
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13.04.2021 18:29 Ответить
Вот это в точку, недоштерн реальный закосчик и плагиатчик, и образ его и идеи клипов всё спижжено под чистую у LiL Pump.
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14.04.2021 04:42 Ответить
Рэп слушают те у кого мозг поражен на 100%
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13.04.2021 18:47 Ответить
пане буткевич, "індорсер" - це те, що й "унтерштютцер"?
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13.04.2021 19:08 Ответить
Почему бы просто не запретить въезд этому путинскому засланному казачку.
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13.04.2021 19:08 Ответить
Рэп кал! Даёшь Метал!😄
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13.04.2021 19:25 Ответить
Даешь рок-н-ролл!

Кстати, сегодня всемирный день рок-н-ролла.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

Кто бы мог подумать, что смелость диск-жокея Алана Фрида станет началом целой музыкальной эпохи. Он стал тем человеком, который не побоялся представить публике нечто новое, что кардинально отличалось от музыкальных вкусов того времени с сентиментальными настроениями. В 1954 Биллом Хейли был записан первый сингл в этом жанре - «Rock Around The Clock». Некоторые источники утверждают, что это знаменательное событие происходило в ночь с 12 на 13 число, поэтому для празднования была выбрана именно вторая дата.
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13.04.2021 19:58 Ответить
Интересно почему все русские узкоглазые - ну вот прям монголы, путэн косоглазый этот тоже - что-то все же натворила Ананербе когда 1939 посещала Тибет.
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13.04.2021 20:03 Ответить
Їм до Тібету... Просто так звані рюзьге- це азіопське збіговисько, кацапо-орда, яка до Русі ніякого відношення не мала та не має, можливо тільки ті щось має, в кого переважно тече кров українців чи білорусів, трохи є під Псковом та Новгородом, нащадки недорізаних московською ордою при ванькі третьому та ванє грознаму...
все інше реально ординське збіговисько...рюзьге...кацапо-орда...
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14.04.2021 10:22 Ответить
(из завёрнутого таблоидом, аф-афторское)
.

Добрый смышлёный пацанёнок Алишер любил помогать маме. Он часами просиживал в цветочном магазине и составлял букеты. Он мечтал. Его мечты были чисты и непорочны. В них была самая красивая девочка школы, а сюжет - по-детски наивен и банален. Алишер мечтал подарить своей принцессе восхитительные цветы. А дальше?.. Всё расплывалось в розовом мареве, от умиления наворачивались слюни, и так хотелось вечной любви, что выпадал чупа-чупс.
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Потом Алишер посмотрел своё первое порно и начал смутно догадываться, что он на самом деле Моргенштерн. А мальчик, непорочно дарящий девочке васильки? Мудёж и провокация. В стиле Моргенштерна. Хотя нет: гораздо хуже. Каким же надо быть уродом, чтобы мочиться в душу - глумиться над детскими мечтами. Самому их придумать, освятить журчанием, измазать коричневым и приписать такому бессердечному душке как Моргенштерн. Хотите дальше, хотите про девушек, отзывчивых и даже местами голых? Тогда откройте свои сердца для божьей росы!
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Скажи мне, ху ис твой френд - расскажи о себе. С кем дружит любезный друг Морги, так, чтобы по-настоящему: последний спайс на двоих? Ау, Алишерушка! Есть у тебя настоящий друг? Ну такой, как в бабушкиных винтажных фильмах: гибрид лошары и супермена, у которого по венам вместо крови и героина течёт неразбавленная дружба? Есть у тебя кто-то, кому ты плачешься в жилетку, с кем водишь хороводы для своей мутной души или хотя бы для мармеладного хайпа? Молчит, провоцирует. Хочет секса. Моргенштерн(а), однако!
.

Кругом, куда не ткни, одни рэперы... Эй, братан, смотри сюда. Я - шахтёр, а ты - слюда. Так давай добудем уголь и поищем пятый угол. Обновишься - будешь снова. Я - читаю своё Слово... Аки пророк лучезарный с горы библейской. Н-да... Рэперство - это заразно, позабористее короновируса будет. Моргенштерн знает, и дружбаны его, рэперы, тоже познали всю сладость главной рэперской заповеди «Возьми свой бит и следуй за мной». Аллилуйя, братья и сёстры!
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13.04.2021 20:37 Ответить
А хто ціх фриків продвигає? Ті ж самі маланські сатанисти, що й підарастію, й інше зло видає за добро.
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13.04.2021 20:57 Ответить
Фактично самі, Таліта Кум, Марічка Бурмака, Горгішелі, Lama, Квітка Цісик, Рокаш, Крихітка Цахес, Platina, Наталка Карпа, Ірина Федишин та багато інших. Це ті виконавці/гурти, що можу згадати одразу, можливо з цього не чули.
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13.04.2021 21:00 Ответить
моргерштерн Звичайний расєйський п*дарастік у дусі ПАНОВА - зробить все і більше для популярності і все що йому скажуть у фсб
ЙОМУ НЕ МІСЦЕ В УКРАЇНІ
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14.04.2021 00:00 Ответить
Российские медиа не устают писать о "феномене Моргенштерна", ему уделяют внимание топовые российские медиаперсонажи Источник: https://censor.net/ru/v3259458

БИДЛЯЧА МУЗИКА ЯК І ІДЕЯ РУЦКОГО МІРА, СБУ ПОВИННА ВТРУТИТИСЬ -

ЦЕ ВЖЕ СПРАВА ІДЕОЛОГІЧНА
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14.04.2021 00:13 Ответить
нужно быть дегенератом чтобы тащиться от грузенштерна
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14.04.2021 08:29 Ответить
Буткевич каже, що любителі цього страшка не зовсім упороті.
От тут я не погоджуюсь. Ці ще дадуть фори всім слухачам марченки та соловйоба.
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14.04.2021 09:30 Ответить
Проєкт "Без цензури": Моргенштерн масового ураження. Як російський реп став зброєю проти здорового глузду - Цензор.НЕТ 4143
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14.04.2021 09:13 Ответить
Складно назвати це чудо репером.
А його словесний пронос - репом.
Правильно автор зорієнтувався і дав визначення цьому явищу - черговий путінський кавелок лайна.
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14.04.2021 09:28 Ответить
То что этот татарин делает плохую музыку бесспорно. Но более удивлен насколько ограниченная публика собралась здесь. О вкусах не спорят - рэп это музыка покорившая сердца сотен миллионов людей, за честность и простоту. Я понимаю вы привыкли оскорблять своих соотечественников и соседей, вы ж интернет воины) Но мне вот интересно когда вас будет врачь откачивать вы спросите за кого он голосвал? Будете выносить мозг любимой девушки что она не Бетховена слушает, а Алёну Алёну, если у вас машину угонят сами будете искать или в полицию позвоните (чертям аваковским)?

Впрочем это риторические вопросы, желаю вам придуркам поумнеть, ну а цензор - в блэклист, к прочим помойкам. Любая узколобая пропаганда = гавно, и цензор мало чем отличается от Ленты.вру или РТ
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14.04.2021 10:37 Ответить
Пан, певно, хотів написати, що реп це круто, а в москві він чесний і простий. Скидається на претензію альтернативно ментальної і високо культурної людини. Натомість, нагадаю вам, що нерозуміння речей ще не є свідченням розуму. А ваші риторичні питання варто задавати чертям Колокольцева. Із своїми чертями ми якось самі розберемося.
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14.04.2021 12:20 Ответить
Реп це круто, якщо він дійсно реп, а не оце чмошєство.
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14.04.2021 12:25 Ответить
ВрачЬ *???
Такі якраз відкачають... нехай менше моргенштейна того слухають.
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14.04.2021 12:22 Ответить
Валеев онже моргенштерн,шедоразумение в чулках.
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14.04.2021 12:08 Ответить
На фіга от потрібні нам усі ці могргенштерниі відео,які закликають про них ..
Усе простіше. Просто громадянам країни-ворога не в"їзд повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
А виїзд громадян України до країни-ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
Все. І ніяких проблем з моргенштернами та іншою московитською пошестю
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14.04.2021 14:55 Ответить
***** оно или не *****, это не следует доказывать, по поводу показухи он сказал неудачно, но вполне справедливо. Кому нужен траур? Я лично не хочу выстраивания километрового коридора к могиле, я хочу достойной жизни моей семье и наказания виновных. А эти спекуляции на людских чувствах - они предельно лишние. Вы и опомниться не успеете, как молодежь откажется закапывать тела родителей, и даже скапливать их прах в случае сожжения, они поступят справедливее: сделают фото, а пепел развеют. Правильно это, справедливо, морально, решать уже будет не вам. Оно, малолетнее говно, как бы к нему не относились, сказал то, что сказал, я к нему симпатий не питаю, с его творчеством не знаком, но мысли он выражает предельно справедливо, хоть он, как по мне, необразованная наглая малолетка. Нигилизм, такой он, кому глупый, кому щекотливый, он был, есть и будет есть
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20.04.2021 20:25 Ответить
 
 