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Пока Россия угрожает войной, Украина покупает у нее электроэнергию на сотни миллионов гривен, - Гончаренко. ВИДЕО

Украина продолжает тратить сотни миллионов гривен на импорт российской и белорусской электроэнергии, в то время как Россия стягивает войска к границе и угрожает войной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Посмотрите что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, чтобы вы наконец вынесли решение чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил парламентарий.

По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.

"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией. До чего довели "слуги". Позор!" - добавил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна прекратить спонсировать антидемократический режим Лукашенко импортом электричества с Белорусской АЭС, - Гончаренко

Автор: 

россия (96125) Гончаренко (535) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+17
Відносно електро ,то Україна спроможна виробляти власну в необхідній кількості !!!)))
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13.04.2021 17:56 Ответить
+17
у нас своей электроэнергии 2 года назад был переизбыток.
куда он делся?
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13.04.2021 17:56 Ответить
+14
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію!!!!))))
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13.04.2021 17:46 Ответить
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Нужно снижать зелёный тариф, а только за него берутся, сразу вой начинается про 'не трогайте инвесторов'. А 'инвесторы' завезли китайские панели без пошлины , и теперь мы платим сумасшедшие деньги за электро енергию, плюс такие станции ахренительно решают проблему трудоустройства украинцев, аж целых три человека нужны, чтобы обслуживать поле необъятное, натыканное ахметовскими панелями,
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13.04.2021 18:21 Ответить
Испания в своё время отказалась от 'зелёных тарифов', что повлекло за собой суды, которые идут по сей день. Но они посчитали, что даже выплаты по судебным искам им дешевле обойдутся, чем оплачивать сумасшедшую доходность зелёных сэс. Пусть наши зелёные инвесторы работают без всяких зелёных тарифов, на общих основаниях , с обычной конкуренцией . При этом ахметкины солнечные батареи нуждаются в балансировке. Из-за этого мы гробим свою атомную энергетику.

Вот, кстати , нашла по поводу Испании-' Испания проиграла за 6 лет несколько судов инвесторам и выплатила им 800 млн евро, а сэкономила при этом около 14 млрд евро'. Неплохая математика, не правда ли? Особенно сейчас, когда нам очень нужны деньги на армию, на дороги, на анти ковид. Нет, если мы очень любим ахметова, это вопрос другой )
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13.04.2021 18:32 Ответить
Танюша ,на жаль ,з кожним днем ти постишь тупішу та тупішу хрєнь !!! Не ганьби себе ,краще промовчи !!!)))
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13.04.2021 18:19 Ответить
Уважаемый Дмитро, хрень в чем? В том, что гончаренко не слазит с ахматовских каналов? Вы же просто не знаете его способность мимикрировать. А я вот, например, хорошо помню, как он созывал сумасшедших одесских бабушек в порт, которые с криками 'нато не пройдёт!' бросались на американских красавцев - моряков, которые стояли у нас в рамках си бриз. Сейчас у него просто новая тема. Зрада зрадная. Но, как в том анекдоте про кривую эйфелеву башню - Изя, кто бы говорил )
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13.04.2021 18:40 Ответить
Вище трохи ,я вже писав що Льошик це звичайний політикан-гельмінт,великий фахівець мімікрії і мігрування і жодні його слова не переконають мене в його щирості !!1 Так саме я ставлюсь і до жЮлькі ,Пастора,Тігіпка,гАнтоши та іншої комси недорізаної !!)))
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13.04.2021 18:57 Ответить
Лайки себе сами ставите?
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13.04.2021 18:50 Ответить
Я не послідовник Онана і самозадоволеням не займаюсь !!!)))
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13.04.2021 18:58 Ответить
Коломойська консерва відізвалася. Як там Чаус? Заговорив? Він живий хоча би?
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13.04.2021 18:23 Ответить
Мда-с, нелогично получается. А кто-то так долго возмущался какой-то липецкой фабрикой (кстати, неработающей). А еще мы из своего кармана компенсируем инвестиции в зеленую энергетику. А еще нам рассказывают, что атомная энергетика Украины морально устарела и она не нужна. В общем, продажные журнашлюхи и депутаны все время врут.
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13.04.2021 17:58 Ответить
19 апреля 2016 года Липецкая фабрика «Рошен» заплатила 8 млн долларов США налогов в казну Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%C2%BB#cite_note-7 [7] .
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13.04.2021 18:22 Ответить
А есть что-нибудь про Курскую фабрику "КОНТИ"? Она работает хоть? А то переживаю, аж не могу, как там дела? Налоги хоть исправно платят? Ну и нет ли долгов по заработной плате россиянам?
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13.04.2021 18:35 Ответить
Що сказати хотів?
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13.04.2021 18:38 Ответить
Это был вопрос тебе, знайка. А википедия не официальный документ, пишут его такие же заказные врунишки, как и ты.
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13.04.2021 18:39 Ответить
Ти хотів, щоб я пред`явив тобі офіцйний документ з кацапської податкової? )))
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13.04.2021 19:25 Ответить
Мне от тебя ничего не надо. Но если что-то утверждаешь, дай что-то основательное, а не написанную кацапскими троллями *ерню.
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13.04.2021 19:41 Ответить
Схоже, це всі знають крім тебе.
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13.04.2021 19:50 Ответить
ХАМелеонщик...
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13.04.2021 18:00 Ответить
Сміливо ти про блазня...
Поки Росія погрожує війною, Україна купує в неї електроенергію на сотні мільйонів гривень, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6911
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13.04.2021 18:10 Ответить
??
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13.04.2021 18:46 Ответить
Наприватизировались. Покупаем у врагов, потому что ворье украинское цену задрало.
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13.04.2021 18:07 Ответить
электроэнергии своей у нас хоть отбавляй, её выработку не остановишь
её в бочках не засолишь,
но дело в том, что задача кремлём поставлена:
развалить энергоотрасль Украины
потому что это кровь промышленности и благосостояния,
через олигархов, через тарифы, через саботаж и воровство,
во время войны за это - расстреливают без суда и следствия...
но мы же гуманисты, у нас только "конфликт", как в семье , на кухне , вечером...
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13.04.2021 18:17 Ответить
За Родину, за Пинчука!.... - Это враг, как и другие олигархи по списку.
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13.04.2021 18:18 Ответить
так шлюха поет то, что ему господин ахметов приказал))) и суть не в импорте электричества он мизерный 1 млрд. грн., по сравнению с 170 млрд. импорта бензина и дизеля, в год, а в том что это электричество не дает ахметову задрать цены на его тецах ДЕТЭК до небес.
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13.04.2021 18:22 Ответить
зелЮ и его банду ждет тюряга!сразу после пандемии - будем выносить этого подонка мародерину!
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13.04.2021 18:23 Ответить
З початку війни товарообіг з кацапстаном невпинно зростає. Газ, нафта, вугілля, в маркетах полки гнуться від расейських товарів. А Льошик тільки зараз проснувся
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13.04.2021 18:26 Ответить
Не бреши, троль. Газ ми купували зріджений поза рашою, так само вугілля Ротердам + і електроенергію. Якщо купуємо з Білорусі, то це не означає, що з Росії. Нам не цікаво, звідки вона, хоч би вкрали.)
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14.04.2021 08:16 Ответить
Ти як мовчиш, то здаєшся розумнішою.
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14.04.2021 09:40 Ответить
Идиот на Банковой
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13.04.2021 18:27 Ответить
Отлично...73% тупого-деревенского быдла должны жрать траву, а по праздникам макароны с майонезом.
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13.04.2021 18:29 Ответить
Можно покупать у Ахметова в 10 раз дороже, поддержать отечественного производителя, пусть себе ещё замок купит.
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13.04.2021 20:37 Ответить
Цікаво, і його шоколадний не те саме робив?
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13.04.2021 18:33 Ответить
Альошу не взяли в долю.
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13.04.2021 18:35 Ответить
Руснявий, кіздуй звідси. Так зрозуміло, Аьоша?
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13.04.2021 18:43 Ответить
окуевшие зегниды содрали за коммуналку за март на 25 % выше, чем за февраль...
им все мало и всё ж по-чесноку
и скажи мол спасибо что мы сдержали рост тарифов...
видимо в омане с путиноидами и за это договорились не только мол
надо "перестатьстрилять" но и потихоньку (чтоб не самортизировал) - додавить мудрий нарит
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13.04.2021 18:39 Ответить
Не путайте Украину с Зеленским! Не Украина покупает, а Зеленский! Это он президент и это его правительство! Следовательно, предатели те, кого избрали вместо Порошенко!
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13.04.2021 18:54 Ответить
Та ми не плутаєм... А ти Україну і Порошенконе не плутаєш?
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14.04.2021 13:24 Ответить
Да "какая разница" - "хуже точно не будет"
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13.04.2021 19:05 Ответить
А словацький газ продається там де і білоруські креветки? )))
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13.04.2021 19:52 Ответить
Косорилий Герус підписав все, аби ми купували то. Наша влада-влада змовників і зрадників.
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13.04.2021 20:04 Ответить
"патриоты" типа гончаренко-ахметова закроют АЭС, запретят импорт и всех переведут летом на зелёную, но только днём и в 10 раз дороже, а зимой на тепловую, но в 100 раз дороже и с веерными отключениямии, электроэнергию. Правда уголь из лугандона, но все очень экологично и патриотично, дебилы поддержат.
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13.04.2021 20:45 Ответить
Если б Ахметова поставить на место и обложить налогам, можно было б покупать и у него.Но он монополист на рынке и диктует условия.. А нужна диверсификация.
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13.04.2021 22:04 Ответить
Дипломатичні відносини з Росією досі не розірвані. Російський банк в Україні працює, а напівлегально ввезти дизель для танків це зрада? І не називай найкращого президента "потрохом", гнида.
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14.04.2021 08:26 Ответить
а "словацкий" газ из рф никого уже не смущает.
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13.04.2021 23:37 Ответить
З Словаччини, Білорусі чи Литви... аби не з раші.
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14.04.2021 08:30 Ответить
весь "словацкий газ идёт из рф".
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18.04.2021 07:38 Ответить
Ой ****...Шакльонок а як щодо Вугля з росіїї при твойом Шерхані? А електроенергію ми що тоді не покупали? Чесно ну якась у вас тупа стратегія..в партії ЕС ну вжеб щось провірене і ...а то самі робили теж а вмну давай вішать тільки на інших... Чи ти шакльонок все про те лобірування за яке ти взявся - треба піднять тарифи на сонячну енергетику ????? Та в прольоті ти і твої бариги....
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14.04.2021 13:18 Ответить
А то,что мы прокачиваем газ тебя не волнует?
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14.04.2021 13:27 Ответить
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