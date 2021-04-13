Пока Россия угрожает войной, Украина покупает у нее электроэнергию на сотни миллионов гривен, - Гончаренко. ВИДЕО

Украина продолжает тратить сотни миллионов гривен на импорт российской и белорусской электроэнергии, в то время как Россия стягивает войска к границе и угрожает войной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Посмотрите что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, чтобы вы наконец вынесли решение чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил парламентарий.

По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.

"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией. До чего довели "слуги". Позор!" - добавил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

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