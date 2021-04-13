Пока Россия угрожает войной, Украина покупает у нее электроэнергию на сотни миллионов гривен, - Гончаренко. ВИДЕО
Украина продолжает тратить сотни миллионов гривен на импорт российской и белорусской электроэнергии, в то время как Россия стягивает войска к границе и угрожает войной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Посмотрите что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, чтобы вы наконец вынесли решение чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил парламентарий.
По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.
"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией. До чего довели "слуги". Позор!" - добавил нардеп.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.
Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.
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Вот, кстати , нашла по поводу Испании-' Испания проиграла за 6 лет несколько судов инвесторам и выплатила им 800 млн евро, а сэкономила при этом около 14 млрд евро'. Неплохая математика, не правда ли? Особенно сейчас, когда нам очень нужны деньги на армию, на дороги, на анти ковид. Нет, если мы очень любим ахметова, это вопрос другой )
её в бочках не засолишь,
но дело в том, что задача кремлём поставлена:
развалить энергоотрасль Украины
потому что это кровь промышленности и благосостояния,
через олигархов, через тарифы, через саботаж и воровство,
во время войны за это - расстреливают без суда и следствия...
но мы же гуманисты, у нас только "конфликт", как в семье , на кухне , вечером...
им все мало и всё ж по-чесноку
и скажи мол спасибо что мы сдержали рост тарифов...
видимо в омане с путиноидами и за это договорились не только мол
надо "перестатьстрилять" но и потихоньку (чтоб не самортизировал) - додавить мудрий нарит