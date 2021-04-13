Пограничники со стрельбой задержали джип с контрабандистами возле границы с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО

В Черновицкой области пограничники со стрельбой остановили автомобиль, перевозивший контрабандные сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня ночью, в ходе реализации оперативной информации пограничниками Черновицкого отряда был задержан внедорожник "Mitsubishi" британской регистрации. Автомобиль пограничники остановили в 2,5 км от границы с Румынией. В салоне авто находились трое буковинцев. Багажник транспортного средства повышенной проходимости был забит табачными изделиями.

При задержании контрабандисты пытались убежать. Поэтому пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх и в сторону транспортного средства. На место происшествия были вызваны сотрудники Национальной полиции.

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Внедорожник и задержанные лица доставлены в отдел "Красноильск", где на мужчин были составлены протоколы за злостное неповиновение сотрудникам Госпогранслужбы и за незаконную перевозку подакцизных товаров.

5200 пачек табачных изделий будут переданы сотрудникам Буковинской таможни. Предварительно их стоимость составляет около 200 000 гривен.

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