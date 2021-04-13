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Пограничники со стрельбой задержали джип с контрабандистами возле границы с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО

В Черновицкой области пограничники со стрельбой остановили автомобиль, перевозивший контрабандные сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня ночью, в ходе реализации оперативной информации пограничниками Черновицкого отряда был задержан внедорожник "Mitsubishi" британской регистрации. Автомобиль пограничники остановили в 2,5 км от границы с Румынией. В салоне авто находились трое буковинцев. Багажник транспортного средства повышенной проходимости был забит табачными изделиями.

При задержании контрабандисты пытались убежать. Поэтому пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх и в сторону транспортного средства. На место происшествия были вызваны сотрудники Национальной полиции.

Пограничники со стрельбой задержали джип с контрабандистами возле границы с Румынией, - ГПСУ 01

Смотрите: Пресечена попытка сбыта контрафактных сигарет на 18 млн грн на Львовщине, - СБУ

Внедорожник и задержанные лица доставлены в отдел "Красноильск", где на мужчин были составлены протоколы за злостное неповиновение сотрудникам Госпогранслужбы и за незаконную перевозку подакцизных товаров.

5200 пачек табачных изделий будут переданы сотрудникам Буковинской таможни. Предварительно их стоимость составляет около 200 000 гривен.

Также смотрите: Контрабандисты пытались доставить в Румынию партию сигарет на полмиллиона гривен, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Буковина (901) Госпогранслужба (6570) контрабанда (2410) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


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Так было и в 2013 и 2014 и вообще гумконвои из россии велкам, а за контраьанду даже нет уголовной ответственности, сфига стрелять то.
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13.04.2021 23:45 Ответить
Из далека пригнали джип покурить румынам возить! Руль видно справа. Для темноты самое то!
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14.04.2021 00:44 Ответить
Это не Джип, а японский драндулет.
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14.04.2021 08:47 Ответить
Мы бандито гангстерито, мы кастето пистолето, о-йес!
Мы стрелянто, украданто, убиванто, то и это, о-йес!
Банко - Престо, президенто. Ограблянто ун моменто, о-йес!
И за это, режисенто на сниманто в киноленто.
Мы бандито знаменито, мы кастето пистолето, о-йес!
Мы фиато, разъежанто целый день в кабриолето, о-йес!
Постоянно пьём чинзано, постоянно сыто-пьяно, о-йес!
Держим банко, милионно и плеванто на законо.
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14.04.2021 09:26 Ответить
 
 