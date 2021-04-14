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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"Окопная война": "Меня так воспитывали, что нужно защищать слабых. Когда россияне пошли войной на Украину, я пошел защищать свое государство", - воин ВСУ с позывным Ронин. ВИДЕО

В то время как украинское общество думает-гадает: "нападет Путин или нет?" настоящие наши защитники уже семь лет воюют с российскими оккупантами.

Итак, рубрика "Окопная война", в которой мы поговорим с теми, кто защищал и будет защищать страну в любом случае.

Ронин до войны был предпринимателем, однако с началом российской агрессии бросил все и в середине 2014 года ушел добровольцем на фронт, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Я не хочу, чтобы война пришла в Кировоградскую область, поэтому останавливаю врага в Донецкой, - воин ВСУ Сергей о своем пребывании на фронте. ВИДЕО

Большинство коллег и знакомых по бизнесу не поняли мужчину. Зачем идти в Донецкую или Луганскую области, зря умирать, когда в столице все в порядке?

Однако Ронин имел свое мнение по этому поводу. Его с детства учили защищать тех, кого обижают. А здесь твоя родная страна!!!

Что случилось с героем нашего видео в начале боевых действий? Как закончилась его встреча с "хваленым" кадыровским спецназом? Почему Ронин до сих пор в окопах?

Об этом и не только смотрите видео в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ с воином Вооруженных сил Украины, бывшим добровольцем батальона "Донбасс" с позывным Ронин.

Автор: 

россия (96139) Донбасс (26957) военнослужащие (6180) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+15
В то время, как украинское общество думает-гадает: "Нападет Путин или нет"! Настоящие наши защитники уже семь лет воюют с российскими оккупантами.
Джерело: https://censor.net/ru/v3259562
Прикра правда і вирок недолугому населенню, яке прирікає себе на знищення ворогом.
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14.04.2021 09:20 Ответить
+8
Спасибо мужики, спасибо, ВЫ настоящие герои, именно ВЫ!!! Только на вас вся надежда
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14.04.2021 09:29 Ответить
+8
Війна так і не стала головною небезпекою для українців. Особливо при владі блазнів на мотузці. Пів країни воліє жити так, як наче немає ніякої війни, в гіршому випадку, є якесь "всеосяжне перемир'я". Ще одна частина "наріту" латентно бажає лягти під мордор і насолодитися багнюкою аля-совок. Небажання організму опиратися зовнішній загрозі призводе до поневолення організму. Своєю байдужістю українці плекають велику біду.
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14.04.2021 09:40 Ответить
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да, но пора вешать судей, которые судят Кузьменко и Антоненко,
на эти суды на защиту откормленных ублюдков присылают,
явно не за бесплатно в Киеве "несущих службу"
.........
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14.04.2021 09:14 Ответить
"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін - Цензор.НЕТ 693
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14.04.2021 09:22 Ответить
"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін - Цензор.НЕТ 5586
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14.04.2021 09:26 Ответить
"Окопна війна": "Мене так виховували, що потрібно захищати слабких. Коли росіяни пішли війною на Україну, я пішов захищати свою державу", - воїн ЗСУ з позивним Ронін - Цензор.НЕТ 3192
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14.04.2021 09:30 Ответить
мусорская падаль "на передовой"
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14.04.2021 09:32 Ответить
В то время, как украинское общество думает-гадает: "Нападет Путин или нет"! Настоящие наши защитники уже семь лет воюют с российскими оккупантами.
Джерело: https://censor.net/ru/v3259562
Прикра правда і вирок недолугому населенню, яке прирікає себе на знищення ворогом.
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14.04.2021 09:20 Ответить
Спасибо мужики, спасибо, ВЫ настоящие герои, именно ВЫ!!! Только на вас вся надежда
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14.04.2021 09:29 Ответить
Так, так. Мовчати тобі краще.
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14.04.2021 09:41 Ответить
Війна так і не стала головною небезпекою для українців. Особливо при владі блазнів на мотузці. Пів країни воліє жити так, як наче немає ніякої війни, в гіршому випадку, є якесь "всеосяжне перемир'я". Ще одна частина "наріту" латентно бажає лягти під мордор і насолодитися багнюкою аля-совок. Небажання організму опиратися зовнішній загрозі призводе до поневолення організму. Своєю байдужістю українці плекають велику біду.
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14.04.2021 09:40 Ответить
Головна небезпека дурость в твоей голове.
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15.04.2021 03:43 Ответить
Невесёлый позывной... Ронин - самурай без хозяина, воин-одиночка...
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14.04.2021 10:38 Ответить
Послушайте россияне, мы которые служили при совке, жили и живём в Украине, любим свою Родину и готовы её защищать.
https://www.facebook.com/100001832227583/posts/3511277605609946/
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14.04.2021 11:47 Ответить
Єто Данильченко ака Ронин?
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14.04.2021 12:12 Ответить
 
 