"Окопная война": "Меня так воспитывали, что нужно защищать слабых. Когда россияне пошли войной на Украину, я пошел защищать свое государство", - воин ВСУ с позывным Ронин. ВИДЕО
В то время как украинское общество думает-гадает: "нападет Путин или нет?" настоящие наши защитники уже семь лет воюют с российскими оккупантами.
Итак, рубрика "Окопная война", в которой мы поговорим с теми, кто защищал и будет защищать страну в любом случае.
Ронин до войны был предпринимателем, однако с началом российской агрессии бросил все и в середине 2014 года ушел добровольцем на фронт, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Большинство коллег и знакомых по бизнесу не поняли мужчину. Зачем идти в Донецкую или Луганскую области, зря умирать, когда в столице все в порядке?
Однако Ронин имел свое мнение по этому поводу. Его с детства учили защищать тех, кого обижают. А здесь твоя родная страна!!!
Что случилось с героем нашего видео в начале боевых действий? Как закончилась его встреча с "хваленым" кадыровским спецназом? Почему Ронин до сих пор в окопах?
Об этом и не только смотрите видео в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ с воином Вооруженных сил Украины, бывшим добровольцем батальона "Донбасс" с позывным Ронин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на эти суды на защиту откормленных ублюдков присылают,
явно не за бесплатно в Киеве "несущих службу"
.........
Джерело: https://censor.net/ru/v3259562
Прикра правда і вирок недолугому населенню, яке прирікає себе на знищення ворогом.
https://www.facebook.com/100001832227583/posts/3511277605609946/