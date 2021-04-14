"Окопная война": "Меня так воспитывали, что нужно защищать слабых. Когда россияне пошли войной на Украину, я пошел защищать свое государство", - воин ВСУ с позывным Ронин. ВИДЕО

В то время как украинское общество думает-гадает: "нападет Путин или нет?" настоящие наши защитники уже семь лет воюют с российскими оккупантами.

Итак, рубрика "Окопная война", в которой мы поговорим с теми, кто защищал и будет защищать страну в любом случае.

Ронин до войны был предпринимателем, однако с началом российской агрессии бросил все и в середине 2014 года ушел добровольцем на фронт, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Большинство коллег и знакомых по бизнесу не поняли мужчину. Зачем идти в Донецкую или Луганскую области, зря умирать, когда в столице все в порядке?

Однако Ронин имел свое мнение по этому поводу. Его с детства учили защищать тех, кого обижают. А здесь твоя родная страна!!!

Что случилось с героем нашего видео в начале боевых действий? Как закончилась его встреча с "хваленым" кадыровским спецназом? Почему Ронин до сих пор в окопах?

Об этом и не только смотрите видео в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ с воином Вооруженных сил Украины, бывшим добровольцем батальона "Донбасс" с позывным Ронин.