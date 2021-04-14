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В Николаеве опоздавший пассажир несколько кварталов бежал впереди трамвая и показывал водителю неприличные жесты. ВИДЕО

В Николаеве опоздавший пассажир несколько кварталов бежал впереди трамвая и показывал водителю неприличные жесты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировал регистратор, установленный в трамвае

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Автор: 

Николаев (2160) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+56
Я даже знаю за кого он голосовал на выборах 2019 году этот посожир
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14.04.2021 13:18 Ответить
+36
И нафига ему трамвай нужен был?)
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14.04.2021 13:22 Ответить
+33
Я так долго бежала за вами, что бы сказать как мне на вас плевать)))
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14.04.2021 13:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Ты не прав...
Ти помиляєшся... Галімий Мікілин суржик тут ні до чого..
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14.04.2021 16:11 Ответить
"почекав" це теж саме шо "підождав"..Цьому слову вже років двісті , а той більше..
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14.04.2021 16:12 Ответить
"почекав" - це літературна українська - мелодійне, справжнє українське слово. "підождав" - це русизм, класичний суржик, що шкрябає вуха як наждак - більш немелодійного слова годі й вигадати.
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14.04.2021 16:28 Ответить
не забувайте шо у кацапів все піжене , а то й слово українське "підожди" теж колись спистили , а потім за своє видали..."падажді"
Немає про що сперечатися. Українська мова складається з її літературної складової , діалектів, говірок. "Підожди" - слово українське, русня йде лісом.
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14.04.2021 16:58 Ответить
Ви помиляєтеся. Чи в Лесі теж не літературна українська?
Уживається як застереження або прохання почекати, не поспішати що-небудь робити. [Єпископ (суворо):] Підожди. Не час (Леся Українка, II, 1951, 492); - Але ви підождіть.
http://sum.in.ua › pidozhdaty
ПІДОЖДАТИ - Академічний тлумачний словник української мови
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14.04.2021 17:13 Ответить
А це вже Шевченко :
"Підождімо ж, моя сестро,
Дружино святая!
Та нескверними устами
Помолимось Богу,
Тай рушимо тихесеько
В далеку дорогу…"
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14.04.2021 17:51 Ответить
так як типу недослово "мізки" - кривляються як макаки(((
жоча "підождав" для мене в тищу разів краще аніж це.
писало шо в англ. мові щось типу 600000 слів, у нас ніби теж так чи менше, ну коротше кажучи - мона обійтись тисячею і не мати дискомфорту і не знати решту взагалі
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14.04.2021 18:28 Ответить
"підождав", це "мова" тупих, неосвідчених жлобів.
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14.04.2021 22:49 Ответить
А ти я бачу з освідчених жлобів.. "поліглот" , пля
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15.04.2021 08:58 Ответить
Хоть на следующей остановке сел в трамвай или бежал до тупика?
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14.04.2021 13:48 Ответить
Біг би краще попереду таксі - більше б зекономив....
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14.04.2021 13:51 Ответить
молодец мужик! и не "показывал", а просто один раз показал фак вагоновожатому, который какого-то хрена не пустил его в салон
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14.04.2021 13:53 Ответить
це гід екскурсію проводив, просто відео без звуку )
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14.04.2021 13:53 Ответить
Лет сорок назад моя покойная мама была в Полтаве. Ехала в трамвае (толи в троллейбусе)
на ж.д вокзал...И из динамика транслировали историю Полтавы. Мама так растрогалась, что
выходя, обратилась с благодарностью к водителю...Водитель мурлуковатый, посмотрел из под лоба на маму, пробурчал:" Пожалуйста". Мама была в шоке, но дома рассказала с юмором эту историю...
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14.04.2021 16:32 Ответить
Водитель трамвая получил что заслужил.
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14.04.2021 13:55 Ответить
Пойду с ним побегаю
-Не ходии.Застукают нас.
-А чё ты его держишь!Пусть идёт...
У Миколаєві пасажир, який не встиг на трамвай, кілька кварталів біг попереду і показував водієві непристойні жести - Цензор.НЕТ 1522
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14.04.2021 13:59 Ответить
Вагоновожатая не узнала своего контролёра.
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14.04.2021 14:00 Ответить
О! В Николаеве есть трамваи!
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14.04.2021 14:03 Ответить
Николаев-столица даунов?
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14.04.2021 14:04 Ответить
Продвинутые дауны даже водят трамваи.
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14.04.2021 14:17 Ответить
Міг би й зупинитися та взяти його від гріха подалі. Бо такий міг би й під трамвай кинутися...
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14.04.2021 17:42 Ответить
пробежишь столько и в таком темпе как этот "даун" ??
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14.04.2021 14:44 Ответить
Там майже всі в "одноклассниках".
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14.04.2021 18:02 Ответить
Свидетельство отменного здоровья, в ВСУ его ждут.
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14.04.2021 14:07 Ответить
В ВСУ таких боятся, чтобы не повёл бойцов на Кончу-Заспу.
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14.04.2021 14:18 Ответить
шоб мы все так в таком возрасте могли такой темп держать... мужик красава !
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14.04.2021 14:10 Ответить
Розвеселив, герой нашої пори ))
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14.04.2021 17:45 Ответить
Впечатлил спортподготовкой. Водитель трамвая мудак или мудачка. Неужели нельзя было притормозить и взять человека? Ведь видел и еще на остановке. что человек бежит. Упыри.
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14.04.2021 14:18 Ответить
так это у них прикол такой закрывать двери перед самим носом.. особенно тем кто бежит...
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14.04.2021 14:26 Ответить
"Неужели нельзя было притормозить и взять человека?"
Нет, нельзя. Это категорически запрещено и наказуемо.

А упырь - это именно этот жлоб, который решил сделать плохо всем пассажирам.

PS Потому и живет страна так плохо, что у подобных вам нет уважения к правилам.
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14.04.2021 15:09 Ответить
побочка от коронавируса
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14.04.2021 14:23 Ответить
Кива?
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14.04.2021 14:32 Ответить
Да очевидно он...
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14.04.2021 18:25 Ответить
У Миколаєві пасажир, який не встиг на трамвай, кілька кварталів біг попереду і показував водієві непристойні жести - Цензор.НЕТ 5877
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14.04.2021 14:32 Ответить
Стоит троллейбус на остановке.
Водитель смотрит в зеркало заднего вида.
Видит - бабка за троллейбусом бежит.
Сидит водитель и думает: "Эх, бабка успеет-не успеет, успеет-не успеет, успеет-не успеет..."
Перед самым её носом закрывает двери.
"Ах, бабулька, не успела!!!"
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14.04.2021 14:33 Ответить
не, ну баба не права по-любому (или кто там за рулем)) - закрыть перед носом дверь...
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14.04.2021 14:33 Ответить
так він без маски. не має права заходити в трамвай
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14.04.2021 15:25 Ответить
конечно), но она начала ехать до того как он собирался доставать маску из кармана))) или он должен в ней бежать? трамвай не метро, мог 10 сек подождать...
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14.04.2021 17:05 Ответить
учитывая его дальнейшие действия вагоновожатая приняла правильное решение не ждать его, разглядев в нем неадеквата )
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15.04.2021 10:14 Ответить
А тут хочуть консолідацію суспільства перед лицем ворога...
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14.04.2021 17:48 Ответить
Напевно сепарша.
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14.04.2021 17:59 Ответить
Альфа пвп або подібний дибілізатор
Поплавлені мізки на ранок будуть унітазі
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14.04.2021 14:34 Ответить
Еврейская семья. Сын приходит домой со школы и радостно сообщает отцу:
- Папа, я сегодня сэкономил 4 шекеля!
- Как, сынок?
- Мне не пришлось платить за проезд в автобусе, ведь я бежал за ним, вместо того чтобы войти в него.
- Ну и дурак ты, сынок! Бежал бы за такси, сэкономил бы 20 шекелей!
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14.04.2021 14:41 Ответить
Спорт - это сила!
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14.04.2021 14:43 Ответить
Спорт-здоровье ! Диван - могила !
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14.04.2021 14:46 Ответить
От тока диванщикам в конце концов приходится таки оторвать опу от дивана, шоб похоронить спортсменов. Это статистика - ничего личного.
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14.04.2021 18:18 Ответить
понюхал доместос с хлором через трубку и в бега
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14.04.2021 14:55 Ответить
хфоростенко гампенко
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14.04.2021 14:56 Ответить
Значит здоров ковида нет.
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14.04.2021 15:02 Ответить
Для бешенной собаки 10км не расстояние.
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14.04.2021 15:03 Ответить
Поржал)))
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14.04.2021 15:32 Ответить
и чем все закончилось
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14.04.2021 15:48 Ответить
Економія грошей і втрата агресії в процесі кросу. Таке враження що душа старого гаїшника бігла і супроводжувала трамвай.
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14.04.2021 15:52 Ответить
ЦЕ ЧИСТО ВАТНА ЕСТАФЕТА - ЧЕЛЕНЖ З МИКОЛАЇВА
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14.04.2021 16:02 Ответить
нахера ему трамвай, если он такой классный спортсмен?... ну нех же делать))
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14.04.2021 16:02 Ответить
водій курва не міг людині двері відчинити
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14.04.2021 16:04 Ответить
Мабуть, макака за кермом.
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14.04.2021 17:53 Ответить
Не иначе...
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14.04.2021 18:44 Ответить
Это часом не Кива был? Или его брат...
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14.04.2021 16:48 Ответить
Кива стал бы перед трамваем и побрызгал бы на переднее стекло.
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15.04.2021 07:59 Ответить
вопросов конечно много (главный - нафиг ему трамвай был нужен?))))...
но зависть белая гложет... по-черному ))) я хер бы так "отомстил" ))))
да и честно говоря...редко бегу, если трамвай уже поехал ))) или закрыл двери или вот-вот поедет)))
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14.04.2021 17:06 Ответить
Тобі, видно, нікуди поспішати, диван почекає.
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14.04.2021 17:55 Ответить
поважна пані чи може чарівна панночка! я може якось косо-криво висловився, даруйте.
мені є куди поспішати (та я не біг би 3 квартали за трамваєм...чисто з слабкої хекалки, більш того, в моє запитання - на фіг йому трамвай - я вклав свій захват спортивними можливостями цього чоловіка (у значенні - мужчина)
і ще - дуже чарівне і мелодійне у Вас ім"я (мою старшу гарнюню моя дружина теж так назвала)))
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14.04.2021 18:09 Ответить
і навіщо діду той трамвай, як показало відео він у чудовій фізичній формі, взяв би собі якого ровера і ганяв по місту за нехорошими трамваями
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14.04.2021 17:43 Ответить
Той дід ще міг би якогось пасажира за 5 грн. на плечі собі взяти, ще й гроші заробив би
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14.04.2021 22:04 Ответить
і додому "приїхав" і гоші на квитку зекономив
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14.04.2021 17:52 Ответить
Красава. Не наказуйте його.
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14.04.2021 17:58 Ответить
назло водителю куплю билет и пойду пешком.
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14.04.2021 18:40 Ответить
Молодец паренёк, здоровье укрепил, да и деньгу сэкономил. Браво!!!
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14.04.2021 18:50 Ответить
Мне больше понравилось, как 'Ракета' уходил от погони
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14.04.2021 19:07 Ответить
Ясна: трамвай иму не нужен полностью. Т. е. вообще.
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14.04.2021 18:54 Ответить
Сколько стоит проехать в трамвае ?
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14.04.2021 19:04 Ответить
Дайте ему зелепед
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14.04.2021 19:50 Ответить
Вспомнился анекдот:
Мама, я пробежали за трамваем и сэкономил 5 копеек!

Лучше бы ты сэкономил рубль и пробежал за такси.
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14.04.2021 20:06 Ответить
Спочатку до трамвая біг, а потім втікав від трамвая. Витиран куликівської битви, за проїзд не платить, хотів пів зупинки проїхати без маски)
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14.04.2021 21:20 Ответить
Не ну прикольно, может ему водила трамвая тоже жопу и факи показывал.Вообще с такой выносливостью его бы разведбат можно было.
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14.04.2021 21:59 Ответить
Весна... ********* даже самые стрессоустойчивые.
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14.04.2021 22:15 Ответить
лысый с 95-го???
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14.04.2021 22:53 Ответить
Интересно, а почему во всей Украине нормальные трамваи были, рижские, а потом чешские..а в Николаеве Усть-катавские кацапские?
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14.04.2021 22:54 Ответить
Все это конечно смешно..но когда в Одессе еще не забили на короновирусную шизофрению, в трамвай пускали по 15 человек..мне в мои 55 пришлось с рабочим снаряжением и катушкой кабеля пришлось кататься на "колбасе" как цыгане
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14.04.2021 23:03 Ответить
Кива штоле?
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14.04.2021 23:15 Ответить
Що тут такого?
Біжить у нормальному темпі, рух транспорту не блокує, незручностей пасажирам трамвая не створює, водію трамвая "подає" урок правил поводження з людьми.
Молодчинка!
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15.04.2021 00:02 Ответить
Та он просто трамваю дорогу показывал.
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15.04.2021 04:49 Ответить
Так. Живемо в час коли доля випробовує всіх на автономність. Раптово всі звичні сервіси які опиралися на людей не працюють, працюють повільно або в новий час. Жаль що цьому неадеквату навіть в голову не прийшло скористатися велосипедом.
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15.04.2021 08:35 Ответить
- Мойша, я вчера 8 гривен сэкономил.
- Как же?
- Я не поехал на трамвае, а бежал за ним.
- Изя, ты бы сэкономил намного больше, если бы бежал за такси.
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15.04.2021 09:20 Ответить
почти задавил
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15.04.2021 09:24 Ответить
Гарно біжить... навіщо йому взагалі трамвай?
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15.04.2021 09:36 Ответить
я шахової дошки у нього в руці не побачив...
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15.04.2021 12:32 Ответить
эх! а вот разрешили бы свободное владение оружием
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15.04.2021 14:03 Ответить
Николаев - родина вселенского 3,14здеца
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15.04.2021 14:13 Ответить
Шёл ,шёл не дошёл.Бежал , бежал перебежал...📩
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23.04.2021 12:35 Ответить
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