В Николаеве опоздавший пассажир несколько кварталов бежал впереди трамвая и показывал водителю неприличные жесты. ВИДЕО
В Николаеве опоздавший пассажир несколько кварталов бежал впереди трамвая и показывал водителю неприличные жесты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировал регистратор, установленный в трамвае.
Топ комментарии
+56 Стівен Стрибай
показать весь комментарий14.04.2021 13:18 Ответить Ссылка
+36 ruslan samotei
показать весь комментарий14.04.2021 13:22 Ответить Ссылка
+33 Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий14.04.2021 13:18 Ответить Ссылка
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Ти помиляєшся... Галімий Мікілин суржик тут ні до чого..
Немає про що сперечатися. Українська мова складається з її літературної складової , діалектів, говірок. "Підожди" - слово українське, русня йде лісом.
Уживається як застереження або прохання почекати, не поспішати що-небудь робити. [Єпископ (суворо):] Підожди. Не час (Леся Українка, II, 1951, 492); - Але ви підождіть.
http://sum.in.ua › pidozhdaty
ПІДОЖДАТИ - Академічний тлумачний словник української мови
"Підождімо ж, моя сестро,
Дружино святая!
Та нескверними устами
Помолимось Богу,
Тай рушимо тихесеько
В далеку дорогу…"
жоча "підождав" для мене в тищу разів краще аніж це.
писало шо в англ. мові щось типу 600000 слів, у нас ніби теж так чи менше, ну коротше кажучи - мона обійтись тисячею і не мати дискомфорту і не знати решту взагалі
на ж.д вокзал...И из динамика транслировали историю Полтавы. Мама так растрогалась, что
выходя, обратилась с благодарностью к водителю...Водитель мурлуковатый, посмотрел из под лоба на маму, пробурчал:" Пожалуйста". Мама была в шоке, но дома рассказала с юмором эту историю...
-Не ходии.Застукают нас.
-А чё ты его держишь!Пусть идёт...
Нет, нельзя. Это категорически запрещено и наказуемо.
А упырь - это именно этот жлоб, который решил сделать плохо всем пассажирам.
PS Потому и живет страна так плохо, что у подобных вам нет уважения к правилам.
Водитель смотрит в зеркало заднего вида.
Видит - бабка за троллейбусом бежит.
Сидит водитель и думает: "Эх, бабка успеет-не успеет, успеет-не успеет, успеет-не успеет..."
Перед самым её носом закрывает двери.
"Ах, бабулька, не успела!!!"
Поплавлені мізки на ранок будуть унітазі
- Папа, я сегодня сэкономил 4 шекеля!
- Как, сынок?
- Мне не пришлось платить за проезд в автобусе, ведь я бежал за ним, вместо того чтобы войти в него.
- Ну и дурак ты, сынок! Бежал бы за такси, сэкономил бы 20 шекелей!
но зависть белая гложет... по-черному ))) я хер бы так "отомстил" ))))
да и честно говоря...редко бегу, если трамвай уже поехал ))) или закрыл двери или вот-вот поедет)))
мені є куди поспішати (та я не біг би 3 квартали за трамваєм...чисто з слабкої хекалки, більш того, в моє запитання - на фіг йому трамвай - я вклав свій захват спортивними можливостями цього чоловіка (у значенні - мужчина)
і ще - дуже чарівне і мелодійне у Вас ім"я (мою старшу гарнюню моя дружина теж так назвала)))
Мама, я пробежали за трамваем и сэкономил 5 копеек!
Лучше бы ты сэкономил рубль и пробежал за такси.
Біжить у нормальному темпі, рух транспорту не блокує, незручностей пасажирам трамвая не створює, водію трамвая "подає" урок правил поводження з людьми.
Молодчинка!
- Как же?
- Я не поехал на трамвае, а бежал за ним.
- Изя, ты бы сэкономил намного больше, если бы бежал за такси.