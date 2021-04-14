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Советница Степанова Виноград поддержала продление локдауна в Киеве: "Абсолютно правильное и рациональное решение". ВИДЕО

Советник министра по вопросам биологической безопасности Минздрава Украины Наталья Виноград поддержала продление локдауна в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Когда мы говорим о разных вариантах реагирования (на распространение заболевания COVID-19. - Ред.), здесь есть несколько сценариев. В данном варианте я очень поддерживаю мэра Кличко. Принято абсолютно правильное рациональное решение, человек отвечает за жизни людей. Киев - это мегаполис. Это высокая плотность популяции, высокие миграционные процессы вследствие больших объемов целенаправленного перемещения потоков населения. Все эти риски присущи Киеву", - отметила Виноград.

"Еще в январе мы прогнозировали, что Киев будет территорией высокого риска и крупнейших последствий эпидемических осложнений, в случае проникновения на территорию Украины британского и остальных штаммов. Новые штаммы пробивают иммунитет, и человек может быть повторно инфицирован", - добавила советница главы Минздрава.

Напомним, сегодня в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность COVID-коек в медучреждениях Киева превышает 70%. Растет число детей, нуждающихся в кислородной поддержке, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25670) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Советница Степанова Виноград поддержала продление локдауна в Киеве: "Абсолютно правильное и рациональное решение" - Цензор.НЕТ 524
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14.04.2021 14:15 Ответить
як зворушливо
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14.04.2021 14:17 Ответить
А что она попрет против шефа? Тем более что он пообещал ей курточку поносить
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14.04.2021 14:16 Ответить
Стесняюсь спросить: а какую государственную должность занимает эта советчица, чтобы мы ее слушали
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14.04.2021 15:18 Ответить
Я кабы не понял, что такого крамольного я спросил, что бы кличковские холуи меня заспамили?
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14.04.2021 16:33 Ответить
Имея время с мая прошлого года на подготовку койко-мест, закупки кислородного оборудования, вакцины, ЗЕ-команда смогла только ввести карантин, и называет это рациональным и правильным. Отлично. Так же и с войной. Вместо закупки вооружения и прочих множественных мероприятий по повышению обороноспособности - дырка от бублика. Что в этом случае будут говорить зелеботы?
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14.04.2021 19:33 Ответить
 
 