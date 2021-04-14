Советница Степанова Виноград поддержала продление локдауна в Киеве: "Абсолютно правильное и рациональное решение". ВИДЕО

Советник министра по вопросам биологической безопасности Минздрава Украины Наталья Виноград поддержала продление локдауна в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Когда мы говорим о разных вариантах реагирования (на распространение заболевания COVID-19. - Ред.), здесь есть несколько сценариев. В данном варианте я очень поддерживаю мэра Кличко. Принято абсолютно правильное рациональное решение, человек отвечает за жизни людей. Киев - это мегаполис. Это высокая плотность популяции, высокие миграционные процессы вследствие больших объемов целенаправленного перемещения потоков населения. Все эти риски присущи Киеву", - отметила Виноград.

"Еще в январе мы прогнозировали, что Киев будет территорией высокого риска и крупнейших последствий эпидемических осложнений, в случае проникновения на территорию Украины британского и остальных штаммов. Новые штаммы пробивают иммунитет, и человек может быть повторно инфицирован", - добавила советница главы Минздрава.

Напомним, сегодня в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля.

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